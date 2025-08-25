Bản tin Xe cộ 25/8: Tesla Cybertruck Cyberbeast bất ngờ tăng giá

- Hyundai Tucson mới có bản trục cơ sở kéo dài, động cơ Hybrid
Nhiều hình ảnh rò rỉ cho thấy các thay đổi đáng kể trong thiết kế và vận hành của Hyundai Tucson.
Theo Korean Car Blog, Hyundai đang tiếp tục phát triển thế hệ Tucson mới (tên mã NX5) với nhiều chi tiết mới, bao gồm những thay đổi đáng kể về kích thước và công nghệ. Sau khi phân tích nhiều nguyên mẫu thử nghiệm, những bằng chứng mới cho thấy Tucson thế hệ mới sẽ có hai tùy chọn chiều dài trục cơ sở: 2.750 mm cho bản châu Âu và 2.800 mm cho bản Mỹ và Hàn Quốc.
Cách làm này cho phép Hyundai điều chỉnh tỷ lệ và không gian nội thất của SUV theo nhu cầu từng thị trường, mang đến cho khách hàng Mỹ và Hàn Quốc không gian cabin rộng rãi hơn, trong khi giữ cho phiên bản châu Âu gọn gàng, linh hoạt trong đô thị.
Trước đây từng có dự đoán rằng thiết kế Tucson mới sẽ kết hợp các đường nét dập nổi táo bạo với những chi tiết hoài cổ từ mẫu concept Hyundai N Vision 74, thậm chí cả Hyundai NEXO. Tuy nhiên, thông tin gần đây cho thấy Hyundai sẽ giới thiệu một ngôn ngữ thiết kế hoàn toàn mới trên Tucson. Phong cách mới này dự kiến nhấn mạnh yếu tố thẩm mỹ mang tính tương lai, giúp mẫu SUV nổi bật so với các thế hệ trước cũng như những dòng xe khác trong danh mục sản phẩm.
Hyundai định hướng điện khí hóa hoàn toàn với Tucson 2026. Các phiên bản động cơ diesel có thể bị loại bỏ, mẫu SUV được dự đoán chỉ còn bản Hybrid (HEV) và Plug-in Hybrid (PHEV). Đặc biệt, bản PHEV (sạc ngoài) hướng tới quãng đường chạy thuần điện 100 km, trở thành lựa chọn lý tưởng cho di chuyển đô thị không phát thải, đồng thời vẫn linh hoạt cho hành trình dài.
- Tesla Cybertruck Cyberbeast bất ngờ tăng giá
Phiên bản cao cấp nhất Cyberbeast của mẫu bán tải thuần điện Tesla Cybertruck bất ngờ tăng giá thêm 15.000 USD tại Mỹ.
Tesla vừa điều chỉnh giá bán của mẫu bán tải Cybertruck phiên bản cao cấp nhất Cyberbeast tại thị trường Mỹ, tăng thêm 15.000 USD, bất chấp doanh số thấp hơn kỳ vọng và liên tiếp dính các đợt triệu hồi.
Tesla Cybertruck Cyberbeast có mức giá khởi điểm mới lên đến 114.990 USD, cao hơn 15.000 USD so với trước đây. Tuy vậy, giá của 2 phiên bản còn lại không đổi.
Cụ thể, phiên bản Cyberbeast có giá mới 114.990 USD, kèm theo gói trang bị Luxe Package, bao gồm hệ thống tự lái có giám sát và quyền truy cập miễn phí mạng lưới sạc nhanh Supercharger của Tesla. Giá của các phiên bản Cybertruck khác không thay đổi.
Động thái này đánh dấu sự chênh lệch rất lớn so với lời hứa ban đầu của CEO Elon Musk vào năm 2019, khi ông từng quảng bá Cybertruck sẽ có mức giá khởi điểm khoảng 40.000 USD. Tuy nhiên, khi chính thức ra mắt vào cuối năm 2023, bản tiêu chuẩn đã được niêm yết ở mức 60.990 USD, tức cao hơn hơn 50% so với dự kiến ban đầu.
- Chiêm ngưỡng xe điện tí hon như chiến binh đường phố
Mugen, hãng độ xe danh tiếng, đã thổi hồn vào mẫu xe điện tí hon của Honda N-One e: bằng một bộ bodykit mạnh mẽ, bánh xe hợp kim và bộ giảm chấn hiệu suất.
Những nâng cấp này đã mang đến cho chiếc xe điện tí hon một diện mạo đầy cá tính, biến nó thành một "chiến binh đường phố" bỏ túi.
Những nâng cấp ngoại thất bao gồm bộ chia gió trước, ốp hông và bộ khuếch tán gió sau nhỏ gọn, tất cả đều được hoàn thiện bằng màu đen mờ. Cánh gió cùng màu và bộ mâm hợp kim 15 inch hoàn thiện tổng thể, mang đến cho chiếc EV nhỏ nhắn với dáng vẻ của một chiếc hot hatch thu nhỏ.
Mugen cũng cung cấp các decal mang thương hiệu, huy hiệu đặc trưng trên chắn bùn trước. Bên trong, điểm nhấn Mugen tiếp tục được thể hiện qua các tấm ốp bảo vệ cửa và thảm sàn được thiết kế riêng. Các điểm nhấn thực tiễn bao gồm tấm che cửa sổ và lớp phủ gương chống nước, giúp cải thiện tầm nhìn khi trời mưa.
Phiên bản Honda N-One e của Mugen vẫn giữ nguyên động cơ điện tiêu chuẩn, sản sinh công suất 63 mã lực theo quy định của xe kei. Tuy nhiên, bộ giảm xóc hiệu suất cao, kết hợp với vành hợp kim lớn hơn, hứa hẹn khả năng xử lý nhạy bén hơn cho xe điện tí hon này.
Giới hạn duy nhất của chiếc xe điện tí hon là phạm vi di chuyển, ước tính hơn 245 km giữa các lần sạc.
- SUV gia đình của Geely mở bán, mạnh gần 900 mã lực
Dù được định vị là xe dành cho gia đình, Geely Galaxy M9 có công suất đến gần 900 mã lực.
Geely Galaxy M9, mẫu SUV plug-in hybrid cỡ lớn, đã chính thức mở bán đặt trước tại Trung Quốc với mức giá khởi điểm 193.800 nhân dân tệ (27.040 USD). Đây là mẫu xe gia đình 6 chỗ, trang bị hệ thống treo khí nén buồng đôi, công suất tối đa lên tới 870 mã lực và phạm vi di chuyển thuần điện 210 km. Trong tương lai, mẫu xe này sẽ được bán ra tại các thị trường quốc tế.
Khoang cabin bố trí 3 hàng ghế theo dạng 2+2+2. Tất cả ghế đều có chỉnh điện và sưởi, trong đó ghế hàng 1 và 2 có thêm tính năng thông gió và massage. Hàng ghế thứ 2 có sàn phẳng và lối đi rộng 180 mm giúp dễ dàng tiếp cận hàng 3.
Cụm điều khiển trung tâm trang bị màn hình LCD 12,66 inch mỏng, kết hợp HUD. Nổi bật nhất là màn hình 30 inch dùng chung cho tài xế và hành khách phía trước. Hàng ghế sau có thêm màn hình treo trần 17,3 inch độ phân giải 3K.
Geely Galaxy M9 sử dụng hệ thống lai Geely Hybrid 2.0 EM-P. Phiên bản cao cấp trang bị động cơ 1.5L tăng áp 161 mã lực kết hợp 3 motor điện, cho tổng công suất 870 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.165 Nm. Phiên bản AWD tăng tốc 0–100 km/h trong 4,5 giây, tiêu hao 4,8 lít/100 km khi pin cạn.
Xe có 2 tùy chọn pin là 18,4 kWh cho quãng đường 100 km và 41,5 kWh cho 210 km. Ngoài bản AWD, M9 còn có cấu hình FWD (công suất chưa công bố). M9 được bán với 6 phiên bản, giá dao động 193.800-258.800 NDT, tương đương 27.040-36.100 USD.
- Giá xe Toyota Vios tháng 8/2025: Sedan quốc dân nhiều ưu đãi
Toyota Vios tháng 8/2025 tiếp tục giữ vị thế sedan hạng B bán chạy với giá bán cạnh tranh, nhiều ưu đãi và trang bị tiện nghi phù hợp nhu cầu gia đình Việt.
Bước sang tháng 8/2025, Toyota Vios ghi dấu ấn nhờ mức giá dễ tiếp cận, thiết kế bền dáng và chi phí vận hành tiết kiệm. Cùng khám phá chi tiết giá bán, khuyến mãi và những đánh giá nổi bật về mẫu sedan quốc dân này.
Giá niêm yết Toyota Vios tháng 8/2025
Bước sang tháng 8/2025, Toyota Vios tiếp tục được phân phối với 3 phiên bản chính:
Vios 1.5E MT (số sàn): 458 triệu đồng
Vios 1.5E CVT (số tự động): 488 triệu đồng
Vios 1.5G CVT (bản cao cấp): 545 triệu đồng
So với trước, Toyota đã điều chỉnh cấu hình an toàn của phiên bản E, giảm số túi khí từ 7 xuống còn 3 nhằm hạ giá thành, giúp xe tiếp cận khách hàng dễ dàng hơn. Riêng bản G giữ nguyên đầy đủ trang bị cao cấp và mức giá ổn định.
Giá lăn bánh tham khảo
Người mua xe ngoài giá niêm yết còn phải chi thêm lệ phí trước bạ, phí đăng ký, bảo hiểm và các khoản phát sinh khác. Ước tính giá lăn bánh trong tháng 8/2025 như sau:
Vios E MT: khoảng 535 triệu đồng tại Hà Nội, 526 triệu đồng tại TP.HCM, các tỉnh dao động 507 triệu đồng.
Vios E CVT: khoảng 569 triệu đồng tại Hà Nội, 559 triệu đồng tại TP.HCM, các tỉnh 540 triệu đồng.
Vios G CVT: khoảng 633 triệu đồng tại Hà Nội, 622 triệu đồng tại TP.HCM, các tỉnh 603 triệu đồng.