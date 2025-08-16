Bản tin Xe cộ 16/8: Toyota giới thiệu xe thể thao đẹp mê ly, công suất 387 mã lực, giá 4,660 tỷ đồng

- Honda có thêm chính sách bán pin cho xe máy điện ICON e:

Honda Việt Nam đã quyết định áp dụng chính sách bán pin kèm theo xe gắn máy điện ICON e:, bên cạnh chính sách cho thuê pin như hiện tại kể từ ngày 15/8.

Theo đó, khách hàng mua xe máy điện Honda ICON e: của Honda Việt Nam có thể mua pin với mức giá 9.621.818 VNĐ/pin (VAT 8%) hoặc 9.800.000 VNĐ/pin (VAT 10%). Khách hàng sẽ được bảo hành 2 năm kể từ ngày mua pin đối với pin được bán kèm theo xe hoặc 1 năm kể từ ngày mua pin đối với pin lẻ khi thay thế, sửa chữa, mua thêm.

Việc bán pin này dành cho khách hàng đã giao kết Hợp đồng dịch vụ cho thuê pin trên ứng dụng My Honda+ và hợp đồng này còn hiệu lực tại thời điểm Khách hàng mua lại pin. Pin bán chính là pin đang được khách hàng thuê theo Hợp đồng thuê để sử dụng cho xe điện đã mua tại các Cửa hàng bán xe máy và dịch vụ do Honda ủy nhiệm (HEAD). Giá bán của pin đang cho thuê được tính toán dựa trên chi phí thuê pin đã thanh toán và thời gian sử dụng thực tế.

Honda Việt Nam cũng áp dụng bảo hành với pin có dung lượng pin (SOH) trên 80% được đánh giá bởi HEAD.Thời hạn bảo hành cho pin là 2 năm trừ đi số tháng pin đã được sử dụng.

Khách hàng mua pin đang thuê, sẽ vẫn được hưởng gói bảo hiểm đi kèm trong thời hạn. Cụ thể là Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc của chủ xe cơ giới: còn hiệu lực theo thời hạn được ghi nhận trong Giấy chứng nhận bảo hiểm. Bảo hiểm tai nạn cá nhân cho người ngồi trên xe được duy trì hiệu lực trong vòng 01 năm kể từ thời điểm kích hoạt (như đã thông báo tới khách hàng). Bảo hiểm thiệt hại cho pin cũng sẽ còn hiệu lực đến hết ngày 31/3 gần nhất sau thời điểm khách hàng mua lại pin đang thuê.