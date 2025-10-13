Bản tin Xe cộ 13/10: Chi tiết siêu xe Aston Martin DB12 S mạnh 700 mã lực

- Chi tiết siêu xe Aston Martin DB12 S mạnh 700 mã lực
Nhằm mở rộng dải sản phẩm hiệu năng cao, hãng xe Anh Quốc đã giới thiệu chiếc Aston Martin DB12 S với một số cải tiến về ngoại hình và hiệu suất vận hành.
Song song với việc ra mắt chiếc Vantage S và DBX S trong năm nay, Aston Martin tiếp tục mở rộng dải sản phẩm hiệu năng cao cùng chiếc DB12 S hoàn toàn mới.
Siêu xe này vẫn được phát triển dựa trên DB12 bản tiêu chuẩn, nhưng có thông số vận hành tối ưu hơn, động lực học tốt hơn và nhiều nâng cấp nội thất và ngoại thất.
Aston Martin DB12 S có diện mạo mạnh mẽ hơn so với thời điểm ra mắt vào năm 2023, và được giới thiệu với màu sơn xanh Ion Blue đến từ bộ phận Q by Aston Martin.
Trái tim của Aston Martin DB12 S vẫn là khối động cơ V8 twin-turbo 4.0L được lắp ráp thủ công, mang đến công suất tối đa 700 mã lực và mô-men xoắn cực đại 800 Nm, cao hơn 20 mã lực so với DB12 tiêu chuẩn.
Đi kèm là hộp số tự động 8 cấp ZF giúp truyền tải sức mạnh đến cầu sau cùng 4 chế độ lái GT, Sport, Sport + và Wet. Chức năng Launch Control được các kỹ sư hiệu chỉnh lại, giúp giảm hơn 50% thời gian sang số.
Mẫu Super Tourer đến từ Anh Quốc có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong 3,5 giây, nhanh hơn 0,1 giây so với DB12. Tốc độ tối đa vẫn giữ nguyên ở mức 325 km/h.
- Hypecar công suất 888 mã lực, giới hạn 19 chiếc, giá gần 83 tỷ đồng
Thế giới hypercar vừa đón chào một tân binh đặc biệt là Capricorn 01 Zagato, mẫu xe đầu tiên của Capricorn Group (Đức) kết hợp cùng hãng thiết kế huyền thoại Zagato (Italia).
Capricorn 01 Zagato 2026 có giá khởi điểm 3,15 triệu USD (tương đương 82,971 tỷ đồng). Mẫu hypercar này được sản xuất giới hạn 19 chiếc trên toàn thế giới. Mỗi chiếc 01 Zagato được lắp ráp thủ công tại Đức, phân phối tại châu Âu, Anh, Thụy Sĩ, Nhật Bản, Mexico, Canada và Trung Đông.
01 Zagato sở hữu khung sườn monocoque sợi carbon siêu nhẹ, cùng các khung phụ trước và sau cũng bằng carbon. Ngoại hình mang đậm dấu ấn của Zagato với mái vòm đôi (double-bubble), đèn pha hình hạnh nhân, và hốc bánh xe điêu khắc tinh xảo. Nhìn ngang, xe gợi nhớ đến Ford GT, trong khi phần kính liền mạch và gạt mưa đơn tạo dáng Koenigsegg, còn đèn hậu LED mảnh gợi nét Rimac tối giản.
“Trái tim” của Capricorn 01 Zagato là động cơ V8 siêu nạp đặt giữa với dung tích 5,5 lít, phát triển từ nền tảng Ford và tinh chỉnh bởi Capricorn. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 888 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.000 Nm, kết hợp hộp số sàn 5 cấp kiểu dog-leg truyền sức mạnh đến cầu sau - lựa chọn hiếm hoi trong thế giới hypercar hiện đại.
Với trọng lượng khô chưa đến 1.200 kg, Capricorn 01 Zagato có thể tăng tốc từ 0-100 km/h dưới 3 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa 360 km/h.
- Siêu xe Lamborghini Revuelto phiên bản mới đang được thử nghiệm?
Lamborghini vừa bị bắt gặp thử nghiệm bản hiệu suất cao của Revuelto tại Tây Ban Nha, hé lộ kế hoạch nâng cấp sớm cho siêu xe hybrid V12 đình đám này.
Ra mắt vào năm 2023, Lamborghini Revuelto là siêu xe đầu bảng của thương hiệu trong kỷ nguyên điện hóa, vốn thay thế cho Aventador. Mới đây, hãng xe đến từ Italy đã được bắt gặp thử nghiệm một nguyên bản Revuelto tại Tây Ban Nha.
Mặc dù đã được phân phối tại nhiều thị trường, Lamborghini vẫn tiếp tục "thử nghiệm" siêu xe Revuelto, làm dấy lên nghi vấn hãng xe này đang chuẩn bị ra mắt phiên bản hiệu năng cao "SuperVeloce" - SV, như từng làm trên Murcielago hay Aventador.
Chiếc siêu xe Lamborghini Revuelto đặc biệt này chỉ được ngụy trang nhẹ ở nắp capo, trong khi phần còn lại gần như giữ nguyên thiết kế quen thuộc. Nóc xe có gắn thêm thiết bị ghi dữ liệu, nhưng nhìn chung chiếc xe không khác biệt nhiều so với bản tiêu chuẩn.
Điều này gợi ý rằng Lamborghini có thể mới chỉ đang thử nghiệm các thay đổi về phần cứng hoặc phần mềm, trước khi tung ra những nguyên mẫu có ngoại hình gần hơn với phiên bản sản xuất thực tế. Đây có thể là bước đầu tiên trong quá trình phát triển bản hiệu suất cao.
- Honda Motor bán được hơn 15 triệu xe CR-V sau 30 năm ra mắt
Vào năm 1995, mẫu xe CR-V bắt đầu bán ở Nhật Bản và nhanh chóng mở rộng trên toàn thế giới. Hiện mẫu xe này có mặt tại khoảng 150 quốc gia, với tổng doanh số toàn cầu vượt mức 15 triệu xe.
CR-V là viết tắt của Comfortable Runabout Vehicle - Chiếc xe mang lại sự thoải mái, được phát triển như một mẫu SUV cải tiến theo khái niệm dòng xe Creative Mover (sáng tạo di chuyển), nhằm hỗ trợ mọi người với sự thoải mái tuyệt vời và khả năng di chuyển linh hoạt.
Khi mở rộng sang nhiều thị trường hơn, CR-V tiếp tục phát triển theo nhu cầu của khách hàng trong từng thời đại.
Đơn cử như vào tháng 7/2024, CR-V e:FCEV (là phiên bản kết hợp giữa pin nhiên liệu hydro và một bộ pin để cung cấp năng lượng hoạt động) đã được ra mắt. Đây là mẫu xe chạy bằng pin nhiên liệu đầu tiên có khả năng sạc điện bởi một nhà sản xuất ô tô Nhật Bản tính tới thời điểm đó.
Theo thống kê của Honda Motor, vào tháng 8/2025, doanh số bán hàng toàn cầu của CR-V đã đạt 15 triệu xe. Dựa trên tổng doanh số bán hàng trong mười năm qua (2015 - 2024), CR-V là mẫu xe ô tô bán chạy nhất của Honda, khẳng định vị thế là một mẫu xe quan trọng đại diện cho dòng SUV của Honda.
- Lamborghini Lanzador chưa chắc là xe điện
Chiếc xe điện đầu tay của Lamborghini nhiều khả năng trở thành xe động cơ plug-in hybrid.
Lamborghini đang cân nhắc thay đổi chiến lược cho mẫu Lanzador, chiếc xe được công bố là ôtô điện đầu tiên trong lịch sử hãng. Thay vì chạy hoàn toàn bằng điện, Lanzador có thể chuyển sang cấu hình plug-in hybrid, kết hợp động cơ V8 tăng áp kép và mô-tơ điện.
Theo các nguồn tin châu Âu, quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra trong vài tuần tới, trước khi mẫu GT gầm cao này bước vào giai đoạn sản xuất cuối thập kỷ. Lanzador từng được giới thiệu dưới dạng concept năm 2023, mang phong cách pha trộn giữa Urus và Huracan Sterrato, hứa hẹn công suất hơn 1.000 mã lực và hệ thống điện 980 volt.
Tuy nhiên, Giám đốc điều hành Stephan Winkelmann thừa nhận Lamborghini đang "xem xét lại" hướng đi.