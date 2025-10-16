Bản tin Xe cộ 16/10: Mitsubishi sẽ ra mắt xe Outlander chuyên chạy địa hình

- Toyota Hilux giảm giá để kích cầu doanh số
Sau hai tháng liên tiếp bán chạy hơn, Toyota Hilux đã phải nhường lại vị trí thứ hai phân khúc bán tải cho Mitsubishi Triton trong tháng 9.
Báo cáo từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho thấy, tháng 9/2025, phân khúc xe bán tải có sự xáo trộn doanh số. Trong đó, Toyota Hilux không còn giữ được vị trí bán chạy thứ hai đã duy trì hai tháng liên tiếp trước đó.
Cụ thể tháng 9, Toyota Hilux chỉ bán được 311 xe, giảm nhẹ khoảng 6% so với tháng trước. Còn Mitsubishi Triton tăng doanh số mạnh, cao hơn gấp đôi so với tháng trước, tương ứng bán ra 484 xe.
Tính từ đầu năm, Mitsubishi Triton vẫn là xe bán tải bán chạy thứ hai toàn thị trường với doanh số 2.814 xe, Toyota Hilux xếp sau với khoảng cách doanh số là 310 xe, bán ra tổng cộng 2.504 chiếc.
Để kích cầu doanh số mua bán hàng cuối năm 2025 và dường như đồng thời cố gắng lấy vị trí xe bán tải bán chạy thứ hai cả năm 2025, tháng 10, Toyota Hilux bất ngờ được chính hãng ưu đãi bằng hình thức hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ.
Áp dụng ưu đãi, giá xe Toyota Hilux trong tháng 10/2025 trên thực tế còn từ 648 - 969 triệu đồng. Số tiền tiết kiệm được từ 20 - 30 triệu đồng tùy phiên bản.
- Cảnh sát Mỹ sử dụng siêu xe McLaren 720S
Chiếc siêu xe McLaren 720S này là món quà của một đại lý dành cho lực lượng cảnh sát Casselberry (Florida) và chỉ sử dụng để trưng bày.
Tại một sự kiện cộng đồng, nhiều người đã bất ngờ khi thấy siêu xe McLaren 720S mang "đồng phục" của lực lượng cảnh sát thành phố Casselberry tại bang Florida, Mỹ.
Chiếc xe được trang trí với bộ tem đen/xanh trên nền sơn trắng đặc trưng, logo "Police Casselberry" cỡ lớn cùng hệ thống đèn hiệu được tích hợp phía sau kính chắn gió.
Theo thông báo từ lực lượng này, đây là một món quà đến từ đại lý siêu xe McLaren Orlando, và chiếc xe chỉ phục vụ cho mục đích triển lãm và không sử dụng để tuần tra.
McLaren 720S được trang bị động cơ V8 twin-turbo 4.0L, sản sinh công suất 720 mã lực và mô-men xoắn cực đại 770 Nm. Sức mạnh được truyền đến cầu sau thông qua hộp số ly hợp kép 7 cấp của Graziano.
- Xe mới của Honda - dùng khung gầm Type R, chạy chậm hơn Toyota Corolla
Một video thử nghiệm tại Nhật cho thấy Honda Prelude 2026 mất hơn 9 giây để tăng tốc 0-100 km/h, chậm hơn cả Corolla Hatchback.
Theo đại diện hãng chia sẻ với truyền thông quốc tế, Prelude mới có khả năng tăng tốc tương đương Civic Hybrid, tức khoảng 7-8 giây, nhưng mẫu xe này “không được thiết kế để cạnh tranh về hiệu suất thuần túy”. Honda cũng xác nhận Prelude không có chế độ khởi hành Launch Control, một tính năng giúp Civic Hybrid cắt giảm hơn 1 giây trong các bài thử độc lập.
“Chúng tôi không công bố thông số 0-100 km/h vì kết quả phụ thuộc nhiều yếu tố bên ngoài như mặt đường, nhiệt độ môi trường và tình trạng pin của hệ thống hybrid. Prelude chia sẻ một số thành phần với Civic Type R nhưng hướng đến cảm giác lái thể thao tinh tế, chứ không phải tốc độ tuyệt đối", người phát ngôn Honda nói.
Thông tin từ Car and Driver cho thấy Civic Sport Touring Hybrid 200 mã lực chỉ mất 6,2 giây để đạt 96 km/h, trong khi bản Sport xăng 150 mã lực cần 8,9 giây. Ngay cả Corolla hatchback cơ bản cũng đạt mốc này trong 8,3 giây – nhanh hơn chiếc coupe hybrid mới của Honda trong video thử nghiệm.
Honda Prelude 2026 sử dụng động cơ 2.0L 4 xy-lanh kết hợp hệ thống hybrid hai motor, cho tổng công suất 200 mã lực và hệ dẫn động cầu trước. Xe nặng 1.460 kg, tức nặng hơn GR86 khoảng 185 kg dù yếu hơn 28 mã lực. Đổi lại, mức tiêu thụ nhiên liệu đạt 23,6 km/lít (tương đương 55,5 mpg theo chuẩn WLTC).
Honda cho biết thay vì tập trung vào tăng tốc, Prelude hướng đến cảm giác lái cân bằng nhờ hệ thống treo thanh giằng kép trước (dual-axis) và giảm chấn thích ứng tương tự Civic Type R, cùng phanh Brembo bốn piston.
- Ế ẩm, Tesla Cybertruck được công ty khác của Elon Musk mua theo lô
Nguồn tin cho thấy dường như một phần doanh số Tesla Cybertruck giai đoạn gần đây xuất phát từ SpaceX và xAI.
Theo InsideEVs, Tesla Cybertruck không phải là mẫu xe dễ bán trên thị trường nhưng Tesla dường như đã phát hiện ra một “lỗ hổng tài chính”, vừa cho phép cải thiện doanh số, vừa giúp hãng thanh lý hàng tồn kho.
Tất cả đều liên quan đến SpaceX và xAI - những công ty cùng dưới quyền kiểm soát của Elon Musk tương tự Tesla.
Trong quý III, Tesla bán được 5.385 bán tải điện Cybertruck, giảm đến 63% so với lượng bàn giao 14.000 xe đạt được trong cùng kỳ năm ngoái. Kết thúc 9 tháng đầu năm, Tesla Cybertruck sở hữu lượng bàn giao 16.000 xe. Con số này khá khiêm tốn so với ước tính 250.000 xe/năm mà Elon Musk từng kỳ vọng.
Theo The Verge, Tesla dự kiến có thể giao hàng thành công khoảng 20.000 bán tải điện Cybertruck trong năm nay.
Ở Mỹ, lượng tiêu thụ xe điện trong quý III đã bùng nổ do người dân đổ xô mua sắm trước khi khoản ưu đãi thuế 7.500 USD hết hiệu lực.
Theo The Verge, doanh số ôtô điện tại xứ cờ hoa dự kiến giảm mạnh trong quý cuối năm - điều có thể khiến tình hình kinh doanh của Tesla Cybertruck trở nên tồi tệ hơn.
Chuyên trang InsideEVs thừa nhận không chỉ Tesla Cybertruck, doanh số thị trường bán tải điện nhìn chung đang có dấu hiệu chững lại.
- Mitsubishi sẽ ra mắt xe Outlander chuyên chạy địa hình
Thay vì ô tô điện, Mitsubishi lựa chọn ra mắt một mẫu SUV chạy xăng mới, cụ thể là Outlander chuyên chạy địa hình tại Mỹ vào năm 2026.
Carscoops đưa tin, Mitsubishi đang tăng cường đội hình xe tại Mỹ. Hãng dự kiến sẽ ra mắt một mẫu xe gầm cao mới tại đây, nhưng không phải crossover điện mà là một chiếc ô tô địa hình máy xăng.
Theo đó, dựa trên thành công của phiên bản Outlander Trail Edition, Mitsubishi sẽ sớm tung ra một biến thể hầm hố hơn của chiếc SUV gia đình phổ biến này để phục vụ chạy địa hình chuyên nghiệp.
Mitsubishi cho biết mẫu xe sắp ra mắt sẽ trình làng vào năm 2026, thiết kế thân xe và các chế độ lái, nâng cấp hiệu suất phục vụ riêng cho chạy địa hình. Xe cũng sẽ được trang bị nội thất độc đáo với vật liệu bền bỉ và chắc chắn hơn.
Biến thể mới này sẽ mở rộng dải sản phẩm Outlander và dấu ấn của Mitsubishi tại Mỹ, như một phần của chiến lược lớn hơn Momentum 2030, hứa hẹn ít nhất một mẫu xe mới hoặc được làm mới mỗi năm cho đến cuối thập kỷ.
Mặc dù Mitsubishi chưa công bố ảnh, nhưng mô tả cho thấy nhiều hơn là chỉ những thay đổi về mặt thẩm mỹ.