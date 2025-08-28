Bản tin Xe cộ 28/8: Chiếc xe điện nào nhanh nhất thế giới ở thời điểm hiện tại?

- Chiếc xe điện nào nhanh nhất thế giới ở thời điểm hiện tại?
Chiếc xe điện nhanh nhất thế giới có thể đạt vận tốc lên tới 472,41 km/h là một chiếc xe điện của Trung Quốc.
YANGWANG, thương hiệu cao cấp thuộc BYD, đã chính thức thiết lập kỷ lục tốc độ tối đa toàn cầu mới dành cho xe điện với vận tốc 472,41 km/h tại đường thử ATP Automotive Testing Papenburg, Đức.
Thành tích ấn tượng này được thực hiện vào ngày 8/8/2025 vừa qua với siêu xe YANGWANG U9 Track Edition, đưa YANGWANG trở thành thương hiệu sở hữu xe thuần điện nhanh nhất thế giới hiện nay.
Marc Basseng – Tay đua chuyên nghiệp từng thiết lập kỷ lục vào năm 2024, tự hào chia sẻ sau khi phá vỡ kỷ lục cùng YANGWANG U9: “Năm ngoái tôi nghĩ mình đã chạm giới hạn kỷ lục. Không ngờ chỉ sau một năm, tại cùng đường thử này, tôi lại có thể phá vỡ chính kỷ lục của mình nhờ những công nghệ mới từ YANGWANG”.
Mẫu xe YANGWANG U9 Track Edition được phát triển dựa trên nền tảng e⁴ Platform và công nghệ cốt lõi DiSus-X, vốn đang được ứng dụng trên YANGWANG U9 thương mại. Đặc biệt, xe trang bị nền tảng điện áp siêu cao 1.200V lần đầu tiên được sản xuất hàng loạt trên thế giới, kết hợp cùng hệ thống quản lý nhiệt tối ưu cho điều kiện vận hành khắc nghiệt. Chính sự kết hợp giữa nền tảng công nghệ đã được kiểm chứng và những đột phá mới mẻ đã đưa hiệu năng của U9 Track Edition lên một tầm cao chưa từng có.
Để chinh phục kỷ lục thế giới, chiếc xe vừa cần sức mạnh bền bỉ vừa phải đảm bảo sự ổn định tuyệt đối ở tốc độ cao. Nền tảng e⁴ – hệ thống 4 mô-tơ độc lập với tua máy tối đa 30.000 vòng/phút – mang đến công suất cực đại 555 kW tại mỗi mô-tơ, tổng công suất toàn hệ thống vượt mức 3.000 PS. Nhờ đó, YANGWANG U9 Track Edition đạt tỷ lệ công suất/trọng lượng lên đến 1.217 PS/tấn, nằm trong nhóm siêu xe hàng đầu thế giới.
- Dùng trí tuệ nhân tạo tìm lại siêu xe Lamborghini Huracan bị đánh cắp
Một người chơi xe tại California (Mỹ) vừa tìm lại được chiếc siêu xe Lamborghini Huracan của mình bị đánh cắp 2 năm trước nhờ vào ChatGPT.
Trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng đóng nhiều vai trò trong cuộc sống thường ngày của con người. Mới đây, một người đàn ông sống tại Mỹ đã tìm lại được chiếc siêu xe Lamborghini Huracan bị đánh cắp 2 năm trước nhờ vào ChatGPT.
Andrew Garcia, một nhà sưu tập xe sống tại hạt Orange (California), cho biết chiếc Lamborghini Huracan Evo RWD của mình đã bị đánh cắp vào năm 2023 theo một đường dây tội phạm có tổ chức, vốn nhắm đến các siêu xe được cho thuê.
Dù nhiều xe khác lần lượt được tìm thấy, chiếc Lamborghini Huracan của Garcia vẫn biệt vô âm tín, buộc anh phải chấp nhận sự thật và từ bỏ hy vọng tái hợp cùng xế cưng.
Mọi chuyện tưởng chừng sẽ tiếp diễn như vậy cho đến khi Garcia nhận được một tin nhắn ẩn danh trên Instagram, hỏi rằng anh có đang bán chiếc Lamborghini này không.
Người này cho biết tìm thấy thông tin của anh thông qua danh thiếp trong hộc găng tay. Ngay lập tức, Garcia đã sử dụng ChatGPT, ra lệnh cho trí tuệ nhân tạo này tìm hiểu bối cảnh xung quanh của chiếc xe là ở đâu.
Kết hợp cùng Google Maps, anh thậm chí còn tìm ra chính xác tọa độ của chiếc xe, vốn được chụp tại thành phố Denver, bang Colorado, vốn cách nơi anh sống hơn 1.600 km.
- Hyundai Tucson 2026 lộ diện với nhiều điểm mới
Hyundai Tucson 2026 dự kiến sẽ chính thức trình làng vào quý III/2026, hứa hẹn mang đến những bước đột phá đáng chú ý trong phân khúc SUV hạng C.
Điểm nhấn đáng chú ý trên Hyundai Tucson 2026 chính là chiến lược phát triển hai phiên bản với chiều dài cơ sở khác biệt. Phiên bản dành cho thị trường châu Âu sẽ có trục cơ sở 2.750 mm, tối ưu hóa khả năng linh hoạt, thuận tiện khi di chuyển trong khu vực đô thị đông đúc.
Ngược lại, phiên bản dành cho Mỹ và Hàn Quốc được kéo dài lên 2.800 mm, nhằm mang đến không gian nội thất rộng rãi và thoải mái hơn, đáp ứng nhu cầu sử dụng đa dạng của khách hàng tại những thị trường này.
Chiến lược này giúp Tucson 2026 vừa giữ được sự gọn gàng cần thiết ở những đô thị chật hẹp, vừa cung cấp trải nghiệm tiện nghi tối ưu cho những khách hàng ưa thích không gian rộng rãi.
Trước đó, nhiều dự đoán cho rằng Hyundai Tucson 2026 sẽ kế thừa những đường nét táo bạo, mạnh mẽ lấy cảm hứng từ các concept N Vision 74 hay NEXO. Tuy nhiên, thông tin rò rỉ mới nhất hé lộ rằng hãng xe Hàn Quốc sẽ mang đến một ngôn ngữ thiết kế hoàn toàn mới mẻ, hứa hẹn tạo nên dấu ấn riêng biệt trong phân khúc SUV hạng C.
Sự thay đổi này đánh dấu bước chuyển mình táo bạo của Hyundai, khi hãng muốn phá vỡ khuôn khổ cũ và định hình phong cách đột phá, hiện đại hơn, đáp ứng cả về thẩm mỹ lẫn tính ứng dụng thực tế cho khách hàng toàn cầu.
Khoang lái của Hyundai Tucson 2026 được kỳ vọng sẽ tạo nên bước đột phá lớn với sự xuất hiện của hệ điều hành Pleos OS thế hệ mới. Giao diện màn hình tỷ lệ 16:9 được thiết kế trực quan, lấy cảm hứng từ smartphone, giúp người dùng trẻ dễ dàng làm quen và thao tác.
Điểm nhấn đặc biệt nằm ở Pleos Playground – kho ứng dụng đa dạng cho phép người dùng tùy chỉnh, mở rộng tiện ích theo nhu cầu cá nhân. Bên cạnh đó, trợ lý ảo Gleo với khả năng đối thoại tự nhiên tương tự ChatGPT sẽ hỗ trợ lái xe bằng lệnh giọng nói, giúp điều hướng, điều chỉnh âm thanh và nhiều chức năng khác, nâng cao trải nghiệm thông minh và tiện nghi trên xe.
Bên cạnh những cải tiến về khoang lái, Hyundai Tucson 2026 còn được trang bị công nghệ lái bán tự động cấp độ 2.5 tiên tiến. Hệ thống này hỗ trợ tối ưu cho việc vận hành an toàn trên cao tốc cũng như trong các tình huống giao thông đô thị phức tạp, giúp người lái giảm bớt căng thẳng và nâng cao trải nghiệm lái xe thông minh.
Hyundai chính thức tuyên bố Tucson 2026 sẽ không còn sử dụng động cơ diesel, thay vào đó tập trung hoàn toàn vào hai phiên bản Hybrid (HEV) và Plug-in Hybrid (PHEV).
Đáng chú ý, phiên bản PHEV của Hyundai Tucson 2026 được kỳ vọng có khả năng di chuyển lên đến 100 km chỉ bằng điện, mở ra lựa chọn xanh vượt trội cho nhu cầu di chuyển hàng ngày trong đô thị mà không phát thải khí nhà kính. Con số này nổi bật hơn hẳn so với mức 50-70km của các mẫu PHEV hiện tại, đánh dấu bước tiến quan trọng trong công cuộc điện hóa xe hơi của Hyundai.
Tại thị trường Hàn Quốc, giá xe Hyundai Tucson 2026 dự kiến khởi điểm từ 34 triệu won (khoảng 645 triệu đồng) cho phiên bản hybrid. Với mức giá này, Tucson được đánh giá là một trong những mẫu SUV điện hóa dễ tiếp cận nhất, mở rộng cơ hội sở hữu xe xanh cho nhiều khách hàng trẻ và gia đình.
- Cận cảnh mẫu siêu xe Ferrari Daytona SP3 cuối cùng được đấu giá hơn 680 tỷ đồng
Siêu phẩm Ferrari Daytona SP3 cuối cùng, mang số hiệu "599+1" được đấu giá thành công với số tiền 26 triệu USD.
Tại Monterey Car Week, nhà đấu giá RM Sotheby's đã thành công bán chiếc Ferrari Daytona SP3 có số thứ tự 599 1 với mức giá 26 triệu USD tương đương 687 tỷ đồng. Ferrari Daytona SP3 cuối cùng còn được gọi là "SP3 thứ 600" được chế tác nhằm mục đích từ thiện, không thuộc kế hoạch 599 chiếc ban đầu của Ferrari.
Daytona SP3 thuộc dải sản phẩm Icona Series và không phải ai cũng có cơ hội sở hữu siêu phẩm này. Buổi đấu giá là cơ hội duy nhất dành cho tín đồ tốc độ có thể trực ghi tên mình là chủ nhân chiếc SP3 thứ 600. Mức giá đấu lên đến 26 triệu USD cao gấp 10 lần giá khởi điểm của chiếc siêu xe này; thậm chí vượt xa mức giá dự kiến 3,5 triệu USD trước khi buổi đấu giá kết thúc.
Mức đấu giá 26 triệu USD giúp Ferrari Daytona SP3 "599 1" trở thành chiếc siêu xe có giá đắt thứ 13 trong lịch sử đấu giá, mức giá này thấp hơn 400.000 USD so với Ferrari 275 GTB/C Speciale đời 1964 được nhà đấu giá RM Sotheby's mang đến sự kiện Monterey Car Week năm 2014.
- Hyundai SantaFe có giá mới, cạnh tranh hơn
Hyundai SantaFe đang có mức giá sau khi hỗ trợ lệ phí trước bạ trong khoảng 941 triệu đồng - 1,201 tỷ đồng.
Cùng với ưu đãi tháng 8, Hyundai SantaFe đang cạnh tranh mạnh với Mazda CX-8 (giá từ 969 triệu đồng - 1,149 tỷ đồng. Thậm chí, giờ đây SantaFe cạnh tranh với cả Honda CR-V cho dù nằm trên một phân khúc.
Trước đó, mẫu xe này có giá dao động từ 1,069 - 1,365 tỷ đồng.
Hyundai SantaFe thế hệ mới được trang bị các tùy chọn động cơ từ 2.5 GDI công suất 194PS, hộp số 8 cấp cho tới 2.5 GDI Turbo công suất 281PS hộp số ly hợp kép 8 cấp.
Cấu hình này đưa thông số sức mạnh của SantaFe ngang với một số chiếc xe Đức, đồng thời hoạt động êm, mượt hơn so với động cơ dầu trước kia.