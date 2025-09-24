Bản tin Xe cộ 24/9: Suzuki chốt lịch ra mắt SUV hybrid đầu tiên trong phân khúc

- Hyundai ra mắt Ioniq 5N phiên bản giá “mềm”

Ngày 22/9, Hyundai Motor giới thiệu phiên bản Essential của mẫu xe điện hiệu suất cao Ioniq 5N với mức giá dễ tiếp cận hơn.

“Ông lớn” sản xuất ô tô Hàn Quốc Hyundai Motor đã ra mắt phiên bản Essential cơ bản mới của mẫu xe điện (EV) hiệu suất cao Ioniq 5N, nhằm mục đích giảm rào cản về giá cho những khách hàng đang tìm kiếm xe điện hiệu suất cao.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, phiên bản Essential vẫn giữ nguyên động cơ và pin công suất cao của Ioniq 5N, các tính năng an toàn chính bao gồm hỗ trợ tránh va chạm phía trước, hỗ trợ tránh va chạm điểm mù và hỗ trợ giới hạn tốc độ thông minh, đồng thời được tối ưu hóa thông số kỹ thuật để cải thiện khả năng chi trả.

Một quan chức của Hyundai Motor cho biết phiên bản Essential được thiết kế để nâng cao giá trị và giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận hơn với xe điện hiệu suất cao. Theo đó Hyundai Motor sẽ tiếp tục cung cấp những mẫu xe có gói cạnh tranh, cho phép nhiều khách hàng hơn được trải nghiệm xe điện hiệu suất cao.

- Suzuki chốt lịch ra mắt SUV hybrid đầu tiên trong phân khúc

Suzuki Fronx sẽ trở thành SUV cỡ A đầu tiên tại Việt Nam sở hữu hệ truyền động hybrid.

Trên fanpage chính thức, Suzuki Việt Nam xác nhận 18/10 tới đây sẽ là thời điểm ra mắt chính thức mẫu SUV cỡ A Suzuki Fronx.