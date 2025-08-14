Bản tin Xe cộ 14/8: Xe Nhật áp đảo thị trường hybrid Việt

- Xe Nhật áp đảo thị trường hybrid Việt

Toyota là hãng xe cung cấp nhiều lựa chọn hybrid nhất tại Việt Nam, Honda cũng đang nỗ lực xanh hóa dải sản phẩm.

Trong tháng 7, Toyota Innova Cross HEV tiếp tục dẫn đầu doanh số nhóm xe hybrid tại Việt Nam. Lượng tiêu thụ mẫu MPV cỡ trung này tăng lên thành 318 xe. Toyota Innova Cross HEV hiện có giá 1,013 tỷ đồng.

Cũng tăng trưởng doanh số trong tháng 7, Toyota Corolla Cross 1.8HEV là xe hybrid bán chạy thứ nhì tại Việt Nam với 238 xe đã đến tay khách hàng. Toàn bộ 2 phiên bản Toyota Corolla Cross đều nhập khẩu Thái Lan, trong đó phiên bản hybrid có giá 913 triệu đồng.

Suzuki XL7 Hybrid vẫn bán chạy thứ ba nhóm xe hybrid dù doanh số giảm nhẹ xuống 184 xe. Ở thời điểm hiện tại, đây vẫn là mẫu xe duy nhất trong phân khúc MPV cỡ nhỏ được trang bị hệ truyền động hybrid. Suzuki XL7 Hybrid có giá xấp xỉ 600 triệu đồng.

Doanh số 141 xe trong tháng 7 giúp Honda CR-V e:HEV RS đứng thứ tư trong danh sách xe hybrid được khách Việt chọn mua nhiều nhất. Phiên bản này của Honda CR-V nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, hiện được bán với giá 1,259 tỷ đồng.

Hai phiên bản hybrid của Toyota Camry bán được 121 xe trong tháng vừa rồi, giảm nhẹ so với kỳ báo cáo tháng 6. Tuy nhiên, doanh số này vẫn nhỉnh hơn 72 xe mà phiên bản Toyota Camry thuần xăng duy nhất có được trong cùng kỳ. Các phiên bản hybrid của Toyota Camry có giá 1,472 tỷ và 1,542 tỷ đồng.

Honda HR-V e:HEV RS tỏ ra khá thất thường trên thị trường Việt khi doanh số tăng giảm liên tục và ở tháng 7, phiên bản hybrid của mẫu SUV cỡ B bán được 86 xe cho khách Việt. Honda HR-V e:HEV RS hiện có giá 869 triệu đồng.

Toyota Yaris Cross đang là xe bán chạy nhất của hãng nhưng phiên bản hybrid lại ghi nhận sức tiêu thụ khá khiêm tốn. Trong tháng 7, Toyota Yaris Cross HEV bán được 60 xe cho khách Việt. Phiên bản này có giá 765 triệu đồng.

Honda Civic e:HEV RS và Toyota Alphard HEV cùng ghi nhận lượng tiêu thụ 14 xe tại Việt Nam trong tháng 7. Phiên bản hybrid của Toyota Alphard được chọn mua nhiều hơn bản xăng, trái ngược tình hình của Honda Civic e:HEV RS. Toyota Alphard HEV hiện có giá 4,615 tỷ đồng, còn giá bán của Honda Civic e:HEV RS đang là 999 triệu đồng.