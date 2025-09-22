Bản tin Xe cộ 22/9: Doanh số ô tô gầm cao hạng C: Hyundai Tucson bất ngờ thăng hạng

- BMW S 1000 R 2026 trình làng, nâng cấp toàn diện sức mạnh và trang bị
BMW Motorrad India vừa chính thức giới thiệu mẫu mô tô thể thao đường phố hoàn toàn mới – BMW S 1000 R, phiên bản nâng cấp mới nhất thuộc dòng hyper-naked roadster.
BMW S 1000 R mới có giá bán khởi điểm từ 1.990.000 rupee - khoảng 597 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại. Phiên bản mới này cũng được mang đến nhiều nâng cấp đáng chú ý cả về thiết kế, công nghệ lẫn hiệu năng vận hành.
Xe sở hữu thiết kế mạnh mẽ, cơ bắp hơn với cụm đèn pha LED đặc trưng kiểu Splitface, đèn hậu và xi-nhan tích hợp gọn gàng, cùng với kiểu dáng nhỏ gọn đúng chất của một chiếc roadster. Cụm đồng hồ TFT 6,5 inch hiện đại đi kèm ứng dụng BMW Motorrad Connectivity App, cho phép người dùng điều hướng thông minh bằng chỉ dẫn mũi tên.
Sức mạnh của S 1000 R đến từ khối động cơ 4 xy-lanh thẳng hàng, dung tích 999 cc, làm mát bằng chất lỏng. Khối động cơ này sản sinh công suất 170 mã lực tại 11.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 114 Nm tại 9.250 vòng/phút. So với phiên bản trước, công suất đã được nâng thêm 5 mã lực, giúp xe có khả năng tăng tốc từ 0–100 km/h chỉ trong 3,2 giây, với tốc độ tối đa giới hạn điện tử ở mức 250 km/h.
Về trang bị tiêu chuẩn, BMW trang bị cho S 1000 R nhiều công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến như: đèn chiếu sáng ban ngày Headlight Pro, hệ thống kiểm soát lực kéo động cơ khi giảm ga (MSR), tay ga nhanh M quick throttle, ba chế độ lái tiêu chuẩn (Rain, Road, Dynamic), hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc, ABS Pro, Dynamic Traction Control (DTC), cổng sạc USB.
- Doanh số ô tô gầm cao hạng C: Hyundai Tucson bất ngờ thăng hạng
Trong tháng 8/2025, Ford Territory không duy trì được vị trí bán chạy thứ hai phân khúc ô tô gầm cao hạng C, thay vào đó là sự lên ngôi của Hyundai Tucson.
Báo cáo từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), VinFast và Hyundai Thành Công (HTV) cho thấy, tháng 8/2025, Mazda CX-5 tiếp tục dẫn đầu doanh số phân khúc xe gầm cao hạng C với doanh số 1.025 xe.
Tuy nhiên, sự bất ngờ xảy ra ở vị trí bán chạy thứ hai phân khúc khi Ford Territory không còn giữ được vị trí này khi chỉ bán được 481 xe, giảm tới 57% so với tháng trước. Thay vào đó, mẫu xe gầm cao hạng C bán chạy thứ hai trong tháng 8 là VinFast VF 7 với 718 xe.
Thậm chí với chỉ 481 xe, Ford Territory phải chấp nhận xuống đứng ở vị trí thứ năm, khi Hyundai Tucson đạt doanh số 618 xe, tăng 21% so với tháng trước xếp vị trí thứ ba và Honda CR-V trong tháng 8 bán được 483 chiếc, nhiều hơn 2 xe so với Territory.
Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Kia Sportage (127 xe) và Mitsubishi Outlander (45 xe).
Trao đổi với PV, đại diện một đại lý Ford tại Hà Nội cho biết, Ford Territory sở dĩ có doanh số giảm mạnh trong tháng 8 vừa qua do chỉ bán "dọn kho" bản cũ. Bản nâng cấp mới vừa ra mắt tới tháng 9 mới về đại lý và bắt đầu giao xe cho khách hàng.
Tuy vậy theo báo cáo doanh số từ đầu năm, tính đến hết tháng 8, Ford Territory vẫn đang đứng ở vị trí thứ hai toàn phân khúc khi bán được tổng cộng 7.036 chiếc. Mazda CX-5 vẫn đang ở vị trí dẫn đầu với doanh số 9.995 xe.
VinFast VF 7 đứng ở vị trí thứ ba với 5.099 xe bán ra và xếp sau là Hyundai Tucson khi bán được tổng cộng 4.958 xe. Honda CR-V xếp vị trí thứ năm với tổng doanh số đạt 3.670 xe.
- Thoát mác 'bán tải cà phê', Ford Ranger Super Duty lộ thông số khủng
Phiên bản "đi cày" Ford Ranger Super Duty được tinh chỉnh để có khả năng thực hiện các tác vụ nặng không thua kém gì các mẫu bán tải có kích thước lớn hơn.
Khác với thị trường Việt Nam, bán tải được các khách hàng quốc tế sử dụng như một phương tiện để "cày cuốc". Do đó, Ford đã giới thiệu mẫu Ranger Super Duty tại thị trường Australia với cấu hình phục vụ các mục đích hạng nặng này.
Tuy đã ra mắt vào tháng 4/2025, thông số chính thức của mẫu bán tải thùng lửng (cab chassis) này mới được công bố, đi kèm các phiên bản, tùy chọn và mức giá chính thức.
Với Range Super Duty, Ford phân phối 3 biến thể gồm Single Cab, Super Cab và Double Cab với các tùy chọn màu sắc đen Absolute Black, xám Aluminium, trắng Artic White, xám Command Grey và vàng cát Seismic Tan.
- Hyundai Palisade đời mới bổ sung phiên bản giới hạn 500 chiếc
Nối tiếp mẫu Santa Fe năm trước, Hyundai vừa giới thiệu một phiên bản đặc biệt cho dòng SUV Palisade sản xuất giới hạn 500 chiếc dành riêng cho thị trường Canada.
Hyundai vừa ra mắt phiên bản đặc biệt Palisade Hybrid NHL Edition 2026, phát triển dựa trên mẫu SUV hybrid cao cấp Palisade và dành riêng cho thị trường Canada. Đây là động thái nối tiếp thành công của Santa Fe NHL Edition, hướng đến nhóm khách hàng gia đình và đặc biệt là những người đam mê bộ môn khúc côn cầu.
Palisade Hybrid NHL Edition 2026 có điểm nhấn ngoại thất nằm ở lớp sơn Creamy White nhám độc quyền, đi kèm cửa sổ trời toàn cảnh hai tấm. Xe sử dụng bộ mâm hợp kim 21 inch với nắp chụp trung tâm in logo đội khúc côn cầu NHL theo yêu cầu của khách hàng.
Khoang nội thất mang phong cách cao cấp với da Nappa Grey Charcoal độc quyền, kết hợp ốp bệ cửa Luxwood, thảm sàn đặc biệt, lót sàn và khay chứa đồ phía sau. Tất cả các chi tiết trên đều được sản xuất bởi các công ty Canada và có thể cá nhân hóa với logo đội NHL tùy nhu cầu.
Được xây dựng trên nền tảng mẫu Palisade Ultimate Calligraphy Hybrid, xe được trang bị đầy đủ tiện nghi gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình trung tâm 12,3 inch, dàn âm thanh Bose 14 loa, camera hành trình tích hợp và sạc điện thoại không dây.
- Môtô điện đầu tiên của Honda - mạnh ngang xe 600 cc, sạc đầy đi 130 km
Honda xác nhận môtô điện WN7 có công suất tương đương môtô 600 cc, còn mô-men xoắn cực đại ngang ngửa các mẫu xe 1.000 phân khối.
Honda là cái tên nổi bật hàng đầu thị trường xe 2 bánh thế giới. Hãng xe Nhật Bản cũng đã ra mắt một vài xe máy điện, nhưng WN7 mới là mẫu môtô thuần điện đầu tiên của Honda.
Honda WN7 là chiếc naked bike thuần điện theo phong cách streetfighter, được xem là phiên bản sản xuất của concept EV Fun mà Honda lần đầu giới thiệu vào năm 2024.
Honda chưa xác nhận thông số chính thức của WN7, nhưng trang tin MCN của Anh cho rằng mẫu môtô điện sở hữu công suất tối đa 67 mã lực, mô-men xoắn cực đại 100 Nm. Trước đó, Honda từng tiết lộ mẫu môtô điện này có công suất tương đương môtô 600 cc, cung cấp lượng mô-men xoắn ngang ngửa các mẫu xe 1.000 phân khối.
Thông tin chi tiết về dung lượng gói pin cũng chưa được công bố. Tuy nhiên, Honda xác nhận WN7 có thể hoạt động tối đa 130 km sau mỗi lần sạc đầy. Nhờ hỗ trợ sạc nhanh DC qua cổng CCS2, Honda WN7 có thể nạp lại 20-80% dung lượng pin trong 30 phút, sạc đầy 0-100% pin trong 3 giờ khi sử dụng bộ sạc treo tường.
Tại Anh, Honda WN7 được mở bán với giá 12.999 bảng Anh, tương đương khoảng 17.700 USD. Theo Carscoops, xe máy điện của Honda tại Anh chỉ có giá 3.299-3.800 bảng Anh (khoảng 4.497-5.175 USD), còn môtô phân khối lớn của thương hiệu này như CB750 Hornet (7.449 bảng Anh/10.145 USD) hay CB1000 Hornet SP (10.099 bảng Anh/13.762 USD) cũng sở hữu giá bán hấp dẫn hơn Honda WN7.