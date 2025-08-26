Bản tin Xe cộ 26/8: Lexus NX 2026 chốt giá hơn 1,1 tỷ đồng, cạnh tranh với Mercedes-Benz GLC

- Nissan Kicks 2026 hút khách dù tăng giá
Giá bán tăng, Nissan Kicks 2026 vẫn nhận được sự quan tâm khi loại bỏ hệ thống giải trí cũ và thay bằng công nghệ hiện đại hơn.
Nissan hãng xe duy trì nhiều mẫu xe có giá dưới 25.000 USD (khoảng 658 triệu đồng) tại thị trường Mỹ, bao gồm Versa, Sentra, Kicks, và Kicks Play.
Sau khi được tái thiết kế vào năm ngoái, mẫu Nissan Kicks 2026 quay trở lại nhưng với mức giá cao hơn đáng kể. Giá khởi điểm của xe là 22.430 USD (khoảng 590 triệu đồng), chưa bao gồm phí vận chuyển 1.495 USD (khoảng 39 triệu đồng). Điều này đẩy tổng chi phí sở hữu chiếc xe lên tới 23.925 USD (khoảng 629 triệu đồng), cao hơn 705 USD (khoảng 18,5 triệu đồng) so với phiên bản trước đó.
Mặc dù tăng giá, chiếc crossover cỡ nhỏ này vẫn được coi là lựa chọn hợp lý bởi những nâng cấp đáng giá đi kèm.
Về động cơ, Kicks 2026 vẫn sử dụng động cơ 4 xi-lanh, dung tích 2.0L quen thuộc, sản sinh công suất 141 mã lực và mô-men xoắn 190 Nm. Sức mạnh được truyền tới hộp số vô cấp Xtronic và có tùy chọn hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian với chi phí bổ sung 1.500 USD (khoảng 39,5 triệu đồng) hoặc 1.650 USD (khoảng 43,4 triệu đồng) tùy phiên bản.
Mặc dù không phải là một chiếc xe có hiệu suất vượt trội, Kicks 2026 vẫn cho thấy khả năng tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng với mức tiêu thụ trung bình 31 mpg (khoảng 7,6 lít/100 km).
Những cải tiến đáng giá trên đã giúp Nissan Kicks 2026 xứng đáng với mức giá cao hơn, đặc biệt là hệ thống thông tin giải trí được nâng cấp mạnh mẽ, đáp ứng đúng nhu cầu của khách hàng hiện đại.
- Toyota Camry thể thao hơn với phiên bản Sprint Edition
Phiên bản thể thao Toyota Camry Sprint Edition tại Ấn Độ vừa được nâng cấp với nhiều chi tiết ngoại thất tối màu mạnh mẽ hơn.
Liên doanh Toyota và Kirloskar Group đã chính thức ra mắt chiếc Toyota Camry Sprint Edition dành riêng cho thị trường Ấn Độ. Mẫu xe này được phát triển dựa trên chiếc Camry thế hệ thứ 9 mang mã XV80, sở hữu khung gầm toàn cầu TNGA.
Phiên bản thể thao của mẫu sedan hạng D này từng được giới thiệu vào cuối năm 2024 với một số tùy chỉnh về ngoại hình. Sau gần 1 năm ra mắt, Toyota Camry Sprint Edition tiếp tục được thay đổi nhẹ về hiệu ứng thị giác.
Toyota Camry Sprint Edition vẫn giữ nguyên các đường nét thể thao nguyên bản như mui xe, viền cản trước/khuếch tán gió thiết kế mới, cột A và cột C... được sơn tối màu.
Điểm khác biệt lớn nhất đến từ nắp capo và nắp khoang hành lý, giờ đây cũng được sơn màu đen nhám mạnh mẽ, gợi nhớ đến thiết kế của chiếc Toyota Crown Crossover RS.
Toyota Camry Sprint Edition sử dụng động cơ Dynamic Force Engine 4 xy-lanh thẳng hàng 2.5L đi kèm công nghệ Hybrid thế hệ thứ 5, hiệu suất 187 mã lực/221 Nm.
Đi kèm là động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu mạnh 136 mã lực/208 Nm, kết hợp bộ pin điện lithium-ion với nguồn 251,6 V, giúp chiếc xe có tổng công suất 230 mã lực.
- Lý do chiếc Dodge Charger thuần điện bị chủ xe gọi là 'vô dụng'
Chiếc xe cơ bắp thuần điện gặp nhiều lỗi, khiến chủ xe bực mình đến mức gọi chiếc xe là vô dụng.
Theo Carscoops, xe cơ bắp thuần điện từng được cho là sẽ bắt đầu một thời đại mới, nhưng thực tế lại không như mong đợi. Dù Dodge có thể không muốn thừa nhận, những chiếc Charger Daytona đang phải trải qua giai đoạn tương đối khó khăn.
Trong quý đầu năm, Dodge Charger Daytona chỉ bán được 2.115 xe tại Bắc Mỹ, khiến hãng xe cơ bắp thuộc tập đoàn Stellantis phải khai tử phiên bản R/T tiêu chuẩn.
Thậm chí, chiếc Charger R/T Daytona mà vị khách hàng có tên Nicholas Sharrett thuê hồi tháng 5 còn gây ra khá nhiều rắc rối cho chủ xe, đến mức người này đã mô tả chiếc xe cơ bắp thuần điện là “gần như vô dụng”.
Cốp xe phía sau là chi tiết khiến Nicholas Sharrett cảm thấy thất vọng nhất. Dodge đã không bổ sung tính năng mở cốp trên chìa khóa thông minh, cũng không bố trí nút bấm hay chốt khóa nào trong khoang lái.
Cách duy nhất để mở cốp là nhấn vào một nút cao su nhỏ đặt trên đèn hậu. Tuy nhiên, nút bấm đó không hoạt động kể từ thời điểm Nicholas Sharrett nhận xe. Người này cho biết cách duy nhất để chất đồ vào cốp là hạ hàng ghế thứ hai và ném hành lý ra sau.
Nicholas Sharrett cho biết cửa lái của xe bị lệch nghiêm trọng đến mức cọ vào thân xe ở 3 điểm khác nhau khi đóng, thậm chí làm bong lớp sơn.
- Subaru Outback 2026 - Thiết kế mới mạnh mẽ, nâng cấp trang bị toàn diện
Subaru vừa chính thức giới thiệu Outback 2026 với thiết kế hoàn toàn mới, mang phong cách SUV rõ nét hơn: vuông vắn, hầm hố và cứng cáp. Bên cạnh diện mạo mới, giá bán của xe cũng được điều chỉnh nhẹ.
Phiên bản tiêu chuẩn Outback Premium có giá từ 34.995 USD (~922 triệu VNĐ), chưa bao gồm phí vận chuyển 1.450 USD. Xe được trang bị đèn pha LED, kính tối màu, mâm 18 inch, cửa sau chỉnh điện, kính chắn gió cách âm và giá nóc. Nội thất giữ phong cách truyền thống, nổi bật với màn hình kỹ thuật số 12,3 inch, giải trí 12,1 inch, ghế lái chỉnh điện 10 hướng, ghế sưởi bọc StarTex và điều hòa hai vùng độc lập.
Gói nâng cấp trị giá 2.270 USD bổ sung thêm cửa sổ trời, GPS, sạc không dây, vô-lăng sưởi và gạt mưa tự động.
Phiên bản tiêu chuẩn dùng động cơ Boxer 2.5L, cho công suất 180 mã lực, mô-men xoắn 241 Nm, kết hợp hộp số CVT và hệ dẫn động bốn bánh đối xứng.
- Lexus NX 2026 chốt giá hơn 1,1 tỷ đồng, cạnh tranh với Mercedes-Benz GLC
Với những nâng cấp mạnh mẽ về ngoại hình, tiện nghi, công nghệ an toàn và hệ truyền động đa dạng, Lexus NX 2026 hứa hẹn sẽ tiếp tục khẳng định vị thế trong phân khúc SUV hạng sang.
Lexus NX 2026 có tất cả 6 phiên bản tại thị trường Trung Quốc. SUV hạng sang này có giá dao động từ 299.800-509.800 Nhân dân tệ (tương đương 1,102-1,875 tỷ đồng), cạnh tranh với Audi Q5, Mercedes-Benz GLC, BMW X3, Cadillac XT5…
Ngoại thất của Lexus NX mới gây ấn tượng mạnh mẽ với mặt trước thể thao, nổi bật nhờ lưới tản nhiệt hình con suốt đặc trưng kết hợp cùng cụm đèn chạy ban ngày hình chữ L sắc nét. Người dùng có thêm nhiều tùy chọn màu sắc ngoại thất, trong đó đáng chú ý là màu rouge litchi hoàn toàn mới, lấy cảm hứng từ mẫu coupe hạng sang LC GT, được chế tác bằng công nghệ sơn phủ nhiều lớp cho độ bóng sâu và độ bền cao.
Về khả năng vận hành, Lexus NX 2026 có 3 lựa chọn động cơ. Phiên bản NX 200 sử dụng động cơ xăng 4 xi lanh dung tích 2 lít kết hợp hộp số Direct Shift-CVT, cho công suất tối đa 169 mã lực và mô-men xoắn cực đại 203 Nm. Phiên bản NX 350h trang bị động cơ 2,5 lít hút khí tự nhiên, cho công suất tối đa 189 mã lực, kết hợp cùng động cơ điện tạo ra tổng công suất hệ thống 240 mã lực.