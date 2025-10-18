Bản tin Xe cộ 18/10: Hyundai hé lộ SUV hạng C hoàn toàn mới, công suất 317 mã lực, giá gần 500 triệu đồng

- Hyundai hé lộ SUV hạng C hoàn toàn mới, công suất 317 mã lực, giá gần 500 triệu đồng

Hyundai vừa bật mí mẫu xe điện hoàn toàn mới mang tên Hyundai Elexio EO, đánh dấu sự mở rộng mạnh mẽ của hãng trong phân khúc SUV điện toàn cầu.

Ngày 29/10 tới, Hyundai Elexio EO 2026 sẽ chính thức ra mắt tại Trung Quốc với 3 phiên bản gồm fun (vui vẻ), smart (thông minh) và tech (công nghệ). Mức giá đặt hàng trước dao động từ 130.000-150.000 Nhân dân tệ (tương đương 480,62-554,56 triệu đồng).

Hyundai Elexio EO 2026 được sản xuất trên nền tảng điện e-GMP nổi tiếng của tập đoàn, mang đến hiệu suất vận hành tối ưu cùng khả năng di chuyển thuần điện lên đến 722 km theo chuẩn CLTC. Xe được định vị ở phân khúc SUV chạy điện hạng C, hướng tới nhóm khách hàng trẻ yêu thích công nghệ và thiết kế hiện đại.

Thiết kế ngoại thất của Hyundai Elexio EO 2026 gây ấn tượng mạnh với phong cách năng động và độc đáo. Cụm đèn chiếu sáng ban ngày được lấy cảm hứng từ pha lê - biểu tượng của sự may mắn, đồng thời cụm đèn pha còn khéo léo lồng ghép hình số “8”, tượng trưng cho sự thịnh vượng và bền vững.

Elexio EO 2026 sẽ có hai cấu hình động cơ gồm bản một mô-tơ dẫn động cầu trước cho công suất tối đa 218 mã lực và bản hai mô-tơ dẫn động bốn bánh toàn thời gian với công suất 317 mã lực. Đi kèm là hai tùy chọn pin LFP dung lượng 64,2 kWh và 88,1 kWh cho phép xe đạt quãng đường di chuyển dao động từ 518 km đến 722 km mỗi lần sạc đầy.

