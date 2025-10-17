Bản tin Xe cộ 17/10: Xem trước mẫu xe Hyundai Palisade phiên bản sản xuất giới hạn

- Mercedes-Benz Vision Iconic - Mẫu xe siêu sang của tương lai

Mẫu concept Mercedes-Benz Vision Iconic hội tụ thiết kế đột phá, công nghệ năng lượng mặt trời tiên tiến và trí tuệ nhân tạo mô phỏng não người, mở ra hướng đi mới cho xe sang không phát thải.

Lấy cảm hứng từ những mẫu grand tourer cổ điển như W 108, W 111 hay 600 Pullman, Mercedes-Benz Vision Iconic là lời tri ân quá khứ đồng thời mở ra tầm nhìn về tương lai xe sang thuần điện - nơi di sản và công nghệ hòa làm một.

Nhìn từ phía trước, Mercedes-Benz Vision Iconic mang phong cách hiện đại với cụm đèn ngôi sao 3 cánh như chiếc CLA thế hệ mới, kết hợp lưới tản nhiệt phát sáng như GLC EQ nhưng sở hữu hình dạng truyền thống của những chiếc sedan cổ điển.

Lớp phủ quang điện siêu mỏng có thể dán trực tiếp lên bề mặt xe, giúp tạo năng lượng sạch mà không cần silicon hay đất hiếm, dễ tái chế và đạt hiệu suất lên đến 20%, mang đến quãng đường di chuyển khoảng 12.000 km/năm.

Phần đuôi được vuốt đều tròn trịa xuống khoang hành lý, kết hợp cùng dải đèn hậu LED mỏng nằm ngang và logo Mercedes-Benz lấy cảm hứng từ huyền thoại 300 SL.

Nội thất của Mercedes-Benz Vision Iconic được phủ nhung xanh đậm và trang trí với vật liệu kim loại sáng, tạo nên cảm giác như một phòng khách di động trong tương lai.