Bản tin Xe cộ 19/10: Huyền thoại Volkswagen Golf – biểu tượng 50 năm sắp ra mắt thị trường Việt

- Huyền thoại Volkswagen Golf – biểu tượng 50 năm sắp ra mắt thị trường Việt

Biểu tượng toàn cầu Volkswagen Golf – dòng xe gắn liền với hơn nửa thế kỷ lịch sử ngành công nghiệp ô tô Đức sẽ chính thức ra mắt thị trường Việt Nam vào cuối tháng 10/2025 với 6 phiên bản khác nhau.

Thông tin này vừa được Volkswagen Việt Nam xác nhận, mở màn cho một trong những sự kiện được giới yêu xe mong chờ nhất trong năm.

Theo đại diện Volkswagen Việt Nam, mẫu Golf lần đầu tiên có mặt tại thị trường trong nước với 6 phiên bản khác nhau, được nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức. Toàn bộ các phiên bản Golf phân phối tại Việt Nam được sản xuất tại nhà máy Wolfsburg, trụ sở lịch sử của Volkswagen – nơi khai sinh dòng xe này từ năm 1974.

Trước thềm ra mắt, các mẫu xe đã có mặt tại trường đua để hoàn tất những khâu chuẩn bị kỹ thuật cuối cùng, sẵn sàng cho màn trình diễn ấn tượng tới đây.

Wolfsburg được xem là “trái tim” của ngành công nghiệp ô tô Đức, là một trong những nhà máy sản xuất ô tô lớn và hiện đại nhất thế giới với sản lượng hơn 48 triệu xe, nhiều hơn bất kỳ nhà máy ô tô nào khác trên thế giới. Riêng Volkswagen Golf đã đạt mốc hơn 37 triệu chiếc được xuất xưởng, trở thành dòng hatchback bán chạy nhất thế giới. Đây cũng là mẫu xe được sản xuất nhiều nhất trong lịch sử của Wolfsburg, minh chứng cho sức hút bền vững của “biểu tượng đến từ nước Đức”.

Kể từ khi ra đời, Volkswagen Golf đã tạo nên chuẩn mực mới cho dòng hot hatch, với thiết kế tinh gọn, hiệu suất mạnh mẽ và công nghệ tiên tiến. Trải qua 8 thế hệ, Golf vẫn giữ vững vị thế biểu tượng là chiếc xe được yêu thích trên toàn cầu nhờ khả năng vận hành linh hoạt, độ an toàn cao và trải nghiệm lái phấn khích.

Mới đây nhất, Golf GTI và Golf R đã được vinh danh với danh hiệu “Car of the Year” do tạp chí danh tiếng MotorTrend (Mỹ) bình chọn, khẳng định giá trị thương hiệu và sức ảnh hưởng của dòng xe huyền thoại này trong ngành công nghiệp ô tô thế giới.

Theo kế hoạch, Volkswagen Golf sẽ được ra mắt chính thức tại Việt Nam vào cuối tháng 10/2025 cùng với Maserati cùng chung tập đoàn, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong hành trình phát triển của Volkswagen tại thị trường Đông Nam Á. Việc mang “huyền thoại” Golf đến Việt Nam thể hiện cam kết mạnh mẽ của hãng trong việc mở rộng danh mục sản phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng yêu thích xe Đức.

- Mercedes-Maybach S 680 độc bản kỷ niệm 60 năm Quốc khánh Singapore