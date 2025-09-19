Bản tin Xe cộ 19/9: Xe điện AUDI giá 32.400 USD gây sốt ở Trung Quốc

- Dat Bike gọi vốn thành công 22 triệu USD vòng Series B, nâng tổng vốn lên 47 triệu USD

Dat Bike, startup xe máy điện công bố đã huy động thành công 22 triệu USD trong vòng gọi vốn Series B, nâng tổng số vốn lên 47 triệu USD. Vòng gọi vốn được đồng dẫn dắt bởi F.C.C - công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tokyo và quỹ Rebright Partners có trụ sở tại Nhật Bản và Singapore, cùng với sự tiếp tục tham gia của Jungle Ventures - một trong những quỹ đầu tư mạo hiểm hàng đầu Đông Nam Á và là nhà đầu tư gắn bó lâu dài với Dat Bike.

Vòng gọi vốn này cũng chào đón các nhà đầu tư mới gồm Cathay Venture - công ty con chuyên đầu tư mạo hiểm của Tập đoàn Tài chính Cathay (Cathay Financial Group), một trong những tập đoàn tài chính lớn nhất Đài Loan, và AiViet Venture - quỹ đầu tư mới nổi tập trung vào các startup công nghệ và y tế, được hỗ trợ bởi các lãnh đạo hàng đầu trong ngành từ FPT, MoMo, Galaxy và Kyber Network.

Ông Nguyễn Bá Cảnh Sơn – CEO Dat Bike khẳng định: “Nguồn vốn mới sẽ giúp chúng tôi đẩy mạnh R&D, mở rộng danh mục sản phẩm, củng cố hệ thống phân phối cũng như nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, bán hàng và hậu mãi. Với định hướng lấy sản phẩm làm trọng tâm và tích hợp sâu rộng với chuỗi cung ứng nội địa, chúng tôi liên tục đổi mới để tạo ra những chiếc xe có hiệu suất sánh ngang xe có động cơ đốt trong (xe máy xăng). Đây chính là nền tảng để phát triển hệ sinh thái xe điện ở Việt Nam và thúc đẩy sự chuyển đổi lớn hơn về giao thông bền vững trên khắp khu vực Đông Nam Á”.

- Honda ra mắt xe điện 5 cửa: Sạc một lần đi 300 km, giá khiến nhiều người bất ngờ

Trong bối cảnh các hãng xe chạy đua vào phân khúc xe điện đô thị, Honda vừa trình làng mẫu N-One e: tại Nhật Bản. Đây là dòng kei-car cỡ nhỏ, có giá ngang ngửa một chiếc hatchback hạng A chạy xăng, nhưng lại hứa hẹn đi gần 300 km chỉ với một lần sạc.

Sự xuất hiện của Honda N-One e: gây chú ý không chỉ bởi thiết kế gọn gàng mà còn ở mức giá được đánh giá là “vừa tầm” với khách hàng phổ thông tại thị trường nội địa. Tuy nhiên, đằng sau đó là câu chuyện cạnh tranh ngày càng khốc liệt trong phân khúc xe điện mini, nơi mà nhiều hãng xe điện đang dần định hình thị trường.