Bản tin Xe cộ 2/10: Toyota có thể mở rộng dòng xe siêu sang

- Toyota có thể mở rộng dòng xe siêu sang

Century - dòng xe đỉnh cao của tập đoàn Toyota được cho là có thể tách ra thành thương hiệu độc lập như Lexus, kéo theo sự mở rộng về sản phẩm với những mẫu coupe và minivan siêu sang.

Toyota mới đây đã khởi động một chiến dịch truyền thông cho một dự án bí ẩn, dự kiến được tiết lộ cụ thể vào ngày 13/10, ngay trước thềm Japan Mobility Show 2025. Theo Carscoops, động thái này làm dấy lên những đồn đoán rằng thương hiệu Century của hãng sắp được mở rộng.

Cụ thể, trang web teaser chính thức đã đặt logo Century ngang hàng và chính giữa, bên cạnh Toyota, Lexus, Gazoo Racing và Daihatsu. Đáng chú ý, chủ tịch Akio Toyoda của Toyota từng phát biểu về dự án truyền thông này rằng: “Century xứng đáng đứng ở trung tâm”.

Trên mạng xã hội Nhật Bản, các giả thuyết ban đầu cho rằng chiến dịch truyền thông có thể xoay quanh nền tảng TNGA của Toyota, một điểm chung giữa cả 5 thương hiệu.

Nhưng những suy đoán được quan tâm nhất lại là về khả năng Century sẽ tách khỏi Toyota để phát triển như một thương hiệu độc lập giống như lộ trình Lexus từng có. Thực tế, tập đoàn Toyota cũng từng xác nhận kế hoạch đưa Century ra thị trường toàn cầu.

Hiện tại, dòng Century chỉ có sedan và SUV siêu sang độc quyền cho thị trường Nhật Bản. Nhưng nếu trở thành thương hiệu độc lập, thương hiệu chắc chắn sẽ có thêm xe mới, có thể là một mẫu coupe hai cửa thấp cũng như một chiếc minivan siêu sang.

Mẫu minivan này sẽ được định vị trên cả Lexus LM - vốn đã là phiên bản cao cấp của Alphard và Vellfire. Điều này bao gồm những tiêu chuẩn về sự sang trọng và tính độc quyền tương tự như Rolls-Royce, hướng đến phân khúc cao cấp nhất của thị trường.