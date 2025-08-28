Bản tin Xe cộ 28/8: Chiếc xe điện nào nhanh nhất thế giới ở thời điểm hiện tại?

- Chiếc xe điện nào nhanh nhất thế giới ở thời điểm hiện tại?

Chiếc xe điện nhanh nhất thế giới có thể đạt vận tốc lên tới 472,41 km/h là một chiếc xe điện của Trung Quốc.

YANGWANG, thương hiệu cao cấp thuộc BYD, đã chính thức thiết lập kỷ lục tốc độ tối đa toàn cầu mới dành cho xe điện với vận tốc 472,41 km/h tại đường thử ATP Automotive Testing Papenburg, Đức.

Thành tích ấn tượng này được thực hiện vào ngày 8/8/2025 vừa qua với siêu xe YANGWANG U9 Track Edition, đưa YANGWANG trở thành thương hiệu sở hữu xe thuần điện nhanh nhất thế giới hiện nay.

Marc Basseng – Tay đua chuyên nghiệp từng thiết lập kỷ lục vào năm 2024, tự hào chia sẻ sau khi phá vỡ kỷ lục cùng YANGWANG U9: “Năm ngoái tôi nghĩ mình đã chạm giới hạn kỷ lục. Không ngờ chỉ sau một năm, tại cùng đường thử này, tôi lại có thể phá vỡ chính kỷ lục của mình nhờ những công nghệ mới từ YANGWANG”.

Mẫu xe YANGWANG U9 Track Edition được phát triển dựa trên nền tảng e⁴ Platform và công nghệ cốt lõi DiSus-X, vốn đang được ứng dụng trên YANGWANG U9 thương mại. Đặc biệt, xe trang bị nền tảng điện áp siêu cao 1.200V lần đầu tiên được sản xuất hàng loạt trên thế giới, kết hợp cùng hệ thống quản lý nhiệt tối ưu cho điều kiện vận hành khắc nghiệt. Chính sự kết hợp giữa nền tảng công nghệ đã được kiểm chứng và những đột phá mới mẻ đã đưa hiệu năng của U9 Track Edition lên một tầm cao chưa từng có.

Để chinh phục kỷ lục thế giới, chiếc xe vừa cần sức mạnh bền bỉ vừa phải đảm bảo sự ổn định tuyệt đối ở tốc độ cao. Nền tảng e⁴ – hệ thống 4 mô-tơ độc lập với tua máy tối đa 30.000 vòng/phút – mang đến công suất cực đại 555 kW tại mỗi mô-tơ, tổng công suất toàn hệ thống vượt mức 3.000 PS. Nhờ đó, YANGWANG U9 Track Edition đạt tỷ lệ công suất/trọng lượng lên đến 1.217 PS/tấn, nằm trong nhóm siêu xe hàng đầu thế giới.

