Bản tin Xe cộ 16/8: Toyota giới thiệu xe thể thao đẹp mê ly, công suất 387 mã lực, giá 4,660 tỷ đồng

- Honda có thêm chính sách bán pin cho xe máy điện ICON e:
Honda Việt Nam đã quyết định áp dụng chính sách bán pin kèm theo xe gắn máy điện ICON e:, bên cạnh chính sách cho thuê pin như hiện tại kể từ ngày 15/8.
Theo đó, khách hàng mua xe máy điện Honda ICON e: của Honda Việt Nam có thể mua pin với mức giá 9.621.818 VNĐ/pin (VAT 8%) hoặc 9.800.000 VNĐ/pin (VAT 10%). Khách hàng sẽ được bảo hành 2 năm kể từ ngày mua pin đối với pin được bán kèm theo xe hoặc 1 năm kể từ ngày mua pin đối với pin lẻ khi thay thế, sửa chữa, mua thêm.
Việc bán pin này dành cho khách hàng đã giao kết Hợp đồng dịch vụ cho thuê pin trên ứng dụng My Honda+ và hợp đồng này còn hiệu lực tại thời điểm Khách hàng mua lại pin. Pin bán chính là pin đang được khách hàng thuê theo Hợp đồng thuê để sử dụng cho xe điện đã mua tại các Cửa hàng bán xe máy và dịch vụ do Honda ủy nhiệm (HEAD). Giá bán của pin đang cho thuê được tính toán dựa trên chi phí thuê pin đã thanh toán và thời gian sử dụng thực tế.
Honda Việt Nam cũng áp dụng bảo hành với pin có dung lượng pin (SOH) trên 80% được đánh giá bởi HEAD.Thời hạn bảo hành cho pin là 2 năm trừ đi số tháng pin đã được sử dụng.
Khách hàng mua pin đang thuê, sẽ vẫn được hưởng gói bảo hiểm đi kèm trong thời hạn. Cụ thể là Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc của chủ xe cơ giới: còn hiệu lực theo thời hạn được ghi nhận trong Giấy chứng nhận bảo hiểm. Bảo hiểm tai nạn cá nhân cho người ngồi trên xe được duy trì hiệu lực trong vòng 01 năm kể từ thời điểm kích hoạt (như đã thông báo tới khách hàng). Bảo hiểm thiệt hại cho pin cũng sẽ còn hiệu lực đến hết ngày 31/3 gần nhất sau thời điểm khách hàng mua lại pin đang thuê.
- Tại Đức, chi phí sửa chữa xe điện vẫn cao hơn xe xăng
Theo Hiệp hội Bảo hiểm Đức, các khoản bồi thường bảo hiểm toàn diện cho xe điện cao hơn 15% - 20% so với xe xăng cùng phân khúc.
Chi phí sửa chữa xe điện sau tai nạn tại Đức đang có xu hướng giảm khi các xưởng dịch vụ ngày càng quen thuộc hơn với loại phương tiện này. Tuy nhiên, theo số liệu mới nhất, mức chi phí vẫn cao hơn khoảng 15% - 20% so với xe sử dụng động cơ đốt trong cùng phân khúc.
Số lượng xe thuần điện ngày càng tăng giúp chi phí sửa chữa trung bình của loại phương tiện này giảm dần. Tuy nhiên, con số này vẫn cao hơn so với các mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong gần 20%.
Trước đây, xe điện được xem là loại phương tiện "mới" với nhiều thách thức cho cả chủ sở hữu lẫn các đơn vị dịch vụ. Sự phức tạp trong kết cấu, yêu cầu kỹ thuật đặc thù và quy trình xử lý an toàn khiến chi phí sửa chữa ban đầu cao hơn đáng kể. Thống kê từ Hiệp hội Bảo hiểm Đức (GDV) cho thấy vào năm ngoái, các khoản bồi thường bảo hiểm toàn diện cho xe điện cao hơn 20% - 25% so với xe xăng cùng phân khúc.
- Mazda dồn lực cho xe điện và hybrid
Trước khó khăn tài chính, Mazda tập trung phát triển mạnh xe điện và hybrid, hướng tới thay đổi cục diện từ năm 2027.
Mazda đang đối mặt nhiều khó khăn tài chính, phần lớn do thuế quan Mỹ khiến hãng lỗ 286 triệu USD. Vị thế trên thị trường xe điện (EV) của hãng cũng chưa mạnh, khi các mẫu xe hợp tác với Changan chưa thực sự thu hút ngoài thị trường Trung Quốc.
Tuy nhiên, Mazda đang có kế hoạch đầy tham vọng để thay đổi điều này. Hãng dự kiến sẽ ra mắt mẫu xe điện tự phát triển hoàn toàn vào năm 2027. Để chuẩn bị, Mazda đang xây nhà máy pin sử dụng công nghệ Panasonic và phát triển kiến trúc riêng linh hoạt cho các mẫu EV tương lai.
Trước đó, các thị trường như châu Âu, Úc và châu Á - Thái Bình Dương sẽ đón nhận hai mẫu EV mới hợp tác với Changan: Mazda EZ-6 và EZ-60. Những mẫu xe này được thiết kế theo sở thích người tiêu dùng Trung Quốc, nổi bật với thiết kế tối giản nút bấm vật lý và màn hình lớn.
Bên cạnh xe điện, Mazda cũng tập trung vào hệ thống hybrid tự phát triển. Mẫu CX-5 thế hệ thứ ba (2026) sẽ là chiếc Mazda đầu tiên trang bị hệ hybrid không cắm sạc này. Dù CX-50 hiện dùng hệ hybrid của Toyota, Mazda kỳ vọng hai mẫu SUV này sẽ đạt tổng doanh số 250.000 chiếc.
- Toyota giới thiệu xe thể thao đẹp mê ly, công suất 387 mã lực, giá 4,660 tỷ đồng
Toyota Motor Thái Lan vừa giới thiệu Toyota GR Supra Track Edition, phiên bản cuối cùng của dòng xe thể thao huyền thoại GR Supra thế hệ thứ 5.
GR Supra Track Edition được phát triển bởi Toyota Gazoo Racing với hàng loạt cải tiến ở kết cấu thân xe, hệ thống treo và hiệu suất vận hành, nhằm nâng cao trải nghiệm lái và khả năng kiểm soát tối ưu.
Toyota GR Supra Track Edition được trang bị khối động cơ 6 xi lanh thẳng hàng dung tích 3 lít, kết hợp hộp số tự động 8 cấp. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 387 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500 Nm. Hệ thống treo biến thiên thích ứng (Adaptive Variable Suspension) giúp tự động điều chỉnh theo phong cách lái và điều kiện đường, đảm bảo sự ổn định, an toàn và khả năng phản hồi chính xác.
Về ngoại hình, Toyota GR Supra Track Edition nổi bật với gói nâng cấp khí động học gồm ốp vòm bánh xe Wheel Arch Flap, hốc gió trước Front Air Spat mở rộng, cánh gió sau bằng sợi carbon và bộ mâm hợp kim 19 inch màu đen mờ đi kèm kẹp phanh đỏ cùng logo GR.
- VinFast bảo hành chính hãng 6 năm cho xe - 8 năm cho pin xe máy điện
VinFast công bố áp dụng chính sách bảo hành chính hãng 6 năm cho xe, 8 năm cho pin, không giới hạn số km đối với tất cả các mẫu xe máy điện sử dụng pin LFP bán ra từ ngày 15/08/2025. Chính sách mới giúp xe máy điện VinFast có thời hạn bảo hành dài gấp đôi nhiều thương hiệu xe máy xăng trên thị trường.
Chính sách bảo hành 6 năm cho xe và 8 năm cho pin, không giới hạn số km sẽ được áp dụng đồng loạt cho tất cả các dòng xe máy điện VinFast sử dụng pin LFP bán ra thị trường từ ngày 15/08/2025.
Đặc biệt, với thời hạn bảo hành chính hãng lên đến 8 năm, pin LFP sử dụng trong các dòng xe máy điện VinFast là linh kiện được bảo hành dài nhất trên thị trường xe máy hiện nay, với nhiều ưu điểm vượt trội như tuổi thọ cao, hiệu suất ổn định, khả năng chịu nhiệt tốt, đảm bảo an toàn về cháy nổ. Ngoài ra, pin LFP đang dùng cho các dòng xe máy điện VinFast thế hệ mới không chứa các thành phần kim loại hiếm như Coban, Niken… nên thân thiện hơn với môi trường.