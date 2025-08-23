Bản tin Xe cộ 23/8: Xe điện Toyota BZ4X 2025 sắp mở bán tại Thái Lan, chờ về Việt Nam

- Xe điện Toyota BZ4X 2025 sắp mở bán tại Thái Lan, chờ về Việt Nam
Toyota Motor Thái Lan chuẩn bị ra mắt chính thức mẫu xe điện 100% Toyota BZ4X phiên bản nâng cấp vào tháng 10/2025, với mức giá dự kiến từ 1.5xx.000 đến 1.6xx.000 Baht (tương đương 1,2 tỷ đồng đến 1,3 tỷ đồng).
Toyota BZ4X mới sở hữu pin lithium-ion 73,1 kWh, cho quãng đường di chuyển tối đa 600 km theo tiêu chuẩn NEDC và 525 km theo chuẩn WLTP đối với bản dẫn động cầu trước (FWD). Trong khi đó, bản dẫn động bốn bánh (AWD) có thể đạt 570 km (NEDC) hoặc 481 km (WLTP). Đặc biệt, phiên bản AWD trang bị hai mô-tơ điện, cho tổng công suất 343 mã lực, khả năng tăng tốc từ 0–100 km/h trong 5,1 giây.
Xe hỗ trợ sạc nhanh DC công suất tối đa 150 kW, giúp nạp từ 10–80% pin chỉ trong 28 phút. Ngoài ra, hệ thống sạc AC tiêu chuẩn có thể đạt tối đa 22 kW.
Ngoại thất của BZ4X 2025 được trang bị đèn Full LED, mâm hợp kim 20 inch, mui kính toàn cảnh cố định (panoramic), cửa cốp rảnh tay và nhiều chi tiết thể thao.
- VinFast triển khai toàn quốc chính sách ưu đãi chuyển đổi xanh
VinFast công bố đẩy mạnh chiến dịch “Mãnh liệt Tinh thần Việt Nam - Vì tương lai xanh” lần 3 với Chính sách Chuyển đổi Xanh đặc biệt với nhiều ưu đãi tại Hà Nội, TP.HCM và An Giang và sẽ được VinFast chính thức áp dụng mở rộng tới tất cả các địa phương trên cả nước trong thời gian tới.
Theo đó, ngoài mức ưu đãi 4% giá niêm yết theo chương trình “Mãnh liệt Tinh thần Việt Nam - Vì tương lai xanh” lần 3, khách hàng sẽ được hỗ trợ 3% lãi suất/năm nếu vay mua ô tô trả góp phục vụ nhu cầu cá nhân, và hỗ trợ 4% lãi suất/năm nếu vay mua ô tô để vận doanh trên nền tảng Xanh SM Platform, thời gian hỗ trợ kéo dài trong 3 năm.
Đối với xe máy điện, khách hàng sẽ được tặng ngay 10% giá xe. Nếu mua xe phục vụ nhu cầu cá nhân, khách hàng sẽ được hỗ trợ để có thể vay trả góp lên tới 80% giá xe và chỉ cần trả 10% đối ứng ban đầu để có thể nhận xe về sử dụng. Nếu mua xe để vận doanh trên nền tảng Xanh SM Platform, khách hàng sẽ được hỗ trợ vay trả góp lên tới 90% giá xe, có thể nhận xe ngay với 0 đồng vốn đối ứng, đồng thời được GSM cam kết mức chia sẻ doanh thu cố định 90% trong vòng 3 năm.
Ngoài ra, khách hàng sẽ được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ khi mua xe máy điện VinFast từ ngày 21/08/2025 đến hết ngày 31/12/2025. Ngoài ra người dùng ô tô và xe máy điện VinFast sẽ được miễn phí sạc pin, tương ứng đến hết ngày 30/06/2027 (ô tô) và 31/05/2027 (xe máy) tại tất cả các trạm sạc công cộng V-Green.
- Núm xoay vật lý trên ôtô sắp biến mất?
Núm xoay vật lý được cho là tối ưu khi thao tác với hệ thống thông tin giải trí trên ôtô. Tuy nhiên, tính năng này đang dần biến mất trên ôtô hiện đại.
Giữa sự trỗi dậy của màn hình cảm ứng trung tâm cỡ lớn, một và nhà sản xuất ôtô vẫn trang bị núm xoay vật lý ở bệ trung tâm. Audi, Mercedes, Mazda và vài hãng khác đều đặt một núm xoay tại yên ngựa để điều khiển các chức năng giải trí.
Tuy nhiên, Audi và Mercedes từ lâu đã chuyển toàn bộ thao tác này lên màn hình cảm ứng, và Mazda CX-5 thế hệ mới cũng cho thấy hãng xe Nhật Bản quyết định sẽ từ bỏ núm xoay vật lý ở bệ trung tâm.
Theo Motor1, BMW là hãng đầu tiên sử dụng núm xoay vật lý này khi iDrive ra mắt trên dòng xe 7-Series vào năm 2001. Hệ thống iDrive từng khá phức tạp và bị chỉ trích ở thời gian đầu ra mắt, tuy nhiên vẫn được xem là khuôn mẫu cho hệ thống thông tin giải trí trên ôtô sau này.
Trong giai đoạn sau, BMW tinh chỉnh iDrive để biến đây thành một trong những hệ thống thông tin giải trí ôtô tốt nhất. Dù các mẫu BMW giá rẻ như X1 hay 2-Series Gran Coupe đã loại bỏ iDrive, núm xoay này vẫn hiện diện trong phần lớn sản phẩm khác của hãng.
Chuyên trang Motor1 cho rằng màn hình cảm ứng là giải pháp tốt nếu đang dừng xe. Tuy nhiên khi đang di chuyển và tài xế muốn thay đổi một vài thiết lập, núm xoay trở thành lựa chọn phù hợp hơn.
Núm xoay iDrive hiện tại của BMW có thể xoay 360 độ theo cả 2 hướng, người dùng cũng có thể đẩy theo các hướng tiến/lùi, trái/phải, hoặc ấn xuống để chọn.
- Mercedes-Benz có thể sử dụng động cơ từ BMW trong tương lai
Thỏa thuận mới có thể giúp Mercedes-Benz sử dụng động cơ 4 xy-lanh từ đối thủ BMW cho các mẫu xe mới trong tương lai.
Mercedes-Benz đang ở giai đoạn đàm phán nâng cao về việc sử dụng động cơ xăng 4 xy-lanh của BMW cho nhiều dòng xe thế hệ tiếp theo, trong bối cảnh hãng xe Đức phải điều chỉnh lại chiến lược động cơ đốt trong (ICE) do doanh số xe điện (EV) không đạt kỳ vọng.
Mercedes-Benz và BMW đang đứng trước bước ngoặt lớn khi từ đối thủ trở thành đối tác lớn khi các mẫu xe Mercedes-Benz trong tương lai có thể sử dụng động cơ cung cấp từ BMW.
Một nguồn tin nội bộ của Mercedes-Benz cho biết tập đoàn này và BMW đã bước vào quá trình hoạch định và thương thảo ở cấp độ cao. Quyết định cuối cùng dự kiến sẽ được công bố trong năm nay. Tạp chí Manager Magazin của Đức là nơi đầu tiên tiết lộ thông tin này.
Nếu được thông qua, BMW sẽ cung cấp thế hệ động cơ xăng mới cho các mẫu Mercedes-Benz từ CLA, GLA, GLB, C-Class, E-Class, GLC cho đến mẫu SUV hoàn toàn mới "tiểu G-Class". Thỏa thuận này được hai bên định vị là một "bước đi chiến lược nhằm cắt giảm chi phí phát triển", đồng thời giúp Mercedes-Benz đảm bảo nguồn cung động cơ đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 7.
- Ford Ranger có thêm phiên bản động cơ V6, giá hơn 1,2 tỷ đồng
Ford vừa chính thức giới thiệu mẫu bán tải cao cấp Ranger Wildtrak 3.0 V6 Turbo Diesel tại thị trường Malaysia.
Mức giá của Ford Ranger Wildtrak 3.0 V6 Turbo Diesel tại Malaysia là 192.888 Ringgit (tương đương 1,205 tỷ đồng). Sự xuất hiện của phiên bản mới này giúp dòng Ford Ranger tại Malaysia thêm phần đa dạng bên cạnh các phiên bản XLT, XLT Plus, Wildtrak trang bị động cơ diesel 2.0L tăng áp đơn/tăng áp kép. Ngoài ra còn có Ranger Raptor với động cơ diesel 2.0L hiệu suất cao và bản xăng tăng áp V6 3.0L.
Điểm nổi bật nhất của Ranger Wildtrak 3.0 V6 Turbo Diesel chính là khối động cơ diesel V6 tăng áp đơn dung tích 3 lít. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 250 mã lực tại 3.250 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 600 Nm trong dải tua 1.750-2.250 vòng/phút.
Với thông số này, Ranger Wildtrak 3.0 V6 mạnh hơn đáng kể so với các đối thủ cùng phân khúc tại Malaysia như Isuzu D-Max 3.0L (190 mã lực, 450 Nm) và Toyota Hilux GR Sport 2.8L (224 mã lực, 550 Nm). Ngay cả khi so với động cơ turbodiesel 4 xi lanh mạnh mẽ nhất trong chính dòng Ranger (210 mã lực, 500 Nm), phiên bản V6 vẫn vượt trội với chênh lệch 40 mã lực và 100 Nm.