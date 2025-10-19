Bản tin Xe cộ 19/10: Huyền thoại Volkswagen Golf – biểu tượng 50 năm sắp ra mắt thị trường Việt

- Huyền thoại Volkswagen Golf – biểu tượng 50 năm sắp ra mắt thị trường Việt
Biểu tượng toàn cầu Volkswagen Golf – dòng xe gắn liền với hơn nửa thế kỷ lịch sử ngành công nghiệp ô tô Đức sẽ chính thức ra mắt thị trường Việt Nam vào cuối tháng 10/2025 với 6 phiên bản khác nhau.
Thông tin này vừa được Volkswagen Việt Nam xác nhận, mở màn cho một trong những sự kiện được giới yêu xe mong chờ nhất trong năm.
Theo đại diện Volkswagen Việt Nam, mẫu Golf lần đầu tiên có mặt tại thị trường trong nước với 6 phiên bản khác nhau, được nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức. Toàn bộ các phiên bản Golf phân phối tại Việt Nam được sản xuất tại nhà máy Wolfsburg, trụ sở lịch sử của Volkswagen – nơi khai sinh dòng xe này từ năm 1974.
Trước thềm ra mắt, các mẫu xe đã có mặt tại trường đua để hoàn tất những khâu chuẩn bị kỹ thuật cuối cùng, sẵn sàng cho màn trình diễn ấn tượng tới đây.
Wolfsburg được xem là “trái tim” của ngành công nghiệp ô tô Đức, là một trong những nhà máy sản xuất ô tô lớn và hiện đại nhất thế giới với sản lượng hơn 48 triệu xe, nhiều hơn bất kỳ nhà máy ô tô nào khác trên thế giới. Riêng Volkswagen Golf đã đạt mốc hơn 37 triệu chiếc được xuất xưởng, trở thành dòng hatchback bán chạy nhất thế giới. Đây cũng là mẫu xe được sản xuất nhiều nhất trong lịch sử của Wolfsburg, minh chứng cho sức hút bền vững của “biểu tượng đến từ nước Đức”.
Kể từ khi ra đời, Volkswagen Golf đã tạo nên chuẩn mực mới cho dòng hot hatch, với thiết kế tinh gọn, hiệu suất mạnh mẽ và công nghệ tiên tiến. Trải qua 8 thế hệ, Golf vẫn giữ vững vị thế biểu tượng là chiếc xe được yêu thích trên toàn cầu nhờ khả năng vận hành linh hoạt, độ an toàn cao và trải nghiệm lái phấn khích.
Mới đây nhất, Golf GTI và Golf R đã được vinh danh với danh hiệu “Car of the Year” do tạp chí danh tiếng MotorTrend (Mỹ) bình chọn, khẳng định giá trị thương hiệu và sức ảnh hưởng của dòng xe huyền thoại này trong ngành công nghiệp ô tô thế giới.
Theo kế hoạch, Volkswagen Golf sẽ được ra mắt chính thức tại Việt Nam vào cuối tháng 10/2025 cùng với Maserati cùng chung tập đoàn, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong hành trình phát triển của Volkswagen tại thị trường Đông Nam Á. Việc mang “huyền thoại” Golf đến Việt Nam thể hiện cam kết mạnh mẽ của hãng trong việc mở rộng danh mục sản phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng yêu thích xe Đức.
- Mercedes-Maybach S 680 độc bản kỷ niệm 60 năm Quốc khánh Singapore
Tuy có mức giá hơn 1,4 triệu USD, chiếc Mercedes-Maybach S 680 Edition Beyond 60 độc bản vẫn để lại một điểm đáng tiếc trong danh mục trang bị.
Mercedes-Benz Singapore vừa trình làng mẫu xe hàng thửa Mercedes-Maybach S 680 Edition Beyond 60 nhằm kỷ niệm 60 năm Quốc khánh đảo quốc này.
Chiếc xe được phát triển trên nền tảng mẫu sedan siêu sang Mercedes-Maybach S 680 4MATIC, đi kèm nhiều tùy chọn thửa riêng đến từ bộ phận cá nhân hóa Manufaktur.
Điểm nổi bật của chiếc xe là màu sơn bạc High-Tech Silver ở phần thân trên, đi kèm màu sơn Manufaktur Exclusive Carneol Red, gợi nhớ đến màu quốc kỳ của Singapore.
Đặc biệt, chìa khóa của chiếc Mercedes-Maybach S 680 Edition Beyond 60 cũng được sơn phối màu tương tự, mang đến tính cá nhân hóa cao nhất cho mẫu sedan này.
- Geely Việt Nam công bố bộ 3 ưu đãi trong tháng 10/2025 - sở hữu Coolray chỉ từ 499 triệu đồng
Geely Việt Nam triển khai chương trình bán hàng tháng 10 với hàng loạt ưu đãi đặc biệt, mang đến cơ hội sở hữu xe Geely dễ dàng hơn cho khách hàng Việt.
Bộ 3 ưu đãi của Geely Việt Nam áp dụng với toàn bộ 03 mẫu xe của Geely trên thị trường, bao gồm Coolray, Monjaro và EX5. Đây là mức ưu đãi tốt trong giai đoạn bước vào Quý 4 và là thời điểm phù hợp để khách hàng sở hữu xe mới phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao vào dịp cuối năm.
GEELY COOLRAY – SUV đô thị năng động
●Hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cho tất cả các phiên bản
●Bản Standard: giá niêm yết 499 triệu đồng
●Bản Premium: giá niêm yết 539 triệu đồng
●Bản Flagship: giá niêm yết 628 triệu đồng; TẶNG 2 năm bảo hiểm thân vỏ
GEELY EX5 – SUV điện thế hệ mới
●Ưu đãi 34 triệu đồng cho phiên bản Max
●Ưu đãi 30 triệu đồng cho phiên bản Pro
●Tặng 01 bộ sạc cầm tay 2.2kW
●Tặng 01 bộ sạc treo tường 7kW
GEELY MONJARO – SUV hạng D cao cấp
●Bản Premium: Ưu đãi 100 triệu đồng
●Bản Flagship: Tặng 50% lệ phí trước bạ
- Xe điện Ford Mustang Mach E bàn giao 13 chiếc trên cả nước
Trong tháng đầu tiên mở bán, Ford đã bàn giao 13 xe điện Mustang Mach-E và có thể là con số khả quan.
Trong đợt đầu mở bán, Mustang Mach-E bàn giao 13 xe và con số không cao nhưng cũng có thể xem là sự khởi đầu tích cực cho một mẫu xe thuộc dạng “chơi” khi có giá bán gần 2,6 tỷ đồng. Cụ thể, theo báo cáo mới nhất của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), Ford Mustang Mach-E mẫu xe điện đầu tiên của Ford tại Việt Nam đã đạt doanh số 13 xe trong tháng 9/2025, tháng đầu tiên mở bán.
Dù con số này không lớn so với các mẫu xe phổ thông hay xe sang, nhưng được xem là kết quả khả quan trong bối cảnh xe điện tầm giá trên 2 tỷ đồng vẫn là phân khúc mới mẻ tại Việt Nam. Ngoài ra, mẫu xe này cũng chỉ vừa ra mắt vào giữa tháng 8/2025, với giá bán lẻ 2,599 tỷ đồng chưa kèm các ưu đãi khác.
Mẫu xe điện Mustang Mach-E hiện đang nằm ở một phân khúc gần như không có đối thủ trực tiếp tại thị trường Việt Nam. Đây là mẫu xe có phần kén khách, thường được người dùng lựa chọn để phục vụ nhu cầu “chơi xe” hoặc theo xu hướng xe điện hiện nay, hơn là để sử dụng phổ thông.
- Người tiêu dùng sẽ thích thú chiếc ô tô Toyota chưa đầy 800 triệu đồng này
Hãng ô tô Toyota chuẩn bị tung ra một chiếc xe sử dụng hoàn toàn bằng công nghệ hybrid.
Chiếc ô tô Toyota Aygo X Hybrid là mẫu xe chạy đô thị sử dụng công nghệ hybrid (full-hybrid) đầu tiên của Toyota và là mẫu xe điện hóa có giá cả phải chăng nhất của thương hiệu này.
Hãng ô tô Toyota công bố mẫu xe này có mức khí thải CO2 với mức thải chỉ 87g/km. Xe có công suất đầu ra 116 mã lực (tăng 44 mã lực so với phiên bản không hybrid đời trước) và khả năng tăng tốc từ 0 lên 100km/h trong 9,8 giây.
Là một chiếc xe full-hybrid, ô tô Toyota Aygo X Hybrid có khả năng vận hành bằng chế độ chạy điện hoàn toàn (EV mode) ở tốc độ thấp và quãng đường ngắn, giúp tối ưu hóa hiệu quả di chuyển trong điều kiện giao thông thành phố đông đúc.
Mẫu xe dự kiến sẽ chính thức có mặt trên thị trường vào tháng 1-2026, với giá khởi điểm 24.195 Euro, tương đương 745 triệu đồng.