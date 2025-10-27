Bản tin Xe cộ 27/10: Mitsubishi Xpander 2025: nâng cấp nhẹ, thiếu hybrid

- BYD làm xe cạnh tranh Porsche 911, có hệ thống treo từ trường lạ lẫm

Denza - thương hiệu con thuộc BYD Auto, đang thử nghiệm mẫu xe thể thao 2 cửa tại đường chạy Nurburgring (Đức).

Denza Z, mẫu xe lần đầu tiên được giới thiệu vào tháng 4, được trang Drive phát hiện đang trong quá trình thử nghiệm tại đường đua "Địa ngục xanh". Chiếc xe được ngụy trang kín đáo với lớp dán phủ bên ngoài, tương tự như cách từng xuất hiện tại Shanghai Motor Show.

Hãng xe Trung Quốc cho biết Denza Z sẽ là một trong nhưng mẫu xe mạnh nhất từ trước đến nay của Denza. Thông tin này đồng nghĩa với việc sức mạnh tạo ra sẽ vượt mức 710 kW của Denza Z9 GT.

Trong danh mục sản phẩm của BYD, thương hiệu con YangWang hiện nắm kỷ lục về sức mạnh với mẫu U9, trong đó mạnh nhất là U9 Xtreme với 2.220 kW. Dù không mạnh nhất trong gia đình BYD, Denza Z hứa hẹn sẽ gây ấn tượng với công nghệ trục lái điện tử, loại bỏ kết nối cơ học giữa vô lăng và bánh trước, cho phép vô lăng có thể gập lại dễ dàng.

BYD cũng xác nhận hệ thống treo DiSus-M, một hệ thống điều khiển treo điện từ được phát triển đặc biệt để sử dụng trên xe điện, sẽ xuất hiện trên Denza Z. Trước công nghệ này, BYD đã có các hệ thống treo DiSus dùng khí nén hoặc thủy lực, cho phép điều khiển từng bánh xe riêng biệt.

Về thiết kế, trang Drive mô tả Denza Z không sở hữu thiết kế có đường nét riêng. Mẫu xe này kết hợp đèn pha lấy cảm hứng từ Lamborghini với thân xe mềm mại, uyển chuyển của McLaren 750S hoặc GT.

"Dàn chân" của Denza Z gây chú ý với bộ đĩa phanh gốm-carbon lớn và kẹp phanh 6 piston. Chiếc xe thử nghiệm được trang bị bộ lốp Giti GitiSport GTR thay vì lốp hiệu suất cao của Michelin, Pirelli hay Continental như thường thấy trên các siêu xe châu Âu.

Denza Z dự kiến được đưa vào sản xuất vào năm 2026. Các thông tin chi tiết về mẫu xe đặc biệt này vẫn là ẩn số.