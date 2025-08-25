Bản tin Xe cộ 25/8: Tesla Cybertruck Cyberbeast bất ngờ tăng giá

- Hyundai Tucson mới có bản trục cơ sở kéo dài, động cơ Hybrid

Nhiều hình ảnh rò rỉ cho thấy các thay đổi đáng kể trong thiết kế và vận hành của Hyundai Tucson.

Theo Korean Car Blog, Hyundai đang tiếp tục phát triển thế hệ Tucson mới (tên mã NX5) với nhiều chi tiết mới, bao gồm những thay đổi đáng kể về kích thước và công nghệ. Sau khi phân tích nhiều nguyên mẫu thử nghiệm, những bằng chứng mới cho thấy Tucson thế hệ mới sẽ có hai tùy chọn chiều dài trục cơ sở: 2.750 mm cho bản châu Âu và 2.800 mm cho bản Mỹ và Hàn Quốc.

Cách làm này cho phép Hyundai điều chỉnh tỷ lệ và không gian nội thất của SUV theo nhu cầu từng thị trường, mang đến cho khách hàng Mỹ và Hàn Quốc không gian cabin rộng rãi hơn, trong khi giữ cho phiên bản châu Âu gọn gàng, linh hoạt trong đô thị.

Trước đây từng có dự đoán rằng thiết kế Tucson mới sẽ kết hợp các đường nét dập nổi táo bạo với những chi tiết hoài cổ từ mẫu concept Hyundai N Vision 74, thậm chí cả Hyundai NEXO. Tuy nhiên, thông tin gần đây cho thấy Hyundai sẽ giới thiệu một ngôn ngữ thiết kế hoàn toàn mới trên Tucson. Phong cách mới này dự kiến nhấn mạnh yếu tố thẩm mỹ mang tính tương lai, giúp mẫu SUV nổi bật so với các thế hệ trước cũng như những dòng xe khác trong danh mục sản phẩm.

Hyundai định hướng điện khí hóa hoàn toàn với Tucson 2026. Các phiên bản động cơ diesel có thể bị loại bỏ, mẫu SUV được dự đoán chỉ còn bản Hybrid (HEV) và Plug-in Hybrid (PHEV). Đặc biệt, bản PHEV (sạc ngoài) hướng tới quãng đường chạy thuần điện 100 km, trở thành lựa chọn lý tưởng cho di chuyển đô thị không phát thải, đồng thời vẫn linh hoạt cho hành trình dài.

- Tesla Cybertruck Cyberbeast bất ngờ tăng giá

Phiên bản cao cấp nhất Cyberbeast của mẫu bán tải thuần điện Tesla Cybertruck bất ngờ tăng giá thêm 15.000 USD tại Mỹ.

Tesla vừa điều chỉnh giá bán của mẫu bán tải Cybertruck phiên bản cao cấp nhất Cyberbeast tại thị trường Mỹ, tăng thêm 15.000 USD, bất chấp doanh số thấp hơn kỳ vọng và liên tiếp dính các đợt triệu hồi.

Tesla Cybertruck Cyberbeast có mức giá khởi điểm mới lên đến 114.990 USD, cao hơn 15.000 USD so với trước đây. Tuy vậy, giá của 2 phiên bản còn lại không đổi.