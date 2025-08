Bản tin Xe cộ 2/8: Siêu xe duy nhất của KTM bị khai tử

- Ford triệu hồi xe Bronco và F-150 vì lo ngại an toàn

Ford vừa ban hành hai lệnh triệu hồi mới, nâng tổng số chiến dịch triệu hồi xe của hãng lên 93 trong năm nay.

Hai chiến dịch triệu hồi xe này liên quan đến tiếng chuông cảnh báo thắt dây an toàn trên xe F-150 Hybrid 2025 và giá đỡ lốp dự phòng trên một số xe Bronco.

Đáng chú ý, đợt triệu hồi xe này đưa Ford tiến gần hơn đến con số 100 chiến dịch triệu hồi trong năm. Một chiến dịch tập trung vào lỗi chuông cảnh báo, trong khi chiến dịch còn lại liên quan đến camera lùi.

Theo đó, Ford triệu hồi xe F-150 Hybrid đời 2025. Chiến dịch đầu tiên ảnh hưởng đến 56.473 chiếc F-150 Hybrid đời 2025. Theo Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia Mỹ (NHTSA), nếu hành khách không thắt dây an toàn khi xe khởi động, chuông cảnh báo có thể không phát ra âm thanh đúng như quy định. Điều này khiến những chiếc xe này không tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn về bảo vệ va chạm.

Một nhân viên của Ford đã phát hiện ra lỗi âm thanh này vào tháng 5, và một cuộc điều tra nội bộ đã được tiến hành. Kết quả cho thấy tiếng chuông thắt dây an toàn có thể không phát ra khi khởi động nếu ắc-quy 12 volt yếu. Lỗi này được xác định là do Bộ phận Đầu Âm thanh (Audio Head Unit). Tình trạng ngắt điện áp cao có thể gây ra hiện tượng đặt lại (reset), dẫn đến mất tiếng chuông.

Thông báo sẽ được gửi tới các chủ sở hữu qua đường bưu điện vào cuối tháng 8. Một lá thư thứ hai sẽ được gửi đi khi có giải pháp khắc phục. Ford cho biết bản sửa lỗi sẽ là một bản cập nhật phần mềm cho mô-đun điều khiển âm thanh, đảm bảo chuông cảnh báo "phát ra tiếng kêu đáng tin cậy trong mọi điều kiện khởi động".

Bên cạnh đó, hãng Ford còn triệu hồi 59 bộ phụ kiện Bronco. Chiến dịch triệu hồi này có quy mô nhỏ hơn nhiều, chỉ liên quan đến 59 "bộ phụ kiện Bronco Upfit". Các bộ này được cung cấp thông qua các đại lý và Ford Performance, bao gồm một gói giá 5.200 USD (gần 135 triệu đồng) bổ sung bộ nâng 2 inch, chắn bùn mở rộng, các chi tiết màu đen mờ và giá đỡ lốp dự phòng nâng cấp.

Vấn đề là giá đỡ lốp dự phòng này không tương thích với những xe chỉ được trang bị camera lùi. Thay vào đó, chúng chỉ được lắp đặt trên các mẫu xe có hệ thống camera 360 độ.