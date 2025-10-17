Bản tin Xe cộ 17/10: Xem trước mẫu xe Hyundai Palisade phiên bản sản xuất giới hạn

- Mercedes-Benz Vision Iconic - Mẫu xe siêu sang của tương lai
Mẫu concept Mercedes-Benz Vision Iconic hội tụ thiết kế đột phá, công nghệ năng lượng mặt trời tiên tiến và trí tuệ nhân tạo mô phỏng não người, mở ra hướng đi mới cho xe sang không phát thải.
Lấy cảm hứng từ những mẫu grand tourer cổ điển như W 108, W 111 hay 600 Pullman, Mercedes-Benz Vision Iconic là lời tri ân quá khứ đồng thời mở ra tầm nhìn về tương lai xe sang thuần điện - nơi di sản và công nghệ hòa làm một.
Nhìn từ phía trước, Mercedes-Benz Vision Iconic mang phong cách hiện đại với cụm đèn ngôi sao 3 cánh như chiếc CLA thế hệ mới, kết hợp lưới tản nhiệt phát sáng như GLC EQ nhưng sở hữu hình dạng truyền thống của những chiếc sedan cổ điển.
Lớp phủ quang điện siêu mỏng có thể dán trực tiếp lên bề mặt xe, giúp tạo năng lượng sạch mà không cần silicon hay đất hiếm, dễ tái chế và đạt hiệu suất lên đến 20%, mang đến quãng đường di chuyển khoảng 12.000 km/năm.
Phần đuôi được vuốt đều tròn trịa xuống khoang hành lý, kết hợp cùng dải đèn hậu LED mỏng nằm ngang và logo Mercedes-Benz lấy cảm hứng từ huyền thoại 300 SL.
Nội thất của Mercedes-Benz Vision Iconic được phủ nhung xanh đậm và trang trí với vật liệu kim loại sáng, tạo nên cảm giác như một phòng khách di động trong tương lai.
- Xem trước mẫu xe Hyundai Palisade phiên bản sản xuất giới hạn
Hyundai giới thiệu phiên bản đặc biệt Palisade Hybrid NHL Edition với số lượng 500 chiếc.
Để kỷ niệm giải khởi tranh của NHL và hứa hẹn là chiếc xe hấp dẫn đối với người hâm mộ khúc côn cầu (hockey). Hyundai vừa giới thiệu phiên bản đặc biệt sản xuất giới hạn có tên gọi Palisade Hybrid NHL Edition 2026 dành riêng cho thị trường Canada.
Trước đó, Hyundai đã thành công với phiên bản SantaFe NHL Edition. Điểm mới và ấn tượng của Palisade Hybrid NHL 2026 là lớp sơn ngoại thất Creamy White mờ, độc quyền. Đi kèm cửa sổ trời toàn cảnh, bộ mâm hợp kim 21 inch với chụp mâm khắc logo đội NHL theo lựa chọn của chủ xe.
Nội thất được hoàn thiện cao cấp hơn với da Nappa màu xám than (Grey Charcoal), chỉ khâu đỏ tương phản, cùng thảm sàn, ốp bệ cửa Lux Wood và khay hành lý do các công ty Canada sản xuất, có thể tùy chỉnh logo đội NHL theo sở thích của khách hàng.
Hyundai Palisade Hybrid NHL Edition được phát triển dựa trên phiên bản cao cấp nhất - Palisade Ultimate Calligraphy Hybrid. Xe có hàng loạt các trang bị tiện nghi cao cấp như cụm đồng hồ kỹ thuật số kích thước 12,3 inch, hệ thống thông tin giải trí 12,3 inch, hệ thống âm thanh cao cấp Bose 14 loa. Các tiện ích công nghệ khác gồm: camera hành trình tích hợp và sạc không dây cho điện thoại thông minh...
- SUV rẻ nhất của Hyundai chốt giá từ 541 triệu đồng
Venue 2026 - mẫu xe SUV cỡ nhỏ giá rẻ nhất của Hyundai có những thay đổi đáng chú ý, bao gồm việc loại bỏ đèn pha LED và phiên bản cao cấp nhất Limited.
Tuy không phải là mẫu xe nổi bật nhất trong danh mục của Hyundai, nhưng Venue vẫn cho thấy sức hút ổn định khi doanh số tăng đến 20% trong 3 quý đầu năm 2026, đạt 23.728 chiếc. Tuy nhiên, sự thay đổi lớn nhất của đời 2026 là việc ngừng sản xuất phiên bản Limited, vốn là lựa chọn cao cấp nhất của dòng Venue, có giá khởi điểm 23.450 USD (tương đương 617,72 triệu đồng).
Phiên bản này từng được yêu thích nhờ thiết kế sang trọng với đèn pha LED, gương chiếu hậu có sưởi, cùng mái xe hai tông màu đen hoặc trắng tương phản, tạo vẻ ngoài cá tính và cao cấp. Nội thất của phiên bản Limited cũng được đánh giá cao khi trang bị ghế trước có sưởi, sạc điện thoại không dây và màn hình giải trí cảm ứng 8 inch tích hợp định vị GPS.
Khi phiên bản Limited bị loại bỏ, người mua sẽ phải chuyển sang SEL, phiên bản tầm trung được tinh chỉnh lại để thay thế vai trò của bản cao cấp trước đó. May mắn là Hyundai vẫn giữ lại nhiều tính năng hấp dẫn, bao gồm ghế trước sưởi, gương chiếu hậu có sưởi và mái xe tương phản, trong khi loại bỏ cửa sổ trời để giảm giá bán khoảng 225 USD (5,93 triệu đồng) so với phiên bản cũ.
- Xe điện sẽ chiếm 86% thị phần toàn cầu vào 2030
Viện RMI dự báo xe điện sẽ chiếm 86% thị phần toàn cầu vào năm 2030, dựa trên nhiều yếu tố quyết định, trong đó có việc giá pin giảm sâu thời gian tới.
Viện RMI (Rocky Mountain Institute) vừa đưa ra một con số dự báo gây ngạc nhiên: Xe điện (EV) sẽ "nuốt chửng" 86% doanh số ô tô toàn cầu chỉ sau 6 năm nữa. Tốc độ chuyển dịch chóng mặt này, được ví như một "cú lật đổ thế kỷ", đang được thúc đẩy bởi cuộc cách mạng về giá pin và sự "xoay trục" không thể đảo ngược của các ông lớn ngành xe hơi.
Thực tế cho thấy, ngành công nghiệp ô tô điện đã trải qua một giai đoạn tăng trưởng theo cấp số nhân. Mặc dù mất khoảng 6 năm để đi từ 1% lên 10% thị phần toàn cầu, báo cáo của RMI khẳng định sẽ chỉ mất thêm 6 năm nữa để đạt mốc 80% - một đường cong tăng trưởng dựng đứng.
Minh chứng rõ nét nhất là Na Uy, thị trường tiên phong của thế giới. Tại đây, cứ 10 chiếc xe mới bán ra trong năm 2023 thì có đến 8 chiếc là xe thuần điện. Con số này cho thấy khi các rào cản ban đầu được gỡ bỏ, người tiêu dùng sẽ đón nhận xe điện một cách ồ ạt.
Động lực chính đằng sau cuộc bùng nổ này đến từ "trái tim" của mỗi chiếc xe điện: Pin. Theo BloombergNEF, chi phí pin lithium-ion được dự báo sẽ giảm xuống dưới mốc tâm lý 100 USD/kWh vào năm 2026. Thậm chí, một số phân tích còn cho rằng giá pin có thể chạm mốc 82 USD/kWh vào năm 2026 và chỉ còn 64 USD/kWh vào cuối thập kỷ.
Khi đó, chi phí sản xuất một chiếc xe điện sẽ ngang bằng, thậm chí rẻ hơn xe động cơ đốt trong (ICE). Cộng với lợi thế về chi phí vận hành (không tốn tiền xăng, ít bảo dưỡng), xe điện sẽ trở thành lựa chọn kinh tế vượt trội.
- Yamaha tung xe ga thể thao mới, cuốn hút giới shipper
Xe ga mới Yamaha Cygnus XR 155 DX 2025 có sự kết hợp giữa các đặc tính của NMAX và Aerox, đem lại hiệu suất mạnh mẽ, khả năng tải đồ cực tốt.
Yamaha Cygnus XR 155 DX 2025 vừa chính thức được ra mắt. Mẫu xe tay ga hoàn toàn mới này kết hợp phong cách thể thao của Aerox với tính tiện dụng hàng ngày, nổi bật với sàn để chân phẳng – tiện lợi cho việc chở hàng.
Thuộc thế hệ thứ 7 của dòng Cygnus, phiên bản lần này được nâng cấp mạnh mẽ với động cơ 155cc kèm công nghệ van biến thiên VVA, thay thế cho động cơ 125cc trước đây. Xe sử dụng chung nền tảng với NMAX và Aerox, mang lại hiệu suất mạnh mẽ và vận hành mượt mà.
Thiết kế thể thao sắc sảo, phần đầu xe lấy cảm hứng từ Ducati Panigale với đèn pha LED projector ấn tượng, đi kèm dải LED định vị DRL hai bên và đèn xi-nhan tách rời đặt trên tay lái – đặc trưng của thị trường châu Á. Đèn pha LED ánh sáng trắng ấm tạo cảm giác vừa mạnh mẽ vừa gần gũi.
Xe vẫn sử dụng hộp số CVT tiêu chuẩn, nhưng đem lại cảm giác lái linh hoạt, phù hợp với nhu cầu đô thị. Một điểm cộng lớn là màn hình LCD màu hiện đại có thể kết nối smartphone, hệ thống chìa khóa thông minh (Smart Key), phanh ABS và hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) – những tính năng cao cấp thường chỉ thấy trên xe tay ga đắt tiền.