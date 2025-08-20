Bản tin Xe cộ 20/8: Hyundai Santa Fe Hybrid: phiên bản lai điện được mong chờ ra mắt tại Việt Nam

- Toyota giảm giá kỷ lục, Vios và Veloz Cross rẻ chưa từng có, cơ hội mua xe ô tô hiếm thấy trong năm 2025
Giá xe ô tô Toyota mới nhất đang giảm sốc tới 75 triệu đồng nhờ ưu đãi 100% phí trước bạ.
Trong tháng 8, Toyota kết hợp hệ thống đại lý giảm giá hàng loạt mẫu xe dưới hình thức ưu đãi phí trước bạ lên tới 100%.
Theo đó tất cả khách hàng mua xe Vios trong tháng 08/2025 (từ 01/08/2025 đến hết ngày 31/08/2025) và hoàn tất thủ tục thanh toán 100% trong thời gian diễn ra chương trình sẽ được ưu đãi giảm tới 50% phí trước bạ (tương đương mức hỗ trợ khoảng 35 triệu đồng) Đặc biệt, đối với khách mua xe Vios sẽ được tặng thêm 1 năm bảo hiểm thân vỏ.
Với khách mua xe Veloz Cross, Avanza Premio sẽ được ưu đãi giảm tới 100% phí trước bạ (tương đương mức hỗ trợ cao nhất khoảng 75 triệu đồng).
Khách hàng mua xe Yaris Cross và Corolla sẽ được ưu đãi tới 50% lệ phí trước bạ (tương đương mức hỗ trợ cao nhất khoảng 46 triệu đồng tùy dòng xe).
- Xe điện AUDI E5 Sportback ra mắt, một lần sạc chạy gần 650 km
Chiếc Audi đặc biệt này được dành riêng cho thị trường Trung Quốc, lược bỏ logo 4 vòng quen thuộc của thương hiệu.
AUDI, thương hiệu mới của Audi tại Trung Quốc, đã bắt đầu nhận đặt hàng trước cho mẫu E5 Sportback. Đây là một chiếc station wagon (dạng xe wagon 5 cửa) được phát triển cùng SAIC, trang bị hệ thống hỗ trợ lái từ Momenta và nổi bật với màn hình LED khổng lồ 59 inch trải dài toàn cabin.
Thương hiệu này loại bỏ logo 4 vòng truyền thống nhằm thể hiện sự độc lập với di sản cũ, đồng thời nằm trong chiến lược “In China, for China” của Tập đoàn Volkswagen.
“Chúng tôi kết hợp kỹ thuật và chất lượng Đức với đổi mới tiên tiến của Trung Quốc. E5 Sportback mang đến sự hòa quyện tốt nhất từ 2 thế giới”, Fermín Soneira, CEO thương hiệu AUDI cho biết.
Phiên bản tiêu chuẩn E5 Pioneer sử dụng dẫn động cầu sau, pin LFP 76 kWh do liên doanh SAIC-CATL sản xuất, cho phạm vi hoạt động 618 km (theo chuẩn CLTC). Xe trang bị động cơ đơn công suất tối đa 295 mã lực, tăng tốc 0-100 km/h trong 6,1 giây. Giá bán từ 32.800 USD.
Phiên bản cao cấp nhất E5 Flagship Quattro sở hữu hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian với 2 động cơ gồm một động cơ gắn trục trước 268 mã lực và một động cơ gắn trục sau 508 mã lực, cho tổng công suất 776 mã lực.
Xe có thể tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong 3,4 giây. Pin NMC ternary dung lượng 100 kWh do CATL cung cấp, cho phạm vi hoạt động 647 km (CLTC).
- Hyundai Santa Fe Hybrid: phiên bản lai điện được mong chờ ra mắt tại Việt Nam
All New Hyundai Santa Fe được giới thiệu tại Việt Nam từ tháng 9/2024, nhưng hiện tại vẫn chưa có phiên bản Hybrid như các thị trường quốc tế. Người dùng trong nước kỳ vọng Hyundai sớm bổ sung biến thể lai điện để đáp ứng nhu cầu tiết kiệm nhiên liệu và bảo vệ môi trường.
Theo công bố từ Hyundai Thành Công, tất cả các phiên bản All New Santa Fe phân phối chính hãng tại Việt Nam đều sử dụng động cơ xăng 2.5L – loại hút khí tự nhiên hoặc tăng áp. Trong khi đó, bản Santa Fe Hybrid vốn từng được bán tại Việt Nam vào năm 2023, hiện chưa quay lại cùng thế hệ hoàn toàn mới này.
Trên thị trường quốc tế, Hyundai đã ra mắt All New Santa Fe Hybrid tại nhiều quốc gia như Mỹ và Thái Lan, mang đến lựa chọn tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện môi trường hơn. Chính vì vậy, khách hàng Việt đang rất mong đợi biến thể này sẽ sớm xuất hiện.
Tại Thái Lan, Santa Fe Hybrid được trang bị động cơ Smartstream T-GDI 1.6L tăng áp, sản sinh công suất 178 mã lực và mô-men xoắn 265 Nm. Kết hợp cùng môtơ điện công suất 60 mã lực, mô-men xoắn 264 Nm, xe đạt tổng công suất 231 mã lực và mô-men xoắn 367 Nm.
Đặc biệt, mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ 5,1 lít/100 km đường hỗn hợp, vượt trội so với các bản thuần xăng. Điều này giúp Santa Fe Hybrid trở thành lựa chọn lý tưởng thay thế cho phiên bản động cơ dầu từng được ưa chuộng.
- MINI John Cooper Works phiên bản nâng cấp chính thức về Việt Nam
Phiên bản MINI John Cooper Works 3-Cửa thế hệ mới vẫn giữ kiểu dáng nhỏ gọn quen thuộc nhưng có nhiều thay đổi về thiết kế ngoại thất...
MINI vừa chính thức giới thiệu thế hệ mới của dòng xe John Cooper Works (JCW) tại Việt Nam với hai phiên bản 3-Cửa và Countryman. Đây là những mẫu xe hiệu năng cao, tiếp nối lịch sử gắn bó hơn sáu thập kỷ giữa MINI và thương hiệu John Cooper Works.
Phiên bản MINI John Cooper Works 3-Cửa thế hệ mới vẫn giữ kiểu dáng nhỏ gọn quen thuộc nhưng có nhiều thay đổi về thiết kế ngoại thất. Lưới tản nhiệt hình bát giác màu đen bóng, các khe hút gió lớn, logo JCW thiết kế mới cùng bộ mâm 18 inch hai tông màu là những chi tiết giúp mẫu xe này khác biệt. Phía sau xe có cánh gió, ốp cản sau hình thang và ống xả đơn cỡ lớn đặt giữa, đây cũng là chi tiết lần đầu tiên xuất hiện với kích thước lớn nhất trong lịch sử MINI.
Về động cơ, xe sử dụng máy xăng 4 xi-lanh 2.0L TwinPower Turbo, cho công suất 231 mã lực và mô-men xoắn cực đại 380 Nm. Hộp số tự động 7 cấp thể thao được tinh chỉnh cho phép xe tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong 6,1 giây, tốc độ tối đa đạt 250 km/h.
Nếu phiên bản 3-Cửa giữ được sự nhỏ gọn và thuần chất thể thao, thì MINI John Cooper Works Countryman lại đại diện cho tính đa dụng và không gian rộng rãi. Đây là mẫu xe có kích thước lớn nhất trong dải sản phẩm MINI và ở phiên bản JCW mới, xe được trang bị động cơ 2.0L TwinPower Turbo với công suất 317 mã lực, mô-men xoắn 400 Nm. Nhờ hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian ALL4 mà MINI John Cooper Works Countryman có thể tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong 5,4 giây, tốc độ tối đa cũng đạt 250 km/h.
MINI cũng công bố giá bán chính thức cho hai phiên bản tại thị trường Việt Nam. Theo đó, MINI John Cooper Works 3-Cửa có giá 2,529 tỷ đồng, trong khi Countryman ALL4 được niêm yết ở mức 2,789 tỷ đồng.
- All New Suzuki Satria sắp "đổ bộ" thị trường, gây sức ép lên Winner, Exciter
Thông tin được chuyên trang xe Greatbiker từ Thái Lan cho biết Suzuki đang phát triển một phiên bản hoàn toàn mới cho mẫu côn tay Satria.
Suzuki Satria là mẫu côn tay nổi tiếng được ưa chuộng tại thị trường Đông Nam Á trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên đã khá lâu rồi dòng xe này không có những thay đổi đáng kể ngoại trừ việc cập nhật màu sắc mới.
Thông tin mới từ chuyên trang xe Greatbiker từ Thái Lan cho hay một phiên bản hoàn toàn mới của Satria đang được phát triển và sẽ sớm được trình làng. Dù chưa có thông tin chi tiết cụ thể được công bố, nhưng các tin đồn cho biết Satria mới sẽ được giới thiệu vào năm 2026 và sẽ sở hữu thiết kế mới hoàn toàn, động cơ được nâng cấp mạnh mẽ hơn nhưng vẫn tiết kiệm nhiên liệu, đồng thời bổ sung thêm các công nghệ và tính năng hiện đại nhằm vượt mặt các đối thủ cùng phân khúc.
Suzuki Satria ghi dấu ấn là một mẫu xe underbone thể thao với thiết kế hầm hố, động cơ mạnh mẽ và phong cách đặc trưng. Chính vì vậy, sự trở lại lần này không chỉ đơn thuần là ra mắt một mẫu xe mới, mà còn là cơ hội để khẳng định lại vị thế của dòng Satria – với hiệu năng được tối ưu cả cho đường phố lẫn hành trình dài.
Không loại trừ khả năng Suzuki sẽ trang bị hệ thống phun xăng điện tử thế hệ mới của Satria, cùng với việc nâng cấp hệ thống phanh và hệ thống treo để xe vận hành ổn định hơn và hiện đại hơn, theo kịp các tiêu chuẩn mới của thị trường.
Thị trường xe côn tay phổ thông tại khu vực Đông Nam Á vốn dĩ đã rất sôi động, với các đối thủ mạnh như Honda Winner X và Yamaha Exciter. Vì thế, nếu Satria 2026 chính thức ra mắt, đây sẽ không chỉ là màn tái xuất – mà là lời tuyên chiến mới của Suzuki trong phân khúc underbone thể thao, khiến cuộc cạnh tranh trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết.