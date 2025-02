Bản tin Xe cộ 27/2: Triệu hồi hơn 27.000 chiếc ô tô hãng Maserati do lỗi camera lùi

Theo công bố của Skoda Việt Nam, Kodiaq thế hệ thứ 2 có hai phiên bản gồm Premium và Sportline, giá bán lần lượt 1,45 tỷ đồng, 1,48 tỷ đồng. Như vậy, so với thế hệ đầu tiên, Kodiaq thế hệ mới có giá bán nhỉnh hơn.

Cả hai phiên bản của dòng SUV cỡ D này đều được trang bị động cơ xăng 2.0L tăng áp TSI, sản sinh công suất 190 mã lực, mô-men xoắn cực đại 320 Nm, đi kèm hộp số 7 cấp ly hợp kép ướt DSG và hệ dẫn động 4x4. Skoda trang bị cho mẫu xe của mình 7 chế độ lái.

Về thiết kế ngoại thất, Kodiaq thế hệ mới được nâng cấp về thiết kế. Về tổng thể, mẫu SUV cỡ D có diện mạo cứng cáp và thể thao hơn. Một vài trang bị đáng chú ý ở ngoại thất gồm: hệ thống đèn LED Matrix, la-zăng 19 inch…

Khác với ngoại thất, nội thất của xe gần như được “lột xác” toàn diện. Nội thất bọc da hoặc da lộn, ghế chỉnh điện/bơm hơi/nhớ vị trí, màn hình thông tin giải trí 13 inch kết nối Apple CarPlay – Android Auto, bảng đồng hồ thông tin dạng kỹ thuật số 10 inch, cần số điện tử tích hợp sau vô lăng…

- Cận cảnh xe ga Honda Scoopy Hello Kitty gần 90 triệu tại Việt Nam

Honda Scoopy Hello Kitty Limited Edition gần 90 triệu tại Việt Nam không phải lựa chọn dành cho số đông, nhưng vẫn thu hút sự chú ý của các tín đồ xe tay ga nhờ thiết kế độc đáo và sản xuất giới hạn.

Sau gần 9 tháng trình làng tại Thái Lan, mẫu xe tay ga phiên bản giới hạn Honda Scoopy Hello Kitty Limited Edition 2025 mới vừa chính thức có mặt tại thị trường Việt Nam. Xe được một số đại lý tư nhân tại TP HCM nhập khẩu từ Thái Lan về.

Tuy nhiên, không phải do Honda Việt Nam (HVN) phân phối chính hãng, mẫu xe này được đưa về thông qua một số cửa hàng kinh doanh xe máy nhập khẩu không chính hãng. Mức giá xe Honda Scoopy Hello Kitty 2025 lên đến 89 triệu đồng - cao gần gấp đôi so với giá bán tại Thái Lan.

Honda Scoopy Hello Kitty Limited Edition được Honda Thái Lan trình làng vào tháng 7/2023, nhằm kỷ niệm sinh nhật lần thứ 50 của nhân vật hoạt hình Hello Kitty. Đây là một trong những mẫu xe mang tính sưu tầm, thuộc nhóm phiên bản giới hạn tương tự Honda Super Cub C125 Disney Limited Edition.