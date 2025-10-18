Bản tin Xe cộ 18/10: Hyundai hé lộ SUV hạng C hoàn toàn mới, công suất 317 mã lực, giá gần 500 triệu đồng

- Hyundai hé lộ SUV hạng C hoàn toàn mới, công suất 317 mã lực, giá gần 500 triệu đồng
Hyundai vừa bật mí mẫu xe điện hoàn toàn mới mang tên Hyundai Elexio EO, đánh dấu sự mở rộng mạnh mẽ của hãng trong phân khúc SUV điện toàn cầu.
Ngày 29/10 tới, Hyundai Elexio EO 2026 sẽ chính thức ra mắt tại Trung Quốc với 3 phiên bản gồm fun (vui vẻ), smart (thông minh) và tech (công nghệ). Mức giá đặt hàng trước dao động từ 130.000-150.000 Nhân dân tệ (tương đương 480,62-554,56 triệu đồng).
Hyundai Elexio EO 2026 được sản xuất trên nền tảng điện e-GMP nổi tiếng của tập đoàn, mang đến hiệu suất vận hành tối ưu cùng khả năng di chuyển thuần điện lên đến 722 km theo chuẩn CLTC. Xe được định vị ở phân khúc SUV chạy điện hạng C, hướng tới nhóm khách hàng trẻ yêu thích công nghệ và thiết kế hiện đại.
Thiết kế ngoại thất của Hyundai Elexio EO 2026 gây ấn tượng mạnh với phong cách năng động và độc đáo. Cụm đèn chiếu sáng ban ngày được lấy cảm hứng từ pha lê - biểu tượng của sự may mắn, đồng thời cụm đèn pha còn khéo léo lồng ghép hình số “8”, tượng trưng cho sự thịnh vượng và bền vững.
Elexio EO 2026 sẽ có hai cấu hình động cơ gồm bản một mô-tơ dẫn động cầu trước cho công suất tối đa 218 mã lực và bản hai mô-tơ dẫn động bốn bánh toàn thời gian với công suất 317 mã lực. Đi kèm là hai tùy chọn pin LFP dung lượng 64,2 kWh và 88,1 kWh cho phép xe đạt quãng đường di chuyển dao động từ 518 km đến 722 km mỗi lần sạc đầy.
- Toyota trình làng mẫu xe ý tưởng Century One of One - Đối đầu Rolls-Royce và Bentley
Toyota vừa khiến ngành công nghiệp ô tô cao cấp phải ngoái nhìn khi trình làng mẫu xe ý tưởng Century One of One, mở ra chương mới cho hãng xe Nhật Bản trong phân khúc siêu sang - nơi từ trước đến nay là sân chơi độc quyền của những tên tuổi như Rolls-Royce và Bentley.
Toyota vừa bất ngờ công bố thương hiệu Century - dòng xe siêu sang hoàn toàn mới, đại diện cho khát vọng định hình lại giá trị xa xỉ trong ngành xe hơi. Không chỉ đơn thuần nâng cấp một mẫu Lexus, Century là lời tuyên bố mạnh mẽ rằng Toyota đủ sức cạnh tranh ở đỉnh cao của sự tinh tế, sáng tạo và đẳng cấp.
Mẫu xe đầu tiên của thương hiệu này - Century One of One - không chỉ là một chiếc xe ý tưởng, mà còn là lời giới thiệu đầy tham vọng về tương lai thiết kế, công nghệ và phong cách sống mà Toyota muốn kiến tạo.
Century One of One sở hữu thiết kế hoàn toàn khác biệt với phần lớn các dòng xe siêu sang hiện tại. Không chọn sedan truyền thống hay SUV hạng sang quen thuộc, Toyota đi một hướng riêng: một chiếc SUV thân coupe mang dáng dấp tương lai, với điểm nhấn là cặp cửa trượt phía hành khách - chi tiết hiếm thấy trên một mẫu xe siêu sang.
Phần đầu xe ấn tượng với gầm cao, bộ mâm cỡ lớn, trong khi mui xe kéo dài đầy quyến rũ về phía sau, tạo nên dáng vẻ vững chãi nhưng không kém phần thanh lịch. Hệ thống cửa độc đáo gồm: cửa tài xế mở kiểu truyền thống, cửa sau nhỏ hơn mở ngược chiều, tạo không gian rộng rãi khi bước vào xe. Bậc lên xuống thiết kế thông minh hỗ trợ tối đa cho hành khách.
Bên trong, One of One trang bị vô-lăng kiểu Yoke đầy tương lai, đi kèm bảng điều khiển trung tâm kéo dài, ngăn cách hoàn toàn hai hàng ghế trước và sau - thể hiện rõ sự riêng tư và đẳng cấp. Ghế hành khách phía trước được đặt lùi so với ghế lái, tạo khoảng để chân rộng rãi hơn cả nhiều khoang thương gia trên máy bay.
- Carpla Service – Mảnh ghép chiến lược trong chuỗi dịch vụ ô tô của Tasco
Tasco đang đẩy mạnh phát triển Carpla Service – Hệ thống xưởng dịch vụ ô tô toàn quốc với tiêu chuẩn cao về chất lượng, quy trình và trải nghiệm khách hàng.
Tính đến thời điểm hiện tại, Carpla Service đã sở hữu gần 50 trung tâm dịch vụ, cung cấp dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa, chăm sóc, đồng sơn, thay thế phụ tùng, cứu hộ giao thông, dịch vụ lưu động 24/7, rửa xe tự động và nhiều dịch vụ tiện ích khác theo tiêu chuẩn thống nhất. Dự kiến đến cuối năm 2025, hệ thống sẽ mở rộng lên 70 trung tâm dịch vụ, phủ rộng khắp mọi miền tổ quốc.
Carpla Service không chỉ được dựng xây với mục tiêu “chăm sóc trọn vòng đời ô tô” mà còn là cầu nối quan trọng kết nối hệ sinh thái dịch vụ của Tasco, chỉ một điểm đến duy nhất cung cấp nhiều tiện ích song hành. Từ dịch vụ mua bán xe đã qua sử dụng Carpla, bảo hiểm xe cơ giới Tasco, dịch vụ thu phí tự động không dừng VETC, cứu hộ giao thông 24/7,... Carpla Service đã và đang từng bước hoàn thiện hệ thống dịch vụ, tối ưu trải nghiệm tối đa cho khách hàng.
Với gần 50 trung tâm hiện hữu và mạng lưới phủ rộng khắp, Carpla Service tạo nên hệ thống hỗ trợ linh hoạt giữa các khu vực. Trong trường hợp khách hàng di chuyển từ thành phố này sang thành phố khác, hệ thống có thể dễ dàng chia sẻ dữ liệu, hỗ trợ kỹ thuật hoặc tiếp nhận bảo hành nhanh chóng, đảm bảo trải nghiệm xuyên suốt dù khách hàng ở bất kỳ đâu.
- Hyundai Tucson bất ngờ đứng đầu doanh số bán hàng của hãng
Trong tháng 9, Hyundai Tucson dẫn đầu danh sách bán hàng của thương hiệu Hàn Quốc, điều này phản ánh rõ nhu cầu chuyển dịch sang xe gầm cao của khách hàng Việt.
Theo báo cáo doanh số bán hàng tháng 9/2025 của Tập đoàn Thành Công (TC GROUP), tổng doanh số của thương hiệu Hàn Quốc đạt 4.296 xe, tăng 16,1% so với tháng 8.
Trong tháng 9, Hyundai Tucson dẫn đầu với 952 xe, tăng 54% so với tháng trước. Hyundai Creta theo sau với 915 xe, tăng 52,5%. Hyundai Accent đứng thứ ba với 406 xe, tăng 22,3%. Các mẫu xe khác như Grand i10 (224 xe), Stargazer (220 xe), Santa Fe (202 xe), Venue (140 xe) và Palisade (120 xe) đều có doanh số vượt trội so với Elantra.
Hyundai Custin đạt 106 xe, chỉ hơn Elantra 62 xe. Xe thương mại Hyundai ghi nhận 956 xe, trong đó 115 xe xuất khẩu.
Doanh số tích luỹ 9 tháng của năm 2025, Hyundai Thành Công bán được 35.802 xe. Tuy nhiên, doanh số Elantra cho thấy xu hướng giảm nhiệt của phân khúc sedan. Trong khi người tiêu dùng Việt ngày càng ưa chuộng các dòng SUV và MPV như: Tucson, Creta hay Stargazer, nhờ thiết kế hiện đại, không gian rộng rãi và tính thực dụng cao. Sedan như Elantra dường như khó cạnh tranh trong bối cảnh thị hiếu thay đổi.
- Xpander và Xforce tiếp tục có doanh số ấn tượng trong tháng 9
Tháng 9 vừa qua, bộ đôi Xpander và Xforce của Mitsubishi Motors Việt Nam tiếp tục khẳng định sức hút mạnh mẽ trên thị trường ô tô Việt Nam với tổng cộng gần 3.200 xe được bán ra.
Doanh số này không chỉ minh chứng cho chất lượng và độ tin cậy của hai dòng xe mà còn củng cố vị thế dẫn đầu của Mitsubishi trong các phân khúc cạnh tranh.
Cụ thể, trong tháng 9, Xpander ghi dấu ấn với 1.792 xe bán ra, nâng tổng doanh số cộng dồn 9 tháng đầu năm 2025 lên 12.438 xe. Con số này giúp Xpander tiếp tục giữ vững ngôi vương trong phân khúc MPV, vượt qua nhiều đối thủ nặng ký. Sự bền bỉ về doanh số cùng sức nóng từ hai phiên bản nâng cấp mới ra mắt gần đây là minh chứng cho sức hút của dòng xe này. Với thiết kế thực dụng, tiết kiệm nhiên liệu và không gian rộng rãi, Xpander được dự đoán sẽ tiếp tục thống trị phân khúc trong những tháng cuối năm.
Không hề kém cạnh, Xforce ghi nhận doanh số 1.374 xe trong tháng 9, tiếp tục góp mặt trong danh sách 10 mẫu xe động cơ đốt trong bán chạy nhất thị trường. Thành tích này kéo dài chuỗi tháng liên tiếp Xforce duy trì phong độ ổn định, trở thành lựa chọn ưa chuộng của nhiều khách hàng nhờ thiết kế hiện đại, khả năng vận hành mạnh mẽ và tính năng an toàn vượt trội.