Bản tin Xe cộ 22/10: SUV 7 chỗ của Mitsubishi nhận đặt cọc tại Việt Nam, cạnh tranh với Mazda CX-5

- SUV 7 chỗ của Mitsubishi nhận đặt cọc tại Việt Nam, cạnh tranh với Mazda CX-5
Mitsubishi Việt Nam vừa bắt đầu nhận đặt cọc mẫu xe SUV 7 chỗ Destinator. Dự kiến, xe sẽ ra mắt vào cuối năm nay.
Khách hàng Việt chỉ cần chi 10 triệu đồng để đặt cọc Mitsubishi Destinator và được tặng gói phim cách nhiệt, phiếu ưu đãi dịch vụ trị giá 14,5 triệu đồng. Chủ xe Mitsubishi hạng Bạch kim khi đặt mua Destinator trong thời gian từ 15/10 đến hết 31/12/2025 sẽ nhận thêm phiếu dịch vụ trị giá 15 triệu đồng.
Nếu khách hàng đổi hoặc mua thêm xe Mitsubishi khác, họ còn nhận được phiếu ưu đãi bổ sung 3 triệu đồng. Tổng giá trị khuyến mãi cao nhất cho khách đặt mua sớm lên đến 33 triệu đồng. Giá của SUV 7 chỗ này chưa được hé lộ. Mitsubishi Destinator cạnh tranh trực tiếp với Mazda CX-5, Honda CR-V, Kia Sportage, Hyundai Tucson…
Cả ba phiên bản của Mitsubishi Destinator ở Indonesia đều sử dụng động cơ xăng 4 xi lanh tăng áp 1.5L (mã 4B40). Động cơ này sản sinh công suất tối đa 161 mã lực tại 5.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 250 Nm từ 2.500-4.000 vòng/phút. Hộp số CVT và dẫn động cầu trước.
Mitsubishi Destinator được trang bị tiêu chuẩn hệ thống treo MacPherson phía trước, thanh xoắn phía sau, phanh đĩa thông gió toàn phần, bình xăng 45 lít và bộ vành hợp kim 18 inch. Từ bản Exceed trở đi, người dùng có thêm 5 chế độ lái gồm Normal, Wet, Gravel, Tarmac và Mud.
- Xe điện MG5 mất kiểm soát sau khi sạc
Chiếc MG5 tại Anh sau khi sạc được cho là đã lao về phía trước khi chọn số lùi và chỉ dừng lại khi đâm vào xe khác nhưng bánh vẫn quay.
Carscoops đặt nghi vấn có phải MG đang gặp vấn đề về xe mất kiểm soát khi một chủ sở hữu MG5 tại Anh sau khi sạc cho biết xe dường như bị lỗi.
Chiếc xe điện của họ được cho là đã hoạt động như thể nó "có ý thức riêng". Vụ việc gợi lại một vụ tai nạn năm 2023 liên quan đến một chiếc MG ZS EV cũng bị mất kiểm soát.
Viết thư cho The Guardian, chủ sở hữu chiếc MG5 đã kể lại việc chiếc xe điện của họ được cho là đã "mất kiểm soát" sau khi sạc tại một trạm dịch vụ đường cao tốc. Theo chủ sở hữu, chiếc xe không phản ứng với bất kỳ thao tác nào, buộc họ phải gọi dịch vụ hỗ trợ đường bộ AA để được giúp đỡ.
Khi nhân viên AA cố gắng lùi xe, chiếc xe được cho là đã "lao về phía trước" khi chọn số lùi. Chiếc xe sau đó đã va chạm với chiếc xe van của AA, nhưng vẫn tiếp tục quay bánh. Nhân viên hỗ trợ AA cuối cùng đã có thể tắt chiếc MG5 và xác định chiếc xe không an toàn để lái.
Sau đó, MG đã thực hiện một cuộc lái thử chi tiết hơn 25 dặm, nhưng lại kết luận rằng "không tìm thấy sự cố nào với bất kỳ thiết bị nào liên quan trong xe", cho rằng vấn đề là do một lỗi bên ngoài không xác định.
Trước đó năm 2023, BBC báo cáo đã chứng kiến một chiếc MG ZS EV của tài xế ở Glasgow mất tất cả chức năng phanh khi đang đi với tốc độ 30 dặm/giờ.
- Hyundai ra mắt xe SUV hạng sang công suất 375 mã lực, giá gần 1 tỷ đồng
Thương hiệu xe hạng sang của Hyundai là Genesis vừa trình làng mẫu SUV hạng sang cỡ trung GV70 2026 tại Hàn Quốc với hàng loạt cải tiến đáng chú ý về thiết kế, trải nghiệm lái và khả năng cá nhân hóa.
Điểm nổi bật nhất trên Genesis GV70 2026 nằm ở khả năng vận hành yên tĩnh và mượt mà hơn nhờ được cải thiện toàn diện hệ thống NVH (Noise, Vibration, and Harshness) - vốn là yếu tố quan trọng tạo nên chất “xe sang”.
Hãng xe Hàn Quốc đã bổ sung thêm vật liệu cách âm dưới gầm và trang bị bộ giảm chấn đỡ động cơ mới trên bản 2.5 Turbo, giúp giảm thiểu đáng kể tiếng ồn và độ rung truyền vào khoang lái, mang lại cảm giác lái êm ái và tinh tế hơn trước.
Về thiết kế, Genesis GV70 2026 có diện mạo thanh lịch và đẳng cấp hơn nhờ một số tinh chỉnh tinh tế. Xe được bổ sung màu sơn ngoại thất mới Bering Blue, cùng cách bố trí chữ “GENESIS” riêng biệt ở phần đuôi, tạo nên tổng thể cân đối và sang trọng. Một điểm nhấn thú vị là nắp mâm dạng nổi (floating wheel caps), cho phép logo Genesis luôn hướng thẳng đứng ngay cả khi xe di chuyển - chi tiết nhỏ nhưng thể hiện đậm nét tinh thần cá nhân hóa của thương hiệu.
GV70 2026 được phân phối tại Hàn Quốc với hai phiên bản động cơ xăng gồm 2.5 Turbo cho công suất tối đa 300 mã lực, mô-men xoắn cực đại 422 Nm. Hộp số tự động 8 cấp, thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h trong 6,1 giây, tốc độ tối đa 240 km/h. Động cơ 3.5 Turbo với sức mạnh 375 mã lực, mô-men xoắn 530 Nm, hộp số tự động 8 cấp, thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h trong 5,1 giây, tốc độ tối đa 250 km/h.
- Thiếu nhôm, Ford tạm ngừng sản xuất thêm nhiều mẫu xe
Hỏa hoạn tại nhà máy nhôm ở New York (Mỹ) khiến Ford buộc phải ưu tiên vật liệu cho các dòng xe bán chạy nhất của mình.
Ford đang phải đối mặt với khủng hoảng nguồn cung mới sau vụ cháy lớn tại một nhà máy nhôm ở bang New York vào tháng trước. Cơ sở này vốn là nhà cung cấp chính nhôm cho các mẫu xe tải và SUV cỡ lớn của hãng, vốn sử dụng thân vỏ hoàn toàn bằng nhôm. Sau khi tạm dừng sản xuất mẫu bán tải điện F-150 Lightning vào tuần trước để tiết kiệm vật liệu, hãng xe Mỹ vừa thông báo mở rộng danh sách ngừng sản xuất sang thêm 2 mẫu xe khác: Ford Expedition và Lincoln Navigator.
Theo tờ Detroit Free Press, Ford sẽ tạm ngừng dây chuyền sản xuất của 2 mẫu SUV cỡ lớn nói trên trong khoảng 2 tuần. Cả Expedition và Navigator đều dùng kết cấu thân vỏ nhôm từ năm 2018, chỉ vài năm sau khi dòng xe bán tải F-Series áp dụng vật liệu này. Trong khi F-150 Lightning được lắp ráp tại Dearborn (Michigan), 2 mẫu SUV lại được sản xuất ở Louisville (Kentucky), cùng nhà máy với dòng Super Duty. Hiện tại, dây chuyền Super Duty vẫn tiếp tục hoạt động bình thường.
Sau khi tạm dừng sản xuất mẫu bán tải điện F-150 Lightning vào tuần trước để tiết kiệm vật liệu, hãng xe Mỹ vừa thông báo mở rộng danh sách ngừng sản xuất sang thêm 2 mẫu xe khác: Ford Expedition và Lincoln Navigator.
Quyết định này không quá khó hiểu. Cả 3 mẫu xe nói trên đều có doanh số thấp hơn nhiều so với dòng F-Series, đặc biệt là F-150. Từ đầu năm đến nay, Lincoln Navigator chỉ đạt hơn 16.000 xe bán ra, F-150 Lightning khoảng 23.000 xe, và Expedition dẫn đầu trong nhóm với hơn 66.000 xe. Dù vậy, con số này vẫn khá khiêm tốn so với khoảng 600.000 xe F-Series (chưa tính F-150 Lightning) mà Ford đã giao cho khách hàng trong cùng kỳ. Chính vì thế, việc ưu tiên vật liệu cho dòng bán tải chủ lực này được xem là bước đi chiến lược của hãng.
- Vừa ra mắt, Toyota Land Cruiser FJ đã có gói nâng cấp chính hãng
Với phiên bản cho những thị trường ngoài Nhật Bản, Toyota Land Cruiser FJ sở hữu gói ngoại thất ấn tượng mang đậm chất việt dã.
Bên cạnh phiên bản prototype (nguyên bản), mẫu SUV Toyota Land Cruiser FJ hoàn toàn mới còn được giới thiệu với gói nâng cấp dành riêng cho thị trường ngoài Nhật Bản (Overseas Customized Specification).
Điểm nổi bật nhất của phiên bản này là cụm đèn pha dạng tròn, thay vì dạng chữ C trên bản prototype. Tùy chọn thiết kế này cũng tương đồng với các phiên bản Land Cruiser Prado First Edition hay Land Cruiser Prado 1958 Edition tại Mỹ.
Ngoại thất của chiếc xe được thiết kế mạnh mẽ hơn và bổ sung các phụ kiện chức năng thể hiện phong cách off-road đặc trưng của dòng sản phẩm Land Cruiser.
Bản nâng cấp mang đến thiết kế cản trước và sau hầm hố hơn, đi kèm bệ bước và thiết kế mâm mới. Đặc biệt, xe được bổ sung ống thở, cho phép tăng khả năng lội nước.
Ngoài ra, mẫu SUV này có thể được lắp đặt thêm các tấm Molle chuyên dụng tại khoang hành lý, vốn có thể gắn thêm thiết bị ngoài trời với nhiều mục đích khác nhau.