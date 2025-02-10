Bản tin Xe cộ 2/10: Toyota có thể mở rộng dòng xe siêu sang

- Toyota có thể mở rộng dòng xe siêu sang
Century - dòng xe đỉnh cao của tập đoàn Toyota được cho là có thể tách ra thành thương hiệu độc lập như Lexus, kéo theo sự mở rộng về sản phẩm với những mẫu coupe và minivan siêu sang.
Toyota mới đây đã khởi động một chiến dịch truyền thông cho một dự án bí ẩn, dự kiến được tiết lộ cụ thể vào ngày 13/10, ngay trước thềm Japan Mobility Show 2025. Theo Carscoops, động thái này làm dấy lên những đồn đoán rằng thương hiệu Century của hãng sắp được mở rộng.
Cụ thể, trang web teaser chính thức đã đặt logo Century ngang hàng và chính giữa, bên cạnh Toyota, Lexus, Gazoo Racing và Daihatsu. Đáng chú ý, chủ tịch Akio Toyoda của Toyota từng phát biểu về dự án truyền thông này rằng: “Century xứng đáng đứng ở trung tâm”.
Trên mạng xã hội Nhật Bản, các giả thuyết ban đầu cho rằng chiến dịch truyền thông có thể xoay quanh nền tảng TNGA của Toyota, một điểm chung giữa cả 5 thương hiệu.
Nhưng những suy đoán được quan tâm nhất lại là về khả năng Century sẽ tách khỏi Toyota để phát triển như một thương hiệu độc lập giống như lộ trình Lexus từng có. Thực tế, tập đoàn Toyota cũng từng xác nhận kế hoạch đưa Century ra thị trường toàn cầu.
Hiện tại, dòng Century chỉ có sedan và SUV siêu sang độc quyền cho thị trường Nhật Bản. Nhưng nếu trở thành thương hiệu độc lập, thương hiệu chắc chắn sẽ có thêm xe mới, có thể là một mẫu coupe hai cửa thấp cũng như một chiếc minivan siêu sang.
Mẫu minivan này sẽ được định vị trên cả Lexus LM - vốn đã là phiên bản cao cấp của Alphard và Vellfire. Điều này bao gồm những tiêu chuẩn về sự sang trọng và tính độc quyền tương tự như Rolls-Royce, hướng đến phân khúc cao cấp nhất của thị trường.
- Toyota Hilux thế hệ mới sẵn sàng ra mắt tháng 11 với nhiều đổi mới
Toyota Hilux mới dự kiến sẽ được giới thiệu tại Triển lãm ô tô quốc tế Thái Lan vào cuối tháng 11/2025. Mẫu bán tải cỡ trung này hứa hẹn mang đến bước chuyển mình về thiết kế, công nghệ và cả khả năng trang bị hệ truyền động hybrid, nhằm tăng sức cạnh tranh với Ford Ranger và các đối thủ cùng phân khúc.
Đáng chú ý, đối thủ của Ford Ranger được sản xuất tại Thái Lan cũng như nhiều quốc gia khác, và truyền thông địa phương xác nhận phiên bản Hilux 2026 sẽ ra mắt ngay trong triển lãm diễn ra từ ngày 28/11 đến 10/12/2025. Theo Car250, Toyota nhiều khả năng sẽ công bố Hilux mới tại một thời điểm trước khi sự kiện kết thúc.
Những hình ảnh rò rỉ và bản vẽ sáng chế cho thấy Toyota Hilux thế hệ mới sẽ sở hữu diện mạo mạnh mẽ hơn với lưới tản nhiệt dựng đứng, đèn pha LED mảnh, cụm đèn hậu tinh chỉnh và vòm bánh ốp nhựa đen thể thao. Bên trong cabin, Hilux có thể trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số, màn hình trung tâm kiểu tablet và nhiều công nghệ tiện nghi hiện đại.
- Sắp diễn ra Triển lãm Mercedes-Benz E-Class thế hệ mới
Mercedes-Benz Việt Nam (MBV) dự kiến sẽ tổ chức sự kiện đặc biệt “Ra mắt và Triển lãm Mercedes-Benz E-Class Thế Hệ Mới” tại Khách sạn JW Marriott Hà Nội (số 8 Đỗ Đức Dục, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) vào ngày 16-17 tháng 10 năm 2025.
Triển lãm lần này sẽ là lần đầu tiên hãng xe Đức ra mắt mẫu xe biểu tượng E-Class ở thế hệ thứ 6 (W214) tại Việt Nam.
Trong suốt hai ngày 16-17/10, Mercedes-Benz E-Class thế hệ mới sẽ được trưng bày tại không gian triển lãm đặc biệt trong khuôn viên JW Marriott Hà Nội.
Bên cạnh việc giới thiệu dòng xe mới, sự kiện còn mang đến một hành trình kết nối giữa quá khứ và tương lai với màn trưng bày những chiếc Mercedes-Benz cổ – tiền thân của dòng xe E-Class.
Điểm nhấn độc đáo của sự kiện là màn trình diễn thời trang được kết hợp cùng nhà thiết kế trẻ tài năng của Việt Nam. Được lấy cảm hứng từ Hình học và Tranh Sơn Mài mang đậm giá trị truyền thống, bộ sưu tập được trình diễn tại sự kiện ra mắt E-Class sẽ bao gồm 15 bộ trang phục đặc biệt.
- Toyota Yaris Cross bán gần 2.000 xe trong tháng 9
Ngoài Yaris Cross, nhiều mẫu xe chủ lực khác của Toyota tại Việt Nam cũng tăng doanh số mạnh.
Toyota Việt Nam (TMV) vừa công bố doanh số bán hàng tháng 9/2025, tăng 36% so với tháng trước, tương ứng bán ra tổng cộng 7.013 xe (không bao gồm xe Lexus).
Trong đó, Yaris Cross vẫn là mẫu xe Toyota bán chạy nhất thị trường, ghi nhận doanh số tháng 9 đạt 1.964 chiếc, tăng 94% so với tháng trước. Tổng doanh số Yaris Cross từ khi có mặt tại Việt Nam đạt 23.894 xe.
Xếp sau Yaris Cross, nhờ vào việc tăng ưu đãi gấp đôi trong tháng 9, Toyota Vios ghi nhận doanh số đạt 1.292 xe, tăng mạnh khoảng 78% so với tháng trước.
Corolla Cross là mẫu xe Toyota bán chạy thứ ba trong tháng với doanh số 985 xe, tăng 46% so với tháng trước. Veloz Cross và Innova Cross cũng tăng doanh số, bán ra lần lượt 815 và 671 xe trong tháng 9/2025.
Trong tháng 9/2025, doanh số xe HEV của TMV cũng ghi nhận mức tăng trưởng mạnh 39% so với cùng kỳ 2024, với 784 xe bán ra.
- Chi tiết Maserati Grecale Modena - cây đinh ba tiền tỷ từ Italy
Mẫu SUV hạng sang này có giá khởi điểm 4,9 tỷ đồng, có thể tăng lên đáng kể với các trang bị nâng cấp tùy vào nhu cầu khách hàng.
Maserati Grecale Modena là một mẫu xe không mới từ nhà sản xuất Italy. Chiếc SUV này được định vị ở phân khúc SUV hạng sang, với đối thủ gần nhất là Porsche Macan.
Nhìn từ đầu xe có thể thấy thiết kế đặc trưng của thương hiệu Italy với lưới tản nhiệt cỡ lớn, nan dọc cùng logo đinh ba đặt ở trung tâm. Cặp đèn pha được nâng cấp thành full LED tích hợp LED matrix.
Logo thương hiệu xuất hiện ở đầu xe, trong khi tên phiên bản nằm bên hông. Đuôi xe được thiết kế bo tròn với cặp đèn hậu nối nhau bằng dải chrome. Ở trung tâm là tên tương hiệu mạ chrome. So với phần đầu, thiết kế của chiếc SUV này không quá ấn tượng khi nhìn từ phía sau.
Mẫu SUV hạng sang được trang bị động cơ 4 xy lanh 16 van cùng với sự hỗ trợ của motor điện 48V, cho công suất 330 mã lực và mô men xoắn cực đại 450 Nm. Xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 5,3 giây, vận tốc tối đa khoảng 240 km/h.
Mức tiêu thụ nhiên liệu trên báo cáo khoảng 10,23-14,82 lít/100 km tùy vào điều kiện đường. Theo trải nghiệm thực tế, mức tiêu hao của Grecale Modena thấp hơn khá nhiều, chỉ khoảng 9,5-9,7 lít/100 km ở đường hỗn hợp.