Bản tin Xe cộ 20/9: Siêu xe động cơ lai điện 1.000 mã lực Ferrari 849 Testarossa trình làng

- Siêu xe động cơ lai điện 1.000 mã lực Ferrari 849 Testarossa trình làng
Ferrari ra mắt 849 Testarossa được xem là siêu xe hybrid kế nhiệm SF90 Stradale với công suất lên đến 1.050 mã lực.
Ferrari vừa chính thức trình làng 849 Testarossa, mẫu siêu xe kế nhiệm SF90 Stradale. Tên gọi gợi nhớ đến huyền thoại Ferrari Testarossa 1984, vốn bắt nguồn từ cụm từ “Testa Rossa” (nắp cam sơn đỏ) trên chiếc Ferrari 500 TR năm 1956.
Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là: 4.718 x 2.304 x 1.225 mm, xe có trục cơ sở 2.650 mm, mang phong cách Sports Prototype thập niên 1970. Phần đầu áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới với dải đen kéo dài ngang thân, tương tự Ferrari 12Cilindri. Điểm nhấn đặc biệt là đuôi “twin-tail” lấy cảm hứng từ Ferrari 512 S, kết hợp cánh gió điều khiển điện như trên 296 GTB, tạo lực ép 415 kg ở tốc độ 250km/h.
Khoang cabin được bố trí theo phong cách buồng lái, tối giản nhưng hiện đại. Người dùng có thể chọn ghế Comfort hoặc ghế Racing bằng sợi carbon. Vô lăng tích hợp hệ thống điều khiển HMI, gồm eManettino, nút khởi động động cơ, hỗ trợ Apple CarPlay, Android Auto, sạc không dây và kết nối ứng dụng My Ferrari.
Ferrari 849 Testarossa trang bị động cơ V8, dung tích 4.0L tăng áp kép (twin-turbo) có mã hiệu F154FC, cho công suất 830 mã lực, kết hợp 3 mô-tơ điện cho thêm 220 mã lực. Tổng công suất đạt 1.050 mã lực, mạnh hơn 50 mã lực so với SF90 Stradale.
- Ford hé lộ thông tin về xe Focus điện mới
Ford Focus sẽ trở lại vào năm 2027 dưới dạng crossover điện cỡ trung và được sản xuất tại Tây Ban Nha.
Mẫu xe mới thay thế hatchback cũ, hứa hẹn cạnh tranh trong phân khúc EV phổ thông châu Âu. Theo thông tin từ Autocar, Ford Focus sẽ chính thức trở lại vào năm 2027 với diện mạo hoàn toàn mới, không còn là hatchback quen thuộc, mà là crossover điện cỡ trung.
Đây được xem là sự chuyển mình mạnh mẽ của Ford trong hành trình điện hóa sản phẩm, đồng thời khép lại kỷ nguyên Focus hatchback vốn sẽ ngừng sản xuất từ tháng 11/2025 tại Saarlouis (Đức). Mẫu Focus EV mới sẽ được sản xuất tại nhà máy Valencia (Tây Ban Nha), nơi có công suất 300.000 xe/năm và hiện cũng đang lắp ráp mẫu Kuga (tương đương Ford Escape tại châu Âu).
Do đó, nhiều khả năng Focus điện sẽ có kích thước tương đương Kuga và chia sẻ một số linh kiện. Tại Anh, dải giá xe điện Ford hiện dao động từ 26.245 bảng Anh (940 triệu đồng) cho Puma đến 39.985 bảng Anh (1,4 tỷ đồng) cho Capri. Focus EV dự kiến sẽ nằm trong khoảng giá này, cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ châu Âu trong phân khúc crossover điện.
Chủ tịch Bill Ford và CEO Jim Farley từng bày tỏ sự tiếc nuối khi khai tử Fiesta và Focus, nhấn mạnh tầm quan trọng của những chiếc xe nhỏ gọn. Tuy nhiên, thực tế hãng lại chọn hướng đi mới, biến Focus thành một mẫu crossover điện vốn nặng hơn và đắt hơn so với đời tiền nhiệm.
Xu hướng này phản ánh chiến lược mở rộng dòng sản phẩm điện tại châu Âu của Ford, nơi các mẫu SUV và crossover ngày càng được ưa chuộng hơn sedan hay hatchback truyền thống.
- Honda ra mắt xe tay ga 108,2cc, thiết kế đẹp, giá hơn 38 triệu đồng
Honda BeAT 2025 vừa ra mắt tại thị trường Malaysia với sự bổ sung của 2 màu sắc mới giúp khách hàng có thêm sự lựa chọn.
Honda BeAT 2025 có giá niêm yết 6.090 Ringgit (tương đương 38,20 triệu đồng) tại Malaysia. Mức giá này chưa bao gồm thuế đường bộ, bảo hiểm và đăng ký xe. Mẫu xe tay ga này được bổ sung thêm màu đen và trắng, trong khi màu bạc mờ và xanh lục vẫn được giữ nguyên như trước.
BeAT 2025 được bảo hành 2 năm hoặc 20.000 km (tuỳ điều kiện nào đến trước) đối với tất cả các lỗi của sản xuất. Ngoài sự xuất hiện của màu sắc mới, Honda BeAT 2025 ở Malaysia không có sự thay đổi nào so với đời cũ.
Mẫu xe tay ga này được trang bị động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 108,2cc, làm mát bằng không khí, phun xăng điện tử. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,67 mã lực tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 9,53 Nm tại 5.500 vòng/phút. Sức mạnh được truyền đến bánh sau thông qua hộp số CVT và truyền động dây đai.
- Hơn nửa triệu xe Toyota bị lỗi đồng hồ kỹ thuật
Hàng trăm nghìn chiếc Toyota thuộc nhiều dòng sản phẩm tại Mỹ đã dính lỗi liên quan đến màn hình trumg tâm.
Toyota vừa thông báo triệu hồi gần 600.000 xe tại Mỹ do lỗi màn hình hiển thị kỹ thuật số. Sự cố có thể khiến bảng đồng hồ 12,3 inch không khởi động cùng xe, để lại màn hình trắng và gây nguy hiểm khi thiếu thông tin lái quan trọng. Nếu lỗi xuất hiện trong lúc xe đang chạy, nguy cơ tai nạn và chấn thương sẽ tăng cao.
Đợt triệu hồi ảnh hưởng đến 591.000 xe thuộc cả hai thương hiệu Toyota và Lexus, gồm các mẫu Toyota Venza, Crown, Crown Signia, RAV4, GR Corolla, 4Runner, Camry, Grand Highlander, Tacoma, Highlander và Lexus LS, RX, TX.
Tổng cộng 15 mẫu xe từ đời 2023 đến 2025 nằm trong diện này, với mức độ ảnh hưởng khác nhau. Ví dụ, chỉ có bảy chiếc Toyota 4Runner và ba chiếc Lexus LS500h gặp vấn đề, trong khi hơn 113.000 Toyota RAV4 và hơn 33.000 Lexus TX phải triệu hồi.
Toyota sẽ gửi thông báo cho chủ xe trước giữa tháng 11. Các đại lý được yêu cầu kiểm tra, cập nhật phần mềm bảng đồng hồ hoặc thay mới bằng linh kiện cải tiến.
- Honda mang đủ bộ sản phẩm đường bộ, đường không, đường biển tới Japan Mobility Show 2025
Honda Motor sẽ là một trong số rất ít các doanh nghiệp trưng bày đủ bộ sản phẩm và công nghệ di chuyển của đường bộ, đường biển và đường hàng không được tạo ra từ “Sức mạnh của những ước mơ” tại Triển lãm Japan Mobility Show 2025.
Kể từ khi thành lập, Honda luôn theo đuổi ước mơ của các cộng sự và tạo ra các sản phẩm di động sử dụng công nghệ và ý tưởng độc đáo. Là một công ty về giải pháp di chuyển toàn diện, Honda đang đương đầu với những thử thách để nâng cao khả năng cho con người và xã hội thông qua các sản phẩm và dịch vụ di chuyển của mình.
Tại Japan Mobility Show 2025, Honda sẽ trưng bày đa dạng các sản phẩm di chuyển đường bộ - chủ yếu là ô tô và xe máy - cũng như các sản phẩm di chuyển đường biển và đường hàng không, đại diện cho những ước mơ của Honda đã được hiện thực hóa bằng công nghệ hiện đại nhất.
Với ô tô, Honda sẽ mang mẫu xe điện Honda 0 Series, dự kiến ra mắt thị trường toàn cầu vào năm 2026 và nguyên mẫu SUV Honda 0.
Honda 0 Saloon là mẫu xe chủ lực của Honda 0 Series, được xây dựng dựa trên cấu trúc EV chuyên dụng mới được phát triển và sẽ sở hữu một số công nghệ thế hệ tiếp theo thể hiện phương pháp phát triển “Mỏng, Nhẹ và Thông minh” của Honda 0 Series.
Còn Honda 0 SUV là nguyên mẫu của một chiếc SUV điện cỡ trung, sẽ là mẫu xe đầu tiên thuộc Honda 0 Series được ra mắt thị trường. Nhờ áp dụng triết lý "Mỏng, Nhẹ và Thông minh" trên một mẫu xe SUV, không gian nội thất đã được mở rộng hơn nữa, mang đến một cabin rộng rãi với tầm nhìn thoáng đãng, không bị giới hạn và tính linh hoạt tuyệt vời.
Với xe máy, chiếc Honda CUV e: là xe điện cá nhân loại 2 in 1 được trang bị bộ pin có thể thay thế Honda Mobile Power Pack e:.
Cạnh đó là mẫu xe máy Rebel 1100 S Edition với hộp số ly hợp kép.
Các sản phẩm di chuyển khác của Honda gồm có HondaJet Elite II là máy bay phản lực thương mại hạng nhẹ mang đến trải nghiệm sở hữu và sự thoải mái tối đa, với hiệu suất được cải thiện so với HondaJet Elite và tiếp tục theo đuổi vẻ đẹp toàn năng.
Ở đường thuỷ, động cơ thuyền gắn ngoài cỡ lớn Honda BF350 được giới thiệu là mẫu động cơ treo chủ lực của Honda, kết hợp công suất lớn và hiệu suất nhiên liệu cao nhưng lại có kiểu dáng đơn giản và gọn gàng phù hợp với mọi loại thuyền.