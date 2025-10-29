Bản tin Xe cộ 29/10: Mitsubishi Pajero 2027 hé lộ thiết kế hoàn toàn mới, sẵn sàng trở lại thị trường Bắc Mỹ

- Hơn 9.500 người tranh 200 suất mua xe thể thao Mazda

Phiên bản 12R của Mazda MX-5 Spirit Racing Roadster chỉ có 200 xe được sản xuất dành riêng cho thị trường Nhật Bản.

Theo Carscoops, khi bắt đầu nhận cọc cho Mazda MX-5 Spirit Racing Roadster phiên bản 12R hồi đầu năm, hãng xe Nhật Bản dự định chỉ sản xuất 200 xe. Con số này khá hạn chế nếu đặt cạnh tổng cộng hơn 9.500 đăng ký sở hữu mẫu xe thể thao đã được hãng ghi nhận tại Nhật Bản.

Phản hồi tích cực từ cộng đồng được đánh giá không quá bất ngờ. Đây là mẫu xe đầu tay của Mazda Spirit Racing - bộ phận hiệu suất cao mới của thương hiệu ôtô Nhật Bản và là sự thay thế cho MazdaSpeed.

Hai phiên bản khác nhau của MX-5 Spirit Racing Roadster đã được giới thiệu, gồm bản cơ sở và một phiên bản 12R với nhiều cải tiến.

Cả hai đều sử dụng động cơ 4 xy-lanh hút khí tự nhiên dung tích 2.0L nhưng có sự khác biệt về công suất đầu ra. Phiên bản tiêu chuẩn cung cấp công suất 181 mã lực, còn bản 12R được nâng lên thành 197 mã lực nhờ cổng nạp mới, ống xả được tinh chỉnh hay nâng cấp trục cam.

