Bản tin Xe cộ 29/3: Nissan giới thiệu SUV hạng C dùng động cơ hybrid, giá từ 525 triệu đồng, ‘đe nẹt’ Hyundai Tucson

Nền tảng này hỗ trợ cả thiết lập động cơ đơn và kép và có thể xử lý các bộ pin lớn tới 110,3 kWh, cho thấy chiếc SUV này có thể cung cấp phạm vi hoạt động và hiệu suất ấn tượng.

- Green Future cho thuê 1.000 ô tô điện

Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Green Future (GF - tên trước đây là FGF) đã ký kết thỏa thuận cho Công ty Cổ phần Địa ốc First Real thuê 1.000 ô tô điện VinFast để phát triển mô hình du lịch xanh. Đây cũng là hợp đồng lớn đầu tiên của Green Future tại Đà Nẵng chỉ sau 3 ngày chính thức ra mắt địa bàn.

Theo thỏa thuận, Green Future sẽ bàn giao trước cho First Real 300 xe để cùng hợp tác thúc đẩy mô hình du lịch xanh, mang đến trải nghiệm di chuyển bền vững và tiện lợi cho khách hàng. Số xe còn lại sẽ được bàn giao bổ sung ngay trong năm 2025.

Toàn bộ đội xe sẽ do hai công ty thành viên của First Real trực tiếp vận hành, bao gồm Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt An Group và Công ty Cổ phần Green Motion, nhằm đảm bảo tính chuyên nghiệp, hiệu quả và đồng bộ trong vận hành, đồng thời góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển giao thông xanh tại Đà Nẵng.

Đà Nẵng là địa phương thứ ba Green Future chính thức triển khai dịch vụ cho thuê xe và kinh doanh xe VinFast đã qua sử dụng, sau Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Với lợi thế là một địa phương phát triển mạnh về du lịch, nhu cầu thuê xe lớn, Đà Nẵng rất phù hợp với định hướng phát triển của Green Future nhằm thúc đẩy xu hướng giao thông xanh, khuyến khích sống xanh trong cộng đồng.

