Bản tin Xe cộ 16/10: Mitsubishi sẽ ra mắt xe Outlander chuyên chạy địa hình

Sau hai tháng liên tiếp bán chạy hơn, Toyota Hilux đã phải nhường lại vị trí thứ hai phân khúc bán tải cho Mitsubishi Triton trong tháng 9.

Báo cáo từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho thấy, tháng 9/2025, phân khúc xe bán tải có sự xáo trộn doanh số. Trong đó, Toyota Hilux không còn giữ được vị trí bán chạy thứ hai đã duy trì hai tháng liên tiếp trước đó.

Cụ thể tháng 9, Toyota Hilux chỉ bán được 311 xe, giảm nhẹ khoảng 6% so với tháng trước. Còn Mitsubishi Triton tăng doanh số mạnh, cao hơn gấp đôi so với tháng trước, tương ứng bán ra 484 xe.

Tính từ đầu năm, Mitsubishi Triton vẫn là xe bán tải bán chạy thứ hai toàn thị trường với doanh số 2.814 xe, Toyota Hilux xếp sau với khoảng cách doanh số là 310 xe, bán ra tổng cộng 2.504 chiếc.

Để kích cầu doanh số mua bán hàng cuối năm 2025 và dường như đồng thời cố gắng lấy vị trí xe bán tải bán chạy thứ hai cả năm 2025, tháng 10, Toyota Hilux bất ngờ được chính hãng ưu đãi bằng hình thức hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ.

Áp dụng ưu đãi, giá xe Toyota Hilux trong tháng 10/2025 trên thực tế còn từ 648 - 969 triệu đồng. Số tiền tiết kiệm được từ 20 - 30 triệu đồng tùy phiên bản.

- Cảnh sát Mỹ sử dụng siêu xe McLaren 720S

Chiếc siêu xe McLaren 720S này là món quà của một đại lý dành cho lực lượng cảnh sát Casselberry (Florida) và chỉ sử dụng để trưng bày.