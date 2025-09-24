Bản tin Xe cộ 24/9: Suzuki chốt lịch ra mắt SUV hybrid đầu tiên trong phân khúc

- Hyundai ra mắt Ioniq 5N phiên bản giá “mềm”
Ngày 22/9, Hyundai Motor giới thiệu phiên bản Essential của mẫu xe điện hiệu suất cao Ioniq 5N với mức giá dễ tiếp cận hơn.
“Ông lớn” sản xuất ô tô Hàn Quốc Hyundai Motor đã ra mắt phiên bản Essential cơ bản mới của mẫu xe điện (EV) hiệu suất cao Ioniq 5N, nhằm mục đích giảm rào cản về giá cho những khách hàng đang tìm kiếm xe điện hiệu suất cao.
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, phiên bản Essential vẫn giữ nguyên động cơ và pin công suất cao của Ioniq 5N, các tính năng an toàn chính bao gồm hỗ trợ tránh va chạm phía trước, hỗ trợ tránh va chạm điểm mù và hỗ trợ giới hạn tốc độ thông minh, đồng thời được tối ưu hóa thông số kỹ thuật để cải thiện khả năng chi trả.
Một quan chức của Hyundai Motor cho biết phiên bản Essential được thiết kế để nâng cao giá trị và giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận hơn với xe điện hiệu suất cao. Theo đó Hyundai Motor sẽ tiếp tục cung cấp những mẫu xe có gói cạnh tranh, cho phép nhiều khách hàng hơn được trải nghiệm xe điện hiệu suất cao.
- Suzuki chốt lịch ra mắt SUV hybrid đầu tiên trong phân khúc
Suzuki Fronx sẽ trở thành SUV cỡ A đầu tiên tại Việt Nam sở hữu hệ truyền động hybrid.
Trên fanpage chính thức, Suzuki Việt Nam xác nhận 18/10 tới đây sẽ là thời điểm ra mắt chính thức mẫu SUV cỡ A Suzuki Fronx.
Trước đó vào cuối tháng 5, Suzuki Fronx đã trình làng thị trường Indonesia, làm dấy lên nhiều đồn đoán về khả năng thương hiệu ôtô Nhật Bản sẽ mang mẫu SUV cỡ A này về "chinh chiến" tại Việt Nam, cạnh tranh Kia Sonet, Toyota Raize, Hyundai Venue và cả VinFast VF 5.
Trong bài đăng trên fanpage, Suzuki gọi Fronx là mẫu SUV sở hữu thiết kế coupe - tức ngoại hình xe sẽ có phần khác biệt so với loạt SUV cỡ A đang có mặt trên thị trường.
Đoạn video do Suzuki Việt Nam chia sẻ cho thấy Suzuki Fronx tại thị trường Việt sở hữu ngoại hình tương đồng sản phẩm mà hãng đang bán ở Indonesia.
Trong đó, đèn pha LED và đèn định vị tách riêng, cản trước/sau sở hữu thiết kế khá thể thao, hốc bánh vuông, trên nóc lắp sẵn thanh ray.
- Honda chính thức ra mắt mô tô điện WN7: thiết kế naked-bike, giá gần 466 triệu đồng
Sau gần một năm xuất hiện dưới dạng concept tại EICMA 2024, Honda đã chính thức trình làng mẫu mô tô điện WN7 – chiếc naked-bike điện đầu tiên của hãng, hứa hẹn tạo nên bước ngoặt trong phân khúc xe hai bánh điện hiệu suất cao.
Honda WN7 được phát triển dựa trên ý tưởng EV Fun Concept, từng gây tiếng vang lớn trong cộng đồng đam mê xe máy toàn cầu. Tên gọi WN7 mang nhiều tầng ý nghĩa: W là viết tắt của khẩu hiệu “Be the Wind” (Hãy là cơn gió), thể hiện tinh thần tự do và bứt phá; N đại diện cho dòng Naked-bike với thiết kế không yếm; còn con số 7 chỉ phân khúc công suất mà mẫu xe này hướng đến.
Về khả năng vận hành, Honda cho biết WN7 mạnh tương đương một mẫu mô tô xăng 600cc, nhưng nhờ mô-men xoắn vượt trội ngang ngửa với những chiếc 1000cc động cơ đốt trong, xe mang lại khả năng tăng tốc đầy uy lực và trải nghiệm lái phấn khích.
Pin lithium-ion cố định cho phép di chuyển hơn 130 km sau mỗi lần sạc, hỗ trợ sạc nhanh CCS2 từ 20% lên 80% trong 30 phút, hoặc sạc đầy dưới 3 giờ khi cắm tại nhà – đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hàng ngày lẫn những chuyến đi dài.
- 'Cha đẻ' của Mazda Miata qua đời ở tuổi 76
Ông Sutomu "Tom" Matano, cha đẻ của những mẫu xe thể thao nổi tiếng Mazda Miata và RX-7 FD, đã qua đời ở tuổi 76, để lại di sản thiết kế huyền thoại.
Ngày 20/9 vừa qua, giới yêu xe toàn cầu bàng hoàng trước tin ông Sutomu "Tom" Matano, nhà thiết kế huyền thoại đứng sau những mẫu xe thể thao mang tính biểu tượng như Mazda Miata hay Mazda RX-7 FD, đã qua đời ở tuổi 76.
Ông Matano được đông đảo người hâm mộ biết đến với biệt danh "cha đẻ của Miata", khi ông cùng phóng viên Bob Hall đóng vai trò then chốt trong việc tạo nên mẫu xe roadster huyền thoại của Mazda. Tuy nhiên, sự nghiệp của ông trải dài qua nhiều hãng xe lớn trước khi gắn bó lâu dài và làm nên tên tuổi tại Mazda.
Sau khi tốt nghiệp Đại học Seikei (Tokyo) năm 1969 với bằng kỹ sư, Matano sang Mỹ du học ngành thiết kế tại Art Center School of Design (Pasadena, California). Năm 1974, ông bắt đầu sự nghiệp tại General Motors, rồi chuyển sang Holden ở Australia - nơi ông đảm nhận nhiều dự án, trong đó có thiết kế màu sơn và tem xe đua touring. Sau đó, ông tiếp tục làm việc tại BMW Munich và góp phần vào quá trình phát triển dòng 3 Series thế hệ E36.
Lấy cảm hứng từ những chiếc xe thể thao Anh thời hậu chiến, Mazda MX-5 Miata đã làm hồi sinh sự quan tâm đến xe thể thao mui trần sau khi những chiếc xe như MG B, Triumph Spitfire và Fiat 124 Spider ngừng sản xuất.
Năm 1983, Matano gia nhập Mazda Bắc Mỹ với vị trí Giám đốc Thiết kế. Trong 20 năm tiếp theo, ông lần lượt đảm nhiệm nhiều vai trò quan trọng, cuối cùng trở thành người đứng đầu bộ phận thiết kế toàn cầu của Mazda. Trong thời gian này, ông đã để lại dấu ấn với những mẫu xe kinh điển: Mazda MX-5 Miata thế hệ NA và NB, cùng RX-7 FD – mẫu xe thể thao được ca ngợi là "đỉnh cao của nghệ thuật thiết kế Nhật Bản". Đến khi rời Mazda năm 2002, Matano đảm nhận cương vị Giám đốc điều hành Trường Thiết kế Công nghiệp thuộc Học viện Nghệ thuật San Francisco, nơi ông truyền cảm hứng và dẫn dắt nhiều thế hệ sinh viên.
- VinFast đạt nhiều giải thưởng tại Apac Effie Award 2025
VinFast vừa giành chiến thắng tại 6 hạng mục trong khuôn khổ Giải thưởng Effie Awards châu Á – Thái Bình Dương (APAC Effie Awards).
VinFast là thương hiệu Việt Nam duy nhất đạt 2 giải thưởng quan trọng nhất của năm, bao gồm giải Nhì hạng mục Thương hiệu của năm (Brand of the Year 2025) và giải Ba Nhà tiếp thị của năm (Marketer of the Year 2025).
Với giải Vàng ở hạng mục Thương hiệu Ô tô có chiến dịch truyền thông, ý tưởng sáng tạo tác động lên chỉ số kinh doanh (Automotive), VinFast được đánh giá đã làm nên lịch sử với mẫu xe VF 3. Chỉ sau 66 giờ mở nhận đặt cọc sớm tại thị trường Việt Nam, VinFast đã ghi nhận 27.649 đơn đăng ký mua xe và đánh dấu kỷ lục chưa từng có trên thị trường nội địa. Hội đồng giải thưởng mô tả đây là “66 giờ biến kỳ vọng thành lịch sử”.
Với giải Vàng ở hạng mục Chiến dịch Tiếp thị Khách hàng và Thương mại điện tử (Shopper and eCommerce marketing), thành công lịch sử của VF 3 cũng đến từ sự tiên phong trong phương thức bán hàng. Lần đầu tiên tại Việt Nam, sản phẩm ô tô được giao dịch trên các nền tảng thương mại điện tử và chốt đơn thông qua những phiên livestream do người có ảnh hưởng với cộng đồng (KOLs) phối hợp thực hiện.
Với giải thưởng Thương hiệu thể hiện sự sáng tạo, đột phá dẫn đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương (Asia Pacific Brands), VinFast được đánh giá đã thành công tạo ra sản phẩm và câu chuyện thương hiệu mang tính bứt phá, không chỉ tại Việt Nam mà còn trên phạm vi toàn khu vực.
Với giải thưởng Chiến dịch Tiếp thị đột phá (Marketing Disruptor), chiến dịch ra mắt VF 3 đã phá vỡ những chuẩn mực thông thường, sử dụng các phương thức tiếp thị sáng tạo và không theo lối mòn, từ đó thu hút sự chú ý chưa từng có từ công chúng.