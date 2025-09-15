Bản tin Xe cộ 15/9: Ford Ranger Raptor ra mắt gói nâng cấp mới tại Thái Lan

Yamaha PG-1 được trang bị động cơ 4 kỳ, một xy-lanh dung tích 113,7 cc, 2 van, phun xăng điện tử, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,85 mã lực tại 7.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 9,5 Nm tại 5.500 vòng/phút.

Xe vẫn sử dụng cụm đồng hồ trước/sau hình tròn khá cổ điển. Cụm màn hình đã được thiết kế lại thành một màn hình LCD dạng tròn duy nhất, hiển thị các thông tin quan trọng như tốc độ, vòng tua, cấp số, mức xăng, tiêu thụ nhiên liệu và cảnh báo ABS.

Các kích thước dài x rộng x cao của Yamaha PG-1 lần lượt 1.980 x 805 x 1.050 mm. Hai phiên bản Cao cấp và Giới hạn có chiều cao 1.055 mm. Phần đầu xe và nắp công tắc chính được làm mới, xe có ốp hông với họa tiết kẻ dọc đậm chất retro 1970.

Yamaha Motor Việt Nam vừa ra mắt phiên bản nâng cấp của mẫu scrambler Yamaha PG-1. Ở bản mới, Yamaha PG-1 được bổ sung tính năng an toàn, nâng cấp đồng hồ và trang bị lốp gai kiểu mới.

GSM cùng VinFast và các đối tác ngân hàng công bố triển khai chương trình hỗ trợ đặc biệt “Mua xe 0 đồng” dành cho các tài xế mua xe VinFast VF 5 hoặc Herio Green để kinh doanh dịch vụ trên nền tảng Xanh SM Platform. Các tài xế có thể nhận xe ngay với 0 đồng vốn đối ứng và trả góp cố định chỉ từ 9,1 triệu đồng/tháng trong vòng 5 năm để sở hữu xe và tạo ra nguồn thu nhập ngay lập tức.

Chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho các tài xế mua xe VinFast VF 5 và Herio Green để kinh doanh dịch vụ trên nền tảng Xanh SM Platform được triển khai từ ngày 13/9 đến hết ngày 31/12/2025. Theo đó, VinFast và các đối tác ngân hàng sẽ cung cấp gói vay đặc biệt được thiết kế riêng cho các tài xế Xanh SM Platform, với giá trị vay lên tới 100% giá xe, thời hạn vay 5 năm, trả góp niên kim cố định 9,8 triệu đồng/tháng đối với Herio Green và 10,6 triệu đồng/tháng đối với VF 5.

Nếu đăng ký vận doanh độc quyền trên nền tảng Xanh SM Platform, chủ xe sẽ được GSM hỗ trợ thêm 700.000 đồng/tháng trong vòng 3 năm đầu. Nhờ đó, mức trả góp niên kim cố định hàng tháng trong 3 năm đầu chỉ còn 9,1 triệu đồng đối với Herio Green và 9,9 triệu đồng đối với VF 5. Sau 5 năm trả góp, chiếc xe sẽ hoàn toàn thuộc sở hữu của tài xế.

- Amazon tham gia đường đua robotaxi

Năm năm sau thương vụ mua lại doanh nghiệp công nghệ Zoox trị giá 1,3 tỷ USD, tập đoàn công nghệ và thương mại điện tử Amazonđã chính thức tham gia vào cuộc đua xe taxi vận hành tự động (robotaxi) tại Mỹ, vốn cho đến nay vẫn do hãng công nghệ xe tự lái Waymo của "ông lớn" Alphabet thống trị.

Amazon đang tham gia một thị trường hướng đến tương lai trong bối cảnh Waymo lại có lợi thế lớn khi đã cung cấp dịch vụ xe tự lái thương mại từ năm 2020. Đầu năm 2025, Waymo cho biết đã vượt mốc 10 triệu chuyến xe trả phí và hiện công ty đang hoạt động tại năm thành phố và dự kiến sẽ cung cấp dich vụ ở một số thành phố mới trong năm 2026.

Trong khi đó, công ty sản xuất xe điện Tesla đã bắt đầu thử nghiệm dịch vụ robotaxi hạn chế tại Austin, Texas vào tháng Sáu, cho dù có sự giám sát của con người khi xe tự vận hành khi lưu thông trên đường phố.