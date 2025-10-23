Bản tin Xe cộ 23/10: Vì sao SUV trở thành dòng xe được ưa chuộng nhất hiện nay?

- Cận cảnh Kawasaki Ninja ZX-6R 2025 vừa ra mắt tại Việt Nam, giá 299 triệu đồng

Kawasaki Ninja ZX-6R 2025 - phiên bản nâng cấp của dòng sportbike tầm trung vừa chính thức ra mắt tại thị trường Việt Nam với mức giá 299 triệu đồng, xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan.

So với phiên bản tiền nhiệm, Kawasaki Ninja ZX-6R 2025 khoác lên mình diện mạo hoàn toàn mới, thừa hưởng cảm hứng thiết kế từ “đàn anh” ZX-10R. Mẫu sportbike này gây ấn tượng với ngoại hình sắc cạnh, đầy khí thế, thể hiện rõ tinh thần thể thao và cá tính hiếu chiến vốn là biểu tượng của dòng Ninja.

Cụm đèn pha LED thấu kính trên Ninja ZX-6R 2025 được tái thiết kế với kiểu dáng mảnh mai và sắc nét hơn, tạo nên vẻ ngoài dữ dằn và hiện đại. Các mảng ốp thân xe được tạo hình khối 3D nổi bật, kết hợp cùng kính chắn gió cỡ lớn và phần đuôi xe vuốt nhọn, tối ưu hóa khí động học và góp phần nâng cao hiệu suất vận hành.

Dù ngoại hình thay đổi rõ rệt, Kawasaki vẫn giữ lại bộ khung sườn ống thép truyền thống cho Ninja ZX-6R 2025, giúp duy trì trọng lượng ướt ở mức khoảng 198 kg – cân bằng giữa sự chắc chắn và linh hoạt trong từng pha xử lý.

Ninja ZX-6R 2025 vẫn được Kawasaki trang bị khối động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng dung tích 636cc, mang đến sức mạnh ấn tượng với công suất tối đa 124 mã lực và mô-men xoắn cực đại 69 Nm. Đặc biệt, khi kích hoạt hệ thống Ram Air tối ưu dòng khí nạp, công suất có thể được nâng lên đến 129 mã lực, giúp mẫu sportbike này thăng hoa hơn trong từng cú tăng tốc.

- Vì sao SUV trở thành dòng xe được ưa chuộng nhất hiện nay?

Với ưu điểm vượt trội về không gian, an toàn, khả năng vận hành và thiết kế, SUV dễ dàng chinh phục cả những khách hàng khó tính nhất. Đây chính là lý do vì sao dòng xe này ngày càng trở thành xu hướng dẫn đầu trong ngành công nghiệp ô tô toàn cầu.

Trong vài năm trở lại đây, SUV (Sport Utility Vehicle) liên tục thống trị bảng xếp hạng doanh số toàn cầu. Không chỉ nổi bật bởi kiểu dáng mạnh mẽ và hiện đại, dòng xe này còn chinh phục người dùng nhờ sự tiện nghi, an toàn và khả năng thích ứng linh hoạt với nhiều điều kiện vận hành.

Vậy điều gì khiến SUV trở thành lựa chọn hàng đầu của người tiêu dùng hiện nay?

Không gian rộng rãi, linh hoạt cho mọi nhu cầu

Một trong những ưu điểm nổi bật khiến SUV được yêu thích chính là khoang nội thất rộng rãi và linh hoạt. Hầu hết các mẫu xe SUV đều có từ 5 đến 7 chỗ ngồi, kèm theo khoang hành lý dung tích lớn, đáp ứng hoàn hảo cho gia đình đông người, những chuyến du lịch dài ngày hay nhu cầu vận chuyển đồ cồng kềnh.

Bên cạnh đó, hàng ghế có thể gập phẳng linh hoạt giúp dễ dàng chuyển đổi giữa chở người và chở hàng, mang lại sự tiện lợi tối đa cho người dùng trong cuộc sống hiện đại.

2. Tầm nhìn cao, tăng tự tin khi cầm lái

Thiết kế gầm cao và vị trí ngồi cao mang lại tầm quan sát rộng rãi, giúp người lái dễ dàng bao quát đường phố, đặc biệt hữu ích trong điều kiện giao thông phức tạp tại các đô thị lớn.

Không chỉ người lái, hành khách cũng cảm thấy an tâm và thoải mái hơn nhờ cảm giác "ngồi trên cao", vững chãi và ít bị ảnh hưởng bởi rung chấn mặt đường.

3. Khả năng vận hành mạnh mẽ, chinh phục mọi địa hình