Bản tin Xe cộ 27/8: Nhiều mẫu xe Toyota tăng giá niêm yết tại Việt Nam

- VinFast giới thiệu xe buýt điện tại Châu Âu

Brussels, ngày 26/08/2025 – VinFast sẽ lần đầu ra mắt quốc tế dòng sản phẩm xe buýt điện tại Triển lãm Busworld Europe 2025, diễn ra từ ngày 3/10 đến ngày 9/10 tại Brussels, Bỉ. Dự kiến, xe buýt điện của VinFast sẽ đi vào vận hành từ năm 2026.

Tại triển lãm xe buýt và xe khách lớn nhất thế giới, VinFast sẽ trưng bày hai mẫu xe buýt thuần điện tiên tiến là EB 8 và EB 12, đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của Liên minh châu Âu.

Trong đó, mẫu EB 12 được cấp đầy đủ chứng nhận UNECE và CE. Từ kích thước, cấu hình đến quãng đường di chuyển và khả năng tương thích sạc, mẫu xe được thiết kế đặc biệt cho thị trường châu Âu để đáp ứng các quy định và điều kiện cơ sở hạ tầng tại địa phương, nhằm đảm bảo khả năng tích hợp liền mạch vào hệ thống giao thông châu Âu.

VinFast EB 8 và EB 12 được trang bị bộ pin LFP từ các nhà cung cấp uy tín toàn cầu như CATL và Gotion, với dung lượng lên đến 422 kWh và phạm vi di chuyển thực tế lên đến 400 km. Khả năng sạc nhanh với công suất lên đến 140 kW giúp xe được nạp đầy năng lượng chỉ trong 2-3 tiếng.

Hệ thống công nghệ thông minh trên xe bao gồm các tính năng ADAS như Cảnh báo điểm mù, Hỗ trợ tăng tốc thông minh, Cảnh báo va chạm phía trước và Cảnh báo buồn ngủ cho tài xế. Hành khách cũng được tận hưởng những tiện ích như Wi-Fi, cổng sạc USB, hệ thống giải trí và hệ thống treo có tính năng hạ gầm, giúp hành khách lên xuống thuận tiện.

- Nhiều mẫu xe Toyota tăng giá niêm yết tại Việt Nam

Toyota Camry, Corolla Cross và hai phiên bản Fortuner Legender là những cái tên có giá bán mới theo trang chủ của hãng xe Nhật.