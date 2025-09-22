Bản tin Xe cộ 22/9: Doanh số ô tô gầm cao hạng C: Hyundai Tucson bất ngờ thăng hạng

- BMW S 1000 R 2026 trình làng, nâng cấp toàn diện sức mạnh và trang bị

BMW Motorrad India vừa chính thức giới thiệu mẫu mô tô thể thao đường phố hoàn toàn mới – BMW S 1000 R, phiên bản nâng cấp mới nhất thuộc dòng hyper-naked roadster.

BMW S 1000 R mới có giá bán khởi điểm từ 1.990.000 rupee - khoảng 597 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại. Phiên bản mới này cũng được mang đến nhiều nâng cấp đáng chú ý cả về thiết kế, công nghệ lẫn hiệu năng vận hành.

Xe sở hữu thiết kế mạnh mẽ, cơ bắp hơn với cụm đèn pha LED đặc trưng kiểu Splitface, đèn hậu và xi-nhan tích hợp gọn gàng, cùng với kiểu dáng nhỏ gọn đúng chất của một chiếc roadster. Cụm đồng hồ TFT 6,5 inch hiện đại đi kèm ứng dụng BMW Motorrad Connectivity App, cho phép người dùng điều hướng thông minh bằng chỉ dẫn mũi tên.

Sức mạnh của S 1000 R đến từ khối động cơ 4 xy-lanh thẳng hàng, dung tích 999 cc, làm mát bằng chất lỏng. Khối động cơ này sản sinh công suất 170 mã lực tại 11.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 114 Nm tại 9.250 vòng/phút. So với phiên bản trước, công suất đã được nâng thêm 5 mã lực, giúp xe có khả năng tăng tốc từ 0–100 km/h chỉ trong 3,2 giây, với tốc độ tối đa giới hạn điện tử ở mức 250 km/h.

Về trang bị tiêu chuẩn, BMW trang bị cho S 1000 R nhiều công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến như: đèn chiếu sáng ban ngày Headlight Pro, hệ thống kiểm soát lực kéo động cơ khi giảm ga (MSR), tay ga nhanh M quick throttle, ba chế độ lái tiêu chuẩn (Rain, Road, Dynamic), hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc, ABS Pro, Dynamic Traction Control (DTC), cổng sạc USB.

- Doanh số ô tô gầm cao hạng C: Hyundai Tucson bất ngờ thăng hạng

Trong tháng 8/2025, Ford Territory không duy trì được vị trí bán chạy thứ hai phân khúc ô tô gầm cao hạng C, thay vào đó là sự lên ngôi của Hyundai Tucson.