Bản tin Xe cộ 28/10: Lợi nhuận của Porsche sụt giảm 99% chỉ trong 9 tháng đầu năm 2025

- Aston Martin DBX: Giá bán tại Việt Nam
Aston Martin làm dự án nhà ở 18 tầng tại Daytona Beach sau khi tháp Miami đạt 99% đặt mua; cùng lúc giao xe quý III/2025 giảm 13% còn 1.641 chiếc.
Aston Martin đang mở rộng sang lĩnh vực nhà ở hạng sang với kế hoạch một tòa tháp 18 tầng tại Daytona Beach, Florida, sau khi Aston Martin Residences Miami khai trương năm ngoái và đạt tỷ lệ đặt mua trước 99%.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh mảng ô tô gặp khó: theo Carscoops, lượng xe giao quý III/2025 giảm 13% xuống còn 1.641 chiếc do thuế quan và nhu cầu suy yếu tại Bắc Mỹ và châu Á; dự báo kết quả năm có thể ghi nhận khoản lỗ vượt 139 triệu USD và hãng đã cắt giảm triển vọng 2025 lần thứ hai trong năm nay.
Tại Việt Nam, Aston Martin hiện chỉ phân phối chính hãng một mẫu xe là DBX, giới thiệu tháng 11/2022, với giá bán công bố từ 16,4 đến 21,3 tỷ đồng tùy phiên bản.
- Lợi nhuận của Porsche sụt giảm 99% chỉ trong 9 tháng đầu năm 2025
Thách thức từ thuế quan và chi phí sản xuất khiến hãng xe thể thao đến từ Stuttgart trải qua một năm khó khăn nhất thập kỷ.
Giờ đây, Porsche cũng đang cảm nhận sức nóng của một năm đầy biến động trong thương mại quốc tế. Báo cáo tài chính mới nhất của hãng cho thấy lợi nhuận hoạt động đã giảm tới 99%, đánh dấu một giai đoạn đầy thử thách đối với thương hiệu thể thao danh tiếng của Đức.
Các con số thống kê cho thấy Porsche đang "chạm đáy" với doanh thu toàn cầu chỉ còn 26,86 tỷ Euro (giảm 6%), tỷ suất lợi nhuận hoạt động trên doanh thu chỉ đạt 0,2% (giảm 98,6%), lợi nhuận hoạt động chỉ còn 40 triệu Euro (giảm 99%), dòng tiền ròng từ mảng ôtô đạt 1,34 tỷ Euro (tăng 8%) và chỉ giao được 212.509 xe (giảm 6%).
Theo báo cáo tài chính vừa được công bố, Porsche đạt lợi nhuận hoạt động chỉ 40 triệu Euro trong 9 tháng đầu năm 2025, giảm mạnh so với 4.035 triệu Euro của cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu toàn cầu và lượng xe giao đến tay khách hàng cũng đồng loạt giảm 6%, tương đương mức sụt giảm 1,7 tỷ Euro doanh thu và ít hơn 13.517 xe.
Dù những con số có vẻ ảm đạm, ban lãnh đạo Porsche khẳng định đây là kết quả của quá trình tái cấu trúc cần thiết nhằm chuẩn bị cho giai đoạn tăng trưởng mới.
- Toyota Supra Final Edition 2026: Đánh giá chi tiết
Toyota xác nhận dừng Supra từ tháng 3/2026. Final Edition khép lại thế hệ thứ năm với động cơ B58: Mỹ 382 mã lực, 0–96 km/h 3,9 giây, giá từ 69.745 USD; châu Âu/Nhật 429 mã lực, giới hạn 300 xe.
Toyota xác nhận sẽ dừng sản xuất Supra vào tháng 3/2026, khép lại vòng đời thế hệ thứ năm. Bản Final Edition, ra mắt như lời chào tạm biệt, tiếp tục sử dụng động cơ tăng áp B58 và được tinh chỉnh khác nhau tùy thị trường: tại Mỹ, công suất 382 mã lực với khả năng tăng tốc 0–96 km/h trong 3,9 giây; tại Nhật và châu Âu, công suất đạt 429 mã lực nhưng giới hạn chỉ 300 xe cho cả hai thị trường. Tại Mỹ, giá khởi điểm từ 69.745 USD.
Supra thế hệ thứ năm được trình làng tại triển lãm Detroit 2019, đánh dấu sự trở lại sau 21 năm, là sản phẩm hợp tác giữa Toyota và BMW, dùng chung nền tảng và hệ truyền động với BMW Z4. Trong suốt vòng đời, Supra có hai tùy chọn động cơ tăng áp: 3.0L I6 B58 và 2.0L I4 B48; hộp số tự động 8 cấp ZF là chủ đạo, sau này bổ sung hộp số sàn 6 cấp dành riêng cho bản I6.
Thông báo dừng sản xuất vào tháng 3/2026 đặt dấu chấm hết cho thế hệ Supra hiện tại. Final Edition vì vậy mang ý nghĩa tổng kết: giữ nền tảng kỹ thuật đã định hình mẫu xe suốt từ 2019, đồng thời điều chỉnh hiệu năng theo từng thị trường. Với Mỹ, thông số 382 mã lực đi kèm khả năng tăng tốc 0–96 km/h trong 3,9 giây cho thấy sức mạnh vẫn được duy trì ở mức cao. Với châu Âu và Nhật, gói tinh chỉnh lên 429 mã lực cùng số lượng giới hạn 300 xe nhấn mạnh tính sưu tầm.
- Toyota Hilux hoàn toàn mới sẽ ra mắt toàn cầu tại Thái Lan
Toyota Hilux Travo 2026 dự kiến ra mắt ngày 10/11 tại Triển lãm ô tô Thái Lan, có thể sẽ có bản thuần điện.
Paultan đưa tin, Toyota Hilux thế hệ thứ chín mới dự kiến sẽ có thêm hậu tố Travo sau tên gọi ở Thái Lan, dự kiến ra mắt ngày 10/11. Theo Autolifethailand, sự kiện này sẽ bao gồm cả phiên bản thuần điện bằng điện được mong đợi từ lâu, để cạnh tranh với các đối thủ như Isuzu D-Max EV.
Mẫu xe mới nhất dự kiến sẽ tiếp tục sử dụng nền tảng IMV đã được thử nghiệm và chứng minh, giữ lại phần cabin của người tiền nhiệm. Tuy nhiên, sẽ có những thay đổi đáng kể về kiểu dáng phía trước và phía sau, như đã thấy trong các bức ảnh chụp lén và bản vẽ bằng sáng chế hồi đầu năm.
Sự lột xác cũng sẽ mở rộng sang nội thất, góc cạnh hơn và các yếu tố được lấy từ Land Cruiser Prado, chẳng hạn như cần số phẳng hơn, rộng hơn. Những yếu tố này đã được tích hợp vào chiếc Land Cruiser FJ mới, cũng dựa trên kiến trúc IMV và được sản xuất tại Thái Lan.
Nhiều khả năng, Hilux mới sẽ giữ lại các tùy chọn động cơ và hệ truyền động tương tự như trước, bao gồm động cơ dầu tăng áp bốn xi-lanh 2.4 lít 2GD-FTV và 2.8 lít 1GD-FTV, hộp số tự động sáu cấp và hệ dẫn động cầu sau hoặc bán thời gian bốn bánh.
- Tấm sàn bán tải Honda có giá gần bằng cả chiếc xe
Hãng xe Nhật Bản niêm yết giá tấm sàn sau ở mức trên 10.000 USD, nhưng một vài xe Ridgeline đời cũ sử dụng phụ tùng này đang được rao bán với giá chỉ 12.000 USD.
Theo Carscoops, một chủ sở hữu bán tải Honda Ridgeline gần đây nhận ra vài phụ tùng xe đắt đỏ hơn so với tưởng tượng.
Danh mục phụ tùng chính thức của Honda tại Mỹ chỉ ra tấm sàn sau của Ridgeline đời 2017-2025 có giá 10.082,22 USD, chưa bao gồm nhân công lắp đặt. Đáng nói, Honda Ridgeline đời mới có giá khởi điểm 40.000 USD, nghĩa là chỉ riêng tấm kim loại sàn xe phía sau đã chiếm khoảng 25% tổng giá trị xe.
Điều này thậm chí còn đáng chú ý hơn khi một số xe Honda Ridgeline đời 2017 đã qua sử dụng đang được rao bán với giá 12.000 USD. Như vậy nếu một trong số những chiếc bán tải đời cũ này bị hư hỏng tấm sàn sau, rất có thể công ty bảo hiểm chỉ xem xét như trường hợp hư hỏng toàn phần (total loss), thay vì chấp thuận giải pháp sửa chữa tốn kém.
- Mini bike Honda Gorilla 125 sắp "hồi sinh", trang bị ấn tượng
Có tin đồn lan truyền mạnh mẽ rằng Honda đang chuẩn bị “hồi sinh” dòng xe huyền thoại Gorilla với phiên bản hoàn toàn mới mang tên Gorilla 125, dự kiến sẽ ra mắt vào cuối năm nay.
Thông tin này xuất hiện sau khi mẫu Monkey 125 đạt được thành công lớn ở cả thị trường Nhật Bản lẫn quốc tế, khiến giới yêu xe kỳ vọng rằng Honda sẽ tiếp tục phát triển dòng minibike của mình theo hướng mới mẻ và mạnh mẽ hơn.
Theo các nguồn tin ban đầu, Honda Gorilla 125 sẽ được phát triển dựa trên nền tảng của Monkey 125, nhưng mang phong cách cứng cáp, hầm hố và “đường trường” hơn. Mẫu xe được cho là sẽ có bình xăng lớn hơn, ghi-đông cao, yên dày, đèn pha tròn đi kèm khung bảo vệ, cùng nhiều trang bị mang hơi hướng adventure như bảo vệ tay lái và bộ khung chống đổ. Tổng thể thiết kế của Gorilla 125 vẫn giữ nét cổ điển quen thuộc, nhưng được tinh chỉnh để phù hợp với những người yêu thích du lịch bụi và những chuyến đi xa.
Các nguồn tin từ Nhật Bản, Indonesia và châu Âu đều cho biết Honda đã đăng ký lại tên “Gorilla” tại nhiều khu vực lớn như Mỹ, Ấn Độ và châu Âu. Điều này cho thấy khả năng rất cao rằng Gorilla 125 không chỉ là tin đồn mà thực sự đang nằm trong kế hoạch ra mắt của hãng.
Về mặt kỹ thuật, Gorilla 125 được cho là sẽ sử dụng động cơ đơn xy-lanh 125cc SOHC, làm mát bằng không khí, tích hợp hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI và hộp số 5 cấp. Khối động cơ này dự kiến cho công suất khoảng 9 đến 10 mã lực – tương tự với Monkey 125, vốn được đánh giá cao về độ bền và khả năng tiết kiệm nhiên liệu.