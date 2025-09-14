Bản tin Xe cộ 14/9: Toyota có thể sẽ sản xuất Land Cruiser EV mới tại Mỹ

- Ducati tái xuất với nhà phân phối mới, tung nhiều ưu đãi dậy sóng

Trâm Anh Motorsports đã chính thức trở thành nhà nhập khẩu và phân phối thương hiệu Ducati tại Việt Nam. Ngay buổi gặp đầu tiên với cộng đồng Ducati, nhiều ưu đãi gây sốc cũng đã được công bố.

Ducati vừa công bố việc bổ nhiệm Trâm Anh Motorsports (TAMS) là nhà nhập khẩu và phân phối ủy quyền chính thức của Ducati tại Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 1/9/2025.

Ông Marco Biondi, Phó chủ tịch phụ trách Kinh doanh & Marketing thương hiệu Ducati tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương chia sẻ, chúng tôi tự hào chào đón Trâm Anh Motorsports gia nhập gia đình Ducati với vai trò là nhà nhập khẩu và phân phối chính thức tại Việt Nam.

Mối quan hệ đối tác chiến lược này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong cam kết của chúng tôi nhằm mang đến trải nghiệm Ducati đẳng cấp thế giới cho một cộng đồng các tay lái đầy đam mê, vốn đang ngày càng phát triển tại Đông Nam Á.

Với chuyên môn đã được chứng minh và sự thấu hiểu sâu sắc thị trường mô tô phân khối lớn, chúng tôi tin tưởng rằng Trâm Anh Motorsports sẽ nâng tầm trải nghiệm của Ducati và khách hàng tại Việt Nam.

Trâm Anh Motorsports là liên doanh giữa Trâm Anh Group và First Move Group. Trâm Anh Group được biết tới là một đối tác của thương hiệu Audi tại Việt Nam từ cách đây 18 năm. Còn First Move Group cũng có 16 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực mô tô Ý và giải pháp di chuyển cao cấp.

Trước đây, Ducati được phân phối bởi CT Wearnes từ năm 2020, định vị ở phân khúc motorsport với giá bán trung - cao cấp. Tuy nhiên, kết quả kinh doanh không mấy khởi sắc.

