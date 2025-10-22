Bản tin Xe cộ 22/10: SUV 7 chỗ của Mitsubishi nhận đặt cọc tại Việt Nam, cạnh tranh với Mazda CX-5

- SUV 7 chỗ của Mitsubishi nhận đặt cọc tại Việt Nam, cạnh tranh với Mazda CX-5

Mitsubishi Việt Nam vừa bắt đầu nhận đặt cọc mẫu xe SUV 7 chỗ Destinator. Dự kiến, xe sẽ ra mắt vào cuối năm nay.

Khách hàng Việt chỉ cần chi 10 triệu đồng để đặt cọc Mitsubishi Destinator và được tặng gói phim cách nhiệt, phiếu ưu đãi dịch vụ trị giá 14,5 triệu đồng. Chủ xe Mitsubishi hạng Bạch kim khi đặt mua Destinator trong thời gian từ 15/10 đến hết 31/12/2025 sẽ nhận thêm phiếu dịch vụ trị giá 15 triệu đồng.

Nếu khách hàng đổi hoặc mua thêm xe Mitsubishi khác, họ còn nhận được phiếu ưu đãi bổ sung 3 triệu đồng. Tổng giá trị khuyến mãi cao nhất cho khách đặt mua sớm lên đến 33 triệu đồng. Giá của SUV 7 chỗ này chưa được hé lộ. Mitsubishi Destinator cạnh tranh trực tiếp với Mazda CX-5, Honda CR-V, Kia Sportage, Hyundai Tucson…

Cả ba phiên bản của Mitsubishi Destinator ở Indonesia đều sử dụng động cơ xăng 4 xi lanh tăng áp 1.5L (mã 4B40). Động cơ này sản sinh công suất tối đa 161 mã lực tại 5.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 250 Nm từ 2.500-4.000 vòng/phút. Hộp số CVT và dẫn động cầu trước.

Mitsubishi Destinator được trang bị tiêu chuẩn hệ thống treo MacPherson phía trước, thanh xoắn phía sau, phanh đĩa thông gió toàn phần, bình xăng 45 lít và bộ vành hợp kim 18 inch. Từ bản Exceed trở đi, người dùng có thêm 5 chế độ lái gồm Normal, Wet, Gravel, Tarmac và Mud.

- Xe điện MG5 mất kiểm soát sau khi sạc

Chiếc MG5 tại Anh sau khi sạc được cho là đã lao về phía trước khi chọn số lùi và chỉ dừng lại khi đâm vào xe khác nhưng bánh vẫn quay.