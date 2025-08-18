Bản tin Xe cộ 18/8: Lexus Sport Concept hé lộ thiết kế tương lai của siêu xe Lexus LFR

- Ford giới thiệu SUV địa hình công suất 275 mã lực, giá hơn 1,4 tỷ đồng
Ford chính thức giới thiệu SUV Bronco 1966 tại thị trường Trung Quốc để kỷ niệm 60 năm ra mắt của mẫu xe huyền thoại này.
Ở Trung Quốc, phiên bản kỷ niệm này có tên Ford Bronco 1966 thay vì Ford Bronco 60th Anniversary Edition như ở thị trường quốc tế. Phiên bản tiêu chuẩn của Ford Bronco 1966 có giá 386.600 Nhân dân tệ (tương đương 1,414 tỷ đồng). Giá của phiên bản Bigfoot là 436.600 Nhân dân tệ (1,597 tỷ đồng).
Là phiên bản đặc biệt, Ford Bronco 1966 được tinh chỉnh cả về ngoại hình lẫn trang bị, đồng thời bổ sung nhiều chi tiết mang phong cách retro. SUV này có 3 tùy chọn màu sơn độc quyền gồm robin blue, crystal stone green và dune white. Bronco 1966 được sản xuất bởi Jiangling Ford dành riêng cho thị trường Trung Quốc.
Về sức mạnh, Ford Bronco 1966 được trang bị động cơ EcoBoost 2.3L tăng áp, sản sinh công suất tối đa 275 mã lực và mô-men xoắn cực đại 429 Nm, kết hợp với hộp số tự động 10 cấp.
Bronco 1966 đi kèm nhiều công nghệ hỗ trợ off-road như khóa vi sai cơ học điện tử Dana trước/sau, hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian EMOD, chế độ 4WD tốc độ thấp, hệ thống quản lý địa hình GOAT với 7 chế độ lái gồm tiêu chuẩn, tiết kiệm, đường ướt, bùn, cát, đá và Baja.
- Xe đa dụng MPV 7 chỗ giảm giá mạnh tại Việt Nam: Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz Cross còn bao nhiêu?
Nhiều xe đa dụng MPV 7 chỗ ăn khách tại Việt Nam như Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz Cross hay Hyundai Stargazer đang được hãng giảm giá để kích cầu khách hàng.
Nổi bật trong số này là Mitsubishi Xpander - mẫu MPV bán chạy nhất từ đầu năm 2025. Cụ thể, dòng xe đa dụng Nhật Bản đang được ưu đãi 50% lệ phí trước bạ kèm một số quà tặng từ hãng.
Bắt đầu với phiên bản số sàn sản xuất năm 2024 (VIN 2024), mức giảm được áp dụng là 45,5 triệu đồng, đưa giá xe xuống còn khoảng 514,5 triệu đồng.
Các bản số tự động gồm AT và AT Premium có mức giảm lần lượt 45 và 73 triệu đồng. Sau khi trừ khuyến mãi, giá xe được giảm còn 553 và 585 triệu đồng. Trong khi đó, biến thể Xpander Cross được hưởng mức giảm cao nhất lên tới 75 triệu đồng, đưa giá xe xuống mức 623 triệu đồng.
Toyota Veloz Cross và Avanza Premio đang được hỗ trợ 100% phí trước bạ trong tháng 8.
Đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Xpander ở nhóm MPV cỡ nhỏ là Toyota Veloz Cross và Avanza Premio đang được hỗ trợ 100% phí trước bạ trong tháng 8.
Mức giảm tương đương 56-60 triệu cho Avanza Premio và 64-66 triệu cho Veloz Cross, đưa giá xe xuống còn lần lượt là 502-538 triệu và 574-594 triệu đồng. Nếu cộng chung cả quà tặng từ hãng, tổng giá trị ưu đãi có thể được nâng lên thành 69-75 triệu đồng.
Mặc dù được tăng khuyến mãi trong vài tháng gần đây nhưng bộ đôi MPV cỡ nhỏ nhà Toyota vẫn đang bị bỏ khá xa bởi Xpander trên cuộc đua doanh số. Tính hết nửa đầu năm 2025, Veloz Cross và Avanza Premio đã bán được tổng cộng 3.717 xe, trong khi mẫu xe nhà Mitsubishi đã bàn giao 8.187 chiếc đến tay khách Việt.
Ở nhóm xe Hàn Quốc, Hyundai đang có ưu đãi giảm giá mẫu Stargazer (giá 489-599 triệu đồng) nhằm thúc đẩy doanh số. Theo đó, mẫu MPV này được hỗ trợ 50% phí trước bạ trong tháng 8, tương đương mức giảm khoảng 24,5-30 triệu đồng tùy phiên bản.
Một số đại lý còn áp khuyến mãi bổ sung giúp nâng mức giảm tối đa lên thành 40 triệu đồng. Nhờ đó, giá bán thực tế của mẫu MPV Hàn Quốc được đưa xuống mức dễ tiếp cận nhất phân khúc.
Mẫu xe MPV gia đình Kia Sorento được giảm giá cao nhất 80 triệu đồng tùy phiên bản. Sau khi trừ khuyến mãi, mẫu xe 7 chỗ có giá khởi điểm từ 899 triệu đồng.
Đáng chú ý, các phiên bản Kia Sorento đang được giảm giá chính hãng đều là xe sản xuất mới năm 2025. Đây có thể là động thái nhằm "dọn kho" đối với các xe phiên bản hiện hành để chuẩn bị ra mắt phiên bản mới.
Phiên bản facelift của Kia Sorento ra mắt toàn cầu từ giữa năm 2023 và từng bị bắt gặp tại một trung tâm kiểm định khí thải ở Hà Nội vào năm ngoái. Theo chia sẻ từ giới tư vấn bán hàng, Kia Sorento 2025 dự kiến sẽ ra mắt thị trường Việt trong quý III.
- Ford hé lộ sự ra mắt của Ranger Wildtrak V6, giá hơn 1,2 tỷ đồng
Ford Malaysia vừa hé lộ cho sự ra mắt của phiên bản Ranger Wildtrak V6 với động cơ diesel 3.0L V6 - mạnh hơn các bản hiện tại. Mẫu xe dự kiến có nhiều nâng cấp về công nghệ, trang bị và khả năng vận hành so với phiên bản tiêu chuẩn.
Ford Malaysia vừa hé lộ thông tin về sự xuất hiện của một phiên bản mới thuộc dòng bán tải Ford Ranger qua hình ảnh đèn định vị ban ngày (DRL) trên website cùng đồng hồ đếm ngược đến thời điểm ra mắt vào cuối tháng này.
Với thông điệp “Power Redefined” (Sức mạnh được tái định nghĩa), nhiều khả năng đây là Ranger Wildtrak V6 - biến thể bán tải cabin kép sử dụng động cơ diesel tăng áp 3.0L V6 cho công suất 250 mã lực tại 3.250 vòng/phút và mô-men xoắn 600 Nm từ 1.750 đến 2.250 vòng/phút.
Mẫu xe này được trang bị hộp số tự động 10 cấp, hệ dẫn động bốn bánh điều khiển điện tử với vi sai trung tâm chủ động và khóa vi sai cầu sau. Xe cung cấp sáu chế độ lái: Normal, Eco (dẫn động cầu sau), Tow/Haul, Slippery, Mud/Ruts và Sand, đáp ứng nhiều điều kiện địa hình khác nhau.
- Chiếc bán tải Ford 'có 1 không 2' toàn thế giới
Dù được dùng khung gầm F-150, chiếc xe "kỳ quái" này lại có thiết kế hầm hố hơn, nặng hơn và trang bị động cơ V8 mạnh mẽ.
Xuất hiện gần đây trong một tập video của YouTuber Raiti’s Rides, mẫu xe này mang tên USSV Hamba, được tạo ra bởi US Specialty Vehicles. Đây công ty từng đứng sau nhiều chiếc xe góp mặt trong loạt phim Fast and Furious.
USSV Hamba chỉ tồn tại duy nhất một chiếc. Ba năm trước, nó được bán tại một phiên đấu giá Barrett-Jackson, và nay lại xuất hiện tại đại lý Jacobs Mitsubishi ở Florida. Trước đó, xe từng được rao bán trên eBay với giá 79.000 USD nhưng không tìm được chủ mới. So với những sản phẩm đến từ Rezvani hay Dartz, Hamba khiến các mẫu xe kia trở nên sang trọng hơn hẳn.
Dùng chung khung gầm Ford F-150, nhưng Hamba chỉ là một chiếc hai cửa nhỏ gọn với bộ thân vỏ thiết kế riêng, lấy cảm hứng từ máy bay chiến đấu và xe bọc thép. Ngoại hình gây tranh cãi với viền cửa sổ cỡ lớn, đèn hậu lạ mắt, trong khi trọng lượng thậm chí còn nặng hơn F-150 tiêu chuẩn.
- Lexus Sport Concept hé lộ thiết kế tương lai của siêu xe Lexus LFR
Lexus Sport Concept vừa chính thức được vén màn tại Monterey Car Week 2025, hứa hẹn một tương lai đầy thú vị của siêu xe Lexus LFR, "đàn em" của huyền thoại LFA.
Tại sự kiện The Quail trong khuôn khổ Monterey Car Week 2025, Lexus đã vén màn mẫu xe ý tưởng Lexus Sport Concept. Thương hiệu hạng sang Nhật Bản cho biết đây là "tầm nhìn cho một chiếc xe thể thao thế hệ tiếp theo".
Lexus không chia sẻ nhiều thông tin về concept này, chỉ cho biết chiếc xe "sở hữu dáng coupe hai cửa rộng và thấp, kết hợp hài hòa sự mạnh mẽ và cảm xúc". Cụm đèn trước sở hữu dải LED ban ngày dạng móc câu đặc trưng của thương hiệu.
Lexus Sport Concept mang thiết kế coupe với nắp capo kéo dài và bổ sung 2 khe thoát gió. Xe cũng được trang bị cánh gió điều khiển điện cỡ lớn ở phần đuôi.
Lexus không đưa ra bất kỳ thông tin nào về hệ thống vận hành của Sport Concept. Trước đây, mẫu siêu xe biểu tượng Lexus LFA được trang bị động cơ V10 hút khí tự nhiên 4.8L.
Trong quá khứ, Giám đốc Điều hành của Lexus ông Koji Sato cho biết mẫu xe kế nhiệm của LFA có thể mang "tinh thần V10" của LFA lên động cơ điện với hộp số sàn giả lập.