Bản tin Xe cộ 26/8: Lexus NX 2026 chốt giá hơn 1,1 tỷ đồng, cạnh tranh với Mercedes-Benz GLC

- Nissan Kicks 2026 hút khách dù tăng giá

Giá bán tăng, Nissan Kicks 2026 vẫn nhận được sự quan tâm khi loại bỏ hệ thống giải trí cũ và thay bằng công nghệ hiện đại hơn.

Nissan hãng xe duy trì nhiều mẫu xe có giá dưới 25.000 USD (khoảng 658 triệu đồng) tại thị trường Mỹ, bao gồm Versa, Sentra, Kicks, và Kicks Play.

Sau khi được tái thiết kế vào năm ngoái, mẫu Nissan Kicks 2026 quay trở lại nhưng với mức giá cao hơn đáng kể. Giá khởi điểm của xe là 22.430 USD (khoảng 590 triệu đồng), chưa bao gồm phí vận chuyển 1.495 USD (khoảng 39 triệu đồng). Điều này đẩy tổng chi phí sở hữu chiếc xe lên tới 23.925 USD (khoảng 629 triệu đồng), cao hơn 705 USD (khoảng 18,5 triệu đồng) so với phiên bản trước đó.

Mặc dù tăng giá, chiếc crossover cỡ nhỏ này vẫn được coi là lựa chọn hợp lý bởi những nâng cấp đáng giá đi kèm.

Về động cơ, Kicks 2026 vẫn sử dụng động cơ 4 xi-lanh, dung tích 2.0L quen thuộc, sản sinh công suất 141 mã lực và mô-men xoắn 190 Nm. Sức mạnh được truyền tới hộp số vô cấp Xtronic và có tùy chọn hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian với chi phí bổ sung 1.500 USD (khoảng 39,5 triệu đồng) hoặc 1.650 USD (khoảng 43,4 triệu đồng) tùy phiên bản.

Mặc dù không phải là một chiếc xe có hiệu suất vượt trội, Kicks 2026 vẫn cho thấy khả năng tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng với mức tiêu thụ trung bình 31 mpg (khoảng 7,6 lít/100 km).

Những cải tiến đáng giá trên đã giúp Nissan Kicks 2026 xứng đáng với mức giá cao hơn, đặc biệt là hệ thống thông tin giải trí được nâng cấp mạnh mẽ, đáp ứng đúng nhu cầu của khách hàng hiện đại.