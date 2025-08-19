Bản tin Xe cộ 19/8: Xe Mercedes-Benz sẽ trở nên ‘bình dân’ hơn do áp lực cạnh tranh

- Siêu xe Ford GT sắp dừng sản xuất
Siêu xe biểu tượng Ford GT đã chính thức mở nhận những đơn đặt hàng cuối cùng, trước khi khép lại vòng đời vào tháng 10 năm nay.
Ford Performance vừa ra thông báo mở đơn hàng thứ 3 và cũng là đơn hàng cuối cùng dành cho Ford GT Mk IV. Hãng xe đến từ Mỹ cho biết sẽ "chốt sổ" vào ngày 15/10, chấm dứt gần một thập kỷ có mặt trên thị trường của siêu xe này.
Trước đó, 67 chiếc Ford GT Mk IV đã được bàn giao đến khách hàng. Đây là phiên bản dành riêng cho trường đua, vốn được phát triển cùng đội đua Multimatic Motorsports.
Ra mắt vào cuối năm 2022, Ford GT Mk IV thay thế cho chiếc xe đua Ford GT Mk II. Nhằm tri ân cho chiến thắng ấn tượng tại 24 Hours of Le Mans năm 1967, siêu xe này được lấy cảm hứng từ mẫu xe vô địch Ford GT40 Mk IV.
- Sedan hạng D: Toyota Camry dẫn đầu dù giảm doanh số
Tháng 7/2025, Honda Accord là mẫu xe duy nhất của phân khúc sedan hạng D tăng doanh số, trong khi Mazda 6 hết hàng tại đại lý.
Báo cáo từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho thấy, tháng 7/2025, phân khúc sedan hạng D có doanh số thấp hơn tháng trước với chỉ 215 xe được bán ra.
Trong đó đáng chú ý, Honda Accord dù chỉ bán được 4 chiếc song lại là mẫu xe duy nhất ở phân khúc sedan hạng D tăng doanh số. Bởi tháng trước, mẫu xe này chỉ bán ra 2 chiếc.
Toyota Camry bán ra 193 xe, giảm khoảng 14% so với tháng trước đó, tương ứng bán ít hơn 30 chiếc. Với 2/3 phiên bản sử dụng công nghệ hybrid nên doanh số Toyota Camry HEV tiếp tục vượt trội hơn so với bản máy xăng truyền thống.
Tuy giảm doanh số song Toyota Camry vẫn duy trì vị trí bán chạy nhất phân khúc trong tháng 7, chiếm tới 89% doanh số sedan hạng D tại Việt Nam.
Xếp sau Toyota Camry là Kia K5 bán được 18 chiếc, ít hơn 2 xe so với tháng trước. Mẫu sedan hạng D cũng do Thaco Auto lắp ráp là Mazda 6 tiếp tục không phát sinh doanh số trong tháng do theo thông tin từ đại lý hiện vẫn đang tạm hết hàng.
Tính từ đầu năm 2025, Toyota Camry tiếp tục khẳng định vị thế "vua phân khúc" với tổng doanh số 1.356 xe. Việc Toyota Camry có giá bán không hề thấp nhưng vẫn bán chạy cho thấy sự tin tưởng của khách hàng Việt Nam vào thương hiệu và giá trị của mẫu xe, công nghệ hybrid.
Đứng ở vị trí thứ hai là Kia K5 với tổng cộng 136 chiếc được bán ra. Mazda 6 dù liên tiếp 3 tháng không phát sinh doanh số song với 56 xe bán ra từ đầu năm vẫn giữ vị trí thứ ba phân khúc.
- THACO AUTO ra mắt bộ đôi MINI John Cooper Works thế hệ mới tại Việt Nam
Sáng 18/8, THACO AUTO giới thiệu bộ đôi MINI John Cooper Works thế hệ mới gồm phiên bản 3-Cửa và Countryman, mở ra kỷ nguyên mới cho dòng xe hiệu năng cao trong hành trình 66 năm của thương hiệu MINI.
MINI John Cooper Works vốn được biết đến là biểu tượng tốc độ với DNA đường đua, từng ghi dấu ở nhiều giải đua danh giá trên thế giới. Thế hệ mới mang thiết kế hiện đại, công nghệ tiên tiến và khả năng vận hành vượt trội, khẳng định vị thế độc bản của thương hiệu Anh Quốc trong phân khúc xe thể thao hạng sang.
Phiên bản 3-Cửa thế hệ mới sở hữu ngôn ngữ thiết kế tối giản nhưng đậm chất thể thao. Lưới tản nhiệt hình bát giác màu đen bóng, khe hút gió cỡ lớn cùng hoạ tiết đỏ nổi bật tạo nên diện mạo mạnh mẽ. Cánh gió sau và cụm ống xả đơn đặt giữa – lớn nhất trong lịch sử MINI – tăng tính nhận diện khí động học.
Xe trang bị mâm hợp kim 18 inch Lap Spoke 2-tone, phanh hiệu năng cao màu đỏ John Cooper Works. Khách hàng có thể cá nhân hóa ngoại thất với nhiều lựa chọn màu sắc, nóc xe, gương và sọc trang trí.
Về vận hành, xe sử dụng động cơ 4 xi-lanh 2.0L TwinPower Turbo, công suất 231 mã lực, mô-men xoắn cực đại 380 Nm. Hộp số tự động ly hợp kép thể thao cho phép tăng tốc 0-100 km/h trong 6,1 giây, tốc độ tối đa 250 km/h.
Là mẫu xe lớn nhất trong gia đình MINI, Countryman thế hệ mới mang phong cách phiêu lưu kết hợp hiệu năng vượt trội. Hệ dẫn động bốn bánh ALL4 giúp xe linh hoạt trên nhiều địa hình.
Động cơ mạnh mẽ cho công suất 317 mã lực, mô-men xoắn 400 Nm, tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong 5,4 giây. Ngoại thất ấn tượng với lưới tản nhiệt cỡ lớn, hốc gió rộng, sọc dọc đỏ thể thao, mâm 20 inch Flag Spoke 2 Tone. Cụm đèn hậu thẳng đứng John Cooper Works và logo đen làm nổi bật sự bề thế của đuôi xe.
Honda Accord với chỉ 21 chiếc được tiêu thụ kể từ đầu năm, có vẻ đang gặp nhiều thách thức trong việc tiếp cận và thuyết phục khách hàng.
- VinFast Minio Green lộ diện trên đường phố, ngày bàn giao đang rất gần
Chiếc xe điện VinFast Minio Green bị bắt gặp khi đang chạy thử trên đường phố Hải Phòng với biển số tạm và lớp ngụy trang đặc trưng, khả năng ngày bàn giao đến khách Việt đang đến rất gần.
Đây không phải là lần đầu tiên VinFast Minio Green xuất hiện công khai, tuy nhiên việc mang biển số tạm cho thấy xe có thể đã hoàn thiện về mặt kỹ thuật và đang trong giai đoạn thử nghiệm cuối cùng trước khi bàn giao cho khách hàng.
Đáng chú ý, cụm đèn xi-nhan LED trên Minio Green đã bất ngờ xuất hiện một cách nổi bật, dù trước đó, chi tiết này hoàn toàn vắng mặt trong bảng thông số kỹ thuật được nhà sản xuất công bố. Thông tin chính thức chỉ đề cập hệ thống chiếu sáng của xe gồm đèn pha LED projector hiện đại và đèn hậu halogen truyền thống, tạo nên sự tương phản thú vị với thực tế quan sát được.
Khoang cabin của VinFast Minio Green mang nét tối giản tinh tế, thể hiện rõ chiến lược hướng đến phân khúc giá rẻ và sự tiện dụng cho người dùng. Nội thất trang bị ghế nỉ bền bỉ, ghế lái chỉnh cơ 4 hướng cùng hệ thống điều hòa cơ bản, tất cả đều được thiết kế nhằm mang lại trải nghiệm dễ tiếp cận và thoải mái nhất trong tầm giá.
Đặc biệt, màn hình màu tích hợp phía sau vô-lăng không chỉ đảm nhận vai trò cụm đồng hồ truyền thống mà còn mở rộng chức năng giải trí đa dạng. Kết hợp với hệ thống âm thanh 2 loa và radio FM, khoang lái Minio Green mang đến trải nghiệm vừa trực quan vừa sinh động, đáp ứng nhu cầu tiện ích cơ bản của người dùng.
Minio Green được trang bị động cơ điện có công suất 20 kW (tương đương 27 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 65 Nm, kết hợp hệ dẫn động cầu sau, mang lại khả năng tăng tốc mượt mà và linh hoạt. Tốc độ tối đa của xe được giới hạn ở 80 km/h, phù hợp với nhu cầu di chuyển trong đô thị.
- Xe Mercedes-Benz sẽ trở nên ‘bình dân’ hơn do áp lực cạnh tranh
Trong nhiều thập kỷ, Mercedes-Benz đứng vững như một biểu tượng của sự sang trọng trong ngành ô tô, nhưng gần đây buộc phải điều chỉnh lại chiến lược trong bối cảnh thị trường nhiều áp lực.
Giống như nhiều hãng xe lâu đời khác đang vật lộn với khó khăn kinh tế và sự thay đổi trong kỳ vọng tiêu dùng, Mercedes-Benz cũng bước vào một giai đoạn bất định, và sẽ rút dần khỏi hình ảnh sang trọng mà thương hiệu này từng xem như trụ cột hoạt động.
Theo các nguồn tin, Mercedes-Benz đang bắt đầu dịch chuyển khỏi định vị sang trọng vốn gắn bó lâu dài. Từ “sang trọng” được cho là đang dần biến mất trong chiến lược chính thức của công ty, thể hiện hướng thay đổi mục tiêu đến sự rộng mở và gần gũi hơn.
Trong cuộc phỏng vấn với tờ báo Đức, Giám đốc điều hành Mercedes-Benz Ola Källenius nhấn mạnh: “Mục tiêu của chúng tôi trước nay và sau này vẫn là mang đến cho khách hàng những sản phẩm được khao khát nhất ở tất cả các phân khúc.”
Dù ông Källenius từ lâu đã nổi tiếng với chiến lược ưu tiên lợi nhuận hơn là sản lượng, hoạt động kinh doanh chậm chạp như hiện nay dường như đang buộc phải thay đổi tính toán.
Các nguồn tin nội bộ cho biết, các biện pháp tới đây có thể bao gồm việc thúc đẩy doanh số, tái cơ cấu lại danh mục sản phẩm và đầu tư... Thời gian qua, không ít ý kiến cho rằng Mercedes-Benz đã dành quá nhiều tiền bạc và thời gian cho các mẫu Maybach và AMG cao cấp có giá trên 116.000 USD. Dù những mẫu xe này thể hiện trình độ kỹ thuật và thiết kế siêu việt, chúng không thể giúp giữ biên lợi nhuận toàn công ty ở mức ổn định.
Trong khi đó, lợi nhuận của Mercedes-Benz đã giảm hơn một nửa trong nửa đầu năm nay, và mảng ô tô chỉ còn biên lợi nhuận 5,3%, thấp hơn nhiều so với mức đỉnh gần 15% trước đây. Đây là tình trạng mà theo ông Källenius từng mô tả là: “Ngành công nghiệp của chúng ta đang cùng lúc hứng chịu mưa lớn, mưa đá, bão tố và tuyết rơi.”
Để chống chọi với giai đoạn khó khăn, Mercedes-Benz cũng lên kế hoạch tung ra một loạt sản phẩm mới và trong tương lai “sẽ khiêm tốn hơn, đưa ra những mục tiêu thực tế hơn", trong đó bao gồm chiến lược tập trung bán xe cỡ nhỏ và SUV giá phải chăng cho số đông.
Đầu năm nay, Mercedes cũng thông báo giảm cam kết với xe điện. Ngoài việc tung ra 17 mẫu xe điện (EV) mới vào năm 2027, hãng còn dự kiến ra mắt 19 mẫu xe động cơ đốt trong (ICE) hoàn toàn mới hoặc nâng cấp mạnh mẽ trong những năm tới.
- VinFast tặng 100.000 bộ decal quốc kỳ - mừng 80 năm Quốc khánh
Hòa chung không khí kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 – 2/9/2025), VinFast chính thức tặng 100.000 bộ decal Quốc kỳ Việt Nam cho các chủ sở hữu xe VinFast trên toàn quốc.
Trong khuôn khổ chiến dịch, VinFast sẽ dành tặng 100.000 bộ decal Quốc kỳ Việt Nam cho các khách hàng sở hữu xe bản hãng trên toàn quốc. Bộ tem gồm 3 chiếc, có kích thước linh hoạt để dán trang trọng trên các vị trí như cửa xe, nắp ca-pô và kính sau, biến mỗi chiếc xe VinFast trở thành một biểu tượng di động của lòng yêu nước.
Chủ xe VinFast có thể nhận bộ tem tại các đại lý, nhà phân phối của VinFast, GF trên toàn quốc từ ngày 18/8/2025. Đây là một phần của chiến dịch “Mãnh liệt tinh thần Việt Nam – Vì tương lai xanh” do VinFast triển khai suốt thời gian qua.
Bà Dương Thị Thu Trang, Phó Tổng Giám đốc kinh doanh VinFast toàn cầu chia sẻ: “Mỗi chiếc xe VinFast mang trên mình biểu tượng cờ đỏ sao vàng thiêng liêng lăn bánh trên đường phố không chỉ đại diện cho bản lĩnh và trí tuệ Việt, mà còn là lời khẳng định “Mãnh liệt tinh thần Việt Nam” luôn là DNA đặc biệt của dân tộc.