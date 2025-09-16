Bản tin Xe cộ 16/9: Siêu xe McLaren 750S JC96 bản giới hạn 61 chiếc

- Siêu xe McLaren 750S JC96 bản giới hạn 61 chiếc
McLaren lần đầu tiên tung ra mẫu siêu xe riêng cho Nhật Bản với phiên bản giới hạn 750S JC96, chỉ 61 chiếc, đánh dấu bước đi khác biệt trong lịch sử phát triển của hãng xe Anh Quốc.
Sự xuất hiện của mẫu xe này được xem là dấu mốc quan trọng, thể hiện bước đi mới của McLaren trong việc phát triển những dòng siêu xe mang tính cá nhân hóa dành riêng cho từng thị trường.
Điểm nổi bật của 750S JC96 nằm ở gói khí động học MSO High Downforce Kit, giúp tạo lực ép xuống mặt đường nhiều hơn khoảng 10% so với bản thường. Cả hai phiên bản Coupe và Spider đều được trang bị bộ mâm hợp kim siêu nhẹ “Delta” 15 chấu bởi lấy cảm hứng từ chiếc McLaren F1 GTR từng thi đấu tại Le Mans và JGTC. Một số chi tiết của xe được hoàn thiện bằng sợi carbon như cản trước, gương, ốp hông và cánh gió cỡ lớn, trong khi màu sơn độc quyền gồm màu đỏ, màu bạc, màu trắng và xám.
Đặc biệt, bốn trong tổng số 61 xe mang diện mạo JC96 Tribute được MSO thực hiện thủ công với họa tiết sọc vằn “Tiger Stripe” cùng tông màu hồng và xám. Các điểm nhấn khác gồm huy hiệu “1 of 61” mạ vàng ở bệ bước, hệ thống ống xả trung tâm hoàn thiện bằng titanium tự nhiên, cũng như khoang động cơ tích hợp đèn chiếu sáng riêng.
Về vận hành, cả 750S Coupe và Spider đều dùng động cơ V8 4.0L tăng áp kép, cho công suất 750 mã lực và mô-men xoắn 800 Nm. Kết hợp hộp số tự động 7 cấp và dẫn động cầu sau, xe có thể tăng tốc 0 - 100 km/h trong 2,8 giây và đạt tốc độ tối đa 332 km/h. Khối lượng khô của bản Coupe là 1.277 kg, còn bản Spider nặng 1.326 kg nhờ kết cấu khung sợi carbon Monocage II. Giá bán của dòng siêu xe này chưa được công bố.
- Vì sao một số bang tại Mỹ không yêu cầu gắn biển số trước?
Từ lý do tiết kiệm chi phí, yếu tố thẩm mỹ, công nghệ an toàn cho đến nhu cầu thực thi pháp luật, câu chuyện một hay hai biển số tại Mỹ vẫn còn gây nhiều tranh luận.
Như nhiều vấn đề khác trong cuộc sống, lý do chính khiến một số bang tại Mỹ không còn bắt buộc xe hơi phải gắn biển số trước bắt nguồn từ yếu tố tài chính. Việc chỉ phát hành 1 biển số thay vì 2 giúp tiết kiệm chi phí cho cả chính quyền lẫn người dân.
Tại Mỹ, mỗi tiểu bang sẽ có quy định pháp lý riêng về nhiều yếu tố trong đời sống. Trong tổng số 50 bang, 29 bang có quy định bắt buộc xe phải đầy đủ 2 biển số trước và sau.
Động cơ tài chính không phải là lý do duy nhất. Đơn cử như bang Pennsylvania từng chuyển sang hệ thống 1 biển vào năm 1944 nhằm tiết kiệm kim loại cho Thế chiến II, và tiếp tục duy trì trong thời kỳ Chiến tranh Triều Tiên năm 1952. Kể từ đó, bang này giữ nguyên quy định chỉ gắn biển số sau, dù đến giữa năm 2025, Thượng nghị sĩ bang Katie Muth vẫn đang thúc đẩy thay đổi để khôi phục biển số trước.
Ngoài chuyện chi phí, nhiều người lái xe cho rằng biển số trước làm phá vỡ thiết kế nguyên bản của xe, khiến phần đầu xe mất đi sự liền lạc và tính thẩm mỹ. Hơn nữa, việc sản xuất gấp đôi số lượng biển số cũng đồng nghĩa với tác động môi trường không nhỏ do tiêu hao thêm nguyên liệu và năng lượng.
Với thiết kế phẳng và bắt buộc phải được lắp đặt để dễ quan sát, biển số xe phía trước ảnh hưởng không nhỏ đến tính khí động học cũng như công nghệ hỗ trợ lái của nhiều loại xe.
Trong kỷ nguyên hiện đại, các hệ thống hỗ trợ lái nâng cao ngày càng phổ biến như cảnh báo va chạm phía trước, kiểm soát hành trình thích ứng, hay phanh khẩn cấp tự động. Những công nghệ này cần có cảm biến phía trước hoạt động trơn tru, không bị che khuất bởi biển số. Thậm chí, việc sửa chữa những cảm biến này có thể rất tốn kém nếu xảy ra hỏng hóc.
Dù vậy, biển số trước vẫn có ý nghĩa lớn đối với lực lượng chức năng. Nó cung cấp thêm cơ hội để cảnh sát, nhân chứng hoặc nạn nhân có thể xác định chính xác biển số và năm đăng ký xe, đặc biệt trong các vụ tai nạn hoặc tội phạm khi chỉ nhìn thấy mặt trước của phương tiện.
- BMW Z4 thế hệ mới mang thiết kế Neue Klasse sẽ như thế nào?
Mặc dù kế hoạch ra mắt thế hệ mới khó được thông qua, BMW Z4 mang thiết kế Neue Klasse vẫn được cộng đồng mê xe đón nhận.
BMW Z4 là dòng xe thể thao roadster độc đáo đến từ Đức, với khởi điểm là chiếc Z1, Z3 và Z8. Tính tới thời điểm hiện tại, BMW Z4 đã trải qua 3 thế hệ kéo dài từ năm 2002 cho đến hiện tại, chưa bao gồm các mẫu BMW Z ở trên.
Với chiếc iX3 hoàn toàn mới, BMW chính thức giới thiệu ngôn ngữ thiết kế đột phá Neue Klasse đến công chúng. Nhà thiết kế Luca Serafini cũng đã áp dụng phong cách này để tạo nên diện mạo cho thế hệ mới cho BMW Z4.
Phần đầu xe sở hữu cụm đèn pha LED cách điệu, vốn chỉ còn 2 dải LED độc lập thay vì cụm mắt kép thường thấy. Chi tiết này kết nối với lưới tản nhiệt cỡ nhỏ với dải đen đặc trưng của thiết kế Neue Klasse.
Cản trước được thiết kế cứng cáp hơn, trong khi nắp capo kéo dài và vuốt đều theo chiều dọc. Thân xe cũng được thiết kế tối giản với 1 đường gân nổi và tay nắm cửa ẩn.
Sau 2 năm ngừng sản xuất, BMW Z4 thế hệ thứ ba được ra mắt vào năm 2018, là kết quả của sự hợp giác giữa BMW và Toyota. Đây có thể được xem là "phiên bản mui trần" của chiếc Toyota GR Supra khi chia sẻ nhiều công nghệ và thiết kế.
Tuy nhiên, với doanh số ngày càng giảm sút, BMW Z4 cũng như nhiều mẫu xe mui trần khác của thương hiệu đang dần bị thay thế bởi các mẫu crossover hay xe thuần điện. Một nguồn tin cho biết Z4 sẽ dừng sản xuất vào cuối tháng 5/2026.
Mặc dù thế hệ mới của dòng xe thể thao này khó có thể được giới thiệu trong tương lai gần, giới đam mê tốc độ vẫn rất mong chờ sự xuất hiện của chiếc BMW Z4 thế hệ mới mang phong cách Neue Klasse đương đại này.
- V-Green hợp tác với Thế Giới Di Động triển khai hơn 2.000 trạm sạc và tủ đổi pin xe điện trên toàn quốc
Công ty Cổ phần Phát triển Trạm sạc Toàn cầu V-Green và Công ty Cổ phần Thế Giới Di Động đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược nhằm phát triển hạ tầng sạc và đổi pin cho xe điện VinFast. Theo thoả thuận, hai bên sẽ mở hơn 1.000 điểm sạc ô tô điện và hơn 1.000 điểm đổi pin tại các cửa hàng thuộc chuỗi Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh trên toàn quốc từ nay đến hết năm 2026.
Theo thỏa thuận, ngay trong năm 2025, hai bên sẽ lắp đặt 350 trạm sạc ô tô điện, 1.360 tủ đổi pin xe máy điện tại các cửa hàng thuộc chuỗi Thế Giới Di Động. Trong đó, 360 tủ được đặt cùng các trạm sạc ô tô điện và 1.000 tủ ở các địa điểm độc lập. Trong năm 2026, hai bên sẽ tiếp tục bổ sung 1.000 trạm sạc ô tô điện và 500 tủ đổi pin xe máy điện trên cả nước. Thế Giới Di Động cũng sẽ là đơn vị cung cấp dịch vụ lắp đặt và bảo trì, bảo dưỡng các trạm sạc, tủ đổi pin của V-Green trên toàn quốc.
Hiện tại, nhiều điểm bán hàng thuộc hệ thống Thế Giới Di Động đã được tích hợp trạm sạc V-Green, sẵn sàng phục vụ các chủ sở hữu ô tô, xe máy điện VinFast. Theo kế hoạch, từ ngày 01/11/2025, hệ thống tủ đổi pin xe máy điện tại các cửa hàng thuộc chuỗi Thế Giới Di Động cũng sẽ chính thức đi vào hoạt động, phù hợp với kế hoạch kinh doanh các dòng xe máy điện đổi pin của VinFast.
- Mercedes-Benz C-Class chạy điện hoàn toàn lần đầu lộ diện
Mẫu xe sedan hạng sang C-Class có thiết kế LED độc đáo, cụm lưới tản nhiệt phát quang, pin 94 kWh, phạm vi 800 km đang được chạy thử nghiệm thực tế.
Mới đây, Mercedes-Benz đã bắt đầu quá trình chạy thử nghiệm mẫu C-Class chạy điện hoàn toàn trên đường phố, hé lộ những hình ảnh đầu tiên về mẫu sedan hạng sang cỡ trung đầy hứa hẹn. Đây là phiên bản điện hóa hoàn toàn của dòng C-Class, sở hữu thiết kế hiện đại, công nghệ tiên tiến cùng hiệu suất ấn tượng, sẵn sàng cạnh tranh trực tiếp với Tesla Model 3 và BMW i4.
Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Mercedes-Benz C-Class EV gây ấn tượng mạnh với cụm lưới tản nhiệt LED phát sáng độc đáo – một xu hướng thiết kế mới mà hãng xe Đức đang theo đuổi. Lưới tản nhiệt cỡ lớn lấy cảm hứng từ mẫu GLC EQ, tích hợp hàng trăm đi-ốt LED có khả năng phát quang, kết hợp với dải đèn ban ngày hình ngôi sao đặc trưng. Thiết kế này không chỉ mang lại diện mạo tương lai mà còn củng cố dấu ấn nhận diện thương hiệu.
Mercedes-Benz C-Class EV được phát triển trên nền tảng điện mới MB.EA, trang bị pin lithium-ion dung lượng 94 kWh cùng kiến trúc điện 800V, hỗ trợ sạc nhanh với công suất tối đa lên tới 330 kW. Nhờ đó, mẫu sedan này có khả năng di chuyển quãng đường ấn tượng – lên đến 497 dặm (khoảng 800 km) chỉ sau một lần sạc đầy. Đây là con số đủ sức cạnh tranh với những mẫu xe điện cao cấp nhất hiện nay.
Xe dự kiến sẽ có nhiều tùy chọn hệ truyền động, bao gồm phiên bản dẫn động cầu sau và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4MATIC, mang đến lựa chọn linh hoạt cho người dùng.
- Giá Santa Fe 2025 lăn bánh tháng 9/2025 giảm mạnh nhờ ưu đãi
Hyundai Santa Fe 2025 có giá từ 1,069 – 1,365 tỷ đồng. Với ưu đãi khuyến mãi và hỗ trợ phí trước bạ, chi phí lăn bánh thực tế trong tháng 9.2025 hấp dẫn hơn.
Tháng 9/2025, Hyundai Santa Fe có giá niêm yết từ 1,069 – 1,365 tỷ đồng cho các phiên bản từ Exclusive tới Calligraphy Turbo 6 chỗ. Với khuyến mãi lên đến ~125 triệu đồng và ưu đãi phí trước bạ, giá lăn bánh thực tế xuống thấp hơn đáng kể. Đây là lựa chọn hấp dẫn trong phân khúc SUV 7 chỗ cao cấp.
Hyundai Santa Fe tháng 9/2025 là lựa chọn đáng cân nhắc nếu bạn đang tìm SUV 7 chỗ cao cấp, tiện nghi đầy đủ và muốn một chiếc xe mạnh mẽ để sử dụng lâu dài. Với mức giá niêm yết từ 1,069 – 1,365 tỷ đồng và giá lăn bánh thực tế có thể từ ~1,2 – 1,55 tỷ đồng tùy phiên bản và địa phương, Santa Fe cung cấp khả năng sử dụng linh hoạt giữa giá và tiện nghi. Nếu ngân sách của bạn thuộc phân khúc trung-cao, đây là mẫu SUV “đáng đồng tiền”.