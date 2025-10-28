Bản tin Xe cộ 28/10: Lợi nhuận của Porsche sụt giảm 99% chỉ trong 9 tháng đầu năm 2025

- Aston Martin DBX: Giá bán tại Việt Nam

Aston Martin làm dự án nhà ở 18 tầng tại Daytona Beach sau khi tháp Miami đạt 99% đặt mua; cùng lúc giao xe quý III/2025 giảm 13% còn 1.641 chiếc.

Aston Martin đang mở rộng sang lĩnh vực nhà ở hạng sang với kế hoạch một tòa tháp 18 tầng tại Daytona Beach, Florida, sau khi Aston Martin Residences Miami khai trương năm ngoái và đạt tỷ lệ đặt mua trước 99%.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh mảng ô tô gặp khó: theo Carscoops, lượng xe giao quý III/2025 giảm 13% xuống còn 1.641 chiếc do thuế quan và nhu cầu suy yếu tại Bắc Mỹ và châu Á; dự báo kết quả năm có thể ghi nhận khoản lỗ vượt 139 triệu USD và hãng đã cắt giảm triển vọng 2025 lần thứ hai trong năm nay.

Tại Việt Nam, Aston Martin hiện chỉ phân phối chính hãng một mẫu xe là DBX, giới thiệu tháng 11/2022, với giá bán công bố từ 16,4 đến 21,3 tỷ đồng tùy phiên bản.

- Lợi nhuận của Porsche sụt giảm 99% chỉ trong 9 tháng đầu năm 2025

Thách thức từ thuế quan và chi phí sản xuất khiến hãng xe thể thao đến từ Stuttgart trải qua một năm khó khăn nhất thập kỷ.

Giờ đây, Porsche cũng đang cảm nhận sức nóng của một năm đầy biến động trong thương mại quốc tế. Báo cáo tài chính mới nhất của hãng cho thấy lợi nhuận hoạt động đã giảm tới 99%, đánh dấu một giai đoạn đầy thử thách đối với thương hiệu thể thao danh tiếng của Đức.