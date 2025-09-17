Bản tin Xe cộ 17/9: Hyundai giới thiệu mẫu xe ý tưởng Ioniq 3 tại triển lãm Munich 2025

- Hyundai Tucson 2025: SUV hạng C 'hot' với giá lăn bánh từ 880 triệu
Tháng 9/2025, Hyundai Tucson có giá lăn bánh từ khoảng 880 triệu đồng, trang bị tiện nghi hiện đại và nhiều phiên bản phù hợp từng nhu cầu.
Hyundai Tucson 2025 có giá niêm yết từ 769 triệu đồng cho bản xăng tiêu chuẩn cho tới 989 triệu đồng cho bản cao cấp như Diesel hoặc N Line. Ưu đãi hiện tại từ đại lý giúp giá lăn bánh thực tế tại Hà Nội, TP.HCM thường cao hơn giá niêm yết khoảng 100–150 triệu đồng từng phiên bản. Tucson mới được nâng cấp mạnh về thiết kế, vận hành và trang bị — là lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc SUV C cỡ trung.
Hyundai Tucson 2025 là mẫu xe đáng cân nhắc trong phân khúc SUV cỡ trung tại Việt Nam vào tháng 9/2025. Với giá niêm yết từ 769 – 989 triệu đồng, giá lăn bánh thực tế dao động khoảng ~ 880 triệu đến hơn 1,13 tỷ đồng tùy phiên bản và nơi đăng ký, Tucson vừa có thiết kế đẹp, nội thất tiện nghi, động cơ mạnh mẽ và tính năng an toàn hiện đại.
- Giám đốc Thiết kế BMW hé lộ tương lai của lưới tản nhiệt kép
Dù vấp phải nhiều chỉ trích trong nhiều năm qua, BMW khẳng định thiết kế lưới tản nhiệt cỡ lớn gây tranh cãi không hề ảnh hưởng tiêu cực đến doanh số, thậm chí còn giúp bán được nhiều xe hơn.
Trong buổi thảo luận tại sự kiện ra mắt mẫu Neue Klasse đầu tiên – chiếc iX3 2026, Giám đốc Thiết kế Adrian van Hooydonk cho biết BMW chưa bao giờ hối hận với ngôn ngữ thiết kế trước đây vốn gắn liền với lưới tản nhiệt đôi ngày càng to.
Ông Adrian van Hooydonk nắm giữ vị trí Giám đốc Thiết kế của BMW kể từ năm 2009. Sau gần 2 thập kỷ nắm giữ vị trí này, ông đã tạo ra một ngôn ngữ thiết kế mới cho thương hiệu, được nhiều người ưa chuộng nhưng cũng gây không ít tranh cãi.
Ông nhấn mạnh rằng phản ứng tiêu cực chủ yếu đến từ mạng xã hội, chứ không phải từ khách hàng thực sự. Ông cho biết: "Không hề có sự quay lưng từ phía khách hàng. Trái lại, doanh số lại tăng. Vì vậy chúng tôi không thấy cần phải thay đổi chỉ vì những lời phàn nàn".
Ông Van Hooydonk cũng phủ nhận ý kiến cho rằng BMW đã đi "quá xa" khi đẩy mạnh thiết kế táo bạo. Theo ông, thị hiếu khác nhau ở từng thị trường toàn cầu, chẳng hạn tại Trung Quốc, khách hàng vẫn yêu cầu xe có lưới tản nhiệt lớn. Đây chính là thách thức của một thương hiệu toàn cầu: phải vừa duy trì bản sắc vừa đáp ứng nhu cầu địa phương.
Lưới tản nhiệt Kidney Grille (lưới tản nhiệt quả thận) là một đặc điểm nhận dạng của BMW, tương tự như cụm đèn pha mắt kép hay cửa sổ phụ Hofmeister kink...
Lưới tản nhiệt kép vẫn được coi là dấu ấn nhận diện cốt lõi của BMW, cùng với cụm đèn trước. Đồng thời, thiết kế này không chỉ mang tính thẩm mỹ mà còn có vai trò kỹ thuật. Trên mẫu iX3 mới, phần đầu xe tích hợp nhiều cảm biến hỗ trợ lái tự động hơn bao giờ hết, và lưới tản nhiệt trở thành giải pháp che giấu cũng như bố trí chúng hợp lý.
Trước câu hỏi liệu sự thay đổi trong xu hướng thiết kế tại Trung Quốc, khi nhiều hãng nội địa chuyển sang phong cách tối giản, mặt trước đóng kín, có ảnh hưởng đến BMW hay không, Giám đốc Thiết kế khẳng định hãng sẽ không chạy theo trào lưu. BMW vẫn trung thành với định hướng riêng, được phát triển bởi một đội ngũ thiết kế quốc tế tại Munich, Los Angeles, Goodwood và cả Thượng Hải.
- Xem trước mẫu xe Toyota Corolla có thiết kế hoàn toàn mới
Toyota Corolla bản nâng cấp dành cho thị trường Trung Quốc có thiết kế mới lấy cảm hứng từ Prius và RAV4.
Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin (MIIT) Trung Quốc vừa công bố hình ảnh đăng ký của Toyota Corolla phiên bản nâng cấp, hé lộ nhiều thay đổi mang tính “lột xác”. Đây là động thái cho thấy xu hướng làm mới diện mạo trên loạt sản phẩm Toyota cuối cùng cũng đã đến với mẫu sedan bán chạy toàn cầu này.
Điểm nhấn lớn nhất nằm ở phần đầu xe, với cụm đèn chiếu sáng tạo hình chữ C nối liền bằng dải LED mảnh vắt ngang nắp ca-pô, gợi nhớ đến phong cách của Prius, CH-R và RAV4. Cản trước được tái thiết kế gọn gàng hơn, đi kèm hốc gió nhỏ và bổ sung cụm đèn pha đặt thấp.
Nhìn ngang thân xe, thiết kế tổng thể không thay đổi nhiều, xe thuộc bản nâng cấp nhiều khả năng sẽ sở hữu bộ mâm mới. Phần đuôi xe gần như giữ nguyên, nhưng phiên bản hybrid đã bỏ logo xanh truyền thống, thay bằng chi tiết viền đèn hậu tối màu, tạo cảm giác thể thao hơn.
Thông tin về nội thất chưa được tiết lộ, song dự kiến Corolla mới sẽ được cải thiện tiện nghi để bắt kịp xu hướng. Corolla nâng cấp tại Trung Quốc có hai tùy chọn động cơ. Bản hybrid dùng máy 1.8L công suất 97 mã lực, kết hợp pin lithium nickel-cobalt manganese oxide, mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ 4,13 lít/100 km, tốc độ tối đa 160 km/h.
- Phân khúc xe bán tải: Ford Ranger vẫn áp đảo doanh số
Thị trường xe bán tải Việt Nam trong tháng 8/2025 ghi nhận mức giảm gần 8% so với tháng trước. Dù vậy, Ford Ranger tiếp tục duy trì vị thế số một.
Trong tháng 8/2025, phân khúc xe bán tải tại Việt Nam chỉ bán ra 2.120 chiếc, giảm gần 8% so với tháng 7. Do tháng 8 trùng với "tháng Ngâu" (tháng 7 âm lịch), thời điểm mà nhiều người Việt Nam kiêng kỵ mua sắm các tài sản lớn như xe cộ.
Dẫn đầu vẫn là Ford Ranger với 1.511 xe, giảm nhẹ 5,4% so với tháng trước. Đây cũng là mẫu có mức giảm thấp nhất phân khúc, chứng tỏ Ranger vẫn giữ được sức hút ổn định. Tính từ đầu năm, tổng cộng đã có gần 10.900 chiếc Ranger lăn bánh tại Việt Nam, bỏ xa các đối thủ còn lại.
Đứng thứ hai là Toyota Hilux với 330 xe, giảm hơn 15% so với tháng 7. Tiếp theo, Mitsubishi Triton bán được 242 xe, giảm hơn 11% so với tháng trước. Trong khi đó, Isuzu D-Max tiếp tục có doanh số khá khiêm tốn, chỉ 37 xe, giảm gần 12%, và vẫn thường xuyên góp mặt trong danh sách xe bán chậm nhất thị trường.
Nếu nhìn tổng số từ đầu năm 2025, Ranger áp đảo tuyệt đối với gần 11 nghìn xe, cao gấp gần 5 lần Triton và Hilux, trong khi D-Max chỉ đạt hơn 300 xe. Sự chênh lệch này cho thấy khoảng cách rất lớn giữa mẫu xe bán tải của Ford và phần còn lại của phân khúc.
- Hyundai giới thiệu mẫu xe ý tưởng Ioniq 3 tại triển lãm Munich 2025
Hyundai giới thiệu concept Ioniq 3 có thiết kế Aero Hatch độc đáo, phạm vi hoạt động dự kiến 628 km.
Tại triển lãm ô tô Munich, Hyundai giới thiệu mẫu xe điện concept mới mang tên Three, nhiều khả năng sẽ trở thành Ioniq 3 khi ra mắt thương mại vào năm 2026. Đây là mẫu hatchback điện nhỏ gọn, cạnh tranh trực tiếp với Volkswagen ID. Golf, sở hữu chiều dài 4.288 mm nhưng mang dáng coupe thể thao với phần mái dốc và đầu xe thấp.
Hyundai gọi đây là Aero Hatch, sự kết hợp giữa nóc xe kiểu coupe, ngôn ngữ thiết kế “Nghệ thuật Thép” với các đường giao nhau mạnh mẽ, cùng cửa kính sau thẳng đứng để cân bằng tính khí động học và sự thực dụng.
Concept Three nổi bật với hệ thống chiếu sáng Parametric Pixel ở cả hai đầu xe, được tinh chỉnh để tạo hiệu ứng chuyển màu độc đáo. Các chi tiết như bộ khuếch tán, cánh gió sau trong suốt hay vòm bánh xe cỡ lớn có thể được kế thừa cho bản hiệu suất cao N Line trong tương lai.
Bên trong, Hyundai phá vỡ lối mòn với khoang lái không màn hình cảm ứng lớn. Thay vào đó, người lái có thể mang thiết bị riêng để gắn lên bảng điều khiển, tùy chỉnh trải nghiệm. Ghế ôm thân bọc vải tái chế từ rác thải đại dương, bề mặt nội thất phối vàng chanh - xám nhẹ, kết hợp bột nhôm siêu nhẹ, mang tính bền vững cao.
Hyundai chưa công bố chi tiết hệ truyền động, nhưng theo dự đoán, Ioniq 3 sẽ chia sẻ nền tảng với Kia EV4, sử dụng kiến trúc điện 400V thay vì 800V. Xe sẽ có tùy chọn mô tơ đơn hoặc kép, hai gói pin và phạm vi hoạt động tối đa 628 km đối với phiên bản hiệu suất cao.