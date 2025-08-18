Bản tin Xe cộ 18/8: Lexus Sport Concept hé lộ thiết kế tương lai của siêu xe Lexus LFR

- Ford giới thiệu SUV địa hình công suất 275 mã lực, giá hơn 1,4 tỷ đồng

Ford chính thức giới thiệu SUV Bronco 1966 tại thị trường Trung Quốc để kỷ niệm 60 năm ra mắt của mẫu xe huyền thoại này.

Ở Trung Quốc, phiên bản kỷ niệm này có tên Ford Bronco 1966 thay vì Ford Bronco 60th Anniversary Edition như ở thị trường quốc tế. Phiên bản tiêu chuẩn của Ford Bronco 1966 có giá 386.600 Nhân dân tệ (tương đương 1,414 tỷ đồng). Giá của phiên bản Bigfoot là 436.600 Nhân dân tệ (1,597 tỷ đồng).

Là phiên bản đặc biệt, Ford Bronco 1966 được tinh chỉnh cả về ngoại hình lẫn trang bị, đồng thời bổ sung nhiều chi tiết mang phong cách retro. SUV này có 3 tùy chọn màu sơn độc quyền gồm robin blue, crystal stone green và dune white. Bronco 1966 được sản xuất bởi Jiangling Ford dành riêng cho thị trường Trung Quốc.

Về sức mạnh, Ford Bronco 1966 được trang bị động cơ EcoBoost 2.3L tăng áp, sản sinh công suất tối đa 275 mã lực và mô-men xoắn cực đại 429 Nm, kết hợp với hộp số tự động 10 cấp.

Bronco 1966 đi kèm nhiều công nghệ hỗ trợ off-road như khóa vi sai cơ học điện tử Dana trước/sau, hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian EMOD, chế độ 4WD tốc độ thấp, hệ thống quản lý địa hình GOAT với 7 chế độ lái gồm tiêu chuẩn, tiết kiệm, đường ướt, bùn, cát, đá và Baja.

- Xe đa dụng MPV 7 chỗ giảm giá mạnh tại Việt Nam: Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz Cross còn bao nhiêu?

Nhiều xe đa dụng MPV 7 chỗ ăn khách tại Việt Nam như Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz Cross hay Hyundai Stargazer đang được hãng giảm giá để kích cầu khách hàng.

Nổi bật trong số này là Mitsubishi Xpander - mẫu MPV bán chạy nhất từ đầu năm 2025. Cụ thể, dòng xe đa dụng Nhật Bản đang được ưu đãi 50% lệ phí trước bạ kèm một số quà tặng từ hãng.