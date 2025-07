Bản tin Xe cộ 20/7: Koenigsegg vẫn chưa sản xuất siêu xe điện vì 'giống robot'

Mẫu xe sử dụng động cơ xi-lanh đơn 398cc thuộc dòng TR series, cho công suất 39,5 mã lực và mô-men xoắn 37,4 Nm. So với bản X, phiên bản này nặng hơn khoảng 5 kg nên hiệu suất vận hành có phần khác biệt.

So với bản Scrambler 400 X vốn ưu tiên đường phố, phiên bản XC được phát triển hướng tới khả năng off-road thực thụ. Đây là lựa chọn lý tưởng cho người dùng yêu thích phong cách phiêu lưu, khám phá địa hình rừng núi, suối đá.

Chiếc xe thứ một triệu này thuộc phiên bản Porsche Macan 4 Electric, phiên bản thuần điện của dòng SUV cỡ nhỏ, với ngoại thất màu xanh Frozen Blue Metallic.

Tùy chọn này thuộc dải màu Dreams trị giá 1.523 Euro. Chủ nhân của chiếc xe đã lựa chọn bộ mâm Macan Design kích thước 21 inch trị giá 2.094 Euro.

Nội thất của chiếc Macan thứ một triệu được trang bị ghế Adaptive Sports bọc da 2 tông màu đen và ghi Chalk, vô lăng GT Sports, cửa sổ trời Panorama, HUD...

Mẫu scooter điện nhanh nhất thế giới vừa ra mắt tại Anh, đạt vận tốc tới 160km/h, gây lo ngại khi các vụ việc liên quan loại xe này tăng lên.

Chúng từng bị gọi là “mối đe dọa” trên đường phố Anh, với nhiều lời kêu gọi cấm hoàn toàn. Giờ đây, xe scooter điện (e‑scooter) còn khiến nhiều người khó chịu hơn khi mẫu nhanh nhất thế giới vừa được công bố, có thể đạt tốc độ lên tới 160km/h.

Chiếc xe mang tên The Turbo do công ty Bo của Anh phát triển. Ông Oscar Morgan, Giám đốc điều hành Bo, nói: “Khi quá trình phát triển The Turbo tiến triển, chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi đang tạo ra một con quái vật”.

Thông tin này được đưa ra ngay sau khi Anh phát động chiến dịch mạnh tay với e‑scooter, sau hàng loạt vụ việc khiến người dân “sợ hãi và bị đe dọa”.

Chiến dịch do Crimestoppers khởi xướng tháng này kêu gọi công chúng báo cáo các trường hợp sử dụng nguy hiểm và trái phép xe máy địa hình, xe máy điện, xe đạp điện và e‑scooter.

Bà Angela Parker, Quản lý quốc gia của Crimestoppers, cho biết nhiều người nói rằng họ cảm thấy sợ hãi và bị đe dọa bởi việc gia tăng sử dụng trái phép xe địa hình. Hoạt động bất hợp pháp này cũng gây hại cho môi trường và di sản, mất nhiều năm để khôi phục và tốn hàng nghìn bảng để sửa chữa.

“Chiến dịch của chúng tôi nhằm hỗ trợ cộng đồng báo cáo ẩn danh cho tổ chức của chúng tôi và cung cấp thông tin về nơi mọi người có thể lái xe một cách an toàn và hợp pháp.” – bà nói.