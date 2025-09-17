Bản tin Xe cộ 17/9: Hyundai giới thiệu mẫu xe ý tưởng Ioniq 3 tại triển lãm Munich 2025

- Hyundai Tucson 2025: SUV hạng C 'hot' với giá lăn bánh từ 880 triệu

Tháng 9/2025, Hyundai Tucson có giá lăn bánh từ khoảng 880 triệu đồng, trang bị tiện nghi hiện đại và nhiều phiên bản phù hợp từng nhu cầu.

Hyundai Tucson 2025 có giá niêm yết từ 769 triệu đồng cho bản xăng tiêu chuẩn cho tới 989 triệu đồng cho bản cao cấp như Diesel hoặc N Line. Ưu đãi hiện tại từ đại lý giúp giá lăn bánh thực tế tại Hà Nội, TP.HCM thường cao hơn giá niêm yết khoảng 100–150 triệu đồng từng phiên bản. Tucson mới được nâng cấp mạnh về thiết kế, vận hành và trang bị — là lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc SUV C cỡ trung.

- Giám đốc Thiết kế BMW hé lộ tương lai của lưới tản nhiệt kép

Dù vấp phải nhiều chỉ trích trong nhiều năm qua, BMW khẳng định thiết kế lưới tản nhiệt cỡ lớn gây tranh cãi không hề ảnh hưởng tiêu cực đến doanh số, thậm chí còn giúp bán được nhiều xe hơn.

Trong buổi thảo luận tại sự kiện ra mắt mẫu Neue Klasse đầu tiên – chiếc iX3 2026, Giám đốc Thiết kế Adrian van Hooydonk cho biết BMW chưa bao giờ hối hận với ngôn ngữ thiết kế trước đây vốn gắn liền với lưới tản nhiệt đôi ngày càng to.

Ông Adrian van Hooydonk nắm giữ vị trí Giám đốc Thiết kế của BMW kể từ năm 2009. Sau gần 2 thập kỷ nắm giữ vị trí này, ông đã tạo ra một ngôn ngữ thiết kế mới cho thương hiệu, được nhiều người ưa chuộng nhưng cũng gây không ít tranh cãi.