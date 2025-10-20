Bản tin Xe cộ 20/10: Honda Civic Type R có thêm phiên bản xe đua rally

- Kawasaki Z900 2026 trình làng, giá gần 300 triệu đồng

Mẫu naked bike tầm trung Kawasaki Z900 2026 vừa được hãng xe Nhật Bản chính thức giới thiệu tại thị trường Ấn Độ.

Kawasaki Z900 2026 có giá niêm yết 999.000 Rupee (tương đương 298,98 triệu đồng). So với đời cũ, naked bike này không có thay đổi về thiết kế, thông số kỹ thuật nhưng được bổ sung 2 phối màu hoàn toàn mới là xanh kẹo (Candy Lime Green) và Đen cùng khung sườn màu vàng mang đến diện mạo thể thao và nổi bật hơn cho mẫu xe đình đám này.

Vẫn giữ nguyên DNA mạnh mẽ đặc trưng của dòng Z, Kawasaki Z900 2026 tiếp tục sử dụng khối động cơ 4 xi lanh thẳng hàng, dung tích 948cc, làm mát bằng chất lỏng. Động cơ này cho công suất tối đa 123 mã lực và mô-men xoắn cực đại 98,6 Nm. Sức mạnh này được truyền qua hộp số 6 cấp giúp xe duy trì khả năng tăng tốc mượt mà và linh hoạt trong nhiều điều kiện vận hành khác nhau.

Hệ thống khung sườn dạng steel trellis tiếp tục được giữ lại, mang đến độ ổn định cao khi vào cua ở tốc độ lớn. Xe được trang bị phuộc hành trình ngược (USD) ở phía trước và giảm xóc đơn có thể tùy chỉnh ở phía sau. Hệ thống phanh hiệu suất cao bao gồm đĩa kép 300 mm phía trước đi kèm kẹp phanh 4 piston và đĩa đơn phía sau, hỗ trợ bởi hệ thống ABS hai kênh, giúp người lái kiểm soát tốt hơn trong mọi tình huống.

- Honda Civic Type R có thêm phiên bản xe đua rally

Honda Civic Type R HRC Rally XP là phiên bản đua của dòng xe hatchback hiệu năng cao Civic Type R FL5, được bổ sung thêm nhiều trang bị phục vụ cho các giải rally.