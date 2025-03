Bản tin Xe cộ 17/3: Siêu xe Ford GT tái xuất với gói độ mạnh hơn 1.500 mã lực

Kawasaki Z900SE 2025 mới là phiên bản hiệu suất cao của Z900, được ra mắt lần đầu tiên vào năm 2018 dưới dạng siêu naked-bike với thiết kế hiện đại, mạnh mẽ nhưng dễ kiểm soát và mang đậm phong cách khác biệt so với Z900RS.

Z900SE vẫn sử dụng động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng, dung tích 948cc, 4 thì DOHC, 4 van, làm mát bằng nước, nhưng hệ thống lập bản đồ động cơ đã được điều chỉnh, giúp xe đạt công suất tối đa 124 mã lực, giảm 1 mã lực so với trước do yêu cầu về quy định khí thải. Mặc dù công suất giảm, nhưng mức tiêu thụ nhiên liệu đã cải thiện đáng kể, đạt 20,5 km/lít, so với mức 18 km/lít trước đó.

- Siêu xe Ford GT tái xuất với gói độ mạnh hơn 1.500 mã lực

Lynx GT1 là gói nâng cấp hiệu năng cao dựa trên khung gầm của dòng siêu xe Ford GT thế hệ đầu tiên với giá từ 1,7 triệu USD.

Graham Rahal Performance kết hợp cùng hãng xe độ Lynx Motors đã ra mắt dự án Lynx GT1, vốn được phát triển dựa trên mẫu siêu xe Ford GT đời 2005.

Với dự án này, Lynx Motors đã mua lại 27 khung gầm cuối cùng của Ford GT thế hệ đầu tiên, kết hợp một khung gầm của mẫu xe đua GT1 by Matech Concepts.

So với chiếc Ford GT nguyên bản, Lynx GT1 sở hữu ngoại thất thân rộng lấy cảm hứng từ các mẫu xe đua, vốn từng tham dự giải 24 Hours of Le Mans vào năm 2010.

Bên cạnh những tinh chỉnh để chiếc xe có thể di chuyển hợp pháp trên đường phố, hãng độ này còn bổ sung thiết kế cánh gió cổ thiên nga cỡ lớn.

Lynx GT1 được trang bị động cơ V8 twin-turbo do Ford sản xuất có sức mạnh hơn 1.200 mã lực. Đi kèm là hộp số sàn 6 cấp Ricardo và hệ dẫn động cầu sau.

Với cấu hình xe đua, hãng độ sẽ sử dụng động cơ V8 twin-turbo RY45 do Roush sản xuất, cho ra công suất hơn 1.500 mã lực. Do đó, phiên bản này chỉ được sử dụng trong đường đua mà không thể chạy trên đường phố công cộng.