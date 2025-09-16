Bản tin Xe cộ 16/9: Siêu xe McLaren 750S JC96 bản giới hạn 61 chiếc

- Siêu xe McLaren 750S JC96 bản giới hạn 61 chiếc

McLaren lần đầu tiên tung ra mẫu siêu xe riêng cho Nhật Bản với phiên bản giới hạn 750S JC96, chỉ 61 chiếc, đánh dấu bước đi khác biệt trong lịch sử phát triển của hãng xe Anh Quốc.

Sự xuất hiện của mẫu xe này được xem là dấu mốc quan trọng, thể hiện bước đi mới của McLaren trong việc phát triển những dòng siêu xe mang tính cá nhân hóa dành riêng cho từng thị trường.

Điểm nổi bật của 750S JC96 nằm ở gói khí động học MSO High Downforce Kit, giúp tạo lực ép xuống mặt đường nhiều hơn khoảng 10% so với bản thường. Cả hai phiên bản Coupe và Spider đều được trang bị bộ mâm hợp kim siêu nhẹ “Delta” 15 chấu bởi lấy cảm hứng từ chiếc McLaren F1 GTR từng thi đấu tại Le Mans và JGTC. Một số chi tiết của xe được hoàn thiện bằng sợi carbon như cản trước, gương, ốp hông và cánh gió cỡ lớn, trong khi màu sơn độc quyền gồm màu đỏ, màu bạc, màu trắng và xám.

Đặc biệt, bốn trong tổng số 61 xe mang diện mạo JC96 Tribute được MSO thực hiện thủ công với họa tiết sọc vằn “Tiger Stripe” cùng tông màu hồng và xám. Các điểm nhấn khác gồm huy hiệu “1 of 61” mạ vàng ở bệ bước, hệ thống ống xả trung tâm hoàn thiện bằng titanium tự nhiên, cũng như khoang động cơ tích hợp đèn chiếu sáng riêng.

Về vận hành, cả 750S Coupe và Spider đều dùng động cơ V8 4.0L tăng áp kép, cho công suất 750 mã lực và mô-men xoắn 800 Nm. Kết hợp hộp số tự động 7 cấp và dẫn động cầu sau, xe có thể tăng tốc 0 - 100 km/h trong 2,8 giây và đạt tốc độ tối đa 332 km/h. Khối lượng khô của bản Coupe là 1.277 kg, còn bản Spider nặng 1.326 kg nhờ kết cấu khung sợi carbon Monocage II. Giá bán của dòng siêu xe này chưa được công bố.

- Vì sao một số bang tại Mỹ không yêu cầu gắn biển số trước?

Từ lý do tiết kiệm chi phí, yếu tố thẩm mỹ, công nghệ an toàn cho đến nhu cầu thực thi pháp luật, câu chuyện một hay hai biển số tại Mỹ vẫn còn gây nhiều tranh luận.

Như nhiều vấn đề khác trong cuộc sống, lý do chính khiến một số bang tại Mỹ không còn bắt buộc xe hơi phải gắn biển số trước bắt nguồn từ yếu tố tài chính. Việc chỉ phát hành 1 biển số thay vì 2 giúp tiết kiệm chi phí cho cả chính quyền lẫn người dân.