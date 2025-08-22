Bản tin Xe cộ 22/8: Bugatti 'cháy hàng' đến năm 2029

- Bugatti 'cháy hàng' đến năm 2029
Bugatti tiếp tục khẳng định vị thế thương hiệu siêu sang khi công bố toàn bộ lượng xe đã có chủ đến tận năm 2029, bất chấp thị trường toàn cầu đầy biến động.
Trong khi khách hàng của các thương hiệu phổ thông quen thuộc với việc ra đại lý, thậm chí đặt xe qua các nền tảng trực tuyến và có thể lái ngay một chiếc mới về nhà, thì Bugatti lại ở một "vũ trụ" khác. Ngay cả những thương hiệu hạng sang như Mercedes hay BMW vẫn phải cạnh tranh quyết liệt để giữ chân khách hàng, nhưng Bugatti gần như không phải lo lắng về điều đó.
Ông Frank Heyl – Giám đốc thiết kế của Bugatti – xác nhận rằng danh sách chờ của thương hiệu hiện tại đã không còn chỗ cho đến năm 2029, hứa hẹn một tương lai tương sáng cho hãng xe này.
Tại sự kiện Monterey Car Week 2025, ông Frank Heyl – Giám đốc thiết kế của Bugatti – xác nhận rằng hãng đang ở trong tình trạng rất ổn định. Ông cho biết: "Chúng tôi đang sản xuất 250 chiếc Tourbillon, chuẩn bị bàn giao những phiên bản cuối cùng, cùng với Bolide… tất cả sẽ khiến chúng tôi bận rộn cho đến tận năm 2029. Và toàn bộ số xe đã được bán hết đến thời điểm đó. Với sự ổn định tài chính này, Bugatti có thể hoạch định chiến lược dài hạn một cách vững chắc".
Hiện tại, Bugatti đang xây dựng một cơ sở sản xuất mới ngay tại khu đất hiện hữu ở Pháp. Tuy nhiên, mục tiêu không phải để tăng mạnh sản lượng. Nhà máy mới này chỉ chiếm diện tích chưa tới 0,5 hecta, khá nhỏ bé so với quy mô khổng lồ của các hãng khác – chẳng hạn, nhà máy Wolfsburg của Volkswagen rộng khoảng 160 hecta.
Kia America thông báo đã triệu hồi khoảng 201.149 xe Telluride tại Mỹ do phần ốp viền đai cửa có thể bong tróc và rơi ra khỏi xe.
Thông tin được Cơ quan An toàn giao thông đường cao tốc quốc gia Mỹ (NHTSA) xác nhận.
NHTSA cho biết, việc ốp viền đai cửa bị bong có nguy cơ bị tách lớp và rơi khỏi thân xe, làm tăng khả năng xảy ra tai nạn. Đợt triệu hồi lần này áp dụng đối với một số mẫu xe SUV Telluride đời 2023 - 2025.
Theo kế hoạch, Kia sẽ gửi thông báo tới các chủ xe bị ảnh hưởng trước ngày 26/9. Các đại lý sẽ kiểm tra và thay thế cụm viền đai cửa nếu cần thiết, hoàn toàn miễn phí.
Na Uy lập kỷ lục khi 97,2% ô tô bán ra tháng 7/2025 là xe điện, khẳng định vị thế dẫn đầu chuyển đổi xanh.
Mặc dù sở hữu trữ lượng dầu khí khổng lồ, Na Uy lại đang dẫn đầu thế giới trong hành trình chuyển đổi sang giao thông bền vững. Từ chỗ xe điện chỉ chiếm chưa tới 1% tổng lượng ô tô bán ra năm 2010, tháng 7/2025, con số này đã lên kỉ lục 97,2%.
Trong tháng 7/2025, Na Uy ghi nhận 9.291 xe điện mới được đăng ký, chiếm kỷ lục 97,2% tổng thị phần. Tesla Model Y tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng mẫu xe bán chạy nhất tháng.
Tính từ tháng 1 đến tháng 7/2025, xe điện chiếm 94,1% số đăng ký mới, tuy nhiên, chưa tháng nào đạt mức cao như tháng 7 vừa qua: 9.291 xe điện trên tổng số 9.563 xe mới, lập kỷ lục 97,2%. So với cùng kỳ năm 2024, con số này tăng mạnh từ 91,9%.
Trong tháng 7, ngoài xe điện, thị trường còn có 101 xe hybrid sạc điện (PHEV), 60 xe hybrid thường (HEV), 86 xe diesel và 25 xe chạy xăng. Tỷ lệ này tương ứng: hybrid 1,7%, diesel 0,9% và xăng 0,3%.
Nếu tính cả 7 tháng đầu năm 2025, xe hybrid chiếm 4,3% (so với 10,7% cùng kỳ 2024), xe diesel chiếm 1,3% (2024: 2,7%) và xe xăng 0,4% (2024: 1%). Xe điện toàn phần đạt 94,1%, tăng mạnh so với mức 85,6% năm ngoái.
Đáng chú ý, lượng đăng ký mới trong tháng 7 phân bổ đều hơn tháng 6. Trước đó, Tesla Model Y chiếm áp đảo với 25% thị phần và hơn 5.000 xe mới. Sang tháng 7, mẫu xe sản xuất tại Grünheide (Đức) vẫn giữ vị trí số một nhưng chỉ đạt 715 xe, tương đương 7,5% thị phần. Theo sau là Skoda Enyaq (574 xe), Volkswagen ID.4 (408 xe) và BYD Sealion 7 (380 xe).
Bà Christina Bu, Tổng thư ký Hiệp hội Xe điện Na Uy (NEVA), khẳng định cột mốc lịch sử này chỉ còn là vấn đề thời gian: “Dù chưa có số liệu cuối cùng của cả năm, nhưng dự báo tỷ lệ xe điện sẽ đạt từ 95% đến 100%".
Hyundai SantaFe đang có mức giá từ 941 đến hơn 1,2 tỷ đồng vì nhận hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ từ hãng.
Hyundai vừa áp dụng giảm giá 100% lệ phí trước bạ cho dòng xe SantaFe tại thị trường trong nước và dù là xe hạng D nhưng hướng đến tệp khách hàng mới muốn sở hữu xe 7 chỗ nhưng giá bán lại rất cạnh tranh trong phân khúc hạng C cao cấp.
Trên thực tế, mẫu xe gầm cao SantaFe vốn là đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong phân khúc D như Ford Everest, Toyota Fortuner. Nhưng, cùng với việc giảm giá thì SantaFe đang là chiếc xe được những người vốn chỉ đang băn khoăn xe hạng C như Honda CR-V, Peugeot 3008, Mitsubishi Outlander nhắm đến.
Điểm khác biệt nhiều nhất giữa 2 phân khúc chính là kích cỡ và nội thất. Những chiếc xe SUV cỡ nhỏ có 7 chỗ ngồi thường có ghế sau khá nhỏ do phải nhường không gian cho 2 hàng ghế trước và sinh ra khái niệm xe 5 2. Xe cỡ nhỏ chở 7 người lớn có thể đáp ứng những quãng đường ngắn, nhưng dễ làm hành khách mệt mỏi hơn trong những chuyến đi xa.
Honda vừa công bố mức giá mới cho mẫu Civic Type R 2025, đồng thời giới thiệu thêm màu sơn mới Racing Blue, thay thế màu Rally Red trước đó. Ngoài tùy chọn màu sơn mới, phiên bản 2025 hoàn toàn không có sự thay đổi nào về thiết kế hay trang bị so với thế hệ trước.
Ngoài Racing Blue, khách hàng vẫn có thể chọn các màu sơn quen thuộc như Championship White, Crystal Black và Sonic Grey.
Về hiệu năng, Civic Type R 2025 vẫn sử dụng động cơ xăng tăng áp 2.0L, sản sinh công suất 315 mã lực và mô-men xoắn cực đại 420 Nm. Xe đi kèm hộp số sàn 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước – đặc trưng của dòng hot hatch này.
Tại thị trường Úc, mức giá của Civic Type R 2025 tăng thêm tối thiểu 4.900 AUD (khoảng 84 triệu đồng) so với lần điều chỉnh gần nhất. Nếu so với thời điểm ra mắt vào năm 2023, mức tăng tổng cộng đã lên tới khoảng 110 triệu đồng.
Tại Việt Nam, từ tháng 1/2025, Honda Việt Nam cũng đã nâng giá bán Civic Type R từ 2,399 tỷ đồng lên 2,999 tỷ đồng – tăng tới 600 triệu đồng dù không có bất kỳ nâng cấp nào về trang bị. Với mức giá này, Civic Type R thậm chí còn vượt qua Mercedes-AMG C 43 – mẫu sedan thể thao đến từ Đức sở hữu hệ dẫn động 4 bánh và công nghệ đánh lái bánh sau.