Bản tin Xe cộ 13/9: Toyota, Subaru và Lexus dừng bán ôtô điện tại Mỹ

- Toyota, Subaru và Lexus dừng bán ôtô điện tại Mỹ

Một sự cố ở hệ thống điều hòa khiến ba hãng xe Nhật Bản phải triệu hồi gần 100.000 ôtô điện tại Mỹ, đồng thời ngừng kinh doanh số xe còn tồn kho ở đại lý.

Theo Carscoops, ba thương hiệu Nhật Bản gồm Toyota, Subaru và Lexus đang tiến hành triệu hồi 94.320 ôtô điện tại Mỹ, đồng thời dừng bán toàn bộ lượng xe tồn kho tại đại lý. Nguyên nhân xuất phát từ sự cố ở hệ thống điều hòa, có thể khiến bộ phận sấy kính, khử sương không hoạt động.

Đợt triệu hồi ảnh hưởng đến Toyota bZ4X, Subaru Solterra cùng với Lexus RZ, tất cả đều là các xe đời 2023-2025. Trong đó, Toyota bZ4X chiếm tỷ trọng lớn trong các xe thuộc diện triệu hồi, với khoảng 41.499 xe bị ảnh hưởng.

Theo Cục Quản lý an toàn giao thông đường cao tốc quốc gia Mỹ (NHTSA), một số lỗi lập trình khiến hệ thống điều hòa có thể chuyển sang chế độ an toàn, tạm dừng hoạt động của hệ thống sưởi và ảnh hưởng đến chức năng sấy kính.

- VETC đồng hành cùng người dân hoàn tất chuyển đổi tài khoản giao thông trước 01/10/2025

Công ty TNHH Thu phí tự động VETC (VETC) kêu gọi người dân khẩn trương hoàn tất chuyển đổi sang tài khoản giao thông đã định danh và liên kết phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt trước ngày 01/10/2025, mốc thời hạn pháp lý theo Nghị định 119/2024/NĐ‑CP.

VETC hiện đang đẩy mạnh đồng loạt các giải pháp hỗ trợ người dân chuyển đổi tài khoản giao thông trên toàn quốc. Doanh nghiệp đã phát hành hướng dẫn chuyển đổi đơn giản, dễ hiểu trên ứng dụng VETC và các kênh truyền thông chính thức, đồng thời mở rộng mạng lưới hỗ trợ trực tiếp tại các trạm thu phí, cao tốc trọng điểm, trung tâm đăng kiểm và hệ thống showroom ô tô điểm dịch vụ VETC trên toàn quốc.

Bên cạnh đó, Tổng đài 1900 6010 hoạt động 24/7 liên tục để tiếp nhận, giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến định danh tài khoản và thanh toán không dừng. Song song với hạ tầng hỗ trợ, VETC cũng triển khai mạnh mẽ các hoạt động truyền thông đại chúng như video hướng dẫn, livestream tương tác, infographic và bài viết phổ biến chính sách, nhằm giúp người dân dễ dàng tiếp cận thông tin và thực hiện chuyển đổi đúng hạn.