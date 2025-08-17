Bản tin Xe cộ 17/8: Toyota tiết lộ công nghệ đột phá có thể giảm 90% khí thải

- Land Rover triệu hồi hơn 121.500 xe tại Mỹ
Jaguar Land Rover (JLR) vừa thông báo sẽ triệu hồi hơn 121.500 xe tại thị trường Mỹ do lỗi liên quan đến hệ thống treo trước.
Cơ quan An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia Mỹ (NHTSA) vừa phát lệnh triệu hồi 121.509 xe của tập đoàn Jaguar Land Rover (JLR) tại Mỹ, chủ yếu thuộc các dòng Range Rover và Range Rover Sport, được sản xuất trong khoảng thời gian 2014 - 2017.
Lệnh triệu hồi mới nhất của Cơ quan An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia Mỹ (NHTSA) ảnh hưởng đến 121.509 xe Range Rover và Range Rover Sport sản xuất trong các năm 2014 - 2017.
NHTSA cho biết những xe trên có khả năng gặp vấn đề ở các khớp nhôm hệ thống treo cầu trước. Đây là chi tiết kết nối bánh trước với những bộ phận quan trọng khác như cụm phanh. Cơ quan này cảnh báo rằng các khớp này có thể bị nứt, làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn nghiêm trọng, đặc biệt khi xe đang vận hành ở tốc độ cao.
Cuộc triệu hồi được đưa ra sau khi NHTSA tiến hành điều tra sơ bộ từ tháng 6/2025, liên quan đến 91.856 xe Jaguar và Land Rover bị nghi ngờ có khớp hệ thống treo cầu trước bị gãy. Theo kế hoạch, các xe nằm trong diện triệu hồi sẽ được kiểm tra bởi kỹ thuật viên, các bộ phận lỗi sẽ được sửa chữa hoặc thay thế miễn phí cho khách hàng.
- BMW M850i Edition M Heritage - Lời chia tay biểu tượng 8 Series
BMW M850i Edition M Heritage là phiên bản mang phong cách retro của 8 Series trước khi dòng xe này ngừng phân phối tại Mỹ.
Trong số những mẫu xe sẽ dừng phân phối tại Mỹ kể từ năm 2026, BMW 8 Series có lẽ là một trong những thiết kế gây tiếc nuối nhất. Sau M8, BMW cũng có kế hoạch đưa dòng xe này ra khỏi danh mục sản phẩm trong thời gian tới.
Nhằm tri ân cho mẫu xe biểu tượng này, hãng đã giới thiệu chiếc BMW M850i Edition M Heritage như một lời chia tay đến với những tín đồ tốc độ tại một số thị trường.
Phiên bản đặc biệt này được phát triển trên cấu hình Gran Coupe, lấy cảm hứng từ chiếc 8 Series E31 thế hệ đầu tiên, vốn được sản xuất từ năm 1989 đến năm 1999.
- Toyota tiết lộ công nghệ đột phá có thể giảm 90% khí thải
Một chương mới cho dòng xe Prius đang hình thành tại Brazil, nơi Toyota vừa giới thiệu một nguyên mẫu với công nghệ đột phá.
Công nghệ đột phá này là sự kết hợp công nghệ hybrid cắm sạc với động cơ flex-fuel (nhiên liệu linh hoạt), có khả năng chạy bằng cả xăng và ethanol. Theo công ty, sự kết hợp này có thể giảm lượng khí thải CO2 tới 90% khi pin được sạc đầy và động cơ chạy bằng ethanol.
Dòng xe của Toyota tại Brazil hiện đã có các phiên bản hybrid nhiên liệu linh hoạt cho dòng Corolla và Corolla Cross. Đây là lần đầu tiên Toyota áp dụng phương pháp tương tự cho hệ truyền động hybrid cắm sạc. Công ty coi nhiên liệu sinh học như ethanol là một lựa chọn thiết thực để giảm lượng khí thải không chỉ ở Brazil mà còn ở các thị trường khác.
Nguyên mẫu Prius PHEV chạy nhiên liệu linh hoạt này gần như giống hệt với Prius PHEV tiêu chuẩn, chỉ có một vài đề can đặc biệt để gợi ý về hệ thống ba nguồn năng lượng (xăng, ethanol và điện).
Toyota chưa công bố chi tiết kỹ thuật cụ thể, nhưng hệ thống hybrid cắm điện kết hợp động cơ bốn xi-lanh 2.0 lít với động cơ điện và pin lithium-ion, tạo ra tổng công suất 220 mã lực khi chạy bằng xăng.
Mẫu xe ý tưởng về công nghệ đột phá này đang được trưng bày tại triển lãm thương mại Fenasucro & Agrocana ở Brazil. Sự kiện này diễn ra sau cam kết gần đây của Toyota về khoản đầu tư 11,5 tỷ R$ (khoảng 57.500 tỷ đồng) cho Brazil đến năm 2030, nhằm mở rộng sản xuất tại địa phương và phát triển các giải pháp di chuyển mới.
Trong kế hoạch đó, công ty sẽ sản xuất hai mẫu xe hybrid nhiên liệu linh hoạt tại Brazil, bao gồm mẫu SUV cỡ nhỏ Yaris Cross. Mẫu xe về công nghệ đột phá này dự kiến ra mắt tại thị trường vào tháng 10 năm 2025.
- Suzuki bất ngờ ngừng bán mẫu Jimny XL, đại lý hoàn tiền cọc
Các đại lý Suzuki tại Australia vừa nhận được thông báo từ phía nhà sản xuất về việc "ngừng bán" mẫu Jimny XL, cùng với chỉ thị hủy đơn hàng và hoàn tiền lại cho khách hàng.
Việc Suzuki Jimny XL ngừng bán đang khiến khách hàng bức xúc và họ càng thất vọng hơn khi hãng chưa đưa ra lời giải thích chi tiết nào, ngoài việc xác nhận rằng nguyên nhân liên quan tới một “vấn đề chưa được tiết lộ”.
Jimny XL – biến thể 5 cửa của mẫu xe off-road cỡ nhỏ nổi tiếng – được lắp ráp tại Ấn Độ. Theo đại diện Suzuki Australia, hiện chưa có thông tin cụ thể về sự cố liên quan, tuy nhiên phía hãng xác nhận đây không phải là lỗi ảnh hưởng đến an toàn, do đó xe vẫn có thể tiếp tục được sử dụng bình thường.
Tổng Giám đốc Suzuki Australia, ông Michael Pachota, cho biết: “Do chưa thể xác định chính xác thời điểm khắc phục sự cố và dựa trên kinh nghiệm từ các tình huống tương tự trước đây, chúng tôi khuyến nghị các đại lý nên hủy các đơn đặt hàng Jimny XL đã tiếp nhận, đồng thời hoàn trả tiền đặt cọc cho khách hàng nếu điều kiện cho phép”.
Ông cũng nhấn mạnh: “Đây là cách tiếp cận minh bạch nhất, thể hiện rõ cam kết đặt khách hàng làm trung tâm trong bối cảnh hiện tại. Chúng tôi tin rằng đây là hành động thiết thực nhất dành cho những khách hàng đang chờ đợi chiếc Jimny XL của mình”.
- Siêu xe Lamborghini Fenomeno mạnh 1.080 mã lực, giới hạn 29 chiếc
Lamborghini Fenomeno là siêu xe mạnh mẽ nhất mà thương hiệu đến từ Italy từng chế tạo, đi kèm mức giá hơn 3,5 triệu USD.
Như thông tin rò rỉ trước đó, Lamborghini đã chính thức trình làng siêu phẩm giới hạn tại Monterey Car Week 2025 - chiếc Lamborghini Fenomeno hoàn toàn mới.
Tương tự các dự án trước đây, mẫu xe này được phát triển trên nền tảng siêu xe đầu bảng, hiện tại là Lamborghini Revuelto. Fenomeno được thiết kế với nhiều đường nét cắt xẻ và khe gió khí động học hơn.
Điểm đặc biệt của Lamborghini Fenomeno là cụm đèn hậu Ypsilon giờ đây đã chuyển sang dạng đứng. Cụm ống xả cỡ lớn được thiết kế dạng lục giác, bao lấy nhiều ống xả độc lập nằm ở bên trong.
Lamborghini Fenomeno vẫn được trang bị cơ cấu V12 Hybrid HPEV, tuy nhiên động cơ hút khí tự nhiên có khả năng tạo công suất 845 mã lực, cao hơn 20 mã lực so với Revuelto.
Với cơ cấu 3 động cơ điện, siêu xe này có thể sản sinh công suất tối đa 1.080 mã lực, tăng hơn 65 mã lực so với mẫu siêu xe nền tảng. Đi kèm với cụm động cơ hybrid vẫn là hộp số 8 cấp ly hợp kép và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian.
Với những nâng cấp trên, siêu xe này có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong 2,4 giây, trước khi đạt vận tốc tối đa giới hạn ở mức 350 km/h. Với chế độ thuần điện, Fenomeno có thể di chuyển quãng đường tối đa 20 km.