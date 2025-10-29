Bản tin Xe cộ 29/10: Mitsubishi Pajero 2027 hé lộ thiết kế hoàn toàn mới, sẵn sàng trở lại thị trường Bắc Mỹ

- Hơn 9.500 người tranh 200 suất mua xe thể thao Mazda
Phiên bản 12R của Mazda MX-5 Spirit Racing Roadster chỉ có 200 xe được sản xuất dành riêng cho thị trường Nhật Bản.
Theo Carscoops, khi bắt đầu nhận cọc cho Mazda MX-5 Spirit Racing Roadster phiên bản 12R hồi đầu năm, hãng xe Nhật Bản dự định chỉ sản xuất 200 xe. Con số này khá hạn chế nếu đặt cạnh tổng cộng hơn 9.500 đăng ký sở hữu mẫu xe thể thao đã được hãng ghi nhận tại Nhật Bản.
Phản hồi tích cực từ cộng đồng được đánh giá không quá bất ngờ. Đây là mẫu xe đầu tay của Mazda Spirit Racing - bộ phận hiệu suất cao mới của thương hiệu ôtô Nhật Bản và là sự thay thế cho MazdaSpeed.
Hai phiên bản khác nhau của MX-5 Spirit Racing Roadster đã được giới thiệu, gồm bản cơ sở và một phiên bản 12R với nhiều cải tiến.
Cả hai đều sử dụng động cơ 4 xy-lanh hút khí tự nhiên dung tích 2.0L nhưng có sự khác biệt về công suất đầu ra. Phiên bản tiêu chuẩn cung cấp công suất 181 mã lực, còn bản 12R được nâng lên thành 197 mã lực nhờ cổng nạp mới, ống xả được tinh chỉnh hay nâng cấp trục cam.
- Mercedes-Benz Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật ngành ô tô
Mercedes-Benz Việt Nam vừa tổ chức lễ tốt nghiệp cho 12 kỹ thuật viên xuất sắc thuộc Khóa 3 và Khóa 4 của Chương trình Đào tạo Nghề Song Hành – Kỹ thuật viên Cơ điện tử Ô tô. Sự kiện đánh dấu 6 năm liên tục Mercedes-Benz Việt Nam đầu tư và phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật cho ngành công nghiệp ô tô Việt Nam, với tổng cộng 40 kỹ thuật viên chuyên môn cao đã tốt nghiệp kể từ năm 2019.
Khởi động từ năm 2019, chương trình được Mercedes-Benz Việt Nam triển khai phối hợp cùng Trường Cao đẳng Quốc tế LILAMA2 và Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam (AHK). Đây là một trong những sáng kiến đào tạo tiên phong, kết hợp hài hòa mô hình lý thuyết chuẩn Đức với thực hành chuyên sâu trên các dòng xe Mercedes-Benz mới nhất, giúp học viên nhanh chóng thích ứng với xu thế chuyển mình mạnh mẽ của ngành ô tô hiện đại.
Tất cả học viên đều được các Nhà phân phối Mercedes-Benz Việt Nam tài trợ 100% chi phí đào tạo, thể hiện sự đầu tư thực chất vào con người – nền tảng của dịch vụ hậu mãi đẳng cấp Mercedes-Benz.
Với lộ trình kéo dài hai năm rưỡi, chương trình được thiết kế chuyên sâu tuân thủ các tiêu chuẩn đào tạo nghiêm ngặt của Đức.
- Honda Future 125 FI có bản mới, giá từ 30,5 triệu đồng
Ở bản mới, mẫu xe số 125 cc của Honda được bổ sung tùy chọn màu sắc trên các phiên bản Cao cấp và Đặc biệt, giữ nguyên sức mạnh động cơ.
Honda Việt Nam giới thiệu mẫu xe số Honda Future 125 FI 2026 với tùy chọn màu sắc mới trên các phiên bản cao cùng giá bán khởi điểm 30,5 triệu đồng.
Ở bản mới, Honda Future 125 FI vẫn đặc trưng bởi logo Future tạo hình 3D trên thân xe, mặt đồng hồ lấy cảm hứng từ bảng điều khiển ôtô. Hệ thống đèn LED hay các chi tiết mạ crom cũng là những điểm nhấn trên ngoại hình.
Honda Future 125 FI 2026 có thêm màu sắc mới cùng phối màu chi tiết ốp khe gió, cánh gió ở 2 phiên bản Đặc biệt và Cao cấp.
Trong đó, bản Đặc biệt của mẫu xe số có màu bạc đen xám mới theo tông sáng, phối cùng ốp khe gió màu xám đậm. Phiên bản Cao cấp có phối màu mới đỏ đen trắng và xám đen xanh.
- Hyundai Venue 2026 thế hệ mới: lột xác, màn hình cong
Venue thế hệ 2: dáng vuông vức, màn hình cong kép 12,3 inch, kích thước tăng (cao +48 mm, rộng +30 mm, trục cơ sở 2.520 mm) trong khi động cơ giữ nguyên.
Sau 6 năm có mặt trên thị trường, Hyundai Venue chính thức bước sang thế hệ thứ 2 với thay đổi toàn diện về thiết kế và trải nghiệm người dùng. Mẫu SUV đô thị này chuyển sang ngôn ngữ hình khối vuông vức, bổ sung cụm màn hình cong kép 12,3 inch trong cabin, đồng thời nới kích thước để tăng không gian. Các tùy chọn động cơ giữ nguyên như trước.
Xe dự kiến ra mắt tại Ấn Độ vào đầu tháng 11; giá bán chưa được công bố. Nhiều khả năng thế hệ mới sẽ có mặt tại Việt Nam trong năm tới, đối đầu Kia Sonet, Toyota Raize và Suzuki Fronx.
Venue thế hệ mới rời bỏ phong cách mềm mại trước đây để theo đuổi đường nét góc cạnh, gợi liên tưởng đàn em Exter. Phần đầu nổi bật với dải LED định vị kiểu “Twin Horn”, đèn pha LED “Quad Beam” và dải LED chạy ngang toàn chiều rộng. Lưới tản nhiệt hình hộp đi cùng tấm ốp cản kim loại lớn tạo hiệu ứng thị giác chắc chắn. Thân xe khỏe khoắn nhờ hốc bánh kiểu Tucson, ốp cột C bóng và dáng tổng thể thẳng đứng hơn.
Trái ngược sự thay đổi mạnh về thiết kế và nội thất, Venue thế hệ mới tiếp tục dùng các cấu hình động cơ quen thuộc. Tùy chọn máy xăng 1,2L cho công suất 82 mã lực, bản xăng tăng áp 1,0L đạt 120 mã lực. Tại Ấn Độ, xe có thêm máy Diesel 1,5L cho công suất khoảng 116 mã lực. Tất cả đi kèm hệ dẫn động cầu trước; tùy phiên bản sẽ có hộp số sàn hoặc tự động CVT.
Cách tiếp cận này giúp Venue giữ được dải lựa chọn phù hợp nhiều nhu cầu sử dụng, từ vận hành tiết kiệm máy xăng 1,2L đến sức kéo linh hoạt của máy tăng áp 1,0L, cũng như đáp ứng thị hiếu địa phương với bản Diesel 1,5L.
- Mitsubishi Pajero 2027 hé lộ thiết kế hoàn toàn mới, sẵn sàng trở lại thị trường Bắc Mỹ
Sau gần hai thập kỷ vắng bóng, huyền thoại địa hình Mitsubishi Pajero – hay còn được biết đến với tên gọi Montero tại Bắc Mỹ đang rục rịch trở lại với diện mạo hoàn toàn mới. Một bản dựng vừa được tạp chí ô tô Nhật Bản công bố đã khiến cộng đồng mê xe sôi sục, hé lộ thiết kế táo bạo và đầy cơ bắp của Pajero thế hệ 2027.
Theo bản phác họa, Pajero 2027 mang đến một diện mạo mạnh mẽ, góc cạnh đặc trưng của dòng SUV địa hình. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt cỡ lớn được viền crom tinh tế, kết hợp cùng cụm đèn LED dọc sắc sảo và cản trước hầm hố mang đậm phong cách off-road.
Thân xe vuông vức, các đường gân nổi chạy dọc cùng hốc bánh mở rộng và mâm đa chấu thể thao giúp Pajero trông bề thế và cơ bắp hơn bao giờ hết. Màu sơn hai tông – vàng chủ đạo kết hợp mui đen bóng – gợi nhớ đến những chiếc SUV cổ điển nhưng vẫn hiện đại, thời thượng.
Theo các nguồn tin từ Nhật Bản, Pajero 2027 sẽ chia sẻ nền tảng khung gầm với Nissan Armada Y63, mẫu SUV cỡ lớn thế hệ mới của liên minh Nissan – Mitsubishi. Đáng chú ý, xe được đồn đoán sử dụng động cơ V6 tăng áp kép 3.5L, sản sinh công suất lên tới 460 mã lực, đưa Pajero tiệm cận nhóm SUV cao cấp như Toyota Land Cruiser, Jeep Grand Wagoneer hay Infiniti QX80.
Nếu thông tin này trở thành sự thật, đây sẽ là bước nhảy vọt đáng kể, đưa Pajero trở lại đúng vị thế một chiếc SUV đa dụng mạnh mẽ, không chỉ dành cho địa hình mà còn đủ sức cạnh tranh trên đường cao tốc và đô thị hiện đại.