Bản tin Xe cộ 23/9: BMW CE04 - Xe máy điện cao cấp nhất Việt Nam giá ngang Mitsubishi Xpander

- BMW CE04 - Xe máy điện cao cấp nhất Việt Nam giá ngang Mitsubishi Xpander

BMW CE04 - mẫu mô tô điện duy nhất của BMW đang được phân phối chính hãng tại Việt Nam, có giá bán 560 triệu đồng, mức giá này cao hơn cả phiên bản số sàn của mẫu xe 7 chỗ Mitsubishi Xpander MT.

Thị trường mô tô điện tại Việt Nam đang chứng kiến sự chuyển mình rõ rệt khi không còn gắn liền với hình ảnh “giá rẻ”. Nhiều mẫu xe điện cao cấp được trang bị công nghệ hiện đại, thậm chí có giá bán ngang ngửa xe ô tô. Một trong những cái tên đáng chú ý nhất hiện nay là BMW CE04 - mẫu mô tô điện duy nhất của BMW đang được phân phối chính hãng tại Việt Nam, với giá bán 560 triệu đồng.

Mức giá này cao hơn cả phiên bản số sàn của mẫu xe 7 chỗ Mitsubishi Xpander MT, hiện có giá niêm yết 555 triệu đồng - vốn được xem là một trong những mẫu ô tô bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam.

Giá bán cao của BMW CE04 đến từ việc mẫu xe này được trang bị hàng loạt công nghệ hàng đầu trong phân khúc xe hai bánh chạy điện. Xe sử dụng động cơ điện nam châm vĩnh cửu làm mát bằng chất lỏng, cho công suất định mức 15 kW và công suất tối đa lên tới 31 kW tại 4.900 vòng/phút. Mô-men xoắn cực đại đạt 62 Nm tại 1.500 vòng/phút.

Xe có khả năng tăng tốc từ 0-50 km/h chỉ trong 2,6 giây, tốc độ tối đa đạt 120 km/h - thuộc hàng cao nhất trong số các mẫu xe máy điện đang có mặt tại Việt Nam.

- Porsche 911 S/T Le Mans lấy cảm hứng từ huyền thoại Le Mans 1972

Mẫu xe phiên bản giới hạn Porsche 911 S/T được thiết kế với cảm hứng từ chính chiếc 911 2.5 S/T giành chiến thắng phân hạng GT tại chặng đua danh giá Le Mans năm 1972.