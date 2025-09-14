Bản tin Xe cộ 14/9: Toyota có thể sẽ sản xuất Land Cruiser EV mới tại Mỹ

- Ducati tái xuất với nhà phân phối mới, tung nhiều ưu đãi dậy sóng
Trâm Anh Motorsports đã chính thức trở thành nhà nhập khẩu và phân phối thương hiệu Ducati tại Việt Nam. Ngay buổi gặp đầu tiên với cộng đồng Ducati, nhiều ưu đãi gây sốc cũng đã được công bố.
Ducati vừa công bố việc bổ nhiệm Trâm Anh Motorsports (TAMS) là nhà nhập khẩu và phân phối ủy quyền chính thức của Ducati tại Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 1/9/2025.
Ông Marco Biondi, Phó chủ tịch phụ trách Kinh doanh & Marketing thương hiệu Ducati tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương chia sẻ, chúng tôi tự hào chào đón Trâm Anh Motorsports gia nhập gia đình Ducati với vai trò là nhà nhập khẩu và phân phối chính thức tại Việt Nam.
Mối quan hệ đối tác chiến lược này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong cam kết của chúng tôi nhằm mang đến trải nghiệm Ducati đẳng cấp thế giới cho một cộng đồng các tay lái đầy đam mê, vốn đang ngày càng phát triển tại Đông Nam Á.
Với chuyên môn đã được chứng minh và sự thấu hiểu sâu sắc thị trường mô tô phân khối lớn, chúng tôi tin tưởng rằng Trâm Anh Motorsports sẽ nâng tầm trải nghiệm của Ducati và khách hàng tại Việt Nam.
Trâm Anh Motorsports là liên doanh giữa Trâm Anh Group và First Move Group. Trâm Anh Group được biết tới là một đối tác của thương hiệu Audi tại Việt Nam từ cách đây 18 năm. Còn First Move Group cũng có 16 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực mô tô Ý và giải pháp di chuyển cao cấp.
Trước đây, Ducati được phân phối bởi CT Wearnes từ năm 2020, định vị ở phân khúc motorsport với giá bán trung - cao cấp. Tuy nhiên, kết quả kinh doanh không mấy khởi sắc.
- Sau Mercedes-Benz, BMW chỉ trích lệnh cấm xe xăng của châu Âu
Thành viên hội đồng quản trị BMW cho biết cắt giảm xe động cơ đốt trong mà không cân nhắc nhu cầu khách hàng, không tính đến hạ tầng sạc hay giá năng lượng là "một quyết định ngu ngốc".
BMW vừa chính thức lên tiếng phản đối kế hoạch của Liên minh châu Âu (EU) cấm bán xe động cơ đốt trong từ năm 2035, cho rằng động thái này có thể "giết chết cả một ngành công nghiệp" nếu bỏ qua nhu cầu của khách hàng và khi hạ tầng sạc điện còn hạn chế.
Ông Joachim Post, thành viên hội đồng quản trị BMW, thẳng thắn phê phán quyết định cấm xe xăng của EU là "ngu ngốc" nếu không cân nhắc ý kiến khách hàng, không tính đến hạ tầng sạc hay giá năng lượng
Phát biểu tại lễ ra mắt dòng xe Neue Klasse, ông Joachim Post, thành viên hội đồng quản trị BMW, nhấn mạnh hãng sẽ không chia tách ngôn ngữ thiết kế giữa xe điện (EV) và xe động cơ đốt trong (ICE). Thay vào đó, tất cả khách hàng, dù chọn động cơ nào, đều sẽ được hưởng cùng một chất lượng và công nghệ mới nhất. Ông nhấn mạnh: "Không nên có sự thỏa hiệp nào. Dù khách hàng chọn động cơ xăng hay điện, họ đều phải có chiếc xe với đầy đủ công nghệ".
Khác với Mercedes-Benz với thương hiệu con EQ hay Volkswagen với dòng sản phẩm ID, BMW lựa chọn hướng đi thống nhất. Ông Post cho biết: "Người mua xe điện hay xe xăng đều có thể tự tin rằng phương tiện của mình không hề thua kém về thiết kế hay công nghệ. Chúng tôi không muốn tạo ra những 'cặp song sinh lệch lạc'".
Nền tảng Neue Klasse mới của BMW có thể được áp dụng cho cả xe xăng lẫn xe điện, giúp thương hiệu củng cố doanh số tại nhiều thị trường mà không phải bỏ qua bất kỳ tập khách hàng nào.
Được phê duyệt từ năm 2021, dự án Neue Klasse được xem là nền tảng cốt lõi cho mọi mẫu xe BMW trong tương lai, bất kể sử dụng hệ truyền động. Hệ thống điện tử thế hệ mới, giao diện BMW Panoramic iDrive và các tính năng hỗ trợ lái nâng cao sẽ được trang bị đồng bộ cho cả xe xăng và xe điện.
Ông Post không ngần ngại công kích kế hoạch bắt buộc bán 100% xe không phát thải từ năm 2035 của Ủy ban châu Âu. Ông cho biết: "Nếu chỉ nhìn vào mục tiêu cắt giảm xe động cơ đốt trong mà không cân nhắc ý kiến khách hàng, không tính đến hạ tầng sạc hay giá năng lượng, đó là một quyết định ngu ngốc. Làm vậy có thể giết chết cả ngành công nghiệp".
- Ford Việt Nam triệu hồi hơn 21.000 xe Ranger, Raptor và Everest
Công ty TNHH Ford Việt Nam vừa công bố chương trình triệu hồi an toàn 25S49 nhằm cập nhật phần mềm điều khiển màn hình camera sau cho 21.128 xe Ranger, Raptor và Everest sản xuất trong giai đoạn 2022-2024.
Trong chương trình triệu hồi này có 7.947 xe Ford Everest sản xuất từ 1/12/2021 đến 11/4/2024 tại nhà máy Ford ở Thái Lan; 2.179 xe Ford Raptor sản xuất từ 26/4/2022 đến 28/5/2024 tại nhà máy Ford Thái Lan và 11.002 xe Ford Ranger sản xuất từ 10/8/2022 đến 13/4/2024 tại nhà máy Ford Hải Dương.
Ford Việt Nam cho biết, trên các xe thuộc diện triệu hồi, màn hình giải trí có thể bị đứng hình, chuyển sang màn hình đen và tự khởi động lại. Nếu điều này xảy ra khi lùi, hình ảnh từ camera sau Ford có thể bị gián đoạn, gây mất hoặc trễ hiển thị, làm giảm tầm quan sát phía sau và tiềm ẩn nguy cơ va chạm.
Đây là lỗi được phát hiện trong quá trình giám sát chất lượng định kỳ và kiểm tra hệ thống điện tử trên các mẫu xe Ford Ranger, Ford Raptor và Ford Everest đời 2022-2024.
Để xử lý triệt để, Ford ủy quyền cho các đại lý chính hãng cập nhật phần mềm miễn phí cho khách hàng. Toàn bộ chủ sở hữu xe nằm trong diện triệu hồi xe Ford 2025 sẽ nhận được thông báo qua thư và có thể theo dõi chi tiết trên website www.ford.com.vn.
- Xe điện Malaysia giá rẻ sắp ra mắt, phả hơi nóng lên xe Trung Quốc?
Hãng xe hơi Malaysia Proton vừa khánh thành nhà máy sản xuất xe điện (EV) đầu tiên tại quốc gia này.
Đây là một động thái chiến lược nhằm thúc đẩy Malaysia trở thành trung tâm sản xuất xe điện của khu vực.
Nhà máy mới tọa lạc tại Thung lũng Công nghệ cao Ô tô (Automotive High-Tech Valley) ở bang Perak – được coi là "thủ phủ" của ngành công nghiệp ô tô của Malaysia. Cơ sở này có công suất ban đầu 20.000 xe/năm, và theo tuyên bố từ Proton, con số này có thể tăng lên 45.000 xe/năm trong tương lai.
Được biết, mẫu xe điện đầu tiên sẽ được sản xuất tại nhà máy này là Proton e.MAS 7, tiếp theo là phiên bản giá rẻ hơn Proton e.MAS 5.
Proton hiện do tập đoàn Malaysia DRB HICOM nắm giữ phần lớn cổ phần, trong khi Tập đoàn Zhejiang Geely Holding của Trung Quốc sở hữu 49,9%.
- Toyota có thể sẽ sản xuất Land Cruiser EV mới tại Mỹ
Một báo cáo mới cho biết Toyota đang thay đổi cơ cấu sản xuất tại Mỹ, ngừng sản xuất Lexus ES để dọn chỗ cho hai mẫu SUV điện ba hàng ghế mới.
Carscoops của Mỹ đưa tin, Toyota được cho là sẽ chuyển việc sản xuất Lexus ES thế hệ tiếp theo từ Mỹ trở lại Nhật Bản.
Đồng thời, Toyota sẽ bắt đầu sản xuất hai mẫu SUV điện mới, trong đó có một mẫu nhiều khả năng sẽ mang tên Land Cruiser, tại nhà máy ở bang Kentucky.
Điều này không quá bất ngờ vì Toyota đã ám chỉ về một phiên bản Land Cruiser thuần điện trong vài năm gần đây. Hơn nữa, doanh số sedan đang giảm tại Mỹ trong khi xe crossover và SUV tiếp tục xu hướng tăng trưởng.
Bằng cách tập trung sản xuất và bán SUV tại Mỹ thay vì sedan, Toyota cũng có thể tránh được các mức thuế quan đối với những mẫu xe phổ biến nhất của mình.
Một nguồn tin giấu tên am hiểu vấn đề đã nói với Reuters rằng, hai mẫu xe điện sắp tới "sẽ dựa trên Land Cruiser và RAV4".
Mặc dù cách diễn đạt này có thể ám chỉ chúng được phát triển trực tiếp từ các mẫu xe đó, nhưng cũng có khả năng nguồn tin chỉ muốn nói chúng sẽ mang những cái tên quen thuộc này, dù nền tảng có thể khác nhau.
Mẫu Land Cruiser Se concept ra mắt lần đầu vào năm 2023 hoàn toàn phù hợp với một phiên bản điện hóa của dòng xe địa hình nổi tiếng này.
Đó là một chiếc EV ba hàng ghế, kiểu dáng đẹp, được thiết kế để bổ sung cho mẫu Land Cruiser hai hàng ghế mang phong cách retro đang được bán tại Mỹ, cũng như mẫu 300 series lớn hơn ở các thị trường nước ngoài.
Một ứng cử viên khác, ít khả thi hơn cho cái tên Land Cruiser, là mẫu SUV nhỏ gọn được đồn đại từ lâu, thường được gọi là FJ Cruiser.
Mẫu xe thứ hai, được mô tả là một chiếc SUV điện ba hàng ghế dựa trên RAV4, có thể còn quan trọng hơn đối với chiến lược của hãng.
Toyota RAV4 là mẫu xe bán chạy thứ ba tại Mỹ tính đến đầu năm nay. Một chiếc EV cỡ gia đình quen thuộc có thể tạo động lực cho dòng xe điện của Toyota, điều mà bZ4X chưa làm được.
"Nếu một chiếc RAV4 điện có thể trở nên phổ biến như phiên bản chạy xăng, đó sẽ là một thắng lợi lớn", Carscoops nhận định.