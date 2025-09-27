Bản tin Xe cộ 27/9: BMW Z4 thế hệ mới lộ diện với thiết kế gây tranh cãi

- BMW Z4 thế hệ mới lộ diện với thiết kế gây tranh cãi
Mẫu xe thể thao hai cửa mui trần Z4 của nhà BMW vừa có thiết kế mới gây tranh cãi.
Chiếc roadster thể thao BMW Z4 thế hệ mới sẽ mang thiết kế Neue Klasse và được cộng đồng yêu mê đón nhận. Cụ thể, chiếc roadster thể thao độc đáo BMW Z4 sẽ mở đầu cho các thế hệ Z1, Z3 và Z8. Hiện tại, Z4 đã trải qua 3 thế hệ (tính từ năm 2002 đến nay).
Sau khi BMW giới thiệu iX3 hoàn toàn mới, BMW chính thức công bố ngôn ngữ thiết kế đột phá Neue Klasse và nhà thiết kế Luca Serafini đã áp dụng lên BMW Z4 thế hệ mới. Phần đầu BMW Z4 sở hữu cụm đèn pha LED cách điệu, chỉ còn hai dải LED độc lập thay vì cụm mắt kép thường thấy. Kết nối lưới tản nhiệt cỡ nhỏ với dải đen đặc trưng của thiết kế Neue Klasse.
Cản trước thiết kế cứng cáp hơn, trong khi nắp capo kéo dài và vuốt đều theo chiều dọc. Thân xe cũng được thiết kế tối giản với 1 đường gân nổi và tay nắm cửa ẩn. Sau 2 năm ngừng sản xuất, BMW Z4 (thế hệ thứ 3) trở lại vào năm 2018, đây cũng là mẫu xe hợp tác giữa Toyota và BMW. Nhiều người gọi vui Z4 là Toyota GR Supra phiên bản mui trần khi hai mẫu xe này có nhiều chia sẻ từ công nghệ cho đến thiết kế.
Tuy nhiên, doanh số của BMW thời gian gần đây ngày càng sụt giảm, các mẫu xe mui trần của BMW, trong đó có Z4 đang bị các mẫu xe thuần điện và crossover thay thế. Phía BMW chưa xác nhận thời gian ra mắt Z4 thế hệ mới, nhưng chắc rằng đối với những ai yêu mến Z4 vẫn trông chờ thế hệ mới mang phong cách thiết kế Neue Klasse đương đại.
- Siêu môtô điện Ducati V21L được trang bị pin thể rắn
Ducati trình làng bản thử nghiệm V21L với công nghệ pin thể rắn, đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược phát triển môtô điện hiệu suất cao.
Tại triển lãm IAA Mobility 2025, Ducati đã chính thức trình làng nguyên mẫu V21L phiên bản mới nhất. Điểm nổi bật của mẫu xe này chính là việc trang bị pin thể rắn QuantumScape được phát triển cùng Audi và PowerCo. Công nghệ này hứa hẹn cải thiện đáng kể cả về khối lượng lẫn khả năng sạc nhanh.
Với mẫu superbike Ducati V21L sử dụng cơ cấu pin thể rắn, thương hiệu đến từ Borgo Panigale cho thấy tiềm năng vượt trội trong công nghệ, với sự hậu thuẫn lớn từ tập đoàn Volkswagen.
Trong quá trình tham gia giải đua MotoE, Ducati đã thu thập một lượng dữ liệu khổng lồ. Chỉ trong 3 năm phát triển, công nghệ cell pin trên V21L đã có bước tiến quan trọng, giúp giảm tới 8,2 kg. Tuy nhiên, con số này vẫn chưa đủ để đưa "chiếc MotoGP điện" đạt trọng lượng và tầm hoạt động tương đương với các mẫu xe đua động cơ đốt trong.
Ra mắt từ năm 2022, Ducati V21L là mẫu xe duy nhất tham gia thi đấu trong giải đua FIM MotoE World Cup. Xe được trang bị động cơ điện chỉ nặng 21 kg, nhưng cho ra công suất lên đến 150 mã lực và mô-men xoắn 140 Nm.
Chính vì vậy, Ducati tiếp tục triển khai nhiều hoạt động nghiên cứu và phát triển, tập trung vào việc hợp tác với các công ty trong tập đoàn Volkswagen. Mục tiêu là tạo ra các gói pin có mật độ năng lượng cao hơn, nhằm thu hẹp khoảng cách hiệu suất giữa xe điện và xe truyền thống. Đây được coi là chìa khóa để mở ra kỷ nguyên mới trong công nghệ xe điện hiệu suất cao.
Phiên bản hiện tại của chiếc Ducati V21L sở hữu bộ pin điện 18 kWh nặng 110 kg, bao gồm 1.152 cell pin dạng hình trụ. Xe được hỗ trợ khả năng sạc với công suất 20 kW. Thông số của bộ pin thể rắn vẫn chưa được công bố.
Hãng xe Italy vẫn chưa công bố trọng lượng bộ pin thể rắn trên chiếc V21L prototype, cũng như quãng đường mà xe có thể đạt được. Nếu cấu hình này được hoàn thiện, nhiều khả năng nó sẽ được áp dụng thương mại. Trong thời gian tới, công nghệ pin thể rắn sẽ tiếp tục được thử nghiệm, và chiếc xe sẽ chính thức xuất hiện trên đường đua.
- Toyota chuẩn bị sản xuất xe hybrid ở Việt Nam
Dây chuyền sản xuất mẫu xe hybrid đầu tiên của Toyota tại Việt Nam có tổng vốn đầu tư hơn 360 triệu USD.
Theo nguồn tin của Tri Thức - Znews, Toyota Việt Nam (TMV) sẽ sớm cho sản xuất các mẫu xe hybrid ngay tại nhà máy ở tỉnh Vĩnh Phúc cũ, nay là phường Phúc Yên thuộc tỉnh Phú Thọ. Tổng vốn đầu tư cho dây chuyền sản xuất mẫu xe hybrid đầu tiên của Toyota tại Việt Nam là hơn 360 triệu USD.
Chưa rõ mẫu xe hybrid nào sẽ được TMV lựa chọn để lắp ráp trong nước. Hiện, Toyota có đến 6 lựa chọn xe lai xăng-điện ở Việt Nam, gồm Toyota Innova Cross HEV, Toyota Corolla Cross 1.8HEV, Toyota Camry HEV, Toyota Yaris Cross HEV, Toyota Alphard HEV và Toyota Corolla Altis HEV.
Trong tương lai, Toyota Vios HEV nhiều khả năng sẽ được hãng tiếp tục mang về Việt Nam để làm dày thêm đội hình xe hybrid. Phiên bản hybrid của Toyota Vios cũng rất có thể sẽ nằm trong nhóm xe lai xăng-điện đầu tiên được TMV cho lắp ráp trong nước.
Kế hoạch sản xuất nội địa xe hybrid được Toyota công bố vào thời điểm kỷ niệm 30 năm hãng xe Nhật Bản có mặt tại Việt Nam. Trong 3 thập kỷ đã qua, Toyota cho biết đã sản xuất hơn 700.000 xe tại nhà máy ở Việt Nam, bán ra hơn 1 triệu ôtô cho khách hàng trong nước.
- Geely mở rộng mạng lưới vệ tinh GEESATCOM – hướng tới hệ sinh thái di chuyển toàn diện
Tập đoàn Geely vừa phóng thành công 11 vệ tinh mới bằng tên lửa Smart Dragon-3 từ tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Đây là đợt phóng thứ năm của hệ thống vệ tinh “Geely Future Mobility Constellation”, còn gọi là GEESATCOM.
Với lần triển khai này, GEESATCOM đã nâng tổng số vệ tinh hoạt động lên 52, hướng tới mục tiêu 64 vệ tinh vào cuối năm 2025, nhằm thiết lập mạng lưới phủ sóng IoT vệ tinh gần như toàn cầu.
Chỉ trong vòng một tháng, Geely đã thực hiện thành công hai lần phóng liên tiếp, thể hiện tốc độ triển khai nhanh chóng, thể hiện bước tiến lớn trong công nghệ Internet vạn vật (IoT) dựa trên hạ tầng không gian, mà còn hiện thực hóa tầm nhìn xây dựng một hệ sinh thái di chuyển thông minh toàn cầu – nơi mọi phương tiện, từ ô tô, hàng không đô thị, tàu biển đến cơ sở hạ tầng năng lượng, đều được kết nối thông suốt.
GEESATCOM được phát triển và vận hành bởi Geespace, công ty công nghệ vũ trụ thương mại thuộc Tập đoàn Geely. Hệ thống này mang đến kết nối độ tin cậy cao cho nhiều lĩnh vực chiến lược, bao gồm: phương tiện kết nối, di chuyển hàng không đô thị, hàng hải, năng lượng và ứng phó khẩn cấp. Các thử nghiệm thương mại đã đạt kết quả ấn tượng, với tỷ lệ thành công 99,15% và độ khả dụng mạng lưới vượt 99,97%.
Không chỉ tập trung vào hạ tầng, Geespace đã thương mại hóa chip truyền thông vệ tinh độc quyền và mô-đun định vị chính xác cao, hiện đang được tích hợp trên toàn bộ danh mục sản phẩm ô tô Geely. Giải pháp này giúp các phương tiện luôn duy trì kết nối, gia tăng tính năng thông minh và mang lại trải nghiệm liền mạch cho người dùng.
- Giá xe ô tô Kia mới nhất giảm sốc, thấp chưa từng thấy: Kia Seltos, Kia Sonet chưa bao giờ rẻ thế
Giá xe ô tô Kia mới nhất giảm sốc lên tới 90 triệu đồng nhờ ưu đãi tới 100% phí trước bạ dành cho từng loại xe.
Tháng 9, Kia Việt Nam ưu đãi đặc biệt từ 50% -100 % lệ phí trước bạ áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản; đồng thời giới thiệu một số mẫu xe mới cùng phiên bản mới của các mẫu xe ăn khách. Đây là thời điểm vàng để khách hàng sở hữu một chiếc xe Kia ưng ý với mức giá tốt nhất cùng nhiều lựa chọn đậm chất riêng.
SUV Kia Sonet, Seltos và Carens giảm 50% phí trước bạ
Trong đó, bộ 3 SUV đô thị thế hệ mới Kia Sonet, Seltos và Carens có mức giá bán sau ưu đãi dễ tiếp cận chỉ từ 504 triệu đồng, cạnh tranh hàng đầu trong các phân khúc. Kia Seltos áp dụng mức ưu đãi cao nhất 50 triệu đồng, 35 triệu đồng là ưu đãi dành cho Kia Sonet và Kia Carens; mức ưu đãi này tương đương hơn 50% lệ phí trước bạ. Đây là cơ hội tốt nhất trong năm dành cho khách hàng khi sở hữu xe các mẫu xe thế hệ mới của Kia với thiết kế thời trang, hiện đại và trang bị nhiều tiện nghi dẫn đầu xu hướng phục vụ nhu cầu di chuyển.
SUV New Carnival, Sorento và Sportage giảm 50% phí trước bạ
Với bộ 3 SUV cao cấp New Carnival, Sorento và Sportage, khách hàng đang được hưởng ưu đãi đặc biệt từ 10 – 65 triệu đồng. Đáng chú ý, New Carnival HEV ưu đãi lên đến 65 triệu đồng, các phiên bản động cơ Diesel được tặng 01 năm bảo hiểm vật chất, riêng bản Signature được cộng thêm ưu đãi giá 15 triệu đồng. New Carnival – mẫu SUV 7 chỗ cỡ lớn – hội tụ tinh hoa thiết kế và công nghệ hàng đầu của Kia, tạo ấn tượng với diện mạo sang trọng, hiện đại cùng khoang nội thất rộng rãi, tiện nghi cao cấp. Được trang bị hệ thống an toàn chủ động ADAS 2.0, mẫu xe nhanh chóng trở thành lựa chọn tin cậy của nhiều khách hàng, mang đến trải nghiệm xứng tầm đẳng cấp.
Kia Sorento - mẫu xe SUV 7 chỗ công nghệ và tiện nghi cao cấp đã chinh phục hơn 23.000 khách hàng. Mẫu xe là lựa chọn phù hợp cho khách hàng sở hữu xe phục vụ công việc và gia đình, doanh nghiệp với ưu đãi đặc biệt đến 40 triệu đồng tùy phiên bản. Sở hữu đa dạng tùy chọn động cơ gồm hybrid, xăng và diesel, Kia Sorento là lựa chọn phù hợp đáp ứng đa dạng nhu cầu di chuyển của khách hàng.
Kia Sportage - mẫu C-SUV thế hệ mới có thiết kế ấn tượng, không gian nội thất rộng rãi hàng đầu phân khúc, nổi bật với màn hình cong Panoramic dẫn đầu xu hướng, cùng hệ thống an toàn thông minh ADAS, mang đến cảm giác lái phấn khích, khác biệt. Khách hàng mua Kia Sportage được hưởng ưu đãi 30 triệu đồng (tùy phiên bản), đưa giá bán bản Premium xuống chỉ còn 819 triệu đồng.
Sedan Kia K5, Kia K3, giảm tới 100% phí trước bạ
Các mẫu sedan của Kia áp dụng mức ưu đãi cao nhất lên đến 90 triệu đồng tùy phiên bản. Trong đó, Kia K5 ưu đãi cao nhất đến 90 triệu đồng, tương đương 100% lệ phí trước bạ. Kia K3 giảm 50 triệu cho phiên bản 1.6 Turbo; Kia Soluto được ưu đãi 5-27 triệu đồng (tùy theo phiên bản). Giá bán sau ưu đãi của các mẫu xe sedan chỉ từ 376 triệu đồng.
- Honda Việt Nam ưu đãi 'khủng' cho loạt xe máy 'hàng hot'
Honda Việt Nam đang triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng lựa chọn các dòng xe phổ biến.
Trong đó, nổi bật là bộ đôi Honda SH 125i và SH 160i. Đây là những mẫu xe tay ga cao cấp không chỉ khẳng định phong cách sống đẳng cấp mà còn mang đến trải nghiệm lái mượt mà, tiện nghi và đầy cuốn hút trên mọi cung đường.
Khi sở hữu xe trong dịp này, khách hàng sẽ nhận ngay một trong hai phần quà hấp dẫn gồm 1 tai nghe Samsung chính hãng hoặc 1 voucher phụ kiện trị giá 1,6 triệu đồng, giúp nâng tầm trải nghiệm và gia tăng sự tiện ích cho người dùng.
Chương trình khuyến mãi còn mở rộng cho nhiều dòng xe Honda khác. Với Honda ICON e:, khách hàng được tặng 1 voucher phụ kiện trị giá 2 triệu đồng hoặc có thể lựa chọn gói trả góp với lãi suất 0% thông qua các công ty tài chính hợp tác cùng hệ thống HEAD Honda.
Đối với các dòng xe số phổ biến như Honda Wave Alpha, Blade và Wave RSX, khách hàng được nhận ngay 1 voucher thẻ điện thoại trị giá 500.000 đồng hoặc 1 voucher phụ kiện trị giá 600.000 đồng.
Trong khi đó, Honda Vision - mẫu xe tay ga quốc dân mang đến nhiều quà tặng thiết thực và công nghệ như 2 voucher thẻ điện thoại trị giá 500.000 đồng, hoặc 1 đồng hồ thông minh Samsung Galaxy Fit 3, hay gói trả góp 0% lãi suất đầy tiện lợi. Với dòng xe thể thao Winner X, khách hàng sẽ nhận ngay một điện thoại Samsung Galaxy A06 hoặc lựa chọn gói trả góp lãi suất 0% tại các HEAD Honda liên kết với công ty tài chính.