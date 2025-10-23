Bản tin Xe cộ 23/10: Vì sao SUV trở thành dòng xe được ưa chuộng nhất hiện nay?

- Cận cảnh Kawasaki Ninja ZX-6R 2025 vừa ra mắt tại Việt Nam, giá 299 triệu đồng
Kawasaki Ninja ZX-6R 2025 - phiên bản nâng cấp của dòng sportbike tầm trung vừa chính thức ra mắt tại thị trường Việt Nam với mức giá 299 triệu đồng, xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan.
So với phiên bản tiền nhiệm, Kawasaki Ninja ZX-6R 2025 khoác lên mình diện mạo hoàn toàn mới, thừa hưởng cảm hứng thiết kế từ “đàn anh” ZX-10R. Mẫu sportbike này gây ấn tượng với ngoại hình sắc cạnh, đầy khí thế, thể hiện rõ tinh thần thể thao và cá tính hiếu chiến vốn là biểu tượng của dòng Ninja.
Cụm đèn pha LED thấu kính trên Ninja ZX-6R 2025 được tái thiết kế với kiểu dáng mảnh mai và sắc nét hơn, tạo nên vẻ ngoài dữ dằn và hiện đại. Các mảng ốp thân xe được tạo hình khối 3D nổi bật, kết hợp cùng kính chắn gió cỡ lớn và phần đuôi xe vuốt nhọn, tối ưu hóa khí động học và góp phần nâng cao hiệu suất vận hành.
Dù ngoại hình thay đổi rõ rệt, Kawasaki vẫn giữ lại bộ khung sườn ống thép truyền thống cho Ninja ZX-6R 2025, giúp duy trì trọng lượng ướt ở mức khoảng 198 kg – cân bằng giữa sự chắc chắn và linh hoạt trong từng pha xử lý.
Ninja ZX-6R 2025 vẫn được Kawasaki trang bị khối động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng dung tích 636cc, mang đến sức mạnh ấn tượng với công suất tối đa 124 mã lực và mô-men xoắn cực đại 69 Nm. Đặc biệt, khi kích hoạt hệ thống Ram Air tối ưu dòng khí nạp, công suất có thể được nâng lên đến 129 mã lực, giúp mẫu sportbike này thăng hoa hơn trong từng cú tăng tốc.
- Vì sao SUV trở thành dòng xe được ưa chuộng nhất hiện nay?
Với ưu điểm vượt trội về không gian, an toàn, khả năng vận hành và thiết kế, SUV dễ dàng chinh phục cả những khách hàng khó tính nhất. Đây chính là lý do vì sao dòng xe này ngày càng trở thành xu hướng dẫn đầu trong ngành công nghiệp ô tô toàn cầu.
Trong vài năm trở lại đây, SUV (Sport Utility Vehicle) liên tục thống trị bảng xếp hạng doanh số toàn cầu. Không chỉ nổi bật bởi kiểu dáng mạnh mẽ và hiện đại, dòng xe này còn chinh phục người dùng nhờ sự tiện nghi, an toàn và khả năng thích ứng linh hoạt với nhiều điều kiện vận hành.
Vậy điều gì khiến SUV trở thành lựa chọn hàng đầu của người tiêu dùng hiện nay?
Không gian rộng rãi, linh hoạt cho mọi nhu cầu
Một trong những ưu điểm nổi bật khiến SUV được yêu thích chính là khoang nội thất rộng rãi và linh hoạt. Hầu hết các mẫu xe SUV đều có từ 5 đến 7 chỗ ngồi, kèm theo khoang hành lý dung tích lớn, đáp ứng hoàn hảo cho gia đình đông người, những chuyến du lịch dài ngày hay nhu cầu vận chuyển đồ cồng kềnh.
Bên cạnh đó, hàng ghế có thể gập phẳng linh hoạt giúp dễ dàng chuyển đổi giữa chở người và chở hàng, mang lại sự tiện lợi tối đa cho người dùng trong cuộc sống hiện đại.
2. Tầm nhìn cao, tăng tự tin khi cầm lái
Thiết kế gầm cao và vị trí ngồi cao mang lại tầm quan sát rộng rãi, giúp người lái dễ dàng bao quát đường phố, đặc biệt hữu ích trong điều kiện giao thông phức tạp tại các đô thị lớn.
Không chỉ người lái, hành khách cũng cảm thấy an tâm và thoải mái hơn nhờ cảm giác "ngồi trên cao", vững chãi và ít bị ảnh hưởng bởi rung chấn mặt đường.
3. Khả năng vận hành mạnh mẽ, chinh phục mọi địa hình
Không chỉ phục vụ tốt trong đô thị, SUV còn là “chiến binh đường dài” thực thụ. Nhờ được trang bị hệ dẫn động 4 bánh (AWD/4WD), dòng xe này dễ dàng vượt qua các cung đường gập ghềnh, đèo dốc hay địa hình trơn trượt.
Khoảng sáng gầm cao giúp xe hạn chế va quệt khi đi qua ổ gà, sỏi đá hoặc đường ngập nước, một lợi thế đáng kể trong điều kiện hạ tầng giao thông tại Việt Nam.
4. An toàn vượt trội, cảm giác chắc chắn
SUV thường có thiết kế thân xe lớn, khung gầm chắc chắn, mang lại cảm giác "đầm" và ổn định khi vận hành. Đây là yếu tố then chốt khiến nhiều người cảm thấy an toàn hơn khi lựa chọn dòng xe này.
Ngoài ra, các mẫu SUV thế hệ mới còn được tích hợp hàng loạt công nghệ an toàn chủ động như: cảnh báo va chạm, hỗ trợ giữ làn đường, phanh tự động khẩn cấp, hỗ trợ đổ đèo,... nâng cao trải nghiệm lái và đảm bảo an toàn tối đa cho hành khách.
5. Thiết kế mạnh mẽ, phong cách sang trọng
SUV gây ấn tượng với vẻ ngoài bề thế, khỏe khoắn, toát lên sự vững chãi và đẳng cấp. Đây là dòng xe phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng, từ những người trẻ yêu thích khám phá, đến các doanh nhân tìm kiếm hình ảnh sang trọng, đáng tin cậy.
Dù là di chuyển trong thành phố hay khám phá những cung đường xa, SUV vẫn chứng minh vị thế vững chắc của mình trong lòng người dùng. Ảnh: AI
7. Đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của cuộc sống hiện đại
Cuộc sống hiện đại đòi hỏi một chiếc xe không chỉ để đi làm, mà còn phục vụ cho gia đình, du lịch, dã ngoại cuối tuần. SUV đáp ứng trọn vẹn nhu cầu đó nhờ tính đa dụng, tiện nghi và phù hợp với nhiều hoàn cảnh sử dụng khác nhau.
Không ít người dùng đánh giá SUV là dòng xe "tất cả trong một", vừa tiện lợi cho di chuyển hàng ngày, vừa lý tưởng cho các chuyến đi dài.
8. Xu hướng toàn cầu, sự lựa chọn của thời đại
Trên toàn thế giới, SUV đang dẫn đầu doanh số bán xe tại các thị trường lớn như Mỹ, Trung Quốc, châu Âu và Đông Nam Á. Sự bùng nổ này khiến các hãng xe không ngừng đầu tư phát triển, cho ra đời nhiều phiên bản SUV với mức giá, kích thước và công nghệ đa dạng, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của từng nhóm khách hàng. Nhờ đó, người tiêu dùng ngày càng có nhiều lựa chọn phù hợp với nhu cầu và ngân sách.
- Phân khúc xe hạng A bán chưa đến 400 xe trong tháng
Tháng 9 vừa qua, tổng doanh số bán ra của phân khúc xe cỡ nhỏ hạng A chỉ đạt 366 xe, những vẫn nhỉnh hơn tháng trước 17 xe.
Con số này đã phản ánh sự thoái trào của xe nhỏ giá rẻ trước sự cạnh tranh từ xe điện và các phân khúc lớn hơn.
Cụ thể, theo số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) và TC Motor, Hyundai i10 tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu khi bán được 224 xe trong tháng 9, tăng so với 174 xe của tháng 8.
Mẫu xe này vẫn là lựa chọn phổ biến nhất trong nhóm A nhờ thương hiệu quen thuộc và nguồn cung ổn định.
Theo sau là Toyota Wigo đạt 110 xe, giảm so với tháng 8 (170 xe). Trong khi đó, Kia Morning sau nhiều tháng chỉ đạt doanh số 1 chữ số đã bắt đầu có tín hiệu khởi sắc với 32 xe bán ra, tăng gấp 6 lần so với tháng trước.
Sự cải thiện này diễn ra trong bối cảnh hãng đã giới thiệu phiên bản facelift 2025 tại Việt Nam vào giữa tháng 9, với 2 lựa chọn AT và GT-Line, giá 439 - 469 triệu đồng.
Tổng kết sau 9 tháng, tổng doanh số lũy kế của toàn phân khúc xe hạng A đạt 4.130 xe, giảm 28% so với cùng kỳ năm ngoái (5.743 xe).
I10 vẫn là mẫu xe bán chạy nhất với 2.255 xe, chiếm hơn một nửa tổng doanh số toàn phân khúc.
Wigo đạt 1.657 xe, giữ vị trí thứ hai. Trong khi đó, Morning tiếp tục gặp khó với chỉ 218 xe sau 9 tháng, phản ánh sự thu hẹp đáng kể về số lượng của dòng xe từng được mệnh danh là "xe quốc dân" tại Việt Nam.
Dù doanh số có cải thiện, song quy mô toàn phân khúc vẫn ở mức rất nhỏ so với các dòng xe cỡ B hay SUV đô thị.
- SUV hạng A của Suzuki ở Việt Nam thiết kế thể thao, trang bị cao cấp cạnh tranh Kia Sonet
All-new Suzuki Fronx, mẫu SUV đô thị hoàn toàn mới được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia hiện có mặt tại Việt Nam. Fronx được phát triển trên nền tảng khung gầm Heartect, vốn nổi tiếng về độ cứng vững và khả năng phân tán lực va chạm. Cấu trúc này giúp xe vừa nhỏ gọn, linh hoạt trong đô thị, vừa đảm bảo không gian nội thất rộng rãi và khả năng cách âm tốt. Xe có chiều dài x rộng x cao lần lượt là 3.995 x 1.765 x 1.550 mm, trục cơ sở đạt 2.520 mm - lớn hơn so với nhiều mẫu SUV cỡ A+ cùng phân khúc.
Ngoại hình Fronx mang phong cách SUV coupe độc đáo. Lưới tản nhiệt sơn đen góc cạnh kết hợp cụm đèn pha LED hai tầng và dải LED định vị sắc nét giúp xe nổi bật hơn trong đô thị. Phần mái vuốt cong về sau tạo cảm giác thể thao, đi kèm bộ mâm hợp kim 16 inch đa chấu. Toàn bộ thiết kế tuân theo triết lý “Sho-Sho-Kei-Tan-Bi” (Nhỏ, Gọn, Nhẹ, Ngắn, Đẹp), giúp xe có bán kính quay vòng chỉ 4,8 m - tốt nhất phân khúc.
Khoang nội thất của Fronx được phối hai tông màu đen và đỏ bordeaux, tạo cảm giác hiện đại và sang trọng. Ghế bọc da pha nỉ, nhiều chi tiết ốp kim loại và da tổng hợp mang đến trải nghiệm cao cấp. Trung tâm bảng táp-lô là màn hình giải trí 9 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây, kết hợp cùng màn hình hiển thị trên kính lái (HUD), sạc không dây, camera 360 độ và hệ thống âm thanh Arkamys 6 loa.
Về sức mạnh, Fronx sử dụng động cơ xăng K15C thế hệ mới kết hợp hệ thống hybrid nhẹ (SHVS), cho công suất 99 mã lực và mô-men xoắn cực đại 135 Nm. Hộp số tự động 6 cấp giúp xe vận hành mượt mà, tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu hao trung bình chỉ 5,2 lít/100 km đường hỗn hợp.
Mẫu SUV này còn được trang bị gói an toàn Suzuki Safety Support (ADAS) gồm phanh khẩn cấp tự động II (DSBS II), cảnh báo lệch làn (LDP), hỗ trợ giữ làn (LKA), kiểm soát hành trình thích ứng (ACC), cùng các tính năng như cảnh báo điểm mù (BSM), cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA), 6 túi khí SRS, cân bằng điện tử (ESP) và hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HHC).
Suzuki ưu đãi gói bảo dưỡng 3,5 năm (trị giá 20 triệu đồng) cho bản GLX và 4 năm (25 triệu đồng) cho bản GLX Plus, áp dụng trong tháng 10/2025. Khách hàng có thể chọn 3 màu đơn sắc hoặc 4 tùy chọn hai tông màu.
Bảng giá niêm yết của Suzuki Fronx:
Fronx GL: 520 triệu đồng (động cơ xăng thuần)
Fronx GLX: 599 triệu đồng (động cơ hybrid)
Fronx GLX Plus: 649 triệu đồng (động cơ hybrid, trang bị ADAS và nhiều tiện nghi cao cấp).
- Những mẫu xe bị khai tử năm nay
Có hàng chục mẫu xe đã bị dừng sản xuất trong năm nay, đa phần đến từ hãng xe Đức.
Hãng nào cũng có lý do riêng để nói lời chia tay như doanh số thấp, vòng đời sản phẩm đã hết, hoặc chuẩn bị cho thế hệ mới dùng điện. Dưới đây là những cái tên đã, hoặc sắp nói lời tạm biệt trước năm 2026.
Sau 10 năm có mặt trên thị trường, mẫu sedan hạng sang Acura TLX ngừng sản xuất từ tháng 7/2025 do doanh số thấp, chỉ hơn 7.000 xe bán ra trong năm 2024. Acura đã sẵn kế hoạch thay thế TLX bằng mẫu crossover điện RSX.
Khi Audi làm mới dải sản phẩm với A5 và A6, dòng A7 sẽ bị khai tử trong năm 2026. Đây là bước đi nằm trong chiến lược tinh giản danh mục xe của hãng Đức.
Tên gọi Audi A4 vẫn sẽ tồn tại, nhưng phiên bản xăng hiện nay sẽ kết thúc sau năm 2025. Audi dự kiến hồi sinh cái tên này cho một mẫu xe điện hoàn toàn trong tương lai gần.
Biến thể thể thao Audi S7 cũng “ra đi” cùng A7. Dòng xe này dùng động cơ V6 tăng áp kép 2.9L công suất 444 mã lực. RS7 Performance công suất 621 mã lực vẫn ở lại thêm ít nhất một năm.
Ra mắt từ năm 2014, BMW X4 từng được xem là mẫu SUV gầm cao có kiểu dáng coupe độc đáo. Tuy nhiên, sức hút giảm dần khiến BMW quyết định dừng sản xuất sau năm 2025. Thay vào đó, hãng sẽ tập trung cho mẫu X2 thế hệ mới.
Dòng coupe và Gran Coupe 8 Series sẽ kết thúc sản xuất sau 2025. Từng được xem là mẫu xe đẹp nhất của BMW, 8 Series gồm 3 biến thể là coupe, mui trần và M8 hiệu suất cao.
Sau 3 thế hệ kể từ năm 2009, Kia Soul, mẫu SUV cỡ nhỏ giá rẻ, sẽ bị dừng bán trước năm 2026. Dù từng thành công, doanh số những năm gần đây không còn đủ hấp dẫn để duy trì sản phẩm.
Chiếc SUV điện EQB ra mắt từ 2021 sẽ dừng lại sau 4 năm có mặt trên thị trường do doanh số yếu tại Mỹ.
Dù GLC có doanh số tăng 58% trong 2024, phiên bản mui dốc GLC Coupe lại không có tương lai rõ ràng. Mercedes xác nhận đang muốn đơn giản hóa danh mục sản phẩm, và GLC Coupe nhiều khả năng sẽ bị loại bỏ.
Khi ra mắt vào năm 2000, Volvo S60 từng gây chú ý trong nhóm khách hàng yêu thích xe gầm thấp thể thao nhờ động cơ tăng áp, hộp số sàn và hệ dẫn động 4 bánh. Tuy nhiên, doanh số của mẫu xe này chưa bao giờ thật sự bứt phá. Đến nay, S60 chính thức bị khai tử khi vòng đời hiện tại mới đi được một nửa.
Đúng là Volvo vẫn có S90 thế hệ mới ra mắt vào năm 2026, nhưng chỉ dành riêng cho thị trường Trung Quốc. Tại Mỹ, hãng xe Thụy Điển đã chính thức khai tử mẫu sedan hạng sang cỡ lớn này và chưa có kế hoạch thay thế trong tương lai gần. Trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa Mỹ và đất nước tỷ dân vẫn chưa hạ nhiệt, Volvo không còn lý do để tiếp tục nhập khẩu mẫu sedan lắp ráp tại Trung Quốc, nhất là khi doanh số S90 tại Mỹ chỉ đạt 1.364 xe trong năm 2024.
Dù có một năm kinh doanh tích cực trong 2024, mẫu xe mui trần Porsche 718 Boxster cũng chung số phận với bản coupe khi chuẩn bị ngừng sản xuất. Tuy nhiên, đây không phải là dấu chấm hết hoàn toàn. Cả hai sẽ được tái sinh dưới dạng xe điện. Việc phát triển thế hệ mới được cho là đang chậm tiến độ, nên thời điểm ra mắt vẫn chưa được xác định rõ.
Chiếc 718 Cayman chạy điện sắp ra mắt được kỳ vọng vẫn giữ được cảm giác cân bằng đặc trưng của xe động cơ đặt giữa, dù giờ đây không còn động cơ. Bộ pin sẽ được đặt ở vị trí trung tâm, nhưng việc sắp xếp này được cho là nguyên nhân khiến quá trình phát triển bị chậm lại. Dù khi nào ra mắt, mẫu xe dùng động cơ đốt trong đã tồn tại suốt 20 năm qua cũng sẽ dần trở thành ký ức.
Một nạn nhân khác của xu hướng điện hóa là Porsche Macan bản động cơ đốt trong, vốn được cho sẽ dừng sản xuất khi Macan EV ra mắt. Tuy nhiên, Porsche được cho đang cân nhắc lại quyết định này trước tình hình nhu cầu xe điện giảm sút. Với doanh số 26.947 xe trong năm ngoái, việc hãng lo lắng cho mẫu xe bán chạy nhất của mình là điều dễ hiểu.