Bản tin Xe cộ 26/9: Ra mắt Hyundai Palisade bản đặc biệt giới hạn 500 chiếc

- Ra mắt Hyundai Palisade bản đặc biệt giới hạn 500 chiếc
Tại thị trường Canada – nơi khúc côn cầu được xem là “quốc sport”, Hyundai vừa bổ sung vào danh mục SUV hybrid mẫu Palisade Hybrid NHL Edition, kết hợp phong cách thể thao đặc trưng với tính tiện dụng cho gia đình.
Hyundai Canada vừa giới thiệu Palisade Hybrid NHL Edition – phiên bản đặc biệt phát triển riêng cho thị trường Canada. Đây được xem là sự kế thừa từ Santa Fe NHL Edition từng nhận nhiều lời khen ngợi, đồng thời hướng tới nhóm khách hàng gia đình, đặc biệt là những bà mẹ yêu thích môn khúc côn cầu.
Palisade Hybrid NHL Edition gây ấn tượng với ngoại thất màu trắng kem mờ độc quyền. Người dùng có thể tùy chọn logo đội NHL yêu thích để trang trí trên chụp mâm và tấm lót khoang hành lý phía sau.
Bên trong cabin, xe được nâng cấp với nội thất da Nappa màu xám than, bảng ốp cửa Luxwood cùng thảm sàn, lót sàn và khay hành lý do các công ty Canada sản xuất. Các chi tiết này cũng có thể in thêm logo NHL theo yêu cầu. Trang bị tiện nghi gồm cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình giải trí 12,3 inch và hệ thống âm thanh Bose 14 loa. Ghế trước và ghế hàng hai có sưởi/thông gió, vô-lăng da tích hợp sưởi, trần xe bọc da lộn microfiber, hệ thống đèn viền nội thất và gương chiếu hậu kỹ thuật số HomeLink.
Về an toàn, mẫu SUV được trang bị loạt công nghệ tiên tiến như Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng với chức năng Stop & Go, hỗ trợ lái xe trên đường cao tốc Highway Driving Assist II, hỗ trợ đỗ xe thông minh từ xa Remote Smart Parking Assist, cùng các tính năng an toàn chủ động như hỗ trợ tránh va chạm phía trước, hỗ trợ tránh điểm mù và hỗ trợ khi lùi xe.
Palisade Hybrid sử dụng động cơ xăng tăng áp 2.5L kết hợp với gói pin lithium-ion 1,65 kWh, hộp số tự động 6 cấp và hai mô-tơ điện. Hệ truyền động này cho tổng công suất 329 mã lực, mô-men xoắn cực đại 460 Nm, trong khi mức tiêu thụ nhiên liệu đạt 8,1 lít/100 km.
Khách hàng mua Palisade Hybrid NHL Edition còn nhận được tủ lạnh di động Hyundai x NHL Yeti Roadie 32, đồng thời có cơ hội tham gia bốc thăm trúng thưởng chuyến đi xem trận đấu Stanley Cup.
Giá bán của Hyundai Palisade Hybrid NHL Edition khởi điểm từ 68.899 CAD (khoảng 1,3 tỷ đồng), xe được sản xuất giới hạn 500 chiếc.
- Siêu môtô Ducati Panigale V4 R hoàn toàn mới mạnh 240,5 mã lực
Được thiết kế dựa trên mẫu xe đua tại WorldSBK, Ducati Panigale V4 R được nâng cấp toàn diện về thiết kế và công nghệ với mức giá gần 50.000 USD.
Sau hơn 1 năm ra mắt dòng Panigale V4 thế hệ mới, Ducati đã chính thức trình làng chiếc Panigale V4 R thế hệ thứ hai. Như phiên bản trước, mẫu superbike này được phát triển dựa trên chiếc Panigale V4 R tham gia giải đua WorldSBK.
Ducati Panigale V4 R thế hệ mới được nâng cấp mạnh mẽ về khí động học, khung gầm, động cơ và hệ thống điện tử. Xe có chiều cao yên 855 mm và khối lượng 187 kg.
Về mặt khí động học, xe được bổ sung hốc lấy gió thân xe mới lấy cảm hứng từ chiếc Desmosedici GP25 thi đấu tại MotoGP. Cánh gió lớn hơn, giúp tăng lực ép xuống mặt đường thêm 25% so với trước đây.
Tại thời điểm ra mắt, mẫu superbike này chỉ có duy nhất phối màu R Livery đỏ Ducati Red/bạc. Tuy nhiên, chủ xe có thể nâng cấp nhiều phụ kiện bằng sợi carbon.
Ducati Panigale V4 R 2025 được trang bị động cơ V4 Desmosedici Stradale R dung tích chỉ đạt 998 cc với cơ cấu trục khuỷu quay ngược. Đây là quy tắc được kế thừa từ giải đua WorldSBK thay vì dung tích 1.103 cc như Panigale V4 hay V4 S.
Cơ cấu này sản sinh công suất 211 mã lực và mô-men xoắn 111 Nm. Nếu được trang bị tùy chọn hệ thống ống xả đua bằng titanium của Akrapovic và sử dụng nhớt chuyên dụng Shell/Ducati Corse, con số này có thể lên đến 240,5 mã lực.
- Nissan hé lộ xe sedan công suất 243 mã lực, giá gần 600 triệu, cạnh tranh với Toyota Camry
Liên doanh Dongfeng-Nissan vừa chính thức công bố hình ảnh ngoại thất của Nissan Teana 2026 tại thị trường Trung Quốc.
Dự kiến, Nissan Teana 2026 sẽ ra mắt trong quý IV/2025. Mức giá dự kiến của sedan hạng D này dao động từ 160.000-180.000 Nhân dân tệ (tương đương 592,62-666,70 triệu đồng), cạnh tranh cùng Toyota Camry, MG7, Honda Inspire (tên gọi khác của Honda Accord), BYD Seal, Buick LaCrosse…
Điểm nhấn lớn nhất của Nissan Teana 2026 là việc xe được tích hợp buồng lái thông minh HarmonySpace 5 cùng hệ thống âm thanh cao cấp Huawei Sound hứa hẹn mang đến trải nghiệm công nghệ vượt trội cho người dùng.
Về thiết kế, Teana 2026 tiếp tục kế thừa ngôn ngữ V-Motion đặc trưng của Nissan với phần đầu xe liền mạch, nơi lưới tản nhiệt và cụm đèn pha được tích hợp thành một khối thống nhất. Đèn pha LED hai thấu kính kết hợp cùng dải đèn chạy ban ngày dạng thấu kính kéo dài xuống phía dưới, gợi hình ảnh đôi cánh đại bàng mạnh mẽ. Cản trước cũng được tinh chỉnh mang lại tổng thể hài hòa, sang trọng nhưng vẫn thể thao.
Nissan Teana 2026 tiếp tục sử dụng động cơ VC-Turbo 4 xi lanh tăng áp dung tích 2 lít. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 243 mã lực và mô-men xoắn cực đại 371 Nm. Hộp số vô cấp CVT có khả năng mô phỏng 8 cấp số.
- Ford Việt Nam triệu hồi 21.000 xe Ranger và Everest vì lỗi camera lùi
Ford Việt Nam triệu hồi gần 21.000 xe Ranger, Ranger Raptor và Everest để cập nhật phần mềm camera sau.
Từ tháng 9/2025, Ford Việt Nam tiến hành triệu hồi ba dòng xe gồm Ranger, Ranger Raptor và Everest để cập nhật phần mềm điều khiển màn hình hiển thị camera sau. Nguyên nhân xuất phát từ lỗi màn hình thông tin giải trí có thể bị treo, chuyển sang màu đen và tự khởi động lại.
Khi xe lùi, tình trạng này khiến hình ảnh từ camera sau không hiển thị, bị mất hoặc trễ, làm giảm tầm nhìn và tăng nguy cơ va chạm. Theo công bố, chương trình triệu hồi bao gồm 7.947 chiếc Everest sản xuất từ 1/12/2021 đến 11/4/2024 và 2.179 chiếc Ranger Raptor sản xuất từ 26/4/2022 đến 28/5/2024 – tất cả đều xuất xưởng tại Thái Lan.
Ngoài ra, 11.002 chiếc Ranger sản xuất tại nhà máy Ford Hải Dương trong giai đoạn 10/8/2022 – 13/4/2024 cũng nằm trong diện triệu hồi. Các xe sẽ được kiểm tra và cập nhật phần mềm miễn phí tại hệ thống đại lý ủy quyền của Ford trên toàn quốc.
- Honda CL250 E-Clutch ra mắt với trang bị cực xịn
Mới đây Honda CL250 E-Clutch đã được chính thức giới thiệu tại thị trường Nhật Bản.
Hệ thống e-clutch tiên tiến của Honda đã được ra mắt vào năm 2024, và sau đó được giới thiệu trên các mẫu xe CBR650R và CB650R. Trong phân khúc xe 250cc, tùy chọn e-clutch của Honda lần đầu tiên xuất hiện trên mẫu Rebel 250. Bây giờ, phiên bản scrambler của mẫu xe này, CL250, cũng đã được cập nhật với tính năng này. Hệ thống e-clutch sẽ được cung cấp với một biến thể mới, có tên là CL250 E-Clutch.
Hệ thống e-clutch của Honda giúp việc lái xe trở nên dễ dàng hơn, vì người lái không cần phải sử dụng côn khi chuyển số. Tuy nhiên, nếu người lái muốn sử dụng côn, họ vẫn có thể làm điều đó. Sự linh hoạt này cho phép người lái sử dụng xe ở chế độ tự động hoặc chủ động, làm cho hệ thống e-clutch phù hợp với cả người mới bắt đầu và những tay lái có kinh nghiệm.
Với hệ thống e-clutch được kích hoạt, người lái không cần phải sử dụng côn ngay cả khi khởi động xe hoặc dừng lại. Điều này đảm bảo sự kiểm soát hoàn toàn đối với các hoạt động của xe, đồng thời giảm bớt nỗ lực cần thiết khi chuyển số và đồng thời sử dụng côn. Hệ thống e-clutch của Honda hiện đã có mặt trên mẫu Rebel 250 và đã trở thành một tùy chọn phổ biến đối với nhiều tay lái. Mẫu CL250 E-Clutch dự kiến cũng sẽ đạt được sự thành công tương tự.