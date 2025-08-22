Bản tin Xe cộ 22/8: Bugatti 'cháy hàng' đến năm 2029

- Bugatti 'cháy hàng' đến năm 2029

Bugatti tiếp tục khẳng định vị thế thương hiệu siêu sang khi công bố toàn bộ lượng xe đã có chủ đến tận năm 2029, bất chấp thị trường toàn cầu đầy biến động.

Trong khi khách hàng của các thương hiệu phổ thông quen thuộc với việc ra đại lý, thậm chí đặt xe qua các nền tảng trực tuyến và có thể lái ngay một chiếc mới về nhà, thì Bugatti lại ở một "vũ trụ" khác. Ngay cả những thương hiệu hạng sang như Mercedes hay BMW vẫn phải cạnh tranh quyết liệt để giữ chân khách hàng, nhưng Bugatti gần như không phải lo lắng về điều đó.

Ông Frank Heyl – Giám đốc thiết kế của Bugatti – xác nhận rằng danh sách chờ của thương hiệu hiện tại đã không còn chỗ cho đến năm 2029, hứa hẹn một tương lai tương sáng cho hãng xe này.

Tại sự kiện Monterey Car Week 2025, ông Frank Heyl – Giám đốc thiết kế của Bugatti – xác nhận rằng hãng đang ở trong tình trạng rất ổn định. Ông cho biết: "Chúng tôi đang sản xuất 250 chiếc Tourbillon, chuẩn bị bàn giao những phiên bản cuối cùng, cùng với Bolide… tất cả sẽ khiến chúng tôi bận rộn cho đến tận năm 2029. Và toàn bộ số xe đã được bán hết đến thời điểm đó. Với sự ổn định tài chính này, Bugatti có thể hoạch định chiến lược dài hạn một cách vững chắc".

Hiện tại, Bugatti đang xây dựng một cơ sở sản xuất mới ngay tại khu đất hiện hữu ở Pháp. Tuy nhiên, mục tiêu không phải để tăng mạnh sản lượng. Nhà máy mới này chỉ chiếm diện tích chưa tới 0,5 hecta, khá nhỏ bé so với quy mô khổng lồ của các hãng khác – chẳng hạn, nhà máy Wolfsburg của Volkswagen rộng khoảng 160 hecta.

