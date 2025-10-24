Bản tin Xe cộ 24/10: Volkswagen Golf nhập Đức: 6 phiên bản eTSI, GTI, R

- Loạt xe hybrid đua giảm giá tháng 10

Hàng loạt mẫu xe xanh từ thương hiệu ôtô Nhật Bản hay Trung Quốc được giảm giá hàng chục triệu đồng trong tháng đầu quý IV.

Trong tháng 10, nhiều mẫu xe xanh được áp dụng ưu đãi chuẩn bị mùa chạy doanh số cuối năm. Theo ghi nhận từ phóng viên, gần như toàn bộ mẫu xe hybrid từ thương hiệu Nhật Bản trên thị trường đang được giảm giá hàng chục triệu đồng.

Xe hybrid Toyota giảm phí trước bạ

Các phiên bản hybrid của Toyota Yaris Cross, Corolla Cross hay Camry đều đang được áp dụng ưu đãi 50% phí trước bạ trong tháng 10. Giá trị ưu đãi có thể dao động khoảng 48,5 triệu đến 77 triệu đồng tùy sản phẩm.

Tại Việt Nam, Toyota đang là thương hiệu ghi nhận thị phần tốt nhất trong nhóm xe hybrid. Các cái tên như Yaris Cross HEV hay Corolla Cross HEV cho thấy sức bán ổn định. Trong tháng 9, Yaris Cross HEV bán được 412 xe trong khi có khoảng 303 chiếc Corolla Cross HEV được bán ra thị trường.

Mẫu xe cỡ B phiên bản động cơ hybrid đang được bán với giá 765 triệu, Corolla Cross HEV có giá 905-913 triệu đồng. Mẫu sedan cỡ D Toyota Camry được bán với 2 phiên bản sử dụng hệ truyền động hybrid gồm HEV Mid và HEV Top, giá dao động 1,46-1,53 tỷ đồng.

Xe hybrid nhẹ từ Suzuki cũng giảm giá

Tại Việt Nam, Suzuki phân phối các mẫu xe trang bị công nghệ hybrid nhẹ - mild-hybrid, bao gồm XL7 Hybrid, Swift hay gần nhất là Fronx.