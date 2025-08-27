Bản tin Xe cộ 27/8: Nhiều mẫu xe Toyota tăng giá niêm yết tại Việt Nam

- VinFast giới thiệu xe buýt điện tại Châu Âu
Brussels, ngày 26/08/2025 – VinFast sẽ lần đầu ra mắt quốc tế dòng sản phẩm xe buýt điện tại Triển lãm Busworld Europe 2025, diễn ra từ ngày 3/10 đến ngày 9/10 tại Brussels, Bỉ. Dự kiến, xe buýt điện của VinFast sẽ đi vào vận hành từ năm 2026.
Tại triển lãm xe buýt và xe khách lớn nhất thế giới, VinFast sẽ trưng bày hai mẫu xe buýt thuần điện tiên tiến là EB 8 và EB 12, đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của Liên minh châu Âu.
Trong đó, mẫu EB 12 được cấp đầy đủ chứng nhận UNECE và CE. Từ kích thước, cấu hình đến quãng đường di chuyển và khả năng tương thích sạc, mẫu xe được thiết kế đặc biệt cho thị trường châu Âu để đáp ứng các quy định và điều kiện cơ sở hạ tầng tại địa phương, nhằm đảm bảo khả năng tích hợp liền mạch vào hệ thống giao thông châu Âu.
VinFast EB 8 và EB 12 được trang bị bộ pin LFP từ các nhà cung cấp uy tín toàn cầu như CATL và Gotion, với dung lượng lên đến 422 kWh và phạm vi di chuyển thực tế lên đến 400 km. Khả năng sạc nhanh với công suất lên đến 140 kW giúp xe được nạp đầy năng lượng chỉ trong 2-3 tiếng.
Hệ thống công nghệ thông minh trên xe bao gồm các tính năng ADAS như Cảnh báo điểm mù, Hỗ trợ tăng tốc thông minh, Cảnh báo va chạm phía trước và Cảnh báo buồn ngủ cho tài xế. Hành khách cũng được tận hưởng những tiện ích như Wi-Fi, cổng sạc USB, hệ thống giải trí và hệ thống treo có tính năng hạ gầm, giúp hành khách lên xuống thuận tiện.
- Nhiều mẫu xe Toyota tăng giá niêm yết tại Việt Nam
Toyota Camry, Corolla Cross và hai phiên bản Fortuner Legender là những cái tên có giá bán mới theo trang chủ của hãng xe Nhật.
Theo thông tin từ trang chủ Toyota Việt Nam, giá niêm yết của mẫu xe Camry trong tháng 8/2025 cho các phiên bản 2.0Q, HEV MID, HEV TOP lần lượt là 1,232 - 1,472 - 1,542 tỷ đồng.
Như vậy, giá bán của mẫu sedan cỡ D hút khách nhất thị trường ghi nhận mức tăng 12 triệu đồng so với tháng liền trước, trên tất cả phiên bản.
Trước đó, người tiêu dùng mua xe Toyota Camry thế hệ mới chỉ phải trả thêm 12 triệu đồng nếu chọn những màu sắc như Trắng Ngọc Trai, Đỏ và Xám ánh kim.
Tuy nhiên khi tra cứu giá trên trang chủ của hãng ở thời điểm hiện tại, mẫu xe này đang được áp dụng chung mức giá mới cho toàn bộ các phiên bản, không có sự chênh lệch theo màu sắc.
Cùng tăng nhẹ giá niêm yết với Camry còn có Corolla Cross. Cụ thể, phiên bản máy xăng 1.8 cùng bản hybrid HEV cùng tăng giá 8 triệu. Mức giá mới lần lượt là 828 và 913 triệu đồng.
Cũng giống với trường hợp của Camry, giá bán của Corolla Cross trước đây có thể cộng thêm 8 triệu đồng nếu chọn màu trắng ngọc trai. Nhưng khi áp dụng mức giá mới theo trang chủ, sự chênh lệch này đã không còn.
Một dòng xe Toyota khác cũng tăng giá nhẹ là Fortuner, song chỉ áp dụng đối với 2 phiên bản Legender máy xăng 2.7L. Trong đó, phiên bản Fortuner Legender 2.7 AT 4x2 tăng giá 8 triệu đồng lên mức 1,298 tỷ đồng, còn bản Fortuner Legender 2.7 AT 4x4 cũng tăng 8 triệu đồng lên 1,403 tỷ đồng.
- Hơn 10 mẫu xe điện MG mới sắp ra mắt
Chỉ trong 2 năm, SAIC MG dự kiến đầu tư hơn 1,4 tỷ USD cho việc ra mắt và nâng cấp xe điện toàn cầu.
Thương hiệu xe du lịch MG thuộc sở hữu của SAIC sẽ tung ra 13 mẫu xe điện mới trong vòng 2 năm tới trên phạm vi toàn cầu, theo tiết lộ từ Tổng giám đốc thương hiệu. MG dự kiến đầu tư 10 tỷ NDT (tương đương 1,4 tỷ USD) cho quá trình phát triển xe năng lượng mới, bao gồm nhiều dòng xe điện thuần pin (BEV), xe mở rộng phạm vi hoạt động (EREV) và xe hybrid sạc ngoài (PHEV).
MG vốn là một thương hiệu ô tô Anh quốc lâu đời, được tập đoàn quốc doanh Trung Quốc SAIC mua lại vào năm 2005. Kể từ đó, MG trở thành “đầu tàu xuất khẩu” của SAIC với 153.100 xe bán ra tại châu Âu trong nửa đầu năm 2025.
Ngược lại, tại Trung Quốc, thương hiệu này chỉ tiêu thụ 57.254 xe trong giai đoạn tháng 1-7/2025 (theo China EV DataTracker). Nguyên nhân chủ yếu là do thiếu sản phẩm năng lượng mới. MG hiện đã sẵn sàng để thay đổi tình thế.
- VinFast thử nghiệm xe chống đạn
Không chỉ có thiết kế mới cùng nội thất nâng cấp, mẫu VinFast VF 9 phiên bản đặc biệt hứa hẹn sở hữu cả tính năng chống đạn.
VinFast đang phát triển một phiên bản đặc biệt của mẫu SUV điện VF 9, sở hữu trục cơ sở kéo dài cùng nhiều trang bị cải tiến. Mặc dù chưa có bất kỳ công bố chính thức nào từ hãng, nhưng mẫu xe này gần đây đã không ít lần xuất hiện trước công chúng.
Trong loạt ảnh rò rỉ mới nhất, mẫu SUV đặc biệt này được bắt gặp với hàng trăm vết đạn trên thân xe, kính và cả phần đầu xe. Đây được cho là nguyên mẫu thử nghiệm khả năng chống đạn của xe.
Đáng chú ý, xuất hiện bên cạnh logo VinFast ở thân xe là logo của Inkas Armored Vehicle Manufacturing. Đây là công ty con của Tập đoàn Inkas có trụ sở tại Canada, nổi tiếng toàn cầu trong lĩnh vực xe bọc thép cao cấp.
Về mặt kỹ thuật, Inkas có khả năng bọc thép xe theo các tiêu chuẩn bảo vệ cao nhất thế giới, như CEN 1063 BR7 (khả năng chống đạn xuyên giáp 7,62 mm) hay VPAM VR7/VR9 (chống chịu súng trường công suất lớn). Ngoài ra, hãng còn đáp ứng chuẩn quân sự của NATO là STANAG 4569 (chống mìn và thuốc nổ công suất lớn).
Nhờ vậy, Inkas có thể đáp ứng mọi nhu cầu bảo vệ của khách hàng, từ gia cố sàn, trần, hông xe cho đến kính chắn gió và khoang động cơ, đảm bảo an toàn gần như tuyệt đối.
Các dòng xe đã được Inkas bọc thép rất đa dạng, từ SUV dân dụng như Mercedes-AMG G63, Toyota Land Cruiser 300, cho đến cả những mẫu xe sang đến từ Bentley, Mercedes-Maybach, Land Rover hay Cadillac.
Trở lại với mẫu VF 9 đặc biệt, hiện chưa rõ VinFast có kế hoạch thương mại hóa phiên bản chống đạn này hay không.
- Hơn 1,4 triệu xe Honda ở Mỹ bị điều tra vì lỗi động cơ
Từ hàng nghìn báo cáo lỗi động cơ, cơ quan quản lý của Mỹ đang xem xét sự cố trên hơn 1,4 triệu ôtô các thương hiệu Acura và Honda.
Theo Carscoops, văn phòng điều tra khiếm khuyết thuộc Cục Quản lý an toàn giao thông đường cao tốc quốc gia Mỹ (NHTSA) đang xem xét hàng nghìn báo cáo lỗi động cơ trên nhiều dòng xe của Acura và Honda, bao gồm Acura TLX và Acura MDX, bên cạnh Honda Pilot, Honda Odyssey và Honda Ridgeline.
Cả 5 mẫu xe kể trên đều được trang bị động cơ V6 dung tích 3.5L và theo Carscoops, cơ quan quản lý đã nhận được 414 báo cáo về lỗi ổ trục thanh truyền. NHTSA cho rằng đây là con số đáng kể, do đó đang mở một cuộc đánh giá sơ bộ để xem xét phạm vi, mức độ nghiêm trọng của vấn đề tiểm ẩn, đồng thời đánh giá đầy đủ các vấn đề liên quan đến rủi ro mất an toàn.
NHTSA ước tính có hơn 1,41 triệu xe sử dụng động cơ V6 dung tích 3.5L có thể phát sinh lỗi ổ trục thanh truyền tiềm ẩn nguy cơ hư hỏng hoàn toàn khối động cơ.
Theo Carscoops, hàng nghìn chủ xe tại Mỹ đã phát hiện điều này. Bên cạnh 414 báo cáo gửi đến văn phòng điều tra khiếm khuyết của NHTSA, Honda Mỹ còn ghi nhận 2.598 sự cố khác, nâng tổng vụ việc lên hơn 3.000, đã bao gồm 7 vụ va chạm hoặc hỏa hoạn.