Bản tin Xe cộ 28/9: Ford giới thiệu xe SUV hybrid dài hơn 5 mét, công suất 275 mã lực, giá từ 850 triệu đồng

- Ford giới thiệu xe SUV hybrid dài hơn 5 mét, công suất 275 mã lực, giá từ 850 triệu đồng
Ford chính thức trình làng mẫu SUV Edge L 2026 tại thị trường Trung Quốc với tất cả 7 phiên bản.
Mức giá của Ford Edge L 2026 tại Trung Quốc dao động từ 229.800-309.800 Nhân dân tệ (tương đương 850,30 triệu đồng - 1,146 tỷ đồng). Đây là phiên bản nâng cấp nhẹ so với đời cũ. SUV này cạnh tranh với Toyota Highlander, Hyundai Santa Fe…
Về ngoại thất, Ford Edge L 2026 vẫn giữ nguyên phong cách của mẫu xe hiện tại, nổi bật với cụm đèn pha tách đôi kết hợp dải đèn tròn hình ngôi sao cùng một dải LED đơn nối liền hai đèn, tạo cảm giác bề ngang rộng rãi hơn. Phần đầu xe, lưới tản nhiệt cỡ lớn không viền được trang trí dạng tổ ong, đi kèm hốc gió ba tầng, mang lại diện mạo khỏe khoắn và thể thao.
Ford Edge L 2026 mang đến hai tùy chọn hệ truyền động. Đầu tiên là động cơ EcoBoost 4 xi lanh tăng áp dung tích 2 lít giúp sản sinh công suất tối đa 252 mã lực và mô-men xoắn cực đại 378 Nm. Hộp số tự động 8 cấp kết hợp cùng hệ dẫn động cầu trước hoặc 4 bánh 4WD.
Thứ hai là động cơ EcoBoost 4 xi lanh tăng áp dung tích 2 lít kết hợp cùng hệ thống hybrid 2.0T cho tổng công suất 275 mã lực và mô-men xoắn 405 Nm. Hộp số vô cấp E-CVT cùng hệ dẫn động 4 bánh thông minh điều khiển điện tử mang lại trải nghiệm vận hành linh hoạt và ổn định trên nhiều loại địa hình.
- Honda ADV350 2026 trình làng, nâng cấp xứng danh "vua tay ga"
Cuối tháng 9, Honda đã chính thức giới thiệu mẫu ADV350 phiên bản 2026.
Kế thừa thành công từ dòng xe tay ga địa hình nổi tiếng, Honda ADV350 2026 mới được nâng cấp nhẹ về mặt thiết kế, nổi bật nhất là sự xuất hiện của loạt màu sắc mới đầy cá tính, giúp tăng thêm vẻ ngoài mạnh mẽ, phong trần và đậm chất phiêu lưu cho chiếc xe.
Honda ADV350 được thiết kế bởi Honda Italia Industriale S.p.A., trung tâm thiết kế của Honda tại Ý. Mẫu xe này đã nhiều lần dẫn đầu về doanh số bán ra trong phân khúc xe tay ga từ 300cc trở lên tại thị trường châu Âu. Trong hai năm liên tiếp, ADV350 giữ vị trí xe tay ga bán chạy nhất trong phân khúc này. Thiết kế của xe cũng lấy cảm hứng từ mẫu X-ADV – một trong những mẫu mô tô bán chạy nhất của Honda tại châu Âu.
Riêng trong năm 2025, ADV350 đã đạt doanh số hơn 10.000 chiếc chỉ tính riêng tại châu Âu. Tính từ khi ra mắt lần đầu vào năm 2022 đến nay, mẫu xe này đã bán ra hơn 35.000 chiếc trên toàn cầu.
Về động cơ, Honda ADV350 2026 vẫn giữ nguyên khối động cơ xi-lanh đơn, dung tích 330cc, được tinh chỉnh để đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 5 , sản sinh công suất 29 mã lực và mô-men xoắn cực đại 31.4 Nm. Động cơ này không chỉ mạnh mẽ mà còn tiết kiệm nhiên liệu, với mức tiêu thụ cực kỳ ấn tượng. Bình xăng dung tích 11.7 lít cho phép xe di chuyển quãng đường hơn 330 km chỉ với một lần đổ đầy.
Khoang chứa đồ dưới yên xe vẫn có dung tích lên tới 48 lít, đủ rộng để chứa hai mũ bảo hiểm và các vật dụng cá nhân khác. Bên trong cốp có trang bị đèn LED hỗ trợ sử dụng vào ban đêm. Ngoài ra, phía trước xe còn có một hộc chứa đồ nhỏ kèm theo cổng sạc USB tiện dụng nằm ở bên trái, phục vụ nhu cầu sạc điện thoại di động trong lúc di chuyển.
- BMW khuyến cáo gần 200.000 chủ xe về nguy cơ chập mạch, bốc cháy
Hôm 27/9, CNN dẫn thông báo triệu hồi của hãng xe BMW khuyến cáo chủ sở hữu của gần 200.000 chiếc BMW không nên đỗ xe trong gara vì xe có thể bị chập mạch và bốc cháy.
Theo thông báo từ Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia Mỹ (NHTSA), nguy cơ cháy nổ liên quan đến sự cố ở bộ khởi động động cơ, có thể ảnh hưởng đến cả xe đang đỗ và đang chạy.
NHTSA khuyến cáo chủ xe nên đỗ xe ngoài trời và tránh xa các công trình kiến trúc cho đến khi việc khắc phục hoàn tất, trong phần "cảnh báo nguy cơ cháy nổ".
BMW đã nghiên cứu 10 xe bị cháy, dẫn đến việc triệu hồi này, tuy nhiên không có báo cáo nào về thương tích hoặc tai nạn.
Khoảng 196.355 xe BMW, chủ yếu được sản xuất từ năm 2019 đến năm 2022, đang bị triệu hồi vì "rơ le khởi động động cơ có thể bị ăn mòn, khiến rơ le bị quá nhiệt và chập mạch" - NHTSA cho biết trong một thông cáo báo chí.
- 'Xe cơ bắp' Ford Mustang RTR Spec 5 mạnh 882 mã lực, giá 160.000 USD
Ford Mustang RTR Spec 5 sở hữu gói độ thân rộng của RTR Vehicles cùng mức công suất 882 mã lực và chỉ sản xuất giới hạn 50 chiếc.
Bên cạnh Shelby, RTR Vehicles cũng là một hãng độ có quan hệ mật thiết với Ford. Thương hiệu này vừa cho ra mắt gói nâng cấp RTR Spec 5 trên chiếc Mustang.
Trước đó, RTR Vehicles từng ra mắt các gói nâng cấp Spec 1, Spec 2 và Spec 3 cho dòng Ford Mustang thế hệ thứ 7. Phần đầu của chiếc xe thể thao này không có quá nhiều khác biệt so với các dự án trước đây.
Tuy nhiên, Ford Mustang RTR Spec 5 là một bước nhảy vọt về thiết kế thân rộng của thương hiệu này này. Không phải là những chi tiết lắp ráp rời như các hãng độ khác, đây là một hệ thống tích hợp hoàn chỉnh vào ngoại thất của chiếc xe.
rái tim của Ford Mustang RTR Spec 5 là khối động cơ V8 dung tích 5.0L quen thuộc của Mustang GT, tuy nhiên giờ đây đạt công suất hơn 882 mã lực và mô-men xoắn 895 Nm.
Chiếc xe có thông số vượt trội hơn mức nguyên bản là 493 mã lực nhờ vào hệ thống siêu nạp Whipple Stage 2 3.0L, đi kèm với hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động 10 cấp.
Xe được trang bị phanh Drift điện tử nguyên bản, được đồng phát triển bởi nhà sáng lập hãng độ Vaughn Gittin Jr., nhà vô địch Formula Drift Chelsea DeNofa và Ford.
- Tay đua F1 Lewis Hamilton bán toàn bộ dàn siêu xe vì lý do gì?
Lewis Hamilton bán toàn bộ bộ sưu tập siêu xe hàng triệu USD để theo đuổi nghệ thuật.
Huyền thoại Công thức 1 Lewis Hamilton vừa khiến người hâm mộ ngỡ ngàng khi tuyên bố đã bán toàn bộ bộ sưu tập siêu xe trị giá hàng triệu USD. Trong buổi họp báo trước chặng Azerbaijan Grand Prix 2025, tay đua 7 lần vô địch F1 chia sẻ: “Tôi không còn chiếc xe nào nữa. Tôi đã bán hết. Giờ đây tôi quan tâm đến nghệ thuật hơn.”
Quyết định này đánh dấu bước ngoặt lớn trong cuộc sống của Hamilton, bởi ô tô vốn là một phần không thể tách rời sự nghiệp và phong cách sống của anh. Từ những ngày đầu với go-kart cho đến khi giành 105 chiến thắng F1, Hamilton đã luôn gắn bó mật thiết với tốc độ và những cỗ máy bốn bánh.
Trong những năm gần đây, Hamilton thường thể hiện sự quan tâm đến vấn đề môi trường. Anh từng chia sẻ trên Instagram về mong muốn bù đắp dấu chân carbon từ sự nghiệp F1 bằng cách thay đổi lối sống: ăn uống lành mạnh, hạn chế di chuyển bằng máy bay riêng và sử dụng nhiều xe điện hơn.
Dù đã chia tay thú chơi siêu xe, Hamilton vẫn bày tỏ sự yêu thích đặc biệt với một huyền thoại của Ferrari. Anh khẳng định: “Nếu có mua xe trở lại, tôi sẽ chọn Ferrari F40. Đó thực sự cũng là một tác phẩm nghệ thuật”.