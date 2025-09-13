Bản tin Xe cộ 13/9: Toyota, Subaru và Lexus dừng bán ôtô điện tại Mỹ

- Toyota, Subaru và Lexus dừng bán ôtô điện tại Mỹ
Một sự cố ở hệ thống điều hòa khiến ba hãng xe Nhật Bản phải triệu hồi gần 100.000 ôtô điện tại Mỹ, đồng thời ngừng kinh doanh số xe còn tồn kho ở đại lý.
Theo Carscoops, ba thương hiệu Nhật Bản gồm Toyota, Subaru và Lexus đang tiến hành triệu hồi 94.320 ôtô điện tại Mỹ, đồng thời dừng bán toàn bộ lượng xe tồn kho tại đại lý. Nguyên nhân xuất phát từ sự cố ở hệ thống điều hòa, có thể khiến bộ phận sấy kính, khử sương không hoạt động.
Đợt triệu hồi ảnh hưởng đến Toyota bZ4X, Subaru Solterra cùng với Lexus RZ, tất cả đều là các xe đời 2023-2025. Trong đó, Toyota bZ4X chiếm tỷ trọng lớn trong các xe thuộc diện triệu hồi, với khoảng 41.499 xe bị ảnh hưởng.
Theo Cục Quản lý an toàn giao thông đường cao tốc quốc gia Mỹ (NHTSA), một số lỗi lập trình khiến hệ thống điều hòa có thể chuyển sang chế độ an toàn, tạm dừng hoạt động của hệ thống sưởi và ảnh hưởng đến chức năng sấy kính.
- VETC đồng hành cùng người dân hoàn tất chuyển đổi tài khoản giao thông trước 01/10/2025
Công ty TNHH Thu phí tự động VETC (VETC) kêu gọi người dân khẩn trương hoàn tất chuyển đổi sang tài khoản giao thông đã định danh và liên kết phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt trước ngày 01/10/2025, mốc thời hạn pháp lý theo Nghị định 119/2024/NĐ‑CP.
VETC hiện đang đẩy mạnh đồng loạt các giải pháp hỗ trợ người dân chuyển đổi tài khoản giao thông trên toàn quốc. Doanh nghiệp đã phát hành hướng dẫn chuyển đổi đơn giản, dễ hiểu trên ứng dụng VETC và các kênh truyền thông chính thức, đồng thời mở rộng mạng lưới hỗ trợ trực tiếp tại các trạm thu phí, cao tốc trọng điểm, trung tâm đăng kiểm và hệ thống showroom ô tô điểm dịch vụ VETC trên toàn quốc.
Bên cạnh đó, Tổng đài 1900 6010 hoạt động 24/7 liên tục để tiếp nhận, giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến định danh tài khoản và thanh toán không dừng. Song song với hạ tầng hỗ trợ, VETC cũng triển khai mạnh mẽ các hoạt động truyền thông đại chúng như video hướng dẫn, livestream tương tác, infographic và bài viết phổ biến chính sách, nhằm giúp người dân dễ dàng tiếp cận thông tin và thực hiện chuyển đổi đúng hạn.
Theo quy định của Nghị định 119, sau ngày 01/10/2025, chỉ những chủ xe ô tô thực hiện định danh và liên kết phương tiện thanh toán hợp lệ mới được phép nạp tiền sử dụng làn thu phí không dừng (ETC). Đây không chỉ là yêu cầu bắt buộc về mặt pháp lý, mà còn là một bước đi quan trọng trong tiến trình số hóa giao thông quốc gia.
- Siêu xe Porsche 918 Spyder hàng hiếm tại Việt Nam bất ngờ đổi màu
Mẫu hypercar Porsche 918 Spyder bất ngờ xuất hiện tại Hà Nội, tạo nên nghi vấn đây chính là siêu xe của ông Đặng Lê Nguyên Vũ nhưng đã được đổi màu sơn.
Là mẫu hypercar đầu bảng của Porsche, 918 Spyder chỉ được sản xuất giới hạn 918 chiếc trên toàn cầu. Tại Việt Nam, có ít nhất 2 chiếc được phát hiện, trong đó 1 chiếc thuộc sở hữu của ông Đặng Lê Nguyên Vũ.
Mới đây, một chiếc Porsche 918 Spyder vừa được bắt gặp vận chuyển tại Hà Nội. Chiếc xe sở hữu màu sơn xanh British Racing Green đặc trưng của nhiều mẫu xe thể thao châu Âu.
Tuy nhiên, cũng có có khả năng đây chính là chiếc Porsche 918 Spyder thuộc sở hữu của ông Đặng Lê Nguyên Vũ với đặc điểm cùm phanh màu xanh Acid Green, nhưng không sở hữu mui và cánh gió sau sợi carbon của gói Weissach Package.
Màu xanh cũng được ông Đặng Lê Nguyên Vũ ưa chuộng và được ông áp dụng trên nhiều mẫu xe thuộc bộ sưu tập triệu USD. Hình ảnh tapi cửa cũng cho thấy nội thất siêu xe này cũng có màu nâu như chiếc xe của vị doanh nhân này.
- VinFast bàn giao gần 11.000 xe ô tô điện trong tháng 8
VinFast công bố kết quả kinh doanh tháng 8/2025, với 10.922 xe ô tô điện được bàn giao cho khách hàng, nâng tổng số xe bán ra thị trường từ đầu năm đến nay lên 89.970 xe.
Mẫu xe bán chạy nhất của VinFast trong tháng 8/2025 là VF 5, với 2.745 xe bán ra, nâng tổng số lũy kế từ đầu năm lên 27.109 xe. Một phiên bản khác của VF 5 hướng đến nhóm khách hàng kinh doanh dịch vụ vận tải là Herio Green cũng đạt 2.395 xe bán ra trong tháng 8, khẳng định vị thế thống trị tuyệt đối của các mẫu xe VinFast trong phân khúc A-SUV.
Xếp thứ hai trong danh sách bán chạy của VinFast trong tháng 8 là VF 3, với 2.481 xe bán ra. Tuy nhiên tính lũy kế từ đầu năm với 28.704 xe, VF 3 đang là mẫu xe bán chạy nhất toàn thị trường Việt Nam, xứng danh “mẫu xe quốc dân” nhờ mức giá dễ tiếp cận, thiết kế bắt mắt, phù hợp với số đông.
Xếp vị trí thứ 4 trong danh sách là mẫu VF 6, với 2.038 xe bán ra trong tháng 8. Lũy kế từ đầu năm, đã có tổng cộng 12.492 xe VF 6 được người tiêu dùng Việt Nam lựa chọn, giúp VF 6 trở thành mẫu xe được ưa chuộng nhất phân khúc B-SUV.
Ở phân khúc C-SUV, mẫu xe VF 7 tạo sức hút mạnh mẽ nhờ thiết kế thời trang, hiện đại và khả năng vận hành mạnh mẽ. Trong tháng 8, đã có 718 xe VF 7 được bàn giao cho khách hàng, nâng tổng số xe bán ra thị trường từ đầu năm lên 5.099 xe.
Các mẫu xe còn lại như VF 8, VF 9, Nerio Green và Limo Green tiếp tục có đóng góp tích cực vào kết quả kinh doanh chung của VinFast trong tháng 8. Trong đó, những chiếc Limo Green đầu tiên đã được bàn giao cho khách hàng từ ngày 5/8, chính thức đánh dấu sự tham gia của VinFast vào phân khúc MPV 7 chỗ phục vụ gia đình và kinh doanh dịch vụ.
- Người Việt giảm mua ôtô
Lượng tiêu thụ ôtô tại Việt Nam giảm về mức thấp nhất trong vòng 6 tháng gần nhất. Dù vậy khi xét doanh số từ đầu năm, thị trường xe Việt vẫn đang tăng trưởng tốt.
Tháng Ngâu thường được xem là thấp điểm của thị trường ôtô Việt, bởi tâm lý khách hàng giai đoạn này không muốn chi ra khoản tiền quá lớn để mua sắm. Năm nay, doanh số toàn thị trường xe Việt đã sụt giảm đáng kể ngay cả khi tháng Ngâu còn chưa bắt đầu.
Báo cáo mới nhất do Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) công bố cho thấy trong tháng 8, toàn thị trường ôtô Việt Nam tiêu thụ tổng cộng 25.973 xe các loại. Số này bao gồm 12.671 xe lắp ráp bên cạnh 13.302 xe nhập khẩu.
So với kỳ báo cáo trước, doanh số toàn thị trường xe Việt đã sụt giảm 18%. Lượng tiêu thụ gần 26.000 xe cũng là mức thấp nhất của thị trường, tính riêng trong 6 tháng gần nhất.
Dù vậy, tổng doanh số toàn thị trường trong tháng 8 theo báo cáo của VAMA vẫn cao hơn 3% so với cùng kỳ năm ngoái.
Lũy kế từ đầu năm, báo cáo của VAMA cho thấy người Việt đã mua tổng cộng 220.733 ôtô các loại. Số này bao gồm 105.491 xe lắp ráp và 115.242 ôtô nhập khẩu.
So với 8 tháng đầu năm 2024, toàn thị trường ôtô Việt Nam chứng kiến doanh số tăng trưởng đến 17%. Doanh số xe lắp ráp tăng 12% còn lượng tiêu thụ ôtô nhập khẩu cũng cao hơn 21% so với cùng kỳ năm ngoái.
Danh sách top 10 ôtô động cơ đốt trong bán chạy nhất tháng 8 ghi nhận toàn bộ mẫu xe giảm doanh số so với kỳ báo cáo trước. Ở thời điểm viết bài, TC Motor chưa chia sẻ doanh số Hyundai tháng 8.
Có những cái tên không giảm quá nhiều như Ford Ranger, Ford Everest hay Honda City, nhưng cũng có những dòng xe mất đến vài chục phần trăm doanh số so với tháng trước.
Chẳng hạn, Mazda CX-5 bán được 1.025 xe trong tháng 8 còn ở kỳ báo cáo trước, mẫu SUV cỡ C từng ghi nhận doanh số 1.586 xe. Mitsubishi Xpander từ lượng tiêu thụ 1.553 xe hồi tháng 7 đã giảm xuống 906 xe trong báo cáo mới nhất.
Toyota Vios cũng mất hơn 40% doanh số so với kỳ báo cáo tháng 7. Lượng tiêu thụ 726 xe là nguyên nhân Toyota Vios phải nhường lại danh hiệu sedan cỡ B bán chạy nhất cho Honda City - mẫu xe ghi nhận doanh số 1.136 xe trong tháng 8.
Ngược lại, nhiều mẫu xe không nổi trội về doanh số lại chứng kiến lượng tiêu thụ tăng trưởng trong kỳ báo cáo tháng 8.
Số này bao gồm Mazda CX-3, Toyota Land Cruiser, Toyota Land Cruiser Prado, Toyota Alphard hay Isuzu mu-X và Kia K5. Dù đà tăng trưởng nhìn chung không quá ấn tượng, các mẫu xe này vẫn là "điểm sáng" hiếm hoi của thị trường Việt trong kỳ báo cáo tháng 8.