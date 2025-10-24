Bản tin Xe cộ 24/10: Volkswagen Golf nhập Đức: 6 phiên bản eTSI, GTI, R

- Loạt xe hybrid đua giảm giá tháng 10
Hàng loạt mẫu xe xanh từ thương hiệu ôtô Nhật Bản hay Trung Quốc được giảm giá hàng chục triệu đồng trong tháng đầu quý IV.
Trong tháng 10, nhiều mẫu xe xanh được áp dụng ưu đãi chuẩn bị mùa chạy doanh số cuối năm. Theo ghi nhận từ phóng viên, gần như toàn bộ mẫu xe hybrid từ thương hiệu Nhật Bản trên thị trường đang được giảm giá hàng chục triệu đồng.
Xe hybrid Toyota giảm phí trước bạ
Các phiên bản hybrid của Toyota Yaris Cross, Corolla Cross hay Camry đều đang được áp dụng ưu đãi 50% phí trước bạ trong tháng 10. Giá trị ưu đãi có thể dao động khoảng 48,5 triệu đến 77 triệu đồng tùy sản phẩm.
Tại Việt Nam, Toyota đang là thương hiệu ghi nhận thị phần tốt nhất trong nhóm xe hybrid. Các cái tên như Yaris Cross HEV hay Corolla Cross HEV cho thấy sức bán ổn định. Trong tháng 9, Yaris Cross HEV bán được 412 xe trong khi có khoảng 303 chiếc Corolla Cross HEV được bán ra thị trường.
Mẫu xe cỡ B phiên bản động cơ hybrid đang được bán với giá 765 triệu, Corolla Cross HEV có giá 905-913 triệu đồng. Mẫu sedan cỡ D Toyota Camry được bán với 2 phiên bản sử dụng hệ truyền động hybrid gồm HEV Mid và HEV Top, giá dao động 1,46-1,53 tỷ đồng.
Xe hybrid nhẹ từ Suzuki cũng giảm giá
Tại Việt Nam, Suzuki phân phối các mẫu xe trang bị công nghệ hybrid nhẹ - mild-hybrid, bao gồm XL7 Hybrid, Swift hay gần nhất là Fronx.
Trong tháng 10, khách hàng mua mẫu xe hybrid, trừ Swift, sẽ được hỗ trợ đến 100% phí trước bạ. Trong đó, XL7 hybrid được giảm 100% phí trước bạ, tặng kèm gói bảo dưỡng xe lên đến 3,5 năm. Tổng giá trị ưu đãi tương đương 70 triệu đồng. Như vậy sau khi áp dụng giảm giá, khách hàng có thể mua mẫu MPV này với giá 529-539 triệu đồng.
Tân binh vừa xuất hiện là Fronx với 2 phiên bản trang bị động cơ mild-hybrid cũng đang được hỗ trợ gói bảo dưỡng 3,5-4 năm, tổng giá trị ưu đãi dao động 20-25 triệu, đưa giá bán của mẫu SUV hạng A này về mức 579-624 triệu đồng.
Xe Honda số VIN24 giảm phí trước bạ
Trong tháng 10, người mua mẫu sedan cỡ C Honda Civic được giảm 100% phí trước bạ, tương đương 99 triệu đồng. Chương trình này được áp dụng với các mẫu xe sản xuất năm 2024, còn tồn kho tại đại lý.
Ngoài Civic e:HEV RS, Honda HR-V e:HEV RS cũng được giảm 50% phí trước bạ, tương đương 43 triệu đồng. Người mua cũng được tặng kèm một năm bảo hiểm thương hiệu Honda. Tại Việt Nam, HR-V được định vị ở phân khúc SUV cỡ B, bán với giá 869 triệu đồng.
Jaecoo J7 giảm 80% phí trước bạ
Jaecoo J7 tại Việt Nam được bán với 2 phiên bản khác nhau, trong đó, tuỳ chọn plug-in hybrid có giá 959 triệu đồng. Trong tháng 10 khách hàng mua mẫu xe được giảm 80% phí trước bạ, tương đương 96 triệu đồng.
Ngoài ưu đãi tiền mặt, Omoda & Jaecoo đang áp dụng chương trình bảo hành 7 năm hoặc một triệu km cho toàn bộ mẫu xe, bảo hành 10 năm hoặc một triệu km cho động cơ và pin.
Jaecoo J7 được định vị ở phân khúc SUV cỡ D, cạnh tranh cùng các đối thủ Hàn Quốc, Nhật Bản hay Mỹ như Hyundai Santa Fe, Ford Everest hay Mazda CX-8. Đây cũng là đại diện hiếm trong phân khúc sở hữu công nghệ plug-in hybrid.
- Lamborghini Revuelto Ad Personam: 20 năm tại Trung Quốc
Phiên bản Revuelto Ad Personam 20th Anniversary dành riêng cho Trung Quốc nhấn mạnh cá nhân hóa với sơn Giallo Inti, tem Nero Noctis và logo kỷ niệm. Hệ hybrid kết hợp V12 6,5 l cho tổng 1.015 mã lực, 0–100 km/h trong 2,5 giây; giá cụ thể chưa công bố.
Lamborghini đánh dấu 20 năm hiện diện tại Trung Quốc đại lục bằng một phiên bản đặt riêng của Revuelto: Ad Personam 20th Anniversary. Chiếc xe được giới thiệu trong khuôn khổ Lamborghini Day, do CEO Stephan Winkelmann trực tiếp trình diễn. Trọng tâm của bản kỷ niệm là dấu ấn cá nhân hóa sâu sắc, gắn với thị hiếu thẩm mỹ tại thị trường này, đồng thời giữ nguyên nền tảng vận hành hybrid V12 hiệu suất rất cao của Revuelto.
Bên cạnh bộ nhận diện chuyên biệt, Revuelto Ad Personam 20th Anniversary vẫn là một siêu xe có thông số ấn tượng: động cơ V12 hút khí tự nhiên dung tích 6,5 l (nguyên bản công bố: 6.5L) cho 825 mã lực và 725 Nm; khi kết hợp hệ hybrid, tổng công suất đạt 1.015 mã lực, tăng tốc 0–100 km/h trong 2,5 giây, tốc độ tối đa trên 350 km/h.
- Chevrolet Bolt 2027 phiên bản nâng cấp: đủ mới để mua?
GM hồi sinh Bolt với mục tiêu trở thành xe điện rẻ nhất nước Mỹ, giá dự kiến 29.000 USD (~720 triệu). Thân xe quen thuộc nhưng toàn bộ điện tử mới, pin LFP nhập khẩu; giao xe từ 1/2027.
Chevrolet Bolt 2027 trở lại với một nhiệm vụ kép: tiếp tục di sản xe điện giá dễ tiếp cận và mang lại lợi nhuận cho General Motors. Mức giá kỳ vọng 29.000 USD (~720 triệu đồng) có thể biến Bolt thành mẫu EV rẻ nhất tại Mỹ, nhưng cách đạt được cột mốc này không phải là một thế hệ hoàn toàn mới.
GM chọn phương án nâng cấp sâu: giữ thân vỏ quen thuộc của Bolt cũ, đồng thời thay mới gần như toàn bộ hệ thống điện tử, chuyển sang pin lithium-sắt-phốt phát (LFP), bổ sung nền tảng phần mềm và cập nhật OTA, cùng các tính năng an toàn hiện đại.
Cách tiếp cận “mới từ bên trong” giúp rút ngắn thời gian phát triển, tận dụng quy mô sản xuất, và đặc biệt là kiểm soát chi phí sau khi Bolt cũ bị dừng vào cuối 2023 vì không có lãi do bộ pin đắt đỏ. Những chiếc Bolt tiền sản xuất đã rời dây chuyền và việc giao xe dự kiến bắt đầu từ tháng 1/2027.
- Đánh giá Nissan Frontier PHEV: Bán tải lai cắm sạc xuất khẩu
Nissan Frontier PHEV mở bán 30/10 tại Trung Quốc, hướng xuất khẩu. Công suất 410 mã lực, 800 Nm, chạy điện 135 km CLTC, dẫn động 4 bánh.
Nissan xác nhận mở bán Frontier trang bị hệ truyền động hybrid cắm sạc (PHEV) từ ngày 30/10 tại Trung Quốc, đồng thời định hướng xuất khẩu ra nhiều thị trường. Đây là mẫu bán tải đầu tiên của hãng được thiết kế, phát triển và sản xuất tại Trung Quốc, thể hiện chiến lược “Ở Trung Quốc, vì Trung Quốc, vươn ra thế giới”. Bên cạnh bản PHEV, dòng Frontier còn có tùy chọn thuần xăng.
Điểm nhấn kỹ thuật của Frontier PHEV nằm ở thông số 410 mã lực, 800 Nm, phạm vi chạy điện thuần 135 km theo chu trình CLTC và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Cấu hình này đi kèm sức kéo tối đa 3,5 tấn, bổ trợ bởi tính năng xả điện công suất cao 6 kW phục vụ nhiều tình huống sử dụng.
- Volkswagen Golf nhập Đức: 6 phiên bản eTSI, GTI, R
Volkswagen Golf ra mắt cuối tháng 10, nhập khẩu từ Wolfsburg (Đức), 6 phiên bản trải từ 1.5 eTSI mild-hybrid đến GTI và R Performance 4Motion, giá dự kiến 800 triệu–1,9 tỷ đồng.
Volkswagen Việt Nam xác nhận sẽ giới thiệu Golf vào cuối tháng 10, sau hơn ba tháng mở nhận đặt cọc. Điểm nhấn lớn nhất: toàn bộ xe đều nhập khẩu nguyên chiếc từ nhà máy Wolfsburg (Đức) – nơi gắn với lịch sử hơn 50 năm của Golf. Danh mục gồm 6 phiên bản, trải từ eTSI định hướng hiệu quả đến các cấu hình hiệu năng cao GTI và R Performance 4Motion.
Ở Việt Nam, Golf được định vị như một lựa chọn hatchback cỡ C đậm chất lái trong bối cảnh thị trường chuộng xe gầm cao. Dải giá dự kiến khá rộng, từ khoảng 800 triệu đến 1,9 tỷ đồng tùy cấu hình và trang bị.
Việc Golf hiện diện chính thức đánh dấu bước mở rộng danh mục hướng tới khách hàng trẻ thành thị, yêu cảm giác lái và phong cách châu Âu. Theo thông tin từ đại lý, danh mục 6 phiên bản gồm: 1.5 eTSI Life, 1.5 eTSI Style, 1.5 eTSI R-Line, 2.0 TSI GTI Lite, 2.0 TSI GTI Performance và R Performance 4Motion.
Cách chia lớp rõ ràng: eTSI tập trung hiệu quả vận hành; GTI phục vụ người dùng chuộng chất thể thao; R Performance đặt trọng tâm vào hiệu năng đỉnh cao và hệ dẫn động 4 bánh 4Motion.