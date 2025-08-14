Bản tin Xe cộ 14/8: Xe Nhật áp đảo thị trường hybrid Việt

- Xe Nhật áp đảo thị trường hybrid Việt
Toyota là hãng xe cung cấp nhiều lựa chọn hybrid nhất tại Việt Nam, Honda cũng đang nỗ lực xanh hóa dải sản phẩm.
Trong tháng 7, Toyota Innova Cross HEV tiếp tục dẫn đầu doanh số nhóm xe hybrid tại Việt Nam. Lượng tiêu thụ mẫu MPV cỡ trung này tăng lên thành 318 xe. Toyota Innova Cross HEV hiện có giá 1,013 tỷ đồng.
Cũng tăng trưởng doanh số trong tháng 7, Toyota Corolla Cross 1.8HEV là xe hybrid bán chạy thứ nhì tại Việt Nam với 238 xe đã đến tay khách hàng. Toàn bộ 2 phiên bản Toyota Corolla Cross đều nhập khẩu Thái Lan, trong đó phiên bản hybrid có giá 913 triệu đồng.
Suzuki XL7 Hybrid vẫn bán chạy thứ ba nhóm xe hybrid dù doanh số giảm nhẹ xuống 184 xe. Ở thời điểm hiện tại, đây vẫn là mẫu xe duy nhất trong phân khúc MPV cỡ nhỏ được trang bị hệ truyền động hybrid. Suzuki XL7 Hybrid có giá xấp xỉ 600 triệu đồng.
Doanh số 141 xe trong tháng 7 giúp Honda CR-V e:HEV RS đứng thứ tư trong danh sách xe hybrid được khách Việt chọn mua nhiều nhất. Phiên bản này của Honda CR-V nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, hiện được bán với giá 1,259 tỷ đồng.
Hai phiên bản hybrid của Toyota Camry bán được 121 xe trong tháng vừa rồi, giảm nhẹ so với kỳ báo cáo tháng 6. Tuy nhiên, doanh số này vẫn nhỉnh hơn 72 xe mà phiên bản Toyota Camry thuần xăng duy nhất có được trong cùng kỳ. Các phiên bản hybrid của Toyota Camry có giá 1,472 tỷ và 1,542 tỷ đồng.
Honda HR-V e:HEV RS tỏ ra khá thất thường trên thị trường Việt khi doanh số tăng giảm liên tục và ở tháng 7, phiên bản hybrid của mẫu SUV cỡ B bán được 86 xe cho khách Việt. Honda HR-V e:HEV RS hiện có giá 869 triệu đồng.
Toyota Yaris Cross đang là xe bán chạy nhất của hãng nhưng phiên bản hybrid lại ghi nhận sức tiêu thụ khá khiêm tốn. Trong tháng 7, Toyota Yaris Cross HEV bán được 60 xe cho khách Việt. Phiên bản này có giá 765 triệu đồng.
Honda Civic e:HEV RS và Toyota Alphard HEV cùng ghi nhận lượng tiêu thụ 14 xe tại Việt Nam trong tháng 7. Phiên bản hybrid của Toyota Alphard được chọn mua nhiều hơn bản xăng, trái ngược tình hình của Honda Civic e:HEV RS. Toyota Alphard HEV hiện có giá 4,615 tỷ đồng, còn giá bán của Honda Civic e:HEV RS đang là 999 triệu đồng.
Sau khi Hyundai Santa Fe loại bỏ phiên bản hybrid, Kia Sorento trở thành xe Hàn duy nhất cung cấp tùy chọn hệ truyền động này. Trong tháng 7, Kia Sorento HEV/PHEV bán được 6 xe cho khách hàng Việt Nam. Kia Sorento hiện có giá 1,299-1,399 tỷ đồng ở 2 bản PHEV và 1,149-1,247 tỷ đồng ở các bản HEV.
Toyota Corolla Altis 1.8HEV là cái tên đứng cuối bảng thống kê doanh số xe hybrid theo báo cào của VAMA. Doanh số phiên bản lai xăng-điện của mẫu sedan cỡ C trong tháng 7 là 4 xe, đã tăng gấp đôi số liệu ở kỳ báo cáo trước. Toyota Corolla Altis 1.8HEV có giá 870 triệu đồng.
- VinFast bán 11.479 ô tô điện tại Việt Nam trong tháng 7/2025
Trong tháng 7/2025 tại thị trường Việt Nam, VinFast đã bán 11.479 ô tô điện các loại, nâng tổng doanh số từ đầu năm lên 79.048 chiếc.
VinFast VF 3 tiếp tục là mẫu xe bán chạy nhất trong tháng 7/2025, với 3.140 chiếc được bàn giao đến tay khách hàng. Lũy kế từ đầu năm, đã có tổng cộng 26.223 xe VF 3 được bán ra thị trường, là mẫu xe được ưa chuộng nhất Việt Nam thời gian qua.
Ở vị trí thứ 2, VF 5 tiếp tục cho thấy sức hút lớn đối với khách hàng cá nhân khi đạt doanh số 2.552 xe bán ra trong tháng 7, nâng tổng số lũy kế từ đầu năm lên 24.364 xe. Ngoài ra, mẫu Herio Green - phiên bản được tối ưu từ nguyên mẫu VF 5, hướng đến nhóm khách hàng kinh doanh dịch vụ - cũng đóng góp tới 2.128 xe bán ra trong tháng qua.
Ở vị trí thứ 4 là mẫu B-SUV VF 6, với 1.902 xe đến tay khách hàng, nâng tổng số xe bàn giao ra thị trường từ đầu năm lên 10.454 xe. VF 6 hiện là mẫu xe bán chạy nhất phân khúc B-SUV tại thị trường Việt Nam kể từ đầu năm.
Với 795 xe bán ra thị trường trong tháng 7, nâng tổng số lũy kế từ đầu năm lên 4.381 xe, VF 7 tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những mẫu xe được ưa chuộng nhất phân khúc C-SUV. Các mẫu xe khác như VF 8, VF 9, VF e34/Nerio Green cũng đạt được doanh số cao trong tháng qua, trong đó riêng VF 8 đạt 319 xe, lũy kế từ đầu năm đạt 1.945 xe.
- Mercedes-Benz cảnh báo ngành ôtô châu Âu trước nguy cơ 'sụp đổ'
CEO của Mercedes-Benz cảnh báo lệnh cấm xe xăng dầu từ 2035 của EU có thể khiến ngành công nghiệp ôtô châu Âu "lao thẳng xuống vực" khi tỷ lệ xe điện còn quá thấp và người tiêu dùng vẫn chuộng động cơ đốt trong.
Ông Ola Källenius, CEO của Mercedes-Benz và đồng thời là Chủ tịch Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô châu Âu (ACEA), vừa đưa ra lời cảnh báo nghiêm trọng: ngành công nghiệp ôtô của lục địa già có thể "sụp đổ" nếu EU vẫn giữ nguyên kế hoạch cấm bán xe sử dụng động cơ đốt trong kể từ năm 2035.
Ông Ola Källenius, CEO của Mercedes-Benz và đồng thời là Chủ tịch Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô châu Âu (ACEA), cảnh báo về một thực trạng đen tối có thể xảy ra nếu châu Âu tiếp tục duy trì lệnh cấm xe sử dụng động cơ đốt trong.
Chia sẻ với tờ Handelsblatt, ông Källenius cho biết: "Chúng ta cần một cái nhìn thực tế. Nếu không, chúng ta đang lao thẳng với tốc độ tối đa vào bức tường. Dĩ nhiên, việc giảm phát thải carbon là cần thiết, nhưng phải được thực hiện theo cách trung lập về công nghệ. Chúng ta không được phép đánh mất tầm nhìn về nền kinh tế".
Ông dự đoán, trước khi lệnh cấm có hiệu lực trong khoảng 9 năm nữa, người tiêu dùng sẽ ồ ạt mua xe xăng và diesel để dự trữ, và điều này "hoàn toàn không giúp ích gì cho khí hậu".
Từng tự tin có thể biến toàn bộ dải sản phẩm thành các mẫu xe thuần điện, Mercedes-Benz đã bị "tạt một gáo nước lạnh" trước phản ứng của thị trường về loại phương tiện này.
Chỉ vài năm trước, Mercedes-Benz còn tự tin theo đuổi mục tiêu điện hóa toàn bộ dòng sản phẩm tại châu Âu, với dự kiến chấm dứt bán xe động cơ đốt trong vào cuối thập kỷ này "nếu điều kiện thị trường cho phép". Nhưng hiện nay, hãng đã từ bỏ mục tiêu này và quay lại chiến lược duy trì xe xăng dầu.
Dữ liệu từ ACEA cho thấy, trong nửa đầu năm 2025, xe thuần điện chỉ chiếm 17,5% tổng doanh số ở các nước EU, Anh và khối EFTA (Iceland, Liechtenstein, Na Uy, Thụy Sĩ). Xe hybrid PHEV đạt 8,7%, trong khi xe hybrid truyền thống chiếm 35%, bao gồm cả mild-hybrid (MHEV).
- Xem trước thiết kế có thể là Mitsubishi Triton bản nâng cấp
Phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của Mitsubishi Triton dự kiến ra mắt khoảng năm 2027-2028, áp dụng thiết kế đã xuất hiện trên Xforce hay Destinator.
Ra mắt chính thức vào năm 2023, thế hệ thứ 6 của bán tải Mitsubishi Triton chỉ mới trải qua 2 năm trên thị trường. Tuy nhiên, việc mẫu SUV 7 chỗ Mitsubishi Destinator ra mắt gần đây đã làm dấy lên những tò mò, liệu phong cách thiết kế mới có phù hợp với mẫu bán tải cỡ trung này không.
Chuyên trang Carscoops chia sẻ bản dựng do họa sĩ Theottle thực hiện, diễn giải những gì có thể xuất hiện trên Mitsubishi Triton ở lần nâng cấp tiếp theo.
Bộ ảnh cho thấy Mitsubishi Triton có thể sẽ chỉ thay đổi đáng kể ở cụm đèn pha, cản trước và nắp thùng hàng.
Cụm đèn pha dạng phân tầng nay chuyển sang thiết kế gọn gàng, liền mạch hơn, bao quanh bởi các điểm nhấn bằng nhôm theo ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield. Lưới tản nhiệt và ốp gầm cũng có thiết kế mới.
Đuôi xe Mitsubishi Triton trong bản dựng này cũng được nâng cấp về mặt thị giác. Cụm đèn hậu có thiết kế mới, nối với nhau bởi dải đèn LED vắt ngang chiều rộng thùng xe.
Chuyên trang Carscoops nhận định thiết kế của Xforce hay Destinator hiện tại dường như sẽ được Mitsubishi áp dụng rộng rãi trên nhiều mẫu xe khác trong tương lai. Bên cạnh Triton, hãng xe Nhật Bản cũng có thể sử dụng thiết kế này cho cả Mitsubishi Pajero.
Phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của Mitsubishi Triton dự kiến ra mắt vào khoảng năm 2027-2028. Chuyên trang Carscoops cho rằng bên cạnh ngoại hình, những nâng cấp trong khoang lái và sự bổ sung các tùy chọn điện hóa - bao gồm biến thể thuần điện - cũng là điểm đáng chờ đợi ở lần nâng cấp sắp tới của mẫu bán tải cỡ trung.
- Đối thủ của Honda SH 350i ra mắt, giá hơn 113 triệu đồng
Zontes 368D 2025 vừa ra mắt tại thị trường Thái Lan, tạo nên làn sóng mới trong phân khúc xe tay ga thể thao cao cấp 300-400cc.
Zontes 368D 2025 sở hữu thiết kế hiện đại, năng động và đậm chất thể thao, mẫu xe này không chỉ gây ấn tượng về ngoại hình mà còn nổi bật nhờ sức mạnh vượt trội, công nghệ tiên tiến và trải nghiệm lái đầy hứng khởi. Với mức giá chỉ 139.900 Baht (tương đương 113,41 triệu đồng) cùng 3 tùy chọn màu sắc xám sáng bóng - tím, đen bóng - đỏ hồng ngọc và nâu cam. Xe cạnh tranh trực tiếp với Honda SH 350i.
Lấy ý tưởng “thành phố gấp gọn” làm chủ đạo, Zontes 368D 2025 mang đến khả năng di chuyển linh hoạt trong đô thị nhờ trọng lượng ướt chỉ 175 kg kết hợp với loạt công nghệ mới giúp tối ưu hiệu suất và sức mạnh. Xe trang bị động cơ nén cao 368cc hoàn toàn mới, sử dụng piston rèn bền bỉ, chịu áp suất buồng đốt tốt hơn piston thường, cho khả năng tăng tốc mạnh mẽ và độ bền vượt trội.
Công nghệ phun xăng điện tử Bosch của Đức giúp kiểm soát nhiên liệu tối ưu ở cả chế độ Eco và Sport. Khối động cơ này giúp Zontes 368D 2025 đạt công suất tối đa 38,2 mã lực tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 40 Nm tại 6.000 vòng/phút, đem lại cảm giác lái phấn khích ở mọi dải tốc độ.