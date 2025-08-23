Bản tin Xe cộ 23/8: Xe điện Toyota BZ4X 2025 sắp mở bán tại Thái Lan, chờ về Việt Nam

VinFast công bố đẩy mạnh chiến dịch “Mãnh liệt Tinh thần Việt Nam - Vì tương lai xanh” lần 3 với Chính sách Chuyển đổi Xanh đặc biệt với nhiều ưu đãi tại Hà Nội, TP.HCM và An Giang và sẽ được VinFast chính thức áp dụng mở rộng tới tất cả các địa phương trên cả nước trong thời gian tới.

Toyota BZ4X mới sở hữu pin lithium-ion 73,1 kWh, cho quãng đường di chuyển tối đa 600 km theo tiêu chuẩn NEDC và 525 km theo chuẩn WLTP đối với bản dẫn động cầu trước (FWD). Trong khi đó, bản dẫn động bốn bánh (AWD) có thể đạt 570 km (NEDC) hoặc 481 km (WLTP). Đặc biệt, phiên bản AWD trang bị hai mô-tơ điện, cho tổng công suất 343 mã lực, khả năng tăng tốc từ 0–100 km/h trong 5,1 giây.

Toyota Motor Thái Lan chuẩn bị ra mắt chính thức mẫu xe điện 100% Toyota BZ4X phiên bản nâng cấp vào tháng 10/2025, với mức giá dự kiến từ 1.5xx.000 đến 1.6xx.000 Baht (tương đương 1,2 tỷ đồng đến 1,3 tỷ đồng).

Theo đó, ngoài mức ưu đãi 4% giá niêm yết theo chương trình “Mãnh liệt Tinh thần Việt Nam - Vì tương lai xanh” lần 3, khách hàng sẽ được hỗ trợ 3% lãi suất/năm nếu vay mua ô tô trả góp phục vụ nhu cầu cá nhân, và hỗ trợ 4% lãi suất/năm nếu vay mua ô tô để vận doanh trên nền tảng Xanh SM Platform, thời gian hỗ trợ kéo dài trong 3 năm.

Đối với xe máy điện, khách hàng sẽ được tặng ngay 10% giá xe. Nếu mua xe phục vụ nhu cầu cá nhân, khách hàng sẽ được hỗ trợ để có thể vay trả góp lên tới 80% giá xe và chỉ cần trả 10% đối ứng ban đầu để có thể nhận xe về sử dụng. Nếu mua xe để vận doanh trên nền tảng Xanh SM Platform, khách hàng sẽ được hỗ trợ vay trả góp lên tới 90% giá xe, có thể nhận xe ngay với 0 đồng vốn đối ứng, đồng thời được GSM cam kết mức chia sẻ doanh thu cố định 90% trong vòng 3 năm.

Ngoài ra, khách hàng sẽ được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ khi mua xe máy điện VinFast từ ngày 21/08/2025 đến hết ngày 31/12/2025. Ngoài ra người dùng ô tô và xe máy điện VinFast sẽ được miễn phí sạc pin, tương ứng đến hết ngày 30/06/2027 (ô tô) và 31/05/2027 (xe máy) tại tất cả các trạm sạc công cộng V-Green.

- Núm xoay vật lý trên ôtô sắp biến mất?

Núm xoay vật lý được cho là tối ưu khi thao tác với hệ thống thông tin giải trí trên ôtô. Tuy nhiên, tính năng này đang dần biến mất trên ôtô hiện đại.

Giữa sự trỗi dậy của màn hình cảm ứng trung tâm cỡ lớn, một và nhà sản xuất ôtô vẫn trang bị núm xoay vật lý ở bệ trung tâm. Audi, Mercedes, Mazda và vài hãng khác đều đặt một núm xoay tại yên ngựa để điều khiển các chức năng giải trí.

Tuy nhiên, Audi và Mercedes từ lâu đã chuyển toàn bộ thao tác này lên màn hình cảm ứng, và Mazda CX-5 thế hệ mới cũng cho thấy hãng xe Nhật Bản quyết định sẽ từ bỏ núm xoay vật lý ở bệ trung tâm.