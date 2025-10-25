Bản tin Xe cộ 25/10: Rivian R2 thế hệ mới: Đánh giá sơ bộ trước ngày ra mắt

- Toyota Land Cruiser Prado LC250 giảm giá lên đến 100 triệu đồng
Toyota Land Cruiser Prado LC250 từng gây sốt khi chênh giá 500 triệu đồng và giờ giảm giá gần 100 triệu đồng.
Toyota Land Cruiser Prado từng bị đội giá khi khan hàng, nay đại lý quay đầu giảm gần 100 triệu do cung vượt cầu. Cụ thể, Xe từng gây sốt đến mức người mua phải chi thêm vài trăm triệu đồng so với giá niêm yết mới có thể nhận xe sớm.
Tuy nhiên, sau gần một năm có mặt trên thị trường, tình hình đã đảo chiều. Hiện tại, khách hàng không cần mua xe kèm phụ kiện mà còn được hưởng ưu đãi giảm giá trực tiếp từ 80 đến 100 triệu đồng, tặng bảo hiểm vật chất và gói bảo dưỡng trong 2 năm. Nguyên nhân được lý giải là nhóm khách hàng yêu thích dòng xe Prado đã nhanh chóng sở hữu từ đợt đầu, trong khi nguồn cung xe nhập khẩu ngày càng dồi dào, dẫn đến tình trạng cung vượt cầu.
Dù ưu đãi, Prado LC250 vẫn giữ sức hút nhờ triết lý SUV off-road thuần chất: thiết kế vuông vức, khung rời body-on-frame, đèn LED thích ứng, mâm 20 inch và khả năng vận hành địa hình vượt trội. Nội thất nâng cấp với vô lăng da, màn hình lái 12,3 inch tùy biến 12 giao diện, màn hình trung tâm 12,3 inch kèm âm thanh JBL 14 loa, ghế trước thông gió - sưởi, điều hòa 3 vùng và gương chiếu hậu kỹ thuật số.
Prado LC250 tại Việt Nam dùng máy xăng, dung tích 2.4L tăng áp, cho công suất 267 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt 430 Nm, hộp số tự động 8 cấp và dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Xe có treo tự thích ứng, 5 chế độ lái, 4 chế độ đa địa hình và trọn gói an toàn TSS với cảnh báo tiền va chạm, giữ làn, cruise control chủ động, cảnh báo điểm mù và cảnh báo cắt ngang phía sau.
Xe có hai cấu hình cửa sổ trời (đơn và toàn cảnh), giá niêm yết từ 3,46 đến 3,48 tỷ đồng. Trái ngược cảnh khan xe đầu 2025, giá Prado nay đã “hạ nhiệt” đúng quy luật cung - cầu. Tuy vậy, trong dải sản phẩm Toyota, Land Cruiser LC300 và Alphard vẫn là hai mẫu duy trì tình trạng thiếu xe và không có khuyến mãi. Với Prado LC250, dù đã hạ ưu đãi, đây vẫn là chiếc SUV off-road hiếm hoi trong tầm giá, hướng tới nhóm khách ưu tiên độ bền, địa hình và giá trị sử dụng dài hạn.
- Rivian R2 thế hệ mới: Đánh giá sơ bộ trước ngày ra mắt
Rivian R2 nhắm SUV điện cỡ trung, cạnh tranh Tesla Model Y; hãng tinh giản chi phí tại nhà máy Normal trong bối cảnh tín dụng thuế 7.500 USD hết hiệu lực.
Rivian đang chuẩn bị cho thế hệ sản phẩm mới với tâm điểm là mẫu SUV cỡ trung R2, trong bối cảnh nhu cầu xe điện tại Mỹ chịu sức ép khi tín dụng thuế 7.500 USD hết hiệu lực. Việc cắt giảm khoảng 600 nhân sự, cùng kế hoạch tinh giản hoạt động tại nhà máy Normal (Illinois), cho thấy hãng buộc phải tối ưu chi phí để giữ sức cạnh tranh. R2 vì thế mang ý nghĩa chiến lược: mở rộng thị phần ra ngoài phân khúc cao cấp của bộ đôi R1S/R1T và đối đầu trực tiếp với Tesla Model Y.
Bài đánh giá sơ bộ này tập trung vào định vị, logic kỹ thuật và những tác động thị trường xoay quanh R2 dựa trên thông tin hiện có. Chưa có thông số kỹ thuật chi tiết được công bố trong nguồn dữ liệu, do đó các nhận định về đặc tính vận hành và trang bị được trình bày dưới góc nhìn mục tiêu sản phẩm và bối cảnh công nghiệp hiện nay.
Với mục tiêu mở rộng ra phân khúc giá thấp hơn, R2 được định vị là SUV điện cỡ trung. Từ góc độ kỹ thuật sản phẩm, sự dịch chuyển này thường kéo theo những lựa chọn thiết kế ưu tiên tính thực dụng: tối ưu bao gói cho không gian hữu dụng, tối giản chi tiết phức tạp khó sản xuất, và chuẩn hóa linh kiện để giảm chi phí. Các quyết định như vậy phù hợp với bối cảnh Rivian phải kiểm soát chi phí sản xuất tăng do thuế nhập khẩu và cạnh tranh gay gắt.
- Chevrolet Corvette EV concept: Khi tốc độ gặp giới hạn pin
Chủ tịch GM thừa nhận phát triển Corvette thuần điện “không dễ lúc này” nhưng vẫn khả thi. Bài toán trọng lượng pin đang đe dọa DNA linh hoạt của huyền thoại thể thao, khiến GM chọn bước đệm hybrid E‑Ray.
Trong một tập gần đây của podcast Plugged-In do InsideEVs sản xuất, Mark Reuss, Chủ tịch General Motors (GM), thẳng thắn cho biết việc phát triển một Chevrolet Corvette chạy hoàn toàn bằng điện “không phải là điều dễ dàng ngay lúc này”, dù “điều đó có thể thực hiện được”. Nói cách khác, công nghệ không phải rào cản duy nhất; câu hỏi lớn mà GM phải cân nhắc là liệu có nên làm ngay bây giờ hay không. Trọng lượng pin – thứ quyền lực nhưng nặng nề – đang chạm vào cốt lõi của Corvette: hiệu suất, cảm giác lái và cân bằng.
Trong bối cảnh đó, Chevrolet có vẻ chọn cách tiếp cận thận trọng: dùng biến thể hybrid hiệu năng cao Corvette E-Ray như bước đệm, trước khi tính đến một Corvette EV thuần điện được thương mại hóa. Phân tích dưới đây tập trung vào những yêu cầu kỹ thuật, thách thức vận hành và các đánh đổi không thể tránh khỏi nếu một Corvette EV bước ra đời thực.
- Gần 1,5 triệu xe Ford gặp lỗi camera lùi
Camera lùi trên gần 1,5 triệu xe Ford tại Mỹ có thể gặp lỗi, hiển thị hình ảnh méo mó hoặc thậm chí không hoạt động, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Theo Motor1, Ford tiếp tục gặp phải các rắc rối liên quan đến triệu hồi ôtô. Hãng xe Mỹ đang tiến hành một đợt triệu hồi khác, ảnh hưởng đến gần 1,5 triệu xe do có thể xuất hiện lỗi camera lùi, khiến hình ảnh hiển thị bị méo mó hoặc thậm chí không hoạt động.
Đợt triệu hồi này ảnh hưởng đến hàng loạt mẫu xe khác nhau, bao gồm Ford C-Max 2015-2016, Ford Escape 2015-2016, Ford Explorer 2015, Ford Fiesta 2019, Ford Flex 2015-2019, Ford Fusion 2016, Ford Mustang 2020, Ford Taurus 2015-2016 và 2018-2019, Lincoln MKT các đời 2015 và 2019 cùng với Lincoln MKZ 2015.
Ford bắt đầu tiến hành các điều tra liên quan đến camera lùi từ tháng 2, sau khi Cục Quản lý an toàn giao thông đường cao tốc quốc gia Mỹ (NHTSA) liên hệ với hãng. Cơ quan an toàn Mỹ đã nhận được các khiếu nại từ chủ xe Ford liên quan đến camera lùi trên loạt xe của nhà sản xuất ôtô này.
Theo Motor1, Ford đã tiến hành xem xét tài liệu của bên cung cấp phụ tùng, dữ liệu bảo hành cũng như các khiếu nại của chủ xe. Ford sau đó cho biết không thể xác định lỗi liên quan đến an toàn xe cơ giới trên tất cả dòng xe được trang bị camera dạng này, nhưng vẫn quyết định ban hành lệnh triệu hồi.
Số xe Ford bị ảnh hưởng nói trên là một phần thỏa thuận giữa nhà sản xuất ôtô Mỹ với NHTSA, liên quan đến cách thức xử lý các khiếu nại về camera lùi trên các xe đời 2015-2025. Theo Reuters, hai bên đã đồng ý chia toàn bộ xe bị ảnh hưởng thành nhóm bị triệu hồi và nhóm được bảo hành camera mở rộng 15 năm.
- Mercedes-Benz E-Class thế hệ mới: E 200 và E 300 AMG
E-Class mới ra mắt với ba phiên bản E 200 Avantgarde, E 200 Exclusive và E 300 AMG, giá 2,449–3,209 tỷ đồng; lần đầu xuất hiện camera selfie trong MBUX Superscreen và cửa gió Digital Vent Control tại Việt Nam.
Mercedes-Benz Việt Nam chính thức giới thiệu E-Class thế hệ thứ 6 vào ngày 16/10, với ba phiên bản trải đều từ phong cách lịch lãm tới thể thao: E 200 Avantgarde (2,449 tỷ đồng), E 200 Exclusive (2,589 tỷ đồng) và E 300 AMG (3,209 tỷ đồng). Trọng tâm của lần nâng cấp là loạt công nghệ số hóa trên khoang lái, nổi bật bằng hai trang bị lần đầu xuất hiện tại Việt Nam: camera selfie tích hợp trong MBUX Superscreen và hệ thống cửa gió điều hòa tự xoay Digital Vent Control.
Cả ba phiên bản đều dùng động cơ 2.0L mild-hybrid 48V, hộp số 9G-Tronic và dẫn động cầu sau. Hai bản E 200 đạt 204 mã lực, 320 Nm (1.600–4.000 vòng/phút), tiêu thụ 7,9 lít/100 km; E 300 AMG mạnh 258 mã lực, 400 Nm (3.200–4.000 vòng/phút), tiêu thụ 8,9 lít/100 km. So với thế hệ cũ, nội thất rộng hơn nhờ trục cơ sở dài hơn. Đồng thời, Mercedes-Benz đã loại bỏ biến thể E 180 ở thế hệ mới.