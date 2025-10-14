Bản tin Xe cộ 14/10: Honda Prelude 2026 chính thức ra mắt tại Đông Nam Á: Coupe hybrid thể thao lần đầu góp mặt

- Honda Prelude 2026 chính thức ra mắt tại Đông Nam Á: Coupe hybrid thể thao lần đầu góp mặt
Honda vừa trình làng mẫu xe coupe hybrid thể thao hoàn toàn mới - Prelude 2026 - tại thị trường Đông Nam Á, đánh dấu lần đầu tiên dòng xe này xuất hiện trong khu vực.
Mẫu Prelude mới sở hữu kích thước tổng thể 4.532 mm dài, 1.880 mm rộng, 1.356 mm cao và chiều dài cơ sở đạt 2.606 mm. Phiên bản được trưng bày là bản nội địa Nhật Bản (JDM), nổi bật với lớp sơn Crystal Black Pearl cùng cùm phanh màu xanh dương bắt mắt. Thiết kế ngoại thất đậm chất thể thao với thân xe thấp, mái vuốt mượt và phần đầu sắc sảo theo ngôn ngữ thiết kế mới nhất của Honda - đúng chất của một chiếc coupe hiệu suất cao.
Bên trong, không gian nội thất mang phong cách tối giản hiện đại, gợi nhớ đến thiết kế của Civic thế hệ mới. Trung tâm bảng táp-lô được bố trí gọn gàng với cụm điều khiển số dạng nút bấm, màn hình cảm ứng trung tâm 9 inch, bảng đồng hồ kỹ thuật số toàn phần và vô-lăng ba chấu bọc da đậm chất thể thao. Prelude sử dụng cấu hình ghế 2+2, cung cấp sự thực dụng cao hơn so với các coupe hai chỗ truyền thống.
Về vận hành, Prelude 2026 sử dụng hệ truyền động hybrid e:HEV, kết hợp giữa động cơ xăng 2.0L và mô-tơ điện, tạo ra tổng công suất 183 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 315 Nm. Hệ thống này tương tự như trên Civic e:HEV, nhưng được cải tiến với chế độ S+ Shift, mang lại cảm giác sang số thể thao như hộp số tự động 8 cấp.
Ngoài ra, Prelude mới cũng được thừa hưởng nhiều công nghệ từ Civic Type R, bao gồm: hệ thống treo trước dạng trục kép, giảm chấn thích ứng, phanh Brembo hiệu suất cao, vô-lăng tỉ số biến thiên và hệ thống hỗ trợ vào cua chủ động Agile Handling Assist. Xe trang bị bộ mâm hợp kim 19 inch kết hợp lốp thể thao, tối ưu độ bám đường và sự ổn định khi vận hành ở tốc độ cao.
- Ferrari hé lộ nền tảng kỹ thuật của mẫu xe điện đầu tiên trong lịch sử
Ferrari vừa chính thức hé lộ nền tảng kỹ thuật của mẫu xe điện đầu tiên trong lịch sử hãng, mang tên Elettrica, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong chiến lược điện hóa của thương hiệu siêu xe Ý.
Dù hình ảnh ngoại và nội thất vẫn được giữ kín, nhưng những thông tin kỹ thuật được tiết lộ cho thấy đây sẽ là một trong những mẫu xe điện ấn tượng nhất thế giới, kết hợp giữa hiệu năng, công nghệ và cảm xúc lái mang đậm “chất Ferrari”.
Theo MotorTrend, Ferrari Elettrica sẽ ra mắt chính thức vào đầu năm 2026, với thiết kế 4 cửa, 4 chỗ ngồi theo phong cách cab-forward – kiểu bố trí mà người lái ngồi gần trục trước, gợi nhớ đến những siêu xe động cơ đặt giữa truyền thống của Ferrari.
Đáng chú ý, Elettrica được phát triển với sự tham gia của nhóm thiết kế do cựu giám đốc sáng tạo Apple, Jony Ive, hứa hẹn mang lại diện mạo hiện đại nhưng vẫn giữ được DNA thể thao đặc trưng của Ferrari.
CEO Benedetto Vigna cho biết, hướng đi mới này giúp mở rộng tập khách hàng, tạo nên một mẫu xe hiệu năng cao, nhưng thân thiện hơn, có thể sử dụng hàng ngày và phù hợp với gia đình – điều mà mẫu SUV Purosangue chưa thể hoàn toàn đáp ứng.
Về kích thước, Elettrica gần tương đương Purosangue nhưng cabin rộng rãi hơn nhờ khung nhôm nhẹ, giúp trọng lượng chỉ khoảng 2,3 tấn – con số ấn tượng so với hiệu năng mà xe sở hữu. Ferrari cho biết, Elettrica có khả năng tăng tốc 0–100 km/h nhanh hơn cả phiên bản Purosangue V12.
Ferrari xác nhận Elettrica không được xếp vào dòng siêu xe (supercar) mà là xe điện hiệu năng cao (high-performance EV) – cân bằng giữa tốc độ, sự tinh tế và khả năng sử dụng thực tế.
- Porsche 911 Turbo S Cabriolet đời mới có gì với giá trên 23 tỷ?
Mẫu xe thể thao mui trần Porsche 911 Turbo S Cabriolet bản facelift 992.2 cũng được trang bị công nghệ T-Hybrid, mang đến sức mạnh 711 mã lực.
Tương tự bản coupe, mẫu xe thể thao mui trần Porsche 911 Turbo S Cabriolet bản nâng cấp giữa vòng đời 992.2 cũng được thương hiệu tinh chỉnh về thiết kế cũng như hiệu năng vận hành nhờ vào công nghệ T-Hybrid.
Về ngoại hình, Porsche 911 Turbo S Cabriolet sở hữu gói ngoại thất mới với cản trước khí động học điều khiển điện. So với phiên bản 992.1, bộ lốp sau tăng thêm 10 mm bề rộng, đi kèm đĩa phanh ceramic composite PCCB tiêu chuẩn.
Trên tất cả các biến thể 911 Turbo S, Porsche trang bị tiêu chuẩn hệ thống đèn pha thông minh HD Matrix LED với nhiều tính năng hỗ trợ người lái khi vận hành vào ban đêm.
Porsche 911 Turbo S Cabriolet phiên bản facelift được trang bị động cơ boxer 6 xy-lanh dung tích 3.6L, sản sinh công suất tối đa 640 mã lực và mô-men xoắn 760 Nm.
Kết hợp cùng cơ cấu T-Hybrid, mẫu xe thể thao mui trần này có công suất tối đa 711 mã lực và mô-men xoắn cực đại 800 Nm, mạnh hơn 61 mã lực so với phiên bản 992.1.
Khi trang bị gói Sport Chrono, Porsche 911 Turbo S Cabriolet có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 2,6 giây, chỉ chậm hơn bản coupe 0,1 giây. Tốc độ tối đa vẫn ở mức 322 km/h.
- Cận cảnh bán tải điện Ford Ranger MS-RT PHEV
Ford Ranger MS-RT PHEV ra mắt được xem là bước đi quan trọng trong lộ trình điện hóa của hãng xe Mỹ khi kết hợp sức mạnh vận hành với xu hướng bền vững.
Việc ra mắt Ford Ranger MS-RT PHEV được xem là bước đi quan trọng trong lộ trình điện hóa của hãng xe Mỹ khi kết hợp sức mạnh vận hành với xu hướng bền vững. Xe không chỉ khoác lên mình diện mạo thể thao ấn tượng, mà còn mở ra một hình ảnh hoàn toàn mới cho dòng bán tải đường phố, kết hợp giữa hiệu suất vận hành mạnh mẽ và cam kết bảo vệ môi trường.
Sự xuất hiện của hệ truyền động hybrid sạc điện (PHEV) biến mẫu xe này thành tâm điểm chú ý giữa làn sóng điện hóa đang lan rộng tại châu Âu, nơi các tiêu chuẩn khí thải ngày càng siết chặt và xu hướng “xanh hóa” phương tiện giao thông ngày một rõ nét.
Ford Ranger MS-RT PHEV được trang bị khối động cơ xăng tăng áp 2.3L EcoBoost kết hợp cùng mô-tơ điện, tạo ra tổng công suất lên tới 277 mã lực và mô-men xoắn cực đại 697 Nm, một con số ấn tượng trong phân khúc bán tải thể thao đô thị.
So với phiên bản động cơ diesel V6 truyền thống, biến thể PHEV này mạnh hơn 40 mã lực và gần 100 Nm, giúp xe tăng tốc mạnh mẽ hơn đáng kể, đồng thời mang lại trải nghiệm lái thể thao, bứt phá hơn mà vẫn đáp ứng yêu cầu giảm phát thải tại thị trường châu Âu.
- Ngôi vương độ tin cậy rơi khỏi tay Toyota và Lexus sau nhiều năm
Từng được xem là biểu tượng của độ bền và tin cậy, Toyota và Lexus đã đánh mất ngôi vương quen thuộc vào tay đối thủ khác.
Trong báo cáo độ tin cậy thương hiệu năm 2024 của Consumer Reports, Subaru đã gây bất ngờ khi giành vị trí số 1, đánh bại những tên tuổi lớn như Toyota và Lexus, lần lượt đứng ở vị trí thứ 2 và thứ 3.
Theo Steven Elek, người đứng đầu chương trình phân tích dữ liệu xe hơi của Consumer Reports, thành công của Subaru không đến từ công nghệ đột phá mà từ chiến lược truyền thống: tính nhất quán. Bằng cách sử dụng nhiều phụ tùng đáng tin cậy qua các thế hệ xe, Subaru đã giảm thiểu rủi ro phát sinh sự cố mới, đạt điểm số tin cậy trung bình ấn tượng 68/100.
Ngược lại, Toyota đã phải đối mặt với những thách thức do chi phí đổi mới và việc mở rộng dòng sản phẩm. Điểm thương hiệu tổng thể của Toyota giảm xuống 62, chủ yếu do hiệu suất kém của các mẫu xe chủ chốt như Tacoma, Tundra và bZ4X.
Với điểm số 65, Lexus cũng không thể ngăn cản sự bứt phá của Subaru. Việc Toyota chuyển sang công nghệ mới và thiết kế lại mẫu xe đã tạo ra một số vấn đề mới, điều này cho thấy rằng ngay cả những thương hiệu đáng tin cậy nhất cũng có thể gặp khó khăn khi thay đổi.