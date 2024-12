Bản tin Xe cộ 18/12: Lamborghini trì hoãn kế hoạch ra mắt xe điện

Xe điện đầu tiên của Malaysia trình làng; Mẫu SUV cỡ nhỏ Kia Syros lộ diện trước ngày ra mắt - Lamborghini trì hoãn kế hoạch ra mắt xe điện Sau Ford, Volkswagen, Cadillac hay Mercedes-Benz, hãng siêu xe Lamborghini là nhà sản xuất ô tô tiếp theo thông báo trì hoãn kế hoạch điện hóa dải sản phẩm. Mẫu siêu xe thuần điện đầu tiên của Lamborghini, chiếc Lamborghini Lanzador, dự kiến sẽ bị lùi lịch ra mắt từ năm 2028 sang năm 2029, Reuters đưa tin hôm 16/12. Thông tin này được CEO Lamborghini Stephan Winkelmann xác nhận trong cuộc gặp gỡ với nhân viên tại trụ sở của hãng ở Sant’Agata Bolognese (Italy). Lanzador là mẫu xe coupe gầm cao 2 +2 chỗ với thiết kế độc đáo, kết hợp giữa phong cách coupe truyền thống và dòng crossover hiện đại. Xe sở hữu hệ thống động cơ điện mạnh mẽ với công suất lên đến 1.360 mã lực. Kiểu dáng của Lanzador mang nhiều cảm hứng từ mẫu Huracán Sterrato, với ngoại hình năng động và đậm chất thể thao. Lần đầu tiên được giới thiệu trước công chúng cách đây hơn một năm, Lanzador được xem là bước đột phá của Lamborghini trong công cuộc điện hóa. Tuy nhiên, với quyết định trì hoãn này, giới mộ điệu sẽ phải chờ thêm một năm nữa để chứng kiến phiên bản sản xuất thương mại của Lanzador lăn bánh trên đường. - Tuyên chiến Yamaha PG-1, Honda mở bán ‘vua xe số’ 125cc mới xịn hơn Wave Alpha và Future, giá dễ mua Honda vừa chính thức mở bán ‘tân binh’ xe số 125cc có thiết kế đẹp lấn át Wave Alpha và Future, trang bị đè bẹp Yamaha PG-1, giá dễ tiếp cận. Vào ngày 12 tháng 12 năm 2024, Honda bắt đầu mở bán mẫu xe số CT125 Hunter Cub với một số thay đổi về thông số kỹ thuật. Bên cạnh đó, xe có 2 tùy chọn màu sắc mới gồm “Pearl Sugar Cane Beige” và “Pearl Smoky Grey”. Ngoài ra, màu “Glowing Red” cũ vẫn có sẵn phục vụ khách hàng. Honda CT125 2025 mới có mức giá đề xuất bán lẻ là 430.000 Yên (khoảng 67,5 triệu đồng), rẻ chỉ bằng một nửa so với những chiếc CT125 đang được phân phối tư nhân tại Việt Nam. Ở phiên bản Honda CT125 mới, tấm bảo vệ gắn trên ống xả và hình dáng của gương chiếu hậu đã được thay đổi để nhấn mạnh thêm vẻ ngoài cứng cáp của xe. Honda cũng cung cấp thêm bảng đồng hồ và đồng hồ đo vị trí bánh răng dưới dạng phụ kiện chính hãng giúp tăng sự thuận tiện cho người dùng khi lái xe và mở rộng các tính năng sử dụng. - Xe điện đầu tiên của Malaysia trình làng Chiếc SUV điện Proton eMas 7 (gọi tắt là eMAS 7) của hãng xe Proton của Malaysia, ra mắt tại một sự kiện hoành tráng diễn ra ngày 16/12, với sự tham dự của Thủ tướng Malaysia, ông Seri Anwar Ibrahim. Nhà sản xuất giới thiệu hai phiên bản, phiên bản Prime cơ bản có giá 24.600 USD, trong khi phiên bản Premium cao cấp nhất có giá 27.700 USD. Ba nghìn người mua đầu tiên sẽ được giảm giá 900 USD. Chiếc xe Proton eMas 7 EV 2025 được cho là đối thủ của BYD Atto 3, mẫu xe điện bán chạy ở Malaysia. Các phiên bản đều có chung một động cơ điện gắn phía trước tạo ra công suất 220 mã lực và mô-men xoắn 320 Nm, giúp xe tăng tốc từ 0-100 km/h trong 6,9 giây. Tốc độ tối đa là 175 km/h. Phiên bản Prime sử dụng pin 49,52 kWh của pin lithium sắt phosphate (LFP) của Geely cung cấp, cho phạm vi hoạt động 345 km. Khối pin lớn hơn, 60,22 kWh của xe phiên bản Premium cung cấp phạm vi hoạt động là 410 km. - Mẫu SUV cỡ nhỏ Kia Syros lộ diện trước ngày ra mắt Kia Syros là mẫu SUV cỡ nhỏ hoàn toàn mới của Kia, với danh sách trang bị phong phú và nội thất giàu tiện nghi. Dự kiến chính thức ra mắt toàn cầu ở Ấn Độ ngày 19/12, mẫu SUV cỡ nhỏ Kia Syros là một phần quan trọng trong chiến lược “Kia 2.0” tại thị trường này, nhằm đáp ứng nhu cầu đặc thù của khách hàng nội địa đồng thời vẫn đảm bảo sức hút toàn cầu. Được định vị nằm giữa Sonet và Seltos trong dải sản phẩm Kia, Syros tiếp nối truyền thống đặt tên SUV bắt đầu bằng chữ “S” của hãng, như: Sonet, Seltos, Stonic, Sportage hay Sorento. Từ các hình ảnh hé lộ chính thức, có thể thấy Syros mang thiết kế vuông vức và giống phiên bản thu nhỏ của Kia Carnival, với mái xe phẳng và cửa hậu gần như dựng đứng. Nhìn từ bên hông, mẫu SUV cỡ nhỏ nổi bật với cột B to bản, đi kèm cặp đèn pha LED đặt sát hai bên cản trước và cụm đèn hậu tạo hình chữ L phía sau. Kia cho biết, Syros được áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới, không theo lối mòn của SUV truyền thống và sẽ có “những tính năng đầu tiên trong phân khúc, hiệu suất vượt trội và sự thoải mái khó sánh kịp”. - Mercedes Benz GLC và S-Class bị triệu hồi tại Mỹ vì lỏng bu-lông Bu lông vi sai trục sau được siết không đúng cách khiến Mercedes GLC 300 4MATIC và S 580 4MATIC đời 2023-2024 phải triệu hồi. Ngày 14/12, Mercedes-Benz USA đã xác định một vấn đề ảnh hưởng đến một số mẫu xe GLC 300 4MATIC và S 580 4MATIC đời 2023-2024. Trên các xe liên quan, các vít đầu kiểu lục giác cố định bu lông vi sai trục sau vào giá đỡ có thể bị lỏng, có khả năng dẫn đến việc trục truyền động tách khỏi vi sai. Do mất lực đẩy đột ngột làm tăng nguy cơ xảy ra va chạm, nên hãng Đức không có lựa chọn nào khác ngoài việc triệu hồi những xe có khả năng bị ảnh hưởng. Hơn nữa, bản chất của cơ chế hỏng hóc này là bất ngờ, có nghĩa là người lái xe sẽ không nhận được bất kỳ cảnh báo nào trước khi hỏng hóc xảy ra. Mercedes-Benz AG đã bắt đầu xem xét vấn đề nói trên vào đầu năm 2024, bởi một báo cáo thực địa từ người dùng. Tuy nhiên chưa có tai nạn nào xảy ra. Sau khi xem xét các thông số quy trình bu lông và tài liệu liên quan, Mercedes-Benz AG đã sửa đổi quy trình siết bu lông vào cuối tháng 1 năm 2024. Ở Hoa Kỳ, những chiếc xe bị ảnh hưởng được sản xuất trong khoảng thời gian từ tháng 11/2023 đến tháng 1/2024, số lượng khoảng 5.800 xe. Quá trình thống kê các xe trong diện triệu hồi vẫn đang diễn ra, nên số lượng sẽ tăng lên.