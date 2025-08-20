Bản tin Xe cộ 20/8: Hyundai Santa Fe Hybrid: phiên bản lai điện được mong chờ ra mắt tại Việt Nam

- Toyota giảm giá kỷ lục, Vios và Veloz Cross rẻ chưa từng có, cơ hội mua xe ô tô hiếm thấy trong năm 2025

Trong tháng 8, Toyota kết hợp hệ thống đại lý giảm giá hàng loạt mẫu xe dưới hình thức ưu đãi phí trước bạ lên tới 100%.

Theo đó tất cả khách hàng mua xe Vios trong tháng 08/2025 (từ 01/08/2025 đến hết ngày 31/08/2025) và hoàn tất thủ tục thanh toán 100% trong thời gian diễn ra chương trình sẽ được ưu đãi giảm tới 50% phí trước bạ (tương đương mức hỗ trợ khoảng 35 triệu đồng) Đặc biệt, đối với khách mua xe Vios sẽ được tặng thêm 1 năm bảo hiểm thân vỏ.

Với khách mua xe Veloz Cross, Avanza Premio sẽ được ưu đãi giảm tới 100% phí trước bạ (tương đương mức hỗ trợ cao nhất khoảng 75 triệu đồng).

Khách hàng mua xe Yaris Cross và Corolla sẽ được ưu đãi tới 50% lệ phí trước bạ (tương đương mức hỗ trợ cao nhất khoảng 46 triệu đồng tùy dòng xe).

- Xe điện AUDI E5 Sportback ra mắt, một lần sạc chạy gần 650 km

Chiếc Audi đặc biệt này được dành riêng cho thị trường Trung Quốc, lược bỏ logo 4 vòng quen thuộc của thương hiệu.