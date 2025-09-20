Bản tin Xe cộ 20/9: Siêu xe động cơ lai điện 1.000 mã lực Ferrari 849 Testarossa trình làng

- Siêu xe động cơ lai điện 1.000 mã lực Ferrari 849 Testarossa trình làng

Ferrari ra mắt 849 Testarossa được xem là siêu xe hybrid kế nhiệm SF90 Stradale với công suất lên đến 1.050 mã lực.

Ferrari vừa chính thức trình làng 849 Testarossa, mẫu siêu xe kế nhiệm SF90 Stradale. Tên gọi gợi nhớ đến huyền thoại Ferrari Testarossa 1984, vốn bắt nguồn từ cụm từ “Testa Rossa” (nắp cam sơn đỏ) trên chiếc Ferrari 500 TR năm 1956.

Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là: 4.718 x 2.304 x 1.225 mm, xe có trục cơ sở 2.650 mm, mang phong cách Sports Prototype thập niên 1970. Phần đầu áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới với dải đen kéo dài ngang thân, tương tự Ferrari 12Cilindri. Điểm nhấn đặc biệt là đuôi “twin-tail” lấy cảm hứng từ Ferrari 512 S, kết hợp cánh gió điều khiển điện như trên 296 GTB, tạo lực ép 415 kg ở tốc độ 250km/h.

Khoang cabin được bố trí theo phong cách buồng lái, tối giản nhưng hiện đại. Người dùng có thể chọn ghế Comfort hoặc ghế Racing bằng sợi carbon. Vô lăng tích hợp hệ thống điều khiển HMI, gồm eManettino, nút khởi động động cơ, hỗ trợ Apple CarPlay, Android Auto, sạc không dây và kết nối ứng dụng My Ferrari.

Ferrari 849 Testarossa trang bị động cơ V8, dung tích 4.0L tăng áp kép (twin-turbo) có mã hiệu F154FC, cho công suất 830 mã lực, kết hợp 3 mô-tơ điện cho thêm 220 mã lực. Tổng công suất đạt 1.050 mã lực, mạnh hơn 50 mã lực so với SF90 Stradale.

- Ford hé lộ thông tin về xe Focus điện mới

Ford Focus sẽ trở lại vào năm 2027 dưới dạng crossover điện cỡ trung và được sản xuất tại Tây Ban Nha.