Bản tin Xe cộ 15/9: Ford Ranger Raptor ra mắt gói nâng cấp mới tại Thái Lan

- Yamaha PG-1 ra mắt bản nâng cấp - thêm ABS, đắt nhất gần 35 triệu đồng
Mẫu "xe chơi" của thương hiệu Yamaha trình làng bản nâng cấp với tính năng ABS trang bị cho bánh trước.
Yamaha Motor Việt Nam vừa ra mắt phiên bản nâng cấp của mẫu scrambler Yamaha PG-1. Ở bản mới, Yamaha PG-1 được bổ sung tính năng an toàn, nâng cấp đồng hồ và trang bị lốp gai kiểu mới.
Các kích thước dài x rộng x cao của Yamaha PG-1 lần lượt 1.980 x 805 x 1.050 mm. Hai phiên bản Cao cấp và Giới hạn có chiều cao 1.055 mm. Phần đầu xe và nắp công tắc chính được làm mới, xe có ốp hông với họa tiết kẻ dọc đậm chất retro 1970.
Xe vẫn sử dụng cụm đồng hồ trước/sau hình tròn khá cổ điển. Cụm màn hình đã được thiết kế lại thành một màn hình LCD dạng tròn duy nhất, hiển thị các thông tin quan trọng như tốc độ, vòng tua, cấp số, mức xăng, tiêu thụ nhiên liệu và cảnh báo ABS.
Yamaha PG-1 được trang bị động cơ 4 kỳ, một xy-lanh dung tích 113,7 cc, 2 van, phun xăng điện tử, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,85 mã lực tại 7.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 9,5 Nm tại 5.500 vòng/phút.
- GSM hỗ trợ tài xế Xanh SM Platform “Mua xe VinFast với 0 đồng” để kinh doanh dịch vụ
GSM cùng VinFast và các đối tác ngân hàng công bố triển khai chương trình hỗ trợ đặc biệt “Mua xe 0 đồng” dành cho các tài xế mua xe VinFast VF 5 hoặc Herio Green để kinh doanh dịch vụ trên nền tảng Xanh SM Platform. Các tài xế có thể nhận xe ngay với 0 đồng vốn đối ứng và trả góp cố định chỉ từ 9,1 triệu đồng/tháng trong vòng 5 năm để sở hữu xe và tạo ra nguồn thu nhập ngay lập tức.
Chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho các tài xế mua xe VinFast VF 5 và Herio Green để kinh doanh dịch vụ trên nền tảng Xanh SM Platform được triển khai từ ngày 13/9 đến hết ngày 31/12/2025. Theo đó, VinFast và các đối tác ngân hàng sẽ cung cấp gói vay đặc biệt được thiết kế riêng cho các tài xế Xanh SM Platform, với giá trị vay lên tới 100% giá xe, thời hạn vay 5 năm, trả góp niên kim cố định 9,8 triệu đồng/tháng đối với Herio Green và 10,6 triệu đồng/tháng đối với VF 5.
Nếu đăng ký vận doanh độc quyền trên nền tảng Xanh SM Platform, chủ xe sẽ được GSM hỗ trợ thêm 700.000 đồng/tháng trong vòng 3 năm đầu. Nhờ đó, mức trả góp niên kim cố định hàng tháng trong 3 năm đầu chỉ còn 9,1 triệu đồng đối với Herio Green và 9,9 triệu đồng đối với VF 5. Sau 5 năm trả góp, chiếc xe sẽ hoàn toàn thuộc sở hữu của tài xế.
- Amazon tham gia đường đua robotaxi
Amazon đang tham gia một thị trường hướng đến tương lai trong bối cảnh Waymo lại có lợi thế lớn khi đã cung cấp dịch vụ xe tự lái thương mại từ năm 2020.
Năm năm sau thương vụ mua lại doanh nghiệp công nghệ Zoox trị giá 1,3 tỷ USD, tập đoàn công nghệ và thương mại điện tử Amazonđã chính thức tham gia vào cuộc đua xe taxi vận hành tự động (robotaxi) tại Mỹ, vốn cho đến nay vẫn do hãng công nghệ xe tự lái Waymo của "ông lớn" Alphabet thống trị.
Amazon đang tham gia một thị trường hướng đến tương lai trong bối cảnh Waymo lại có lợi thế lớn khi đã cung cấp dịch vụ xe tự lái thương mại từ năm 2020. Đầu năm 2025, Waymo cho biết đã vượt mốc 10 triệu chuyến xe trả phí và hiện công ty đang hoạt động tại năm thành phố và dự kiến sẽ cung cấp dich vụ ở một số thành phố mới trong năm 2026.
Trong khi đó, công ty sản xuất xe điện Tesla đã bắt đầu thử nghiệm dịch vụ robotaxi hạn chế tại Austin, Texas vào tháng Sáu, cho dù có sự giám sát của con người khi xe tự vận hành khi lưu thông trên đường phố.
Zoox được thành lập vào năm 2014, 5 năm sau khi Google thành lập dự án sau này trở thành Waymo. Sau Las Vegas, công ty này cho biết có kế hoạch ra mắt chương trình dành cho người lái xe sớm tại San Francisco trước cuối năm nay. Công ty đã thử nghiệm đội xe gồm 50 robotaxi tại San Francisco và Las Vegas.
Theo kế hoạch của Zoox, Austin và Miami sẽ là những địa bàn hoạt động tiếp theo của công ty này. Zoox sẽ sớm bắt đầu thử nghiệm robotaxi tại những thị trường trên và cho biết đã vận hành các xe thử nghiệm được cải tiến tại Los Angeles, Atlanta và Seattle.
- Ford Ranger Raptor ra mắt gói nâng cấp mới tại Thái Lan
Mẫu bán tải thể thao Ford Ranger Raptor Extra Pack vừa được giới thiệu tại Thái Lan với một số nâng cấp về ngoại hình cùng mức giá khoảng 62.500 USD.
Ford Thái Lan vừa chính thức giới thiệu gói nâng cấp Extra Pack cho các dòng bán tải Ford Ranger XLS, WildTrak và Raptor. Mức giá khởi điểm của 3 phiên bản này cũng tăng thêm từ 10.000 - 30.000 baht (315 - 950 USD).
Đối với phiên bản Ranger Raptor cao cấp nhất, Ford cũng chỉ thay đổi nhẹ về ngoại hình và không can thiệp vào hệ thống vận hành. Tuy nhiên, gói Extra Pack chỉ khả dụng trên phiên bản sử dụng động cơ V6 twin-turbo 3.0L.
Ford Ranger Raptor Extra Pack tại Thái Lan được trang bị động cơ V6 twin-turbo 3.0L, sản sinh công suất tối đa 397 mã lực và mô-men xoắn cực đại 583 Nm.
- Kia Morning lột xác ngoại hình, không còn là xe cỡ A rẻ nhất
Mẫu xe rẻ nhất của Kia tại Việt Nam có diện mạo mới ở đợt nâng cấp, giá bán cũng tăng vài chục triệu đồng.
Kia Việt Nam vừa giới thiệu bản nâng cấp của mẫu xe cỡ A gầm thấp Kia Morning. Ở bản mới, Kia Morning còn 2 phiên bản, nâng cấp ngoại hình, loại bỏ tùy chọn số sàn và giá bán cũng cao hơn so với trước.
Trong thông báo ra mắt, hãng xe Hàn Quốc gọi Kia Morning mới là mẫu xe đô thị thời trang dành cho khách hàng nữ. Mẫu xe cỡ nhỏ được tân trang ngoại hình, trang bị cụm đèn LED Starmap đặc trưng của thương hiệu, kết hợp lưới tản nhiệt mở rộng. Mâm xe 15 inch nay có họa tiết mới.
Khoang lái Kia Morning tiếp tục được trang bị hệ thống điều hòa tự động duy nhất trong phân khúc. Mẫu xe cỡ A thương hiệu Kia còn có màn hình giải trí kích thước 8 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, hệ thống âm thanh 6 loa.
Bộ ghế ngồi Kia Morning bọc da, trong đó hàng 2 có thể gập 60:40 để tăng không gian chở đồ đến 1.010 lít. Hãng xe Hàn Quốc trang bị cho Morning 2 túi khí, camera lùi, cảm biến lùi, các tính năng an toàn như ABS, BA, EBD cùng cảm biến áp suất lốp.
Dưới nắp ca-pô Kia Morning vẫn là động cơ xăng hút khí tự nhiên dung tích 1.25L, sản sinh công suất tối đa 83 mã lực, mô-men xoắn cực đại 122 Nm. Ở đợt nâng cấp này, toàn bộ phiên bản Kia Morning sử dụng hộp số tự động 4 cấp, dẫn động cầu trước.
Kia Morning bản nâng cấp ra mắt khách hàng Việt Nam với 2 phiên bản, trong đó bản AT có giá 439 triệu đồng và bản GT-Line được bán với giá 469 triệu đồng. Giá bán này tăng 45-50 triệu so với trước.