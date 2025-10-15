Bản tin Xe cộ 15/10: BMW để ngỏ khả năng phát triển xe thể thao thuần điện

- Xe bán chạy nhất mọi thời đại của Toyota sắp có màn ‘lột xác’

Mẫu xe bán chạy nhất mọi thời đại của Toyota là Corolla chuẩn bị có những thay đổi toàn diện cả về mặt thiết kế lẫn cơ khí, được hé lộ thông qua bản concept mới.

Trước thềm sự kiện Japan Mobility Show 2025 diễn ra vào cuối tháng này, Toyota vừa gây chú ý khi tung ra một mẫu concept hoàn toàn mới, được xem là bản xem trước cho thế hệ tiếp theo của dòng xe Corolla biểu tượng.

Từ những hình ảnh ban đầu, mẫu concept này cho thấy sự lột xác mạnh mẽ so với thế hệ Corolla thứ 12 hiện hành, với phong cách thiết kế sắc sảo và tỷ lệ đặc trưng của xe điện.

Phần đầu xe nổi bật với thiết kế “hammerhead” thế hệ mới của Toyota, sử dụng dải đèn LED toàn chiều rộng kết hợp các chi tiết nằm ngang và dọc. Nắp ca-pô ngắn gợi ý về khả năng có phiên bản thuần điện với nền tảng chuyên dụng.

Chiếc sedan 4 cửa không có lưới tản nhiệt truyền thống, chỉ có một khe hút gió nhỏ ở cản dưới và khe thoát gió tinh tế ở chân kính chắn gió. Kiểu thiết kế mặt ca-lăng này khá giống với Lexus ES thế hệ mới.

Ngay bên cạnh hốc bánh trước bên lái có tích hợp cổng sạc, kèm theo chi tiết trang trí dọc nằm dưới gương chiếu hậu. Những điểm nhấn khác gồm đường viền cửa sổ hạ thấp, thân xe có đường gân nổi bắt mắt và tay nắm dạng lẫy ẩn.

Đuôi xe mang phong cách thể thao với cánh lướt gió liền thân, kết hợp cùng cụm đèn hậu LED kéo dài với họa tiết dạng điểm ảnh. Dòng chữ Corolla được đặt nổi bật trên cửa cốp phẳng, trong khi biển số gắn thấp trên phần cản sau.

Hiện Toyota vẫn chưa tiết lộ thông tin về hệ truyền động của mẫu concept này. Trước đó, gã khổng lồ ô tô Nhật Bản từng hé lộ về dòng động cơ 4 xi-lanh mới có kích thước nhỏ gọn nhưng cải thiện đáng kể hiệu suất và khả năng tiết kiệm nhiên liệu.

