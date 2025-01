Bản tin Xe cộ 23/1: Top xe điện bán chạy nhất năm 2024

Hyundai Accent giảm giá mạnh tại đại lý; Chi tiết Genesis G80 phiên bản "bóng đêm" giá 56.600 USD - VinFast hạ giá xe máy điện Klara S 2022 xuống mức thấp nhất VinFast Klara S 2022 được trình làng từ cuối năm 2022 và hiện vẫn là dòng xe rất được ưa chuộng của thương hiệu VinFast. Mức giá bán niêm yết của mẫu xe máy điện này là 36,9 triệu đồng tuy nhiên với chương trình giảm giá gần đây nhất, mẫu xe máy điện Klara S 2022 đã được giảm xuống chỉ còn 32 triệu đồng. Với mức giảm giá mới nhất này, hiện giá xe máy điện VinFast Klara S 2022 đã xuống mức rẻ nhất chưa từng có. Mức giá bán trên đây chưa bao gồm pin, và khách hàng có thể lựa chọn dịch vụ thuê pin với chi phí 150.000 - 990.000 đồng/tháng hoặc là mua pin với mức giá 10,9 triệu đồng/pin. Dòng xe máy điện VinFast này được trang bị động cơ điện 3000W với tốc độ tối đa đạt được là 78 km/h. Với pin LFP được trang bị, xe có thể di chuyển quãng đường tới 194 km cho 1 lần sạc - rất thoải mái cho khách hàng trong nhu cầu di chuyển thường ngày. Ngoài ra, xe máy điện VinFast này còn được trang bị phanh đĩa cho cả bánh trước và sau đảm bảo an toàn khi vận hành, cùng với đó là cốp chứa đồ 23 lít khá rộng rãi phía dưới yên xe. - Cận cảnh Audi A6 2025 vừa ra mắt tại đại lý Việt Audi A6 2025 ra mắt tại Việt Nam với nhiều thay đổi về trang bị, tác động không nhỏ tới phân khúc xe sang tại thị trường Việt Nam. Mới đây, lô xe Audi A6 2025 đã chính thức được nhập khẩu và phân phối tại các đại lý ở Việt Nam. Mẫu xe này mang tính chất cập nhật trang bị thay vì đổi mới toàn diện, với giá niêm yết được công bố từ trước đó là 2,299 tỷ đồng. Với mức giá này, Audi A6 2025 định vị cao hơn các đối thủ như BMW 5-Series và Mercedes-Benz E-Class. Chẳng hạn, BMW 520i có giá niêm yết từ 2,499 tỷ đồng nhưng đang được đại lý giảm còn 1,979 tỷ đồng. Mercedes-Benz E 180 có giá từ 1,889 tỷ đồng, thấp hơn rõ rệ so với A6. Phiên bản Audi A6 2025 được trang bị gói thể thao S line, mang đến nhiều điểm nhấn như cản trước/sau, lưới tản nhiệt tạo hình tổ ong và bộ mâm 19 inch 5 châu kép. Tuy nhiên, thay vì sử dụng các chi tiết đen bóng như các dòng xe thể thao khác, A6 2025 vẫn dùng chrome. Audi A6 2025 sử dụng động cơ 2.0L mild-hybrid với công suất 190 mã lực và mô-men xoắn cực đại 320 Nm. Xe trang bị hộp số tự động 7 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Mức tiêu hao nhiên liệu được công bố là 6,5 lít/100 km. - Hyundai Accent giảm giá mạnh tại đại lý Một số đại lý đang áp dụng mức giảm tiền mặt hàng chục triệu đồng cho mẫu sedan cỡ nhỏ Hyundai Accent để xả hàng tồn. Tham khảo một số đại lý Hyundai trên địa bàn Hà Nội, mẫu sedan cỡ B Hyundai Accent đang được giảm giá khoảng từ 40 - 50 triệu đồng cho 2 phiên bản cao nhất là Đặc biệt và Cao cấp. Ưu đãi này áp dụng cho các xe sản xuất năm 2024 (VIN 2024) với số lượng không nhiều. Tùy từng đại lý mà khách mua xe sẽ được tặng thêm bộ phụ kiện. Cụ thể, mức giảm phổ biến cho phiên bản Accent 1.5 AT Đặc biệt dao động từ 40 - 50 triệu đồng, đưa mức giá thực tế xuống còn từ 479 - 489 triệu đồng. Trong khi đó, phiên bản Accent 1.5 AT Cao cấp giảm từ 40 - 55 triệu đồng, giá mới còn khoảng từ 514 - 529 triệu đồng. Hyundai Accent nhiều năm liền là mẫu sedan cỡ nhỏ bán chạy hàng đầu tại Việt Nam. Thế hệ Accent mới ra mắt người tiêu dùng cuối tháng 5/2024 với 4 phiên bản, giá niêm yết từ 439 - 569 triệu đồng. - Top xe điện bán chạy nhất năm 2024 Dưới đây là top xe điện bán chạy nhất năm 2024 và nó là những xe có thiết kế bắt mắt, công nghệ hiện đại và phạm vi lái tốt. Năm 2024, mặc dù thị trường xe điện đang có dấu hiệu chững lại, nhưng doanh số của một số mẫu xe vẫn tăng trưởng ấn tượng. Rivian R1S: 26.934 chiếc (ước tính) Đây là xe điện bán chạy thứ 10 trong danh sách này. Nó là SUV điện cỡ lớn, ra mắt năm 2022, được nâng cấp với động cơ, pin và phần mềm mới cho năm 2025. Cadillac Lyriq: 28.402 chiếc Cadillac Lyriq cũng là một trong những xe điện bán chạy trong năm 2024. Nó cũng là xe điện đầu tiên của Cadillac, có hai phiên bản (cầu sau và 4 bánh), công suất 340 hoặc 500 mã lực, phạm vi hoạt động 505km. Chevrolet Equinox EV: 28.874 chiếc Đây cũng là xe điện bán chạy và nó là một chiếc Crossover điện giá cả phải chăng (từ 34.995 USD, khoảng hơn 880 triệu đồng), phạm vi hoạt động 513km. Honda Prologue: 33.017 chiếc Chiếc xe Crossover điện bán chạy này được phát triển cùng với General Motors, sử dụng nền tảng Ultium. Ford F-150 Lightning: 33.510 chiếc Đây là xe bán tải điện bán chạy nhất với doanh số tăng 38,7% so với năm 2023. Tesla Cybertruck: 38.965 chiếc (ước tính) Chiếc bán tải điện này với thiết kế độc đáo, bắt đầu bán ra từ cuối năm 2023 và đã thu hút được nhiều khách hàng lựa chọn. Hyundai Ioniq 5: 44.400 chiếc Xe điện bán chạy nhất này có doanh số tăng 31% so với năm 2023. Mẫu xe có nhiều phiên bản, bao gồm cả phiên bản hiệu suất cao Ioniq 5 N (641 mã lực). Ford Mustang Mach-E: 51.745 chiếc Xe Crossover điện này có doanh số tăng 26,9% so với năm 2023, phiên bản GT có hiệu suất mạnh mẽ, phạm vi hoạt động lên tới 515km. Tesla Model 3: 189.903 chiếc (ước tính) Đây là chiếc sedan điện bán chạy thứ hai trong danh sách. Mặc dù, nó có doanh số giảm 17,4% so với năm 2023. Tesla Model Y: 372.613 chiếc (ước tính) Chiếc xe điện bán chạy nhất này đã khiến người tiêu dùng yêu thích cả về thiết kế, sức mạnh, công nghệ và phạm vi. Xe dẫn đầu doanh số xe điện tại Mỹ, mặc dù doanh số giảm 6,6% so với năm 2024. - Chi tiết Genesis G80 phiên bản "bóng đêm" giá 56.600 USD Phiên bản đặc biệt của mẫu sedan hạng sang Genesis G80 mớ được phủ màu đen từ trong ra ngoài và được gọi với cái tên "bóng đêm". Thương hiệu xe sang Genesis thuộc tập đoàn Hyundai của Hàn Quốc vừa giới thiệu sedan Genesis G80 phiên bản Black, bổ sung thêm một mẫu xe vào bộ sưu tập "bóng đêm" của thương hiệu này, trước đó đã có GV80 SUV cùng GV80 Coupe. Đúng như tên gọi, Genesis G80 Black hạng sang có ngoại hình được hoàn thiện hoàn toàn với màu đen. Tất cả chi tiết ngoại thất mạ crom như lưới tản nhiệt, cửa hút gió, logo hãng xe hay cản trước đều được phủ lớp sơn đen khá tỉ mỉ. Dòng chữ Genesis phía đuôi xe gần như là chi tiết ngoại thất duy nhất không phủ màu đen trên Genesis G80 Black. Genesis G80 Black bản đặc biệt sử dụng mâm xe 5 chấu bằng hợp kim màu đen bóng với kích thước 20 inch, kết hợp nắp chụp tại trung tâm la-zăng gợi nhớ thiết kế của Rolls-Royce. Khoang lái của Genesis G80 Black cũng lấy màu đen làm chủ đạo. Các chi tiết như cần số, núm chọn chế độ lái, bệ cửa, loa, logo hãng hay ghế da chần bông đều được phủ màu đen. Bảng táp-lô, bệ trung tâm và tapi cửa có chèn gỗ Black Ash. Phía sau vô lăng là cụm màn hình kích thước 27 inch, hiển thị ảnh động chào mừng và tạm biệt độc quyền. Genesis G80 Black bán cho khách hàng tại Hàn Quốc với 2 tùy chọn, một sử dụng động cơ tăng áp 4 xy-lanh dung tích 2.5L cung cấp công suất 300 mã lực, tùy chọn còn lại trang bị động cơ V6 tăng áp dung tích 3.5L cho công suất đầu ra tối đa 375 mã lực. Tất cả phiên bản đi cùng hệ dẫn động 4 bánh và hộp số tự động 8 cấp.