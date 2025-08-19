Bản tin Xe cộ 19/8: Xe Mercedes-Benz sẽ trở nên ‘bình dân’ hơn do áp lực cạnh tranh

- Siêu xe Ford GT sắp dừng sản xuất

Siêu xe biểu tượng Ford GT đã chính thức mở nhận những đơn đặt hàng cuối cùng, trước khi khép lại vòng đời vào tháng 10 năm nay.

Ford Performance vừa ra thông báo mở đơn hàng thứ 3 và cũng là đơn hàng cuối cùng dành cho Ford GT Mk IV. Hãng xe đến từ Mỹ cho biết sẽ "chốt sổ" vào ngày 15/10, chấm dứt gần một thập kỷ có mặt trên thị trường của siêu xe này.

Trước đó, 67 chiếc Ford GT Mk IV đã được bàn giao đến khách hàng. Đây là phiên bản dành riêng cho trường đua, vốn được phát triển cùng đội đua Multimatic Motorsports.

Ra mắt vào cuối năm 2022, Ford GT Mk IV thay thế cho chiếc xe đua Ford GT Mk II. Nhằm tri ân cho chiến thắng ấn tượng tại 24 Hours of Le Mans năm 1967, siêu xe này được lấy cảm hứng từ mẫu xe vô địch Ford GT40 Mk IV.

- Sedan hạng D: Toyota Camry dẫn đầu dù giảm doanh số

Tháng 7/2025, Honda Accord là mẫu xe duy nhất của phân khúc sedan hạng D tăng doanh số, trong khi Mazda 6 hết hàng tại đại lý.

Báo cáo từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho thấy, tháng 7/2025, phân khúc sedan hạng D có doanh số thấp hơn tháng trước với chỉ 215 xe được bán ra.

Trong đó đáng chú ý, Honda Accord dù chỉ bán được 4 chiếc song lại là mẫu xe duy nhất ở phân khúc sedan hạng D tăng doanh số. Bởi tháng trước, mẫu xe này chỉ bán ra 2 chiếc.

Toyota Camry bán ra 193 xe, giảm khoảng 14% so với tháng trước đó, tương ứng bán ít hơn 30 chiếc. Với 2/3 phiên bản sử dụng công nghệ hybrid nên doanh số Toyota Camry HEV tiếp tục vượt trội hơn so với bản máy xăng truyền thống.

Tuy giảm doanh số song Toyota Camry vẫn duy trì vị trí bán chạy nhất phân khúc trong tháng 7, chiếm tới 89% doanh số sedan hạng D tại Việt Nam.