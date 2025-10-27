Bản tin Xe cộ 27/10: Mitsubishi Xpander 2025: nâng cấp nhẹ, thiếu hybrid

- BYD làm xe cạnh tranh Porsche 911, có hệ thống treo từ trường lạ lẫm
Denza - thương hiệu con thuộc BYD Auto, đang thử nghiệm mẫu xe thể thao 2 cửa tại đường chạy Nurburgring (Đức).
Denza Z, mẫu xe lần đầu tiên được giới thiệu vào tháng 4, được trang Drive phát hiện đang trong quá trình thử nghiệm tại đường đua "Địa ngục xanh". Chiếc xe được ngụy trang kín đáo với lớp dán phủ bên ngoài, tương tự như cách từng xuất hiện tại Shanghai Motor Show.
Hãng xe Trung Quốc cho biết Denza Z sẽ là một trong nhưng mẫu xe mạnh nhất từ trước đến nay của Denza. Thông tin này đồng nghĩa với việc sức mạnh tạo ra sẽ vượt mức 710 kW của Denza Z9 GT.
Trong danh mục sản phẩm của BYD, thương hiệu con YangWang hiện nắm kỷ lục về sức mạnh với mẫu U9, trong đó mạnh nhất là U9 Xtreme với 2.220 kW. Dù không mạnh nhất trong gia đình BYD, Denza Z hứa hẹn sẽ gây ấn tượng với công nghệ trục lái điện tử, loại bỏ kết nối cơ học giữa vô lăng và bánh trước, cho phép vô lăng có thể gập lại dễ dàng.
BYD cũng xác nhận hệ thống treo DiSus-M, một hệ thống điều khiển treo điện từ được phát triển đặc biệt để sử dụng trên xe điện, sẽ xuất hiện trên Denza Z. Trước công nghệ này, BYD đã có các hệ thống treo DiSus dùng khí nén hoặc thủy lực, cho phép điều khiển từng bánh xe riêng biệt.
Về thiết kế, trang Drive mô tả Denza Z không sở hữu thiết kế có đường nét riêng. Mẫu xe này kết hợp đèn pha lấy cảm hứng từ Lamborghini với thân xe mềm mại, uyển chuyển của McLaren 750S hoặc GT.
"Dàn chân" của Denza Z gây chú ý với bộ đĩa phanh gốm-carbon lớn và kẹp phanh 6 piston. Chiếc xe thử nghiệm được trang bị bộ lốp Giti GitiSport GTR thay vì lốp hiệu suất cao của Michelin, Pirelli hay Continental như thường thấy trên các siêu xe châu Âu.
Denza Z dự kiến được đưa vào sản xuất vào năm 2026. Các thông tin chi tiết về mẫu xe đặc biệt này vẫn là ẩn số.
- Xe Tesla là ôtô điện bán chạy nhất châu Âu
Theo dữ liệu thống kê, 25.938 chiếc Model Y đã được bàn giao trong tháng 9. Con số này giảm 8,6% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng là bước tiến lớn nếu so với tháng 8 khi mẫu xe điện này tụt xuống hạng 17, và tháng 7 khi chỉ đứng thứ 60 trong danh sách bán chạy toàn khu vực.
Xếp ngay sau Model Y là Renault Clio với 20.146 xe, Dacia Sandero với 19.200 xe và Volkswagen T-Roc đạt 18.652 xe.
Dù trở lại mạnh mẽ trong tháng 9, Model Y hiện chỉ đứng thứ 17 về doanh số cộng dồn trong năm, đạt 109.793 xe, thấp hơn nhiều so với 185.947 chiếc Dacia Sandero được tiêu thụ trong 9 tháng đầu năm.
- Renault Clio 6: Thiết kế mới gây tranh luận tại Munich
Renault Clio 6 ra mắt tại Munich với khẩu hiệu Love redesigned, ngoại hình bị ví với Mazda/Peugeot gây tranh cãi; xe chỉ dùng hybrid và lắp ráp tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Renault vừa giới thiệu Clio thế hệ thứ 6 tại Triển lãm ô tô Munich. Mẫu xe biểu tượng của hãng Pháp bước vào kỷ nguyên mới với khẩu hiệu “Love redesigned”, nhưng ngay lập tức vấp phải tranh luận gay gắt về thiết kế. Nhiều ý kiến cho rằng mẫu xe đã đánh mất nhận diện Renault vốn quen thuộc.
Trong bối cảnh thị trường châu Âu biến động mạnh, Renault tuyên bố Clio 6 sẽ tập trung vào hiệu quả sử dụng, không gian và giá trị sử dụng thực tế, đồng thời chuyển sang cấu hình hybrid. Đây là thay đổi lớn với một mẫu xe đã bán hơn 17 triệu chiếc kể từ năm 1989.
Clio 6 là bước rẽ táo bạo của Renault. Caradisiac mô tả lần xuất hiện này là “gây sững sờ”. Capital ví thiết kế mới như “một chút Peugeot, pha Ford, chấm Mazda và thoáng bóng dáng Seat”, cảnh báo nguy cơ làm người mê xe thất vọng. Les Echos gọi đây là một “canh bạc” khi Renault rời khỏi công thức vốn được xem là thành công.
Tranh luận trên mạng xã hội tập trung vào các đường nét khiến Clio 6 bị so sánh với Mazda 3. Có quan điểm cho rằng sự tương đồng không hẳn là tiêu cực, nhưng số đông tiếc nuối những nét đặc trưng từng gắn với mẫu xe biểu tượng của Renault.
- Sharp ra mắt concept xe điện, sẵn sàng đưa vào sản xuất
Thương hiệu điện máy Sharp biến mẫu concept minivan thuần điện LDK+ thành một phần mở rộng thông minh của ngôi nhà.
Trong nhiều thập kỷ, Sharp được biết đến như một biểu tượng của đồ điện tử gia dụng Nhật Bản. Mới đây, thương hiệu chính thức trình làng phiên bản hoàn thiện hơn của mẫu xe điện ý tưởng Sharp LDK+, đánh dấu bước tiến sâu hơn vào lĩnh vực ôtô.
Sharp LDK+ là kết quả hợp tác giữa 2 ông lớn trong ngành sản xuất điện tử Sharp và Foxconn. So với nguyên mẫu năm 2024, thiết kế mới đã tiến gần hơn tới sản phẩm thương mại.
Dựa trên nền tảng xe điện của Foxconn, Sharp LDK+ mới sẽ ra mắt tại Triển lãm Japan Mobility Show cuối tháng này. Đây là kết quả hợp tác giữa Sharp và "gã khổng lồ sản xuất" Đài Loan, tận dụng sức mạnh R&D và chuỗi cung ứng sẵn có của Foxconn để biến tầm nhìn của Sharp thành hiện thực.
So với nguyên mẫu năm 2024, Sharp LDK+ mới tiến gần hơn tới sản phẩm thương mại. Phần thân xe giờ mang dáng dấp của một chiếc minivan truyền thống, từ bỏ kiểu thiết kế đầu ngắn "cab-over" trước đây. Đầu xe nổi bật với dải đèn LED kéo dài theo chiều rộng, tích hợp vào lưới tản nhiệt kín cùng logo Sharp ở giữa.
Nội thất của Sharp LDK+ gây ấn tượng với không gian mở, trang bị máy chiếu và màn hình thu gọn phía trên hàng ghế sau, biến nội thất thành rạp chiếu phim mini hoặc không gian làm việc di động.
Dù kiểu dáng tổng thể vẫn nằm trong vùng an toàn, lớp sơn hai tông màu mang lại chút hiện đại và tinh tế. Xe có cửa trượt hai bên, phần đuôi dựng đứng, cùng gương chiếu hậu và tay nắm cửa truyền thống - những chi tiết cho thấy Sharp đã sẵn sàng đưa chiếc xe vào giai đoạn sản xuất thực tế.
- VNGGames và Tasco Auto ký kết hợp tác chiến lược
VNGGames và Tasco Auto chính thức ký kết hợp tác chiến lược, đồng thời công bố ra mắt game nhập vai Nghịch Thủy Hàn. Cùng với đó Geely sẽ trở thành nhà tài trợ chính thức của trò chơi và sẽ tài trợ 1 xe điện thông minh GEELY EX5 làm phần thưởng đặc biệt trong chuỗi sự kiện ra mắt game tại Việt Nam.
Thỏa thuận hợp tác giữa VNGGames và Tasco Auto đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược kết nối giữa công nghệ - giải trí - di chuyển thông minh.
Hai bên sẽ phối hợp triển khai chuỗi hoạt động kết hợp giữa các chiến dịch truyền thông, sự kiện cộng đồng và hoạt động trải nghiệm sản phẩm.
Mục tiêu hợp tác là mở rộng tệp khách hàng trẻ yêu công nghệ, đồng thời lan tỏa hình ảnh thương hiệu Geely và VNGGames.
Trong khuôn khổ lễ ký kết, VNGGames cũng thông tin ngày 7/11/2025 sẽ chính thức ra mắt game Nghịch Thủy Hàn do NetEase Games phát triển và VNGGames phát hành độc quyền tại Việt Nam.
- Mitsubishi Xpander 2025: nâng cấp nhẹ, thiếu hybrid
Xpander 2025 đổi lưới, cản và mâm, thêm đồng hồ 8 inch, màn hình 10 inch không dây, 6 túi khí và AYC. Giá chỉ tăng 1 triệu; vẫn dùng máy 1,5L 4AT, chưa có hybrid.
Ngày 22/9, Mitsubishi Việt Nam giới thiệu Xpander 2025 và Xpander Cross 2025 với loạt nâng cấp tập trung vào thiết kế, tiện nghi và an toàn. Giá bán tăng 1 triệu đồng so với trước: Xpander AT Premium 659 triệu đồng, Xpander Cross 699 triệu đồng. Hệ truyền động giữ nguyên động cơ 1,5L MIVEC, hộp số tự động 4 cấp; biến thể hybrid vẫn chưa có tại Việt Nam.
Bản cập nhật 2025 tập trung vào phần đầu và đuôi xe với lưới tản nhiệt và cản trước/sau thiết kế lại, dải LED ban ngày mới, đèn sương mù lên LED. Bộ ốp thể thao được đồng bộ quanh thân, đi kèm mâm thiết kế mới giúp tổng thể hiện đại hơn.
Những chỉnh sửa mang tính “refresh” giúp Xpander 2025 bắt kịp gu thẩm mỹ hiện tại của phân khúc MPV 7 chỗ, song vẫn duy trì nhận diện quen thuộc của mẫu xe bán chạy nhiều năm qua.