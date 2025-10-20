Bản tin Xe cộ 20/10: Honda Civic Type R có thêm phiên bản xe đua rally

- Kawasaki Z900 2026 trình làng, giá gần 300 triệu đồng
Mẫu naked bike tầm trung Kawasaki Z900 2026 vừa được hãng xe Nhật Bản chính thức giới thiệu tại thị trường Ấn Độ.
Kawasaki Z900 2026 có giá niêm yết 999.000 Rupee (tương đương 298,98 triệu đồng). So với đời cũ, naked bike này không có thay đổi về thiết kế, thông số kỹ thuật nhưng được bổ sung 2 phối màu hoàn toàn mới là xanh kẹo (Candy Lime Green) và Đen cùng khung sườn màu vàng mang đến diện mạo thể thao và nổi bật hơn cho mẫu xe đình đám này.
Vẫn giữ nguyên DNA mạnh mẽ đặc trưng của dòng Z, Kawasaki Z900 2026 tiếp tục sử dụng khối động cơ 4 xi lanh thẳng hàng, dung tích 948cc, làm mát bằng chất lỏng. Động cơ này cho công suất tối đa 123 mã lực và mô-men xoắn cực đại 98,6 Nm. Sức mạnh này được truyền qua hộp số 6 cấp giúp xe duy trì khả năng tăng tốc mượt mà và linh hoạt trong nhiều điều kiện vận hành khác nhau.
Hệ thống khung sườn dạng steel trellis tiếp tục được giữ lại, mang đến độ ổn định cao khi vào cua ở tốc độ lớn. Xe được trang bị phuộc hành trình ngược (USD) ở phía trước và giảm xóc đơn có thể tùy chỉnh ở phía sau. Hệ thống phanh hiệu suất cao bao gồm đĩa kép 300 mm phía trước đi kèm kẹp phanh 4 piston và đĩa đơn phía sau, hỗ trợ bởi hệ thống ABS hai kênh, giúp người lái kiểm soát tốt hơn trong mọi tình huống.
- Honda Civic Type R có thêm phiên bản xe đua rally
Honda Civic Type R HRC Rally XP là phiên bản đua của dòng xe hatchback hiệu năng cao Civic Type R FL5, được bổ sung thêm nhiều trang bị phục vụ cho các giải rally.
Honda Racing Corporation (HRC) vừa chính thức giới thiệu phiên bản xe đua rally Honda Civic Type R HRC Rally XP, vốn sẽ có mặt tại chặng đua F1 United States Grand Prix vào cuối tuần này tại Texas, Mỹ.
Mẫu xe thể thao này được phát triển từ phiên bản thương mại Honda Civic Type R thế hệ thứ 6 mang mã FL5. Chi tiết về các nâng cấp không được Honda nêu rõ.
Về ngoại hình, Honda Civic Type R HRC Rally XP không có nhiều sự khác biệt so với phiên bản tiêu chuẩn. Xe được nâng cấp cản trước với 2 hốc gió mới.
Ngoài ra, nắp capo cũng được bổ sung các khe gió phụ trợ, giúp chiếc xe có khả năng làm mát tốt hơn. Đi kèm là bộ mâm phong cách rally của Speedline và lốp Hoosier.
Chiếc xe mang bộ tem đua HRC cỡ lớn, đi kèm logo của giải đua rally ARA. Kính cửa sổ được dán tên của tay đua Liam Lawson, vốn sẽ cầm lái chiếc xe vào sự kiện ra mắt.
- Thương hiệu Toyota được định giá cao hơn cả BMW và Mercedes
Theo bảng xếp hạng thương hiệu toàn cầu của Interbrand 2025, Toyota được định giá 74,2 tỷ USD, vượt qua BMW và Mercedes để giữ vững ngôi đầu trong ngành ô tô.
Như thường lệ, Tổ chức tư vấn thương hiệu toàn cầu Interbrand vừa công bố bảng xếp hạng 100 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2025. Trong đó, các ông lớn công nghệ như Apple, Google, Microsoft hay Amazon tiếp tục dẫn đầu trong khi ngành ô tô cũng chiếm được nhiều vị trí nổi bật trong danh sách.
Theo đó, Toyota tiếp tục là thương hiệu ô tô giá trị nhất thế giới, đứng thứ 6 trong tổng danh sách toàn cầu với mức định giá 74,2 tỷ USD, tăng 2% so với năm 2024. Dù không phải là hãng xe sang hay thương hiệu xe điện nổi bật, Toyota vẫn duy trì được vị trí hàng đầu nhờ độ tin cậy, chất lượng sản phẩm và quy mô toàn cầu.
Đứng ngay sau Toyota là Mercedes-Benz và BMW, hai thương hiệu xe sang có giá trị lần lượt thấp hơn nhưng vẫn nằm trong nhóm dẫn đầu. Trong khi đó, Tesla - hãng xe từng được xem là “hiện tượng” trong ngành ô tô lại chứng kiến giá trị thương hiệu giảm tới 35%, nguyên nhân được cho là do doanh số sụt giảm và áp lực cạnh tranh gay gắt trong mảng xe điện.
Báo cáo của Interbrand chỉ ra rằng, điểm mạnh lớn nhất của Toyota nằm ở niềm tin khách hàng - yếu tố giúp hãng duy trì sức hút bất chấp biến động của thị trường. Thương hiệu Nhật Bản không chỉ bán xe, mà còn bán sự an tâm và bền bỉ – điều mà không phải đối thủ nào cũng đạt được.
- Lexus gây sốc với concept LS sáu bánh – bước ngoặt của dòng sedan hạng sang
Tại Japan Mobility Show 2025, Lexus khiến giới mê xe không khỏi bất ngờ khi trình làng LS Concept hoàn toàn mới – mẫu xe mang hình dáng minivan điện sáu bánh thay vì sedan truyền thống.
Đây được xem là bước ngoặt táo bạo, đánh dấu sự chuyển mình của dòng LS – biểu tượng xe sang gắn liền với thương hiệu Lexus suốt nhiều thập kỷ.
Thay vì kiểu dáng sedan ba khoang quen thuộc, Lexus LS Concept được thiết kế theo tỷ lệ “single-box” liền khối, mang diện mạo giống một minivan hạng sang với trục cơ sở kéo dài và bố trí bánh xe độc đáo – hai bánh sau nhỏ hơn nhằm tối ưu phân bổ tải trọng.
Phần đầu xe gây ấn tượng với cụm đèn LED dọc sắc nét kéo dài dọc thân, trong khi đuôi xe sở hữu dải đèn hậu liền mạch và ăng-ten phát sáng – chi tiết hiếm thấy ngay cả trên các mẫu concept cao cấp.
Không gian nội thất tiếp tục thể hiện triết lý “Experience Amazing” khi Lexus biến cabin thành một “phòng khách di động” đúng nghĩa. Xe được bố trí ba hàng ghế, cửa trượt mở rộng, hệ thống ánh sáng ambient tinh tế và vật liệu cao cấp mang phong cách tương lai. Lexus gọi đây là “Luxury Space” – biểu trưng cho hướng phát triển mới của thương hiệu, nơi trọng tâm không còn là hiệu năng hay tốc độ mà là trải nghiệm không gian sống.
Theo Chủ tịch Lexus Akio Toyoda, mẫu concept này không chỉ là một thử nghiệm thiết kế mà là tầm nhìn nghiêm túc cho thế hệ tiếp theo của LS. Ông nhấn mạnh: “Lexus đang hướng đến những phương tiện thân thiện với môi trường, nhưng vẫn mang lại cảm giác được chăm sóc và an tâm đặc trưng của thương hiệu”.
- Porsche thay CEO giữa khủng hoảng
Porsche đã bổ nhiệm ông Michael Leiters làm tân CEO, thay thế ông Oliver Blume trong bối cảnh hãng xe thể thao Đức đang đối mặt với khủng hoảng chiến lược xe điện và sụt giảm doanh số toàn cầu.
Porsche đã bổ nhiệm cựu lãnh đạo của McLaren và Ferrari, ông Michael Leiters, làm Giám đốc điều hành (CEO), thay thế ông Oliver Blume. Trong khi đó, ông Blume sẽ tiếp tục giữ cương vị CEO của Volkswagen Group thêm 5 năm nữa, đến hết năm 2030.
Ông Michael Leiters là gương mặt quen thuộc trong giới lãnh đạo các hãng xe lớn.Ông từng làm Giám đốc Kỹ thuật (CTO) của Ferrari trong vòng hơn 8 năm, trước khi chuyển sang vị trí CEO của McLaren từ tháng 7/2022 đến tháng 4/2025.
Thông báo được Porsche đưa ra ngày 17/10, đánh dấu một bước chuyển quan trọng trong bối cảnh hãng xe thể thao Đức đang trải qua giai đoạn đầy sóng gió. Michael Leiters, một kỹ sư người Đức 54 tuổi, sẽ chính thức đảm nhiệm vị trí CEO kể từ ngày 1/1/2026. Ông từng dẫn dắt McLaren và giữ vai trò giám đốc công nghệ tại Ferrari, nơi ông góp phần phát triển 2 mẫu xe hybrid đầu tiên của hãng: Ferrari SF90 Stradale và Ferrari 296 GTB.
Chủ tịch Porsche, ông Wolfgang Porsche, khẳng định Leiters là "ứng viên lý tưởng để dẫn dắt hãng vượt qua thách thức hiện nay". Trong khi đó, ông Oliver Blume, người đang kiêm nhiệm cả hai vai trò CEO của Porsche và VW Group, sẽ tập trung điều hành tập đoàn mẹ sau khi được gia hạn hợp đồng đến năm 2030.