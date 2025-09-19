Bản tin Xe cộ 19/9: Xe điện AUDI giá 32.400 USD gây sốt ở Trung Quốc

- Dat Bike gọi vốn thành công 22 triệu USD vòng Series B, nâng tổng vốn lên 47 triệu USD
Dat Bike, startup xe máy điện công bố đã huy động thành công 22 triệu USD trong vòng gọi vốn Series B, nâng tổng số vốn lên 47 triệu USD. Vòng gọi vốn được đồng dẫn dắt bởi F.C.C - công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tokyo và quỹ Rebright Partners có trụ sở tại Nhật Bản và Singapore, cùng với sự tiếp tục tham gia của Jungle Ventures - một trong những quỹ đầu tư mạo hiểm hàng đầu Đông Nam Á và là nhà đầu tư gắn bó lâu dài với Dat Bike.
Vòng gọi vốn này cũng chào đón các nhà đầu tư mới gồm Cathay Venture - công ty con chuyên đầu tư mạo hiểm của Tập đoàn Tài chính Cathay (Cathay Financial Group), một trong những tập đoàn tài chính lớn nhất Đài Loan, và AiViet Venture - quỹ đầu tư mới nổi tập trung vào các startup công nghệ và y tế, được hỗ trợ bởi các lãnh đạo hàng đầu trong ngành từ FPT, MoMo, Galaxy và Kyber Network.
Ông Nguyễn Bá Cảnh Sơn – CEO Dat Bike khẳng định: “Nguồn vốn mới sẽ giúp chúng tôi đẩy mạnh R&D, mở rộng danh mục sản phẩm, củng cố hệ thống phân phối cũng như nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, bán hàng và hậu mãi. Với định hướng lấy sản phẩm làm trọng tâm và tích hợp sâu rộng với chuỗi cung ứng nội địa, chúng tôi liên tục đổi mới để tạo ra những chiếc xe có hiệu suất sánh ngang xe có động cơ đốt trong (xe máy xăng). Đây chính là nền tảng để phát triển hệ sinh thái xe điện ở Việt Nam và thúc đẩy sự chuyển đổi lớn hơn về giao thông bền vững trên khắp khu vực Đông Nam Á”.
- Honda ra mắt xe điện 5 cửa: Sạc một lần đi 300 km, giá khiến nhiều người bất ngờ
Trong bối cảnh các hãng xe chạy đua vào phân khúc xe điện đô thị, Honda vừa trình làng mẫu N-One e: tại Nhật Bản. Đây là dòng kei-car cỡ nhỏ, có giá ngang ngửa một chiếc hatchback hạng A chạy xăng, nhưng lại hứa hẹn đi gần 300 km chỉ với một lần sạc.
Sự xuất hiện của Honda N-One e: gây chú ý không chỉ bởi thiết kế gọn gàng mà còn ở mức giá được đánh giá là “vừa tầm” với khách hàng phổ thông tại thị trường nội địa. Tuy nhiên, đằng sau đó là câu chuyện cạnh tranh ngày càng khốc liệt trong phân khúc xe điện mini, nơi mà nhiều hãng xe điện đang dần định hình thị trường.
Về vận hành, mẫu xe này có hai phiên bản động cơ, công suất khoảng 63 mã lực, mô-men xoắn 162 Nm, dẫn động cầu trước, pin lithium-ion 29,6 kWh giúp xe đạt phạm vi 295 km theo chuẩn WLTP, cao hơn nhiều mẫu xe điện mini khác. Đây là điểm đáng chú ý vì phần lớn khách hàng đô thị thường chỉ di chuyển quãng ngắn, nhưng tâm lý “lo xa” về pin vẫn luôn hiện hữu.
Thiết kế ngoại thất mang dấu ấn kei-car Nhật: vuông vức, gọn gàng nhưng vẫn được chăm chút chi tiết như đèn LED, logo Honda nổi bật và chất liệu thân thiện môi trường. Nội thất cũng hướng đến tính thực dụng, ghế sau gập phẳng, màn hình cảm ứng 9 inch, Honda Connect, cùng loạt trang bị an toàn Honda Sensing vốn chỉ thường thấy trên các dòng xe cao cấp.
Honda cũng trang bị sạc nhanh DC (50 kW) cho bản cao cấp, hỗ trợ tính năng “một chân ga” và cả V2L (cấp điện ngược cho thiết bị). Điều này cho thấy, dù thuộc phân khúc nhỏ gọn, xe vẫn không thua kém nhiều về công nghệ so với các mẫu xe điện tầm trung.
- Giá lăn bánh Mitsubishi Attrage giảm cực mạnh, thấp hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10, xứng danh sedan hạng B rẻ nhất Việt Nam
Giá lăn bánh Mitsubishi Attrage cùng phân khúc với Toyota Vios và Hyundai Accent hiện cực rẻ, khiến khách Việt khó lòng bỏ qua.
Giá lăn bánh Hyundai Accent mới nhất cực kỳ hấp dẫn nhờ ưu đãi lớn, sẽ thực hiện một màn bứt phá trước Honda City và Toyota Vios để trở thành ‘vua doanh số’ trong phân khúc xe cỡ B tại Việt Nam.
Hiện Mitsubishi Attrage 2024 đang được phân phối tại Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán xe dao động trong khoảng 380-485 triệu đồng.
Hiện Mitsubishi Attrage đang được khuyến mại bằng phương thức giảm tới 100% phí trước bạ kèm nhiều quà tặng hấp dẫn. Cụ thể, khi mua Mitsubishi Attrage MT sẽ được giảm 100% phí trước bạ tương ứng 38 triệu đồng. Ngoài ra còn được tặng 01 Phiếu nhiên liệu (8.000.000 VNĐ) và Camera lùi (Trị giá 2.500.000 VNĐ).
Khi mua Mitsubishi Attrage CVT Premium sẽ được giảm 50% phí trước bạ tương ứng 24,5 triệu đồng và được tặng 01 Phiếu nhiên liệu (20.000.000 VNĐ) và Ăng ten vây cá (Trị giá 1.500.000 VNĐ).
Để Mitsubishi Attrage có thể lăn bánh, ngoài khoản giá mua xe, khách hàng sẽ phải bỏ ra nhiều khoản thuế, phí khác nhau (tùy vào tỉnh, thành). Riêng tại Hà Nội có phí trước bạ cao nhất (12%), phí ra biển cao nhất (20 triệu đồng), phí ra biển của TP. Hồ Chí Minh cũng là 20 triệu đồng, trong khi đó các tỉnh thành khác chỉ 1 triệu đồng phí lấy biển.
- Xe điện AUDI giá 32.400 USD gây sốt ở Trung Quốc
AUDI E5 Sportback là mẫu xe đầu tiên của thương hiệu liên doanh giữa Audi với SAIC của Trung Quốc, sẽ cạnh tranh trực tiếp cùng Tesla Model 3.
Theo Car News China, liên doanh SAIC Audi cho biết mẫu xe điện E5 Sportback của thương hiệu AUDI vừa ra mắt đã nhận được 10.153 đơn đặt hàng chỉ trong 30 phút đầu mở bán.
AUDI E5 Sportback được định vị trong phân khúc xe cỡ trung, hiện có giá khởi điểm 235.900 NDT (khoảng 32.400 USD).
Thương hiệu AUDI cung cấp các sản phẩm dành riêng cho thị trường Trung Quốc, là liên doanh giữa Audi với tập đoàn SAIC.
Thay vì sử dụng logo 4 vòng tròn lồng vào nhau, các mẫu xe của thương hiệu này mang logo AUDI dạng chữ phía đầu và đuôi xe, trong đó tất cả ký tự đều viết hoa.
AUDI E5 Sportback được cung cấp với 2 tùy chọn dẫn động, gồm dẫn động cầu sau hoặc dẫn động 4 bánh quattro. Các phiên bản motor đơn có 2 tùy chọn công suất đầu ra, gồm 294 mã lực hoặc 402 mã lực. Thiết lập motor kép sản sinh công suất tối đa 517 mã lực hoặc 777 mã lực tùy phiên bản, cho khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 3,4 giây.
Gói pin CATL dung lượng 76,2-100 kWh tùy phiên bản sẽ cho phép AUDI E5 Sportback hoạt động trên quãng đường tối đa đến 773 km sau mỗi lần sạc đầy. Kiến trúc điện 800 V hỗ trợ khả năng sạc nhanh, cho phép bổ sung 370 km quãng đường di chuyển với chỉ 10 phút cắm sạc.
- Mazda CX-5 và Ford Territory tung loạt giảm giá mới
Hàng loạt mẫu xe giảm giá trong tháng này và có cả hai dòng xe Ford Territory và Mazda CX-5.
Ford Territory 2025 vừa ra mắt đã giảm giá trực tiếp 20 triệu đồng, trong khi Mazda CX-5 hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, đưa giá thực tế xuống chỉ từ 704 triệu đồng. Cuộc đua ưu đãi C-SUV ngày càng nóng. Cụ thể, ngay sau khi ra mắt giữa tháng 8, Ford Territory 2025 đã nhanh chóng bước vào cuộc đua ưu đãi cùng Mazda CX-5. Nếu như Territory không còn được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, thì các đại lý đã áp dụng mức giảm trực tiếp 20 triệu đồng cho cả 3 phiên bản, đưa giá bán thực tế xuống còn 742 - 876 triệu đồng.
Trong khi đó, Mazda CX-5 dù không giảm trực tiếp nhưng lại được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ trong tháng 9. Sau ưu đãi, giá khởi điểm chỉ còn 709 triệu đồng, thậm chí một số đại lý hạ thêm 5 triệu đồng, đưa mức giá thực tế của bản tiêu chuẩn xuống 704 triệu đồng, ngang bằng với SUV hạng B như Mitsubishi Xforce.
Theo các ý kiến từ các hội nhóm mạng xã hội, nguyên nhân khiến cả Territory và CX-5 phải tung khuyến mại sâu là do thị trường đang trong giai đoạn tháng Ngâu, vốn được coi là thời điểm thấp điểm của ngành ô tô.