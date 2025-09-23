Bản tin Xe cộ 23/9: BMW CE04 - Xe máy điện cao cấp nhất Việt Nam giá ngang Mitsubishi Xpander

- BMW CE04 - Xe máy điện cao cấp nhất Việt Nam giá ngang Mitsubishi Xpander
Thị trường mô tô điện tại Việt Nam đang chứng kiến sự chuyển mình rõ rệt khi không còn gắn liền với hình ảnh “giá rẻ”. Nhiều mẫu xe điện cao cấp được trang bị công nghệ hiện đại, thậm chí có giá bán ngang ngửa xe ô tô. Một trong những cái tên đáng chú ý nhất hiện nay là BMW CE04 - mẫu mô tô điện duy nhất của BMW đang được phân phối chính hãng tại Việt Nam, với giá bán 560 triệu đồng.
Mức giá này cao hơn cả phiên bản số sàn của mẫu xe 7 chỗ Mitsubishi Xpander MT, hiện có giá niêm yết 555 triệu đồng - vốn được xem là một trong những mẫu ô tô bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam.
Giá bán cao của BMW CE04 đến từ việc mẫu xe này được trang bị hàng loạt công nghệ hàng đầu trong phân khúc xe hai bánh chạy điện. Xe sử dụng động cơ điện nam châm vĩnh cửu làm mát bằng chất lỏng, cho công suất định mức 15 kW và công suất tối đa lên tới 31 kW tại 4.900 vòng/phút. Mô-men xoắn cực đại đạt 62 Nm tại 1.500 vòng/phút.
Xe có khả năng tăng tốc từ 0-50 km/h chỉ trong 2,6 giây, tốc độ tối đa đạt 120 km/h - thuộc hàng cao nhất trong số các mẫu xe máy điện đang có mặt tại Việt Nam.
- Porsche 911 S/T Le Mans lấy cảm hứng từ huyền thoại Le Mans 1972
Mẫu xe phiên bản giới hạn Porsche 911 S/T được thiết kế với cảm hứng từ chính chiếc 911 2.5 S/T giành chiến thắng phân hạng GT tại chặng đua danh giá Le Mans năm 1972.
Bộ phận cá nhân hóa Porsche Sonderwunsch vừa giới thiệu một dự án ấn tượng trên mẫu xe thể thao bản giới hạn Porsche 911 S/T, được thửa riêng cho một nhà sưu tập có tiếng.
Nguồn cảm hứng của dự án này đến từ mẫu xe thể thao Porsche 911 2.5 S/T, vốn đã giành chiến thắng trong phân hạng GT tại giải đua 24 Hours of Le Mans năm 1972.
Từng là biểu tượng một thời của thương hiệu, mẫu xe cổ này đã "mất tích" kể từ năm 1975. Phải đến năm 2013, một nhà sưu tập người Thụy Sĩ phải cất công bay đến California (Mỹ) để mua lại và phục chế chiếc xe này về nguyên bản.
Theo yêu cầu của chủ xe, Porsche đã mang đến màu sơn vàng Light Yellow (mã 117) được thực hiện thủ công, vốn đã không xuất hiện trong bảng tùy chọn màu ngoại thất của thương hiệu trong hàng thập kỷ.
- SUV của Maybach nói không với lưới tản nhiệt phát sáng
Bản nâng cấp của Mercedes-Maybach GLS 600 sẽ không có lưới tản nhiệt phát sáng như GLC thuần điện hay C-Class chuẩn bị ra mắt.
Theo Carscoops, Mercedes đang trang bị lưới tản nhiệt phát sáng cho nhiều sản phẩm của mình, chẳng hạn GLC thuần điện vừa ra mắt hay C-Class trong tương lai. Tuy nhiên, không phải tất cả mẫu xe của nhà sản xuất ôtô Đức đều sử dụng kiểu thiết kế này.
Trước đó, loạt hình ảnh do Carscoops ghi lại cho thấy một mẫu xe dường như là Mercedes-Maybach GLS 580 vẫn sử dụng lưới tản nhiệt kiểu truyền thống. Mẫu xe này dự kiến trình làng cuối năm nay hoặc đầu năm 2026.
Lưới tản nhiệt trên chiếc GLS 580 này cấu thành từ các thanh ngang, tạo cảm giác cổ điển và sang trọng hơn so với kiểu thanh crom dày ở GLS 450 và GLS 580 hiện tại.
Theo Carscoops, những chiếc Maybach GLS 600 luôn sở hữu kiểu thiết kế lưới tản nhiệt đặc biệt và sẽ không thay đổi trên bản nâng cấp sắp tới. Loạt hình ảnh mới nhất cho thấy GLS 600 bản nâng cấp sẽ có các thanh lưới tản nhiệt đặt dọc, được mạ crom khi chính thức ra mắt.
- Nissan phát triển công nghệ tự lái mới
Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, hãng sản xuất ô tô Nissan của Nhật Bản đang phát triển công nghệ tự lái mới nhằm vực dậy mảng kinh doanh ô tô đang gặp khó khăn.
Trong một buổi trình diễn công nghệ gần đây, chiếc sedan Nissan Ariya dự kiến ra mắt vào năm 2027 được trang bị 11 camera, 5 radar và cảm biến thế hệ mới LiDAR đã di chuyển linh hoạt qua trung tâm thành phố Tokyo, tự động phanh khi dừng đèn đỏ cũng như khi phát hiện người đi bộ và các phương tiện khác tại các giao lộ.
Công nghệ tự lái trước đây của Nissan được thiết kế cho việc lái xe trên đường cao tốc, nơi các làn đường được đánh dấu rõ ràng và dễ nhận biết hơn. Với bước tiến công nghệ mới, hệ thống tự lái hiện có thể xử lý được cả những con phố đông đúc và khó lường, giúp việc di chuyển trong thành phố trở nên khả thi hơn.
Đây là một lĩnh vực vốn đã rất sôi động. Theo công ty nghiên cứu thị trường IndustryARC, thị trường xe tự lái ước tính sẽ đạt 2.000 tỷ USD vào năm 2030, nhờ vào những tiến bộ trong trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ cảm biến và khả năng xử lý dữ liệu.
Nhà sản xuất ô tô hàng đầu Nhật Bản, Toyota Motor Corp., đã có thỏa thuận hợp tác với Waymo, một công nghệ tự lái khác do Google phát triển. Waymo cũng đã có mặt tại Nhật Bản, hợp tác với một công ty taxi, nhưng vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm.
Các nhà sản xuất ô tô khác cũng đang nghiên cứu công nghệ lái xe tự động, bao gồm Honda Motor Co., General Motors và Mercedes-Benz, cũng như các công ty ngoài ngành công nghiệp ô tô như Amazon và công ty con Zoox.
- Xpander và Xpander Cross mới chính thức ra mắt thị trường
Ngày 22/09/2025, Mitsubishi Motors Việt Nam chính thức ra mắt Xpander và Xpander Cross mới: "Vượt mong đợi - vững hành trình".
Xpander mới với phong cách crossover, sở hữu ngoại thất năng động và tinh tế.
Giá bán Xpander mới được niêm yết 659 triệu đồng (chưa bao gồm VAT) và Xpander Cross là 699 triệu đồng (chưa bao gồm VAT).
Các phiên bản mới sở hữu diện mạo hiện đại hơn với thiết kế lưới tản nhiệt, cản trước, cản sau và mâm xe 17 inch hoàn toàn mới; nội thất đẳng cấp, rộng rãi với màn hình người lái 8 inch, màn hình giải trí 10 inch kết nối Apple Carplay và Android Auto không dây, vô lăng 3 chấu mới cùng trang bị 6 túi khí và hệ thống kiểm soát vào cua chủ động (AYC).
Trong khi Xpander mới với phong cách crossover, sở hữu ngoại thất năng động và tinh tế, thì Xpander Cross thể hiện hình ảnh mẫu xe SUV mạnh mẽ và vững chãi.
Bộ đôi đều nâng cấp tập trung ở lưới tản nhiệt và cản trước sau thiết kế mới cùng ốp thể thao liền mạch quanh xe, dải đèn LED ban ngày sắc nét thiết kế mới, kết hợp cùng hệ thống đèn chiếu sáng Full LED T-Shape đặc trưng. Mâm xe hợp kim đa chấu 17 inch có thiết kế hoàn toàn mới, phù hợp với phong cách thiết kế của từng phiên bản.