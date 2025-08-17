Bản tin Xe cộ 17/8: Toyota tiết lộ công nghệ đột phá có thể giảm 90% khí thải

- Land Rover triệu hồi hơn 121.500 xe tại Mỹ

Jaguar Land Rover (JLR) vừa thông báo sẽ triệu hồi hơn 121.500 xe tại thị trường Mỹ do lỗi liên quan đến hệ thống treo trước.

Cơ quan An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia Mỹ (NHTSA) vừa phát lệnh triệu hồi 121.509 xe của tập đoàn Jaguar Land Rover (JLR) tại Mỹ, chủ yếu thuộc các dòng Range Rover và Range Rover Sport, được sản xuất trong khoảng thời gian 2014 - 2017.

Lệnh triệu hồi mới nhất của Cơ quan An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia Mỹ (NHTSA) ảnh hưởng đến 121.509 xe Range Rover và Range Rover Sport sản xuất trong các năm 2014 - 2017.

NHTSA cho biết những xe trên có khả năng gặp vấn đề ở các khớp nhôm hệ thống treo cầu trước. Đây là chi tiết kết nối bánh trước với những bộ phận quan trọng khác như cụm phanh. Cơ quan này cảnh báo rằng các khớp này có thể bị nứt, làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn nghiêm trọng, đặc biệt khi xe đang vận hành ở tốc độ cao.

Cuộc triệu hồi được đưa ra sau khi NHTSA tiến hành điều tra sơ bộ từ tháng 6/2025, liên quan đến 91.856 xe Jaguar và Land Rover bị nghi ngờ có khớp hệ thống treo cầu trước bị gãy. Theo kế hoạch, các xe nằm trong diện triệu hồi sẽ được kiểm tra bởi kỹ thuật viên, các bộ phận lỗi sẽ được sửa chữa hoặc thay thế miễn phí cho khách hàng.

