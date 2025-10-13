Bản tin Xe cộ 13/10: Chi tiết siêu xe Aston Martin DB12 S mạnh 700 mã lực

- Chi tiết siêu xe Aston Martin DB12 S mạnh 700 mã lực

Nhằm mở rộng dải sản phẩm hiệu năng cao, hãng xe Anh Quốc đã giới thiệu chiếc Aston Martin DB12 S với một số cải tiến về ngoại hình và hiệu suất vận hành.

Song song với việc ra mắt chiếc Vantage S và DBX S trong năm nay, Aston Martin tiếp tục mở rộng dải sản phẩm hiệu năng cao cùng chiếc DB12 S hoàn toàn mới.

Siêu xe này vẫn được phát triển dựa trên DB12 bản tiêu chuẩn, nhưng có thông số vận hành tối ưu hơn, động lực học tốt hơn và nhiều nâng cấp nội thất và ngoại thất.

Aston Martin DB12 S có diện mạo mạnh mẽ hơn so với thời điểm ra mắt vào năm 2023, và được giới thiệu với màu sơn xanh Ion Blue đến từ bộ phận Q by Aston Martin.

Trái tim của Aston Martin DB12 S vẫn là khối động cơ V8 twin-turbo 4.0L được lắp ráp thủ công, mang đến công suất tối đa 700 mã lực và mô-men xoắn cực đại 800 Nm, cao hơn 20 mã lực so với DB12 tiêu chuẩn.

Đi kèm là hộp số tự động 8 cấp ZF giúp truyền tải sức mạnh đến cầu sau cùng 4 chế độ lái GT, Sport, Sport + và Wet. Chức năng Launch Control được các kỹ sư hiệu chỉnh lại, giúp giảm hơn 50% thời gian sang số.