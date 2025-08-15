Bản tin Xe cộ 15/8: BMW rục rịch ra mắt SUV địa hình cạnh tranh với Mercedes G-Class

- BMW rục rịch ra mắt SUV địa hình cạnh tranh với Mercedes G-Class
BMW được cho là đang phát triển một mẫu SUV đầu bảng mới với hiệu suất mạnh mẽ, hướng tới cạnh tranh với dòng xe off-road đình đám Mercedes G-Class hay Lexus LX.
BMW hiện có danh mục sản phẩm phong phú từ crossover cỡ nhỏ đến xe hạng sang cỡ lớn, hay cả các dòng xe hiệu suất cao M. Tuy nhiên, danh mục vẫn còn đang thiếu một mẫu xe địa hình có thể cạnh tranh với những tên tuổi lớn Mercedes G-Class, Lexus LX hoặc Range Rover.
Theo Auto News, khoảng trống này sẽ được khỏa lấp khi BMW đang ấp ủ kế hoạch ra mắt một mẫu SUV địa hình hạng sang hoàn toàn mới. Mẫu xe chuyên off-road này dự kiến sẽ bắt đầu sản xuất vào nửa cuối năm 2029 tại nhà máy Spartanburg, Mỹ - nơi BMW đang lắp ráp X3, X4, X5, X6, X7 và XM.
Được biết đến với tên gọi nội bộ là G74, chiếc SUV này sẽ sử dụng nền tảng khung gầm liền khối của X5 thế hệ tiếp theo thay vì X7. Xe được kỳ vọng sẽ sở hữu khả năng vận hành địa hình ấn tượng và dự kiến vẫn dùng động cơ đốt trong thay vì có phiên bản thuần điện.
Ngoài ra, G74 sẽ sở hữu thiết kế ngoại thất mạnh mẽ, hệ thống treo nâng cấp cùng phần mềm hỗ trợ off-road chuyên dụng.
Trước dự án G74, sự xuất hiện của phiên bản đặc biệt X5 Silver Anniversary Edition với gói xOffroad cho thấy BMW đang ngày càng chú trọng phân khúc SUV thiên về địa hình.
Đáng chú ý, chiếc SUV sắp ra mắt này được cho có thể thay thế XM ở vị trí dẫn đầu dòng sản phẩm của BMW. Theo AutoForecast Solutions, việc sản xuất XM có thể kết thúc sớm nhất vào tháng 11/2028, chỉ 5 năm sau khi ra mắt.
Động thái này đánh dấu sự chuyển dịch về hướng tiếp cận của BMW, từ mẫu XM tập trung vào đường trường sang phân khúc SUV địa hình - nơi Mercedes G-Class đang nắm nhiều ưu thế.
- Ford trình làng mẫu xe điện đầu tiên tại Việt Nam
Trong sự kiện kỷ niệm 30 năm hoạt động tại Việt Nam vào hôm nay (15/8), Ford sẽ trình làng mẫu xe điện Mustang Mach-E.
Mustang Mach-E là mẫu xe điện đầu tiên mà Ford giới thiệu tại thị trường Việt Nam. Đây là một mẫu crossover phong cách coupe, ra mắt lần đầu vào 2019. Sản phẩm này được xem như biến thể gầm cao, thuần điện của dòng sedan thể thao Mustang.
Ford Mustang Mach-E có hai tùy chọn pin. Với cấu hình dẫn động cầu sau, pin 73 kWh (tiêu chuẩn), tầm hoạt động của xe khoảng 418 km. Cấu hình tương tự nhưng dẫn động 4 bánh, tầm hoạt động là 386 km.
Với pin 88 kWh (nâng cao), dẫn động 4 bánh, tầm hoạt động của xe khoảng 482 km. Hãng cung cấp sạc 11 kW hoặc sạc nhanh 115-150 kW. Nếu sử dụng bộ sạc 48 Ah và ổ cắm 240 V, thời gian sạc đầy pin của Mustang Mach-E khoảng 7,7-7,8 giờ.
Ở bản pin tiêu chuẩn, môtơ điện của xe có công suất 264 mã lực, mô-men xoắn 525 Nm khi dẫn động cầu sau và 325 mã lực, sức kéo 678 Nm khi dẫn động bốn bánh. Bản pin nâng cao, dẫn động bốn bánh, hai môtơ điện có công suất kết hợp 370 mã lực, mô-men xoắn 678 Nm.
Hiện Ford Việt Nam đã nhanh chóng lắp đặt trụ sạc tại các Đại lý bán xe Ford trên toàn quốc. Bên cạnh đó Ford sẽ đầu tư một dải trạm sạc công cộng dọc QL.1.
- Mitsubishi hồi sinh biểu tượng off-road Montero?
Mitsubishi bắt đầu thử nghiệm một mẫu xe gầm cao mới. Thông tin chính thức vẫn khan hiếm nhưng đây có thể là sự trở lại của một mẫu xe huyền thoại.
Trong thế giới xe off-road, một số cái tên đã trở thành huyền thoại. Mitsubishi Montero, hay còn gọi là Pajero ở nhiều thị trường, là một trong số đó. Thập niên 1980 và 1990, Montero ghi dấu tại Dakar Rally và trở thành lựa chọn quen thuộc của dân đam mê khám phá.
Sau 20 năm vắng bóng ở Mỹ và vài năm dừng bán ở các thị trường khác, mẫu xe Nhật này có thể chuẩn bị trở lại. Ảnh chụp thử nghiệm nguyên mẫu những ngày gần đây cho thấy Montero hay Pajero thế hệ mới đang được phát triển, dự kiến ra mắt trước cuối 2025.
Mitsubishi chưa xác nhận việc hồi sinh Montero, nhưng hãng từng hứa sẽ ra mắt nhiều mẫu mới trong vài năm tới, đồng thời đăng ký lại thương hiệu Montero vào năm ngoái. Không loại trừ khả năng mẫu xe mới sẽ không bán tại Mỹ.
Dù vậy, nhiều dấu hiệu cho thấy Mitsubishi muốn đưa biểu tượng off-road trở lại.
- New Mazda CX-3 chuyển sang lắp ráp tại Việt Nam, giá từ 549 triệu đồng
Thay vì nhập khẩu, New Mazda CX-3 được Thaco Auto lắp ráp tại nhà máy ở Chu Lai (Quảng Nam) với một số thay đổi nhỏ về ngoại thất và trang bị, đồng thời giá bán tăng nhẹ so với trước.
New Mazda CX-3 có 4 phiên bản gồm: AT, Deluxe, Luxury và Premium, đi kèm mức giá lần lượt là 549 triệu, 579 triệu, 619 triệu và 659 triệu đồng. So với phiên bản nhập khẩu trước đây, bản lắp ráp trong nước có mức giá tăng từ 18 đến 30 triệu đồng.
Tuy nhiên, đổi lại CX-3 thế hệ mới được nâng cấp nhẹ ở thiết kế ngoại thất, bổ sung thêm các trang bị tiện nghi và mở rộng tùy chọn màu sơn, mang đến nhiều giá trị hơn cho người dùng.
- Ford tập trung đầu tư vào phân khúc xe điện giá rẻ
Ford lùi lịch ra mắt xe bán tải điện và van điện đến năm 2028, chuyển hướng mạnh mẽ sang các mẫu xe điện nhỏ gọn, giá phải chăng.
Ford vừa thông báo hoãn ra mắt xe bán tải điện thế hệ mới và xe van điện đến năm 2028. Quyết định này cho thấy hãng đang chuyển hướng tập trung vào các mẫu xe điện nhỏ gọn và có giá phải chăng hơn.
Đây là động thái chiến lược nhằm thích nghi với thị trường và nhu cầu của người tiêu dùng.
Cụ thể, mẫu xe bán tải điện F-150 Lightning thế hệ tiếp theo và xe van điện Transit Custom sẽ bị lùi lịch ra mắt thêm hai năm. Ban đầu, các mẫu xe này được kỳ vọng sẽ trình làng sớm hơn. Tuy nhiên, giờ đây kế hoạch đã được điều chỉnh, cho thấy Ford đang cẩn trọng hơn trong việc triển khai sản phẩm mới.
Nguyên nhân chính của sự trì hoãn này là Ford muốn theo đuổi các lựa chọn xe điện có giá thành hợp lý hơn. Hãng nhận thấy nhu cầu thị trường đang dịch chuyển rõ rệt sang phân khúc xe điện phổ thông, thay vì các mẫu xe lớn và đắt tiền. Điều này giúp xe điện tiếp cận được nhiều đối tượng khách hàng hơn.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh phân khúc xe điện toàn cầu đang đối mặt với nhiều thách thức đáng kể. Tốc độ tăng trưởng không như kỳ vọng ban đầu và áp lực về giá cả đã buộc nhiều hãng xe lớn phải xem xét lại chiến lược điện hóa của mình, tìm kiếm các giải pháp thực tế hơn.
Việc điều chỉnh này cũng thể hiện sự thay đổi trong chiến lược đầu tư của Ford. Thay vì dồn nguồn lực vào các dự án xe điện cao cấp, hãng sẽ tập trung vào nghiên cứu và phát triển những mẫu xe điện có khả năng tiếp cận rộng rãi hơn, mang lại lợi nhuận bền vững trong dài hạn.
Quyết định của Ford có thể tác động lớn đến thị trường xe điện, báo hiệu một xu hướng mới về các mẫu xe điện giá rẻ hơn và dễ tiếp cận hơn. Đây là một bước đi thận trọng, cho phép hãng tối ưu hóa lợi nhuận và đáp ứng nhu cầu thực tế của người tiêu dùng, thay vì chạy theo các dự án đắt đỏ.