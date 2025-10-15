Bản tin Xe cộ 15/10: BMW để ngỏ khả năng phát triển xe thể thao thuần điện

- Xe bán chạy nhất mọi thời đại của Toyota sắp có màn ‘lột xác’
Mẫu xe bán chạy nhất mọi thời đại của Toyota là Corolla chuẩn bị có những thay đổi toàn diện cả về mặt thiết kế lẫn cơ khí, được hé lộ thông qua bản concept mới.
Trước thềm sự kiện Japan Mobility Show 2025 diễn ra vào cuối tháng này, Toyota vừa gây chú ý khi tung ra một mẫu concept hoàn toàn mới, được xem là bản xem trước cho thế hệ tiếp theo của dòng xe Corolla biểu tượng.
Từ những hình ảnh ban đầu, mẫu concept này cho thấy sự lột xác mạnh mẽ so với thế hệ Corolla thứ 12 hiện hành, với phong cách thiết kế sắc sảo và tỷ lệ đặc trưng của xe điện.
Phần đầu xe nổi bật với thiết kế “hammerhead” thế hệ mới của Toyota, sử dụng dải đèn LED toàn chiều rộng kết hợp các chi tiết nằm ngang và dọc. Nắp ca-pô ngắn gợi ý về khả năng có phiên bản thuần điện với nền tảng chuyên dụng.
Chiếc sedan 4 cửa không có lưới tản nhiệt truyền thống, chỉ có một khe hút gió nhỏ ở cản dưới và khe thoát gió tinh tế ở chân kính chắn gió. Kiểu thiết kế mặt ca-lăng này khá giống với Lexus ES thế hệ mới.
Ngay bên cạnh hốc bánh trước bên lái có tích hợp cổng sạc, kèm theo chi tiết trang trí dọc nằm dưới gương chiếu hậu. Những điểm nhấn khác gồm đường viền cửa sổ hạ thấp, thân xe có đường gân nổi bắt mắt và tay nắm dạng lẫy ẩn.
Đuôi xe mang phong cách thể thao với cánh lướt gió liền thân, kết hợp cùng cụm đèn hậu LED kéo dài với họa tiết dạng điểm ảnh. Dòng chữ Corolla được đặt nổi bật trên cửa cốp phẳng, trong khi biển số gắn thấp trên phần cản sau.
Hiện Toyota vẫn chưa tiết lộ thông tin về hệ truyền động của mẫu concept này. Trước đó, gã khổng lồ ô tô Nhật Bản từng hé lộ về dòng động cơ 4 xi-lanh mới có kích thước nhỏ gọn nhưng cải thiện đáng kể hiệu suất và khả năng tiết kiệm nhiên liệu.
- ONIQ 3 lộ hình ảnh trên đường phố, một chi tiết khác với bản concept
IONIQ 3 bị bắt gặp chạy thử tại Hàn Quốc, dự kiến sản xuất chính thức đầu năm 2026.
Hyundai trình làng mẫu Concept Three tại Triển lãm Ô tô Munich cách đây 1 tháng. Mẫu concept này sẽ chính thức trở thành IONIQ 3 khi được ra mắt vào năm sau.
Trước thềm ra mắt chính thức, IONIQ 3 đã được bắt gặp chạy thử tại Hàn Quốc, với thiết kế gần như giống hệt bản concept.
Video từ kênh HealerTV cho thấy cái nhìn cận cảnh hơn về mẫu xe điện mới của Hyundai ở hầu hết mọi góc độ. Dù xe vẫn được che phủ, có thể thấy cụm đèn pha phía trước hầu như không thay đổi. Điểm khác biệt rõ nhất là đèn xi nhan đã được chuyển lên phía trên cụm đèn pha.
Tương tự phía trước, đèn xi nhan ở phía sau cũng được đặt phía trên cụm đèn hậu. Xe còn có đèn phanh hỗ trợ tương tự như mẫu Nexo - mẫu xe điện chạy bằng pin nhiên liệu hydro (FCEV) của Hyundai.
Với các kích thước: dài 4.287 mm, rộng 1.940 mm, cao 1.428 mm và chiều dài cơ sở 2.722 mm, Concept Three có kích cỡ tương đương Volkswagen ID.3 và Kia EV3.
- Sedan hạng D ngày càng kén khách, Toyota Camry chỉ bán 78 xe vẫn dẫn đầu phân khúc
Tháng 9/2025, Toyota Camry chỉ bán ra 78 xe, mức thấp nhất từ đầu năm song vẫn dẫn đầu doanh số phân khúc sedan hạng D.
Báo cáo từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho thấy, doanh số phân khúc sedan hạng D tháng 9/2025 giảm mạnh. Việc phân khúc sedan hạng D giảm doanh số phần lớn tới từ việc Toyota Camry bán ít hơn nhiều so với tháng trước.
Theo đó tháng 9/2025, Toyota Camry ghi nhận doanh số chỉ 78 chiếc, giảm 56% so với tháng trước. Đây là doanh số tháng thấp nhất của Camry được ghi nhận từ đầu năm.
Dù vậy, Toyota Camry vẫn là sedan hạng D bán chạy nhất toàn thị trường trong tháng khi Kia K5 chỉ bán ra 19 xe (thấp hơn tháng trước 2 xe) và Honda Accord đạt doanh số 5 chiếc (cao hơn tháng trước 2 xe). Còn Mazda 6 hiện có thông tin tạm dừng kinh doanh, đại lý đã hết xe nên không phát sinh doanh số.
Với việc hầu hết các mẫu xe giảm doanh số, tổng số sedan hạng D bán ra tại Việt Nam tháng 9 chỉ đạt 102 xe, giảm khoảng 49% so với tháng trước.
- Giá Corolla Cross tháng 10/2025 ‘mềm’ hơn, khách Việt đổ xô đặt cọc
Với chính sách ưu đãi mạnh từ đại lý, Corolla Cross đang thu hút lượng khách đặt cọc lớn nhờ thiết kế sang trọng, vận hành mượt mà và mức giá dễ chịu hơn so với trước.
Không chỉ hấp dẫn bởi ngoại hình bắt mắt, Corolla Cross còn chinh phục người tiêu dùng Việt nhờ công nghệ hybrid tiên tiến, tiết kiệm nhiên liệu và hệ thống an toàn Toyota Safety Sense. Các chương trình khuyến mãi hấp dẫn càng khiến mẫu SUV này “cháy hàng” tại đại lý.
Toyota công bố giá niêm yết cho Corolla Cross bản 1.8V (xăng) là 820 triệu đồng.
Bản hybrid Corolla Cross 1.8HEV được niêm yết ở mức 905 triệu đồng cho phiên bản tiêu chuẩn.
Trong thực tế bán hàng tại các đại lý, bảng giá lăn bánh tháng 10/2025 cho bản 1.8V dao động khoảng 943 triệu đồng tại Hà Nội, 925 triệu đồng tại TP.HCM và khoảng 908 triệu đồng tại các tỉnh khác (khi tính các loại phí: trước bạ, đăng kiểm, biển số, bảo hiểm).
Bản hybrid 1.8HEV có giá lăn bánh khoảng 1,018 tỷ đồng tại TP.HCM, 1,036 tỷ đồng tại Hà Nội, và 999 triệu đồng tại các tỉnh khác.
Về ưu đãi, một số đại lý Toyota cung cấp gói ưu đãi hơn 60 triệu đồng cho bản 1.8V, hỗ trợ giảm 50% lệ phí trước bạ, tặng phụ kiện, bảo hành mở rộng, hỗ trợ lãi suất thấp khi mua trả góp.
Tóm lại, trong tháng 10/2025, Corolla Cross là một trong những mẫu SUV “nóng” với mức giá niêm yết hợp lý và nhiều ưu đãi từ đại lý để kích cầu người mua.
- BMW để ngỏ khả năng phát triển xe thể thao thuần điện
BMW hé lộ khả năng phát triển một mẫu xe thể thao thuần điện mới, tận dụng nền tảng kỹ thuật Neue Klasse từ iX3 để nối tiếp di sản của mẫu xe biểu tượng Z4.
Việc sản xuất dòng roadster BMW Z4, cũng như Toyota GR Supra, sẽ kết thúc vào nửa đầu năm 2026. Sự ra đi của Z4 để lại khoảng trống trong danh mục xe thể thao của BMW.
Là mẫu xe thể thao biểu tượng của BMW, mẫu Z4 thế hệ thứ ba sẽ dừng sản xuất kể từ năm sau. Rất có thể hãng sẽ trình làng một mẫu xe thể thao mới dựa trên nền tảng Neue Klasse vừa được ra mắt.
Thương hiệu đến từ Đức không loại trừ khả năng phát triển một mẫu xe thể thao thuần điện, sử dụng nền tảng kỹ thuật của BMW iX3 hoàn toàn mới. Đây có thể là bước đi chiến lược nhằm mở rộng quy mô và tối ưu khoản đầu tư khổng lồ 18 tỷ USD cho chương trình EV thế hệ mới.
Khi được hỏi liệu nền tảng Neue Klasse có thể hỗ trợ một chiếc xe thể thao hay không, ông Joachim Post, thành viên Hội đồng Quản trị BMW AG phụ trách phát triển, đã trả lời ngắn gọn: "Khả thi". Theo ông Post, triết lý phát triển theo module (baukasten) giúp BMW chia sẻ linh kiện và công nghệ giữa nhiều dòng xe khác nhau.
Triết lý phát triển theo module (baukasten) giúp BMW chia sẻ công nghệ trên toàn bộ dải sản phẩm trong vòng 2 năm. Nếu quyết định làm một chiếc xe thuần điện độc lập, BMW có thể tận dụng nền tảng và các linh kiện có sẵn để giảm chi phí.
Ông cho biết thêm: "Các bộ điều khiển điện tử, cell pin… tất cả đều có thể dùng chung, chỉ khác ở cách đóng gói. Điều này giúp BMW nhanh chóng phổ biến công nghệ mới trên toàn bộ dải sản phẩm trong vòng 2 năm, trên 40 biến thể khác nhau". Điều đó đồng nghĩa, nếu BMW quyết định làm một chiếc xe thể thao thuần điện độc lập không cần hợp tác với đối tác ngoài, họ hoàn toàn có thể tận dụng nền tảng và các linh kiện có sẵn để giảm chi phí.
Vào tháng 7/2024, các tay săn ảnh đã bắt gặp một nguyên mẫu coupe 2 cửa nhỏ gọn, mang ngôn ngữ thiết kế Neue Klasse và được ngụy trang tương tự các mẫu xe thử nghiệm khác của BMW. Tuy nhiên, mẫu xe này sau đó "biến mất", không xuất hiện trên đường chạy hay cơ sở thử nghiệm, và BMW cũng giữ im lặng về dự án này.