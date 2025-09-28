Bản tin Xe cộ 28/9: Ford giới thiệu xe SUV hybrid dài hơn 5 mét, công suất 275 mã lực, giá từ 850 triệu đồng

Thứ hai là động cơ EcoBoost 4 xi lanh tăng áp dung tích 2 lít kết hợp cùng hệ thống hybrid 2.0T cho tổng công suất 275 mã lực và mô-men xoắn 405 Nm. Hộp số vô cấp E-CVT cùng hệ dẫn động 4 bánh thông minh điều khiển điện tử mang lại trải nghiệm vận hành linh hoạt và ổn định trên nhiều loại địa hình.

Ford Edge L 2026 mang đến hai tùy chọn hệ truyền động. Đầu tiên là động cơ EcoBoost 4 xi lanh tăng áp dung tích 2 lít giúp sản sinh công suất tối đa 252 mã lực và mô-men xoắn cực đại 378 Nm. Hộp số tự động 8 cấp kết hợp cùng hệ dẫn động cầu trước hoặc 4 bánh 4WD.

Về ngoại thất, Ford Edge L 2026 vẫn giữ nguyên phong cách của mẫu xe hiện tại, nổi bật với cụm đèn pha tách đôi kết hợp dải đèn tròn hình ngôi sao cùng một dải LED đơn nối liền hai đèn, tạo cảm giác bề ngang rộng rãi hơn. Phần đầu xe, lưới tản nhiệt cỡ lớn không viền được trang trí dạng tổ ong, đi kèm hốc gió ba tầng, mang lại diện mạo khỏe khoắn và thể thao.

Mức giá của Ford Edge L 2026 tại Trung Quốc dao động từ 229.800-309.800 Nhân dân tệ (tương đương 850,30 triệu đồng - 1,146 tỷ đồng). Đây là phiên bản nâng cấp nhẹ so với đời cũ. SUV này cạnh tranh với Toyota Highlander, Hyundai Santa Fe…

Kế thừa thành công từ dòng xe tay ga địa hình nổi tiếng, Honda ADV350 2026 mới được nâng cấp nhẹ về mặt thiết kế, nổi bật nhất là sự xuất hiện của loạt màu sắc mới đầy cá tính, giúp tăng thêm vẻ ngoài mạnh mẽ, phong trần và đậm chất phiêu lưu cho chiếc xe.

Honda ADV350 được thiết kế bởi Honda Italia Industriale S.p.A., trung tâm thiết kế của Honda tại Ý. Mẫu xe này đã nhiều lần dẫn đầu về doanh số bán ra trong phân khúc xe tay ga từ 300cc trở lên tại thị trường châu Âu. Trong hai năm liên tiếp, ADV350 giữ vị trí xe tay ga bán chạy nhất trong phân khúc này. Thiết kế của xe cũng lấy cảm hứng từ mẫu X-ADV – một trong những mẫu mô tô bán chạy nhất của Honda tại châu Âu.

Riêng trong năm 2025, ADV350 đã đạt doanh số hơn 10.000 chiếc chỉ tính riêng tại châu Âu. Tính từ khi ra mắt lần đầu vào năm 2022 đến nay, mẫu xe này đã bán ra hơn 35.000 chiếc trên toàn cầu.

Về động cơ, Honda ADV350 2026 vẫn giữ nguyên khối động cơ xi-lanh đơn, dung tích 330cc, được tinh chỉnh để đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 5 , sản sinh công suất 29 mã lực và mô-men xoắn cực đại 31.4 Nm. Động cơ này không chỉ mạnh mẽ mà còn tiết kiệm nhiên liệu, với mức tiêu thụ cực kỳ ấn tượng. Bình xăng dung tích 11.7 lít cho phép xe di chuyển quãng đường hơn 330 km chỉ với một lần đổ đầy.

Khoang chứa đồ dưới yên xe vẫn có dung tích lên tới 48 lít, đủ rộng để chứa hai mũ bảo hiểm và các vật dụng cá nhân khác. Bên trong cốp có trang bị đèn LED hỗ trợ sử dụng vào ban đêm. Ngoài ra, phía trước xe còn có một hộc chứa đồ nhỏ kèm theo cổng sạc USB tiện dụng nằm ở bên trái, phục vụ nhu cầu sạc điện thoại di động trong lúc di chuyển.

- ﻿BMW khuyến cáo gần 200.000 chủ xe về nguy cơ chập mạch, bốc cháy

​Hôm 27/9, CNN dẫn thông báo triệu hồi của hãng xe BMW khuyến cáo chủ sở hữu của gần 200.000 chiếc BMW không nên đỗ xe trong gara vì xe có thể bị chập mạch và bốc cháy.

Theo thông báo từ Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia Mỹ (NHTSA), nguy cơ cháy nổ liên quan đến sự cố ở bộ khởi động động cơ, có thể ảnh hưởng đến cả xe đang đỗ và đang chạy.