Bản tin Xe cộ 14/1: Hàng loạt mẫu xe lược bỏ hộp số sàn

Khách Mỹ 'chê' ôtô cỡ lớn, mua nhiều xe nhỏ giá rẻ; Rolls-Royce đầu tư 370 triệu USD để tạo ra những siêu xe độc bản - Volkswagen Việt Nam đạt doanh số kỷ lục năm 2024 Năm 2024 đã đánh dấu một bước ngoặt quan trọng đối với Volkswagen Việt Nam khi hãng xe này ghi nhận doanh số bán hàng kỷ lục kể từ khi gia nhập thị trường Việt Nam. Cụ thể, trong năm 2024, Volkswagen đã bán ra gần 3.000 xe. Trong số các mẫu xe được tiêu thụ, mẫu MPV cao cấp Viloran đã chứng tỏ sức hút vượt trội. Chỉ sau một năm ra mắt, Viloran đã chiếm khoảng 70% tổng số xe bán ra, với gần 2.000 xe được tiêu thụ. Trong năm 2025, Volkswagen Tân Thuận hứa hẹn sẽ mang đến nhiều mẫu xe mới, mang tính chiến lược, trong đó mẫu xe thuần điện dự kiến sẽ được ra mắt vào Quý III. - Giải thưởng Xe của Năm 2025 đã chính thức lộ diện Sau hơn 1 tháng bình chọn, các hạng mục giải thưởng Xe của Năm 2025 đã xuất hiện, với giải cao nhất thuộc về phiên bản Hybrid của Toyota Camry. Lễ trao giải Xe của Năm 2025 đã diễn ra vào ngày 13/1 với kết quả chung cuộc đối với các hạng mục giải thưởng đã được công bố. Trong đó, mẫu xe đoạt giải cao nhất là Toyota Camry 2.5 HEV TOP với tổng điểm 1.022 từ 32 thành viên Hội đồng Giám khảo (HĐGK). Sau khi kết thúc Giai đoạn 1 của quá trình bình chọn, Xe của Năm 2025 đã có 14 mẫu được chọn là xe được yêu thích nhất theo từng phân khúc giá theo cả cộng đồng người tiêu dùng và Hội đồng Giám khảo bình chọn. Giải thưởng Xe của Năm được triển khai từ năm 2021, là chương trình đầu tiên tổ chức lái thử xe thực tế dành cho Hội đồng Giám khảo ở cả hai miền Nam và miền Bắc. Năm nay, giải thưởng này đã có nhiều đổi mới, đặc biệt về HĐGK. - Khách Mỹ 'chê' ôtô cỡ lớn, mua nhiều xe nhỏ giá rẻ Giá xe tăng cao, chi phí hàng tháng lớn khiến nhiều khách hàng Mỹ quay sang chọn mua các mẫu xe cỡ nhỏ có giá bán dễ tiếp cận hơn. Theo Carscoops, khi giá bán trung bình của ôtô tăng cao còn số tiền phải trả cho các khoản vay hàng tháng cũng ngày một phình to, nhiều người Mỹ dường như đang từ bỏ xu hướng ưa chuộng ôtô cỡ lớn để nhắm đến những mẫu xe nhỏ gọn với giá bán dễ tiếp cận hơn. Các dữ liệu cho thấy giá trung bình của ôtô mới tại Mỹ đã đạt mức cao kỷ lục 47.000 USD. Đây là yếu tố khiến doanh số của phần lớn ôtô cỡ lớn tại Mỹ chịu ảnh hưởng trong năm 2024. Theo Edmunds, doanh số nhóm bán tải cỡ lớn đã giảm 1,9%, còn sức mua SUV cỡ trung ở xứ cờ hoa cũng giảm 2,3%. Ở chiều hướng ngược lại, doanh số ôtô cỡ nhỏ đã tăng vọt. Mức tăng trưởng của các dòng xe cỡ nhỏ tăng 23% trong năm vừa rồi, giữa lúc toàn thị trường chỉ ghi nhận mức tăng trưởng chung một chữ số. Theo Edmunds, doanh số ôtô cỡ nhỏ đã tăng đến 16% chỉ riêng trong tháng 11, còn lượng tiêu thụ SUV cỡ nhỏ tại Mỹ cũng ghi nhận tăng trưởng 11,5%. Chuyên gia Charles Chesbrough của Cox Automotive chia sẻ nhận định với The Wall Street Journal, cho rằng khách hàng Mỹ cần những chức năng mà ôtô cung cấp, nhưng đồng thời chỉ muốn sở hữu những chiếc xe có kích thước nhỏ. - Thaco ra mắt Kia New Carnival Hybrid giá niêm yết 1,849 tỉ đồng Thaco Auto chính thức giới thiệu mẫu xe Kia New Carnival Hybrid có giá niêm yết 1,849 tỉ đồng. Phiên bản Kia New Carnival Hybrid được Thaco Auto ra mắt tại Việt Nam được trang bị động cơ Turbo Hybrid, kết hợp giữa động cơ xăng SmartStream tăng áp 1.6L và mô-tơ điện, có công suất 242 mã lực. Ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 9-2024 với 4 phiên bản động cơ Diesel, Kia New Carnival đã đạt doanh số hơn 3.000 xe trong 3 tháng đầu tiên. Phiên bản Kia New Carnival Hybrid được ra mắt tại Việt Nam được trang bị động cơ Turbo Hybrid, kết hợp giữa động cơ xăng SmartStream tăng áp 1.6L và mô-tơ điện, có công suất 242 mã lực. Sự kết hợp này giúp Kia New Carnival Hybrid tăng 4% hiệu suất, giảm 5% mức tiêu thụ nhiên liệu và 12% lượng khí thải, với mức tiêu hao nhiên liệu 4,95 lít/100 km. Hệ thống Hybrid có khả năng chuyển đổi linh hoạt giữa động cơ xăng và điện, tối ưu hóa hiệu suất vận hành, tiết kiệm nhiên liệu khi duy trì tốc độ cao, tái tạo năng lượng thông minh khi hệ thống phanh tái tạo chuyển năng lượng dư thừa thành điện năng sạc lại pin Hybrid. - Hàng loạt mẫu xe lược bỏ hộp số sàn Bước sang năm 2025, trang bị số sàn trên một số mẫu xe đang dần bị loại bỏ. Gladiator từng là một trong những mẫu bán tải hiếm hoi vẫn được trang bị hộp số sàn trong nhiều năm. Đến tháng 9/2024, Jeep thông báo ngừng sản xuất hộp số sàn, chuyển toàn bộ sang bản AT. Honda Civic hatchback cũng không còn tùy chọn số sàn từ năm 2025. Hiện tại, mẫu sedan này được trang bị hộp số vô cấp CVT, kết hợp động cơ 2.0L. Muốn có Civic bản số sàn, người dùng phải tìm đến Civic Type R. Chiếc Kia Forte trang bị hộp số sàn 6 cấp trên bản GT đã được thông báo khai tử từ cuối năm 2024. Từ đầu năm nay, mẫu sedan mới là K4 sẽ thay thế Forte, với hộp số vô cấp CVT. Toàn bộ xe thuộc dòng Cooper của thương hiệu Mini Cooper đã không được trang bị tùy chọn hộp số sàn 6 cấp từ đầu năm nay. Thay vào đó, Mini sẽ bán thêm tùy chọn hộp số ly hợp kép 7 cấp. Mẫu xe có công suất 161 mã lực ở bản tiêu chuẩn hoặc 201 mã lực trên bản S. Golf GTI, mẫu hatchback hiệu suất cao nổi tiếng của Volkswagen đã bị loại bỏ hộp số sàn từ đầu năm. Thay vào đó, Golf GTI sẽ được trang bị hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp tiêu chuẩn, đi cùng động cơ Turbo 2.0L 4 xylanh, sản sinh công suất 241 mã lực. Tương tự Golf GTI, Golf R từ năm 2025 chỉ được trang bị hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp, kết hợp động cơ 2.0L tăng áp, cho công suất 328 mã lực. Chiếc Jetta cùng nhà Volkswagen cũng bị loại bỏ tùy chọn số sàn 6 cấp. Thay vào đó, Jetta 2025 được trang bị hộp số tự động 8 cấp ở bản tiêu chuẩn. Phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của chiếc Porsche 911 Carrera S cũng đã lược bỏ trang bị hộp số sàn 7 cấp, xe chỉ có duy nhất tùy chọn dẫn động cầu sau và hộp số ly hợp kép PDK 8 cấp. - Rolls-Royce đầu tư 370 triệu USD để tạo ra những siêu xe độc bản Rolls-Royce, thương hiệu xe siêu sang hàng đầu của Anh, vừa thông báo sẽ đầu tư hơn 300 triệu bảng Anh (tương đương 369,9 triệu USD) vào việc mở rộng nhà máy tại Goodwood, miền Nam nước Anh. Khoản đầu tư này nhằm tạo không gian cho các dự án "bespoke" (tùy chỉnh theo yêu cầu) và chương trình "Coachbuild", nơi khách hàng có thể tham gia vào quá trình tạo ra những mẫu xe độc bản hoàn toàn. Giám đốc điều hành (CEO) Rolls-Royce Motor Cars, ông Chris Brownridge, chia sẻ rằng nhu cầu ngày càng tăng về các mẫu xe được cá nhân hóa đã thúc đẩy quyết định này. Các yêu cầu nổi bật trong thời gian gần đây bao gồm các chi tiết thủ công tinh xảo như tượng điêu khắc vàng nguyên khối 18 carat, thêu hoa văn phức tạp với hơn 869.500 mũi chỉ, và lớp sơn hologram độc đáo. Ông nhấn mạnh rằng khoản đầu tư vào nhà máy Goodwood không chỉ phản ánh sự tăng trưởng của Rolls-Royce mà còn thể hiện sự tự tin của hãng trong kế hoạch mở rộng và phát triển các sản phẩm cao cấp hơn trong tương lai. Khoản đầu tư 300 triệu bảng này được xem là động thái lớn nhất kể từ khi nhà máy Goodwood đi vào hoạt động cách đây 22 năm. Đây là tín hiệu tích cực cho nền kinh tế Anh, đặc biệt trong bối cảnh Chính phủ đang tìm kiếm sự tăng trưởng từ các ngành công nghiệp chiến lược.